La NFL y sus nuevas reglas en 2026: Tres infracciones iguales costarán un juego de suspensión
La NFL estrenó una política que suspenderá por un partido al jugador que cometa tres veces la misma infracción grave de seguridad durante una temporada. El nuevo sistema disciplinario, acordado con la Asociación de Jugadores, abarca cinco tipos de faltas y se suma a cuatro modificaciones del reglamento: tres relacionadas con las patadas de salida y una que amplía la intervención de la liga ante posibles expulsiones.
Las cifras no deben confundirse. Son tres infracciones para alcanzar el castigo, cinco categorías de acciones peligrosas bajo vigilancia especial y cuatro cambios adicionales a las reglas del juego.
Te puede interesar: Resultados Semana 1 NFL: Cowboys caen ante Giants y Bears aplastan a Panthers
La suspensión solo se activa si las tres violaciones pertenecen a una misma categoría. Tres horse-collar tackles, por ejemplo, le costarán un partido al responsable. Dos infracciones de ese tipo y un hip-drop tackle no bastarán, pues las faltas diferentes no se suman para alcanzar el límite.
¿Cuáles son las conductas sancionables y cómo se realizan?
Las cinco conductas que forman parte de la nueva política son el hip-drop tackle, el horse-collar tackle, lanzarse de forma ilegal contra un rival, golpear a un jugador indefenso y ejecutar un bloqueo por el lado ciego.
El hip-drop tackle, prohibido desde 2024, ocurre cuando un defensivo sujeta al portador del balón, gira el cuerpo y deja caer su peso sobre las piernas del rival. El horse-collar tackle consiste en tomar al jugador por la parte posterior del cuello de la camiseta o de las hombreras para derribarlo. Ambas técnicas aumentan el riesgo de lesiones en las rodillas, los tobillos y la parte inferior de las piernas.
La categoría conocida como launching sanciona al jugador que impulsa el cuerpo hacia adelante o hacia arriba para realizar un contacto peligroso. La protección al jugador indefenso comprende situaciones en las que un rival todavía no puede prepararse para recibir el golpe, como sucede con algunos receptores inmediatamente después de una atrapada. El bloqueo por el lado ciego castiga un contacto fuerte desde una zona que el adversario no puede ver.
Todos los jugadores iniciaron la temporada 2026 con su historial en cero. Quien concluya el año con una sola infracción dentro de esas cinco categorías recibirá de vuelta el 50 por ciento de la multa. La intención de la NFL y el sindicato consiste en diferenciar un error aislado de una conducta repetida que represente un peligro para los demás.
La responsabilidad no recaerá únicamente en los jugadores. Los entrenadores deberán asistir a las reuniones con la liga cuando uno de sus dirigidos se acerque al límite de suspensión. Los equipos que acumulen una cantidad excesiva de violaciones a las normas de seguridad podrán recibir sanciones económicas mayores.
La NFL y la Asociación de Jugadores también incorporaron a Ron Rivera al grupo de exjugadores que atiende las apelaciones disciplinarias. Rivera disputó nueve temporadas en la liga y después desarrolló una extensa carrera como entrenador.
La política de las tres infracciones no es una regla de juego, sino un nuevo mecanismo disciplinario. Por separado, los propietarios aprobaron cuatro cambios reglamentarios para la temporada 2026.
El primero permite que cualquier equipo declare una patada corta en cualquier momento del encuentro y sin importar el marcador. Durante 2025, solo el conjunto que estaba abajo podía solicitarla. La intención deberá comunicarse al árbitro antes de la jugada, por lo que las patadas sorpresa no regresarán.
La segunda modificación afecta los kickoffs que, a causa de una sanción previa, se ejecuten desde la yarda 50. Si la patada termina en touchback, el equipo receptor comenzará su posesión desde su propia yarda 20. La medida evita que enviar deliberadamente el balón fuera de la zona de juego represente la opción más conveniente para el equipo pateador.
El tercer cambio ajusta la formación del equipo receptor en la zona de preparación, situada entre sus yardas 30 y 35. Ahora solo cinco jugadores deberán colocar el pie delantero sobre la línea de restricción, uno menos que antes. El máximo de elementos que pueden ubicarse detrás de esa línea aumentó de tres a cuatro, con hasta dos jugadores en cada una de las tres áreas establecidas.
Esta modificación ofrecerá mayor libertad para diseñar los bloqueos y las devoluciones, pero conservará la estructura del kickoff dinámico que la NFL adoptó para reducir las colisiones a máxima velocidad.
La cuarta regla amplía la comunicación entre la oficina de la NFL y los árbitros. El personal de la liga podrá alertar y consultar a los oficiales ante una posible expulsión por una conducta flagrante, incluso si la acción no recibió un castigo sobre el terreno.
La medida comprende faltas propias del juego y actos ajenos a la acción deportiva, como golpes, patadas o escupitajos. La decisión final permanecerá en manos de los árbitros, aunque ahora tendrán información adicional antes de determinar si un jugador debe abandonar el partido.
La NFL también había aprobado una disposición temporal para intervenir ante errores claros de árbitros sustitutos si se producía un conflicto laboral con los oficiales. Sin embargo, la liga y el sindicato arbitral alcanzaron en mayo un nuevo acuerdo colectivo por siete años, vigente hasta 2032. Por esa razón, la medida condicional no forma parte de los cuatro cambios ordinarios que afectan el desarrollo de la temporada.
El paquete busca atender dos problemas diferentes: las técnicas que causan lesiones y las limitaciones del reglamento para corregir conductas graves. La amenaza de perder un partido convierte la reincidencia en una consecuencia mucho más costosa que una multa, en especial para los titulares cuya ausencia puede cambiar el rumbo de una temporada.