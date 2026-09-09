10 escenarios a seguir en el inicio de la nueva temporada de NFL
La temporada 2026 de la NFL comienza este miércoles con la revancha del Super Bowl LX entre Seattle y Nueva Inglaterra, pero la defensa del campeonato de los Seahawks representa apenas una de las grandes historias del año. Los Rams construyeron un equipo diseñado para ganar ahora, Josh Allen enfrenta otra oportunidad para conquistar el título que le falta y Patrick Mahomes vuelve después de la lesión más delicada de su carrera.
Philadelphia estrena coordinador ofensivo, Aaron Rodgers disputa su última temporada y figuras como Lamar Jackson y Joe Burrow llegan con cuentas pendientes. Estos son los diez escenarios que definirán el nuevo curso.
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Los Rams apuestan todo por el Super Bowl
Los Rams no escondieron su intención de ir por el Super Bowl. Matthew Stafford llega como el Jugador Más Valioso vigente después de lanzar para 4,707 yardas y 46 touchdowns, mientras Puka Nacua encabezó la NFL en recepciones y Davante Adams terminó como líder en anotaciones por aire.
La gran apuesta apareció en la defensa. Los Ángeles envió a Jared Verse y tres selecciones del Draft a Cleveland para adquirir a Myles Garrett, quien registró 23 capturas y ganó el premio al Jugador Defensivo del Año. La franquicia también convenció a Aaron Donald de salir del retiro con un contrato de una temporada y 20 millones de dólares, aunque la leyenda defensiva quedó descartada para el primer partido frente a San Francisco en Melbourne.
Después de conseguir 12 victorias y alcanzar el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional en 2025, los Rams ya no pueden conformarse con competir. Su plantilla, su inversión y la edad de varias de sus figuras convierten esta temporada en una carrera directa por el título.
Josh Allen y la temporada que puede definir su legado con Bills
Josh Allen vuelve a comenzar una temporada como uno de los mejores quarterbacks de la liga, pero ahora lo hace dentro de una estructura distinta. Buffalo despidió a Sean McDermott después de la eliminación ante Denver en la Ronda Divisional y ascendió a Joe Brady, quien dejó la coordinación ofensiva para asumir como entrenador en jefe.
Los Bills también incorporaron a DJ Moore y encargaron la defensa a Jim Leonhard, quien prepara un esquema base 3-4. Los cambios reflejan la urgencia de una franquicia que ha construido equipos competitivos alrededor de Allen, pero todavía no alcanza el Super Bowl.
El quarterback ya posee un premio de MVP y acumula actuaciones memorables en temporada regular. El siguiente paso depende de enero. Buffalo necesita que su máxima figura convierta el talento individual en el campeonato que se le ha negado a esta generación.
Mahomes busca reconstruir a Kansas City tras su lesión
Patrick Mahomes afronta el regreso más complejo de su carrera. El quarterback sufrió una rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral lateral de la rodilla en la Semana 15 de 2025, una lesión que cerró su temporada y acompañó la primera ausencia de Kansas City en los playoffs desde 2014.
Mahomes terminó aquel curso con 3,587 yardas, 22 pases de touchdown y 11 intercepciones. Los Chiefs lo mantienen como su quarterback titular y esperan que pueda abrir la temporada ante Denver si no presenta contratiempos. Justin Fields llegó como alternativa y Kenneth Walker III reforzó el ataque terrestre.
Kansas City pasó de disputar cinco Super Bowls en seis años a quedarse fuera de la postemporada. La recuperación física de Mahomes definirá si ese tropiezo fue una pausa o el comienzo de una transición mucho más profunda.
Philadelphia renueva su ofensiva para volver a la cima
Los Eagles vuelven a modificar la dirección de su ataque. Kevin Patullo dejó el puesto de coordinador ofensivo y Filadelfia contrató a Sean Mannion, quien trabajó como entrenador de quarterbacks en Green Bay.
Mannion hereda una unidad encabezada por Jalen Hurts, Saquon Barkley y A.J. Brown. El talento existe, pero la prioridad será recuperar consistencia y evitar que los constantes cambios de coordinador alteren el desarrollo del quarterback.
Filadelfia conserva una de las plantillas más completas de la Conferencia Nacional. Su techo dependerá de la rapidez con la que Mannion adapte su sistema a las fortalezas de Hurts y encuentre equilibrio entre el juego terrestre y los pases explosivos.
Seattle busca el primer bicampeonato de la NFL en más de 20 años
Seattle inicia la defensa del título después de vencer 29-13 a Nueva Inglaterra en el Super Bowl LX. Los Seahawks conservan a 20 de sus 22 titulares y mantienen la base que los llevó al campeonato: Sam Darnold como quarterback, Jaxon Smith-Njigba como principal arma aérea y una de las defensas más dominantes de la liga.
La salida de Kenneth Walker III hacia Kansas City representa uno de los pocos cambios importantes. El resto del grupo ofrece continuidad, una ventaja poco común para un campeón.
Ningún equipo repite el título desde los Patriots de las temporadas 2003 y 2004. Seattle tiene estabilidad y profundidad para intentarlo, pero ahora afrontará un calendario más exigente y recibirá la mejor versión de cada rival.
Rodgers y McCarthy se reúnen para un último intento con Steelers
Aaron Rodgers anunció que 2026 será su última temporada como profesional y disputará su despedida junto a Mike McCarthy en Pittsburgh. Ambos compartieron 13 campañas en Green Bay y conquistaron el Super Bowl XLV.
La reunión ofrece experiencia a una franquicia que acumula casi una década sin ganar en playoffs. La última victoria de los Steelers en postemporada ocurrió en enero de 2017, una sequía demasiado larga para una organización acostumbrada a competir por campeonatos.
Rodgers ya no necesita demostrar su lugar entre los mejores quarterbacks de la historia, pero sí puede cambiar el cierre de su carrera. Pittsburgh espera que su conocimiento del sistema de McCarthy y su capacidad para controlar los partidos devuelvan al equipo a una ronda decisiva.
Lamar Jackson enfrenta su deuda con los playoffs
Lamar Jackson posee dos premios de MVP, números extraordinarios y una capacidad atlética que transformó la posición, pero todavía no disputa un Super Bowl. Baltimore comienza una nueva etapa con Jesse Minter como entrenador en jefe y mantiene al quarterback como el centro absoluto del proyecto.
La presión no nace de una falta de talento. Jackson ya demostró que puede dominar la temporada regular y conducir una de las ofensivas más peligrosas de la NFL. La pregunta aparece cuando llega la postemporada, instancia en la que Baltimore no ha logrado aprovechar todas sus oportunidades.
Minter tendrá la responsabilidad de construir un equipo más estable alrededor de su estrella. Para Jackson, el éxito de 2026 no se medirá con otro reconocimiento individual, sino con la posibilidad de llegar por primera vez al partido por el campeonato.
Dallas y su paciencia tras 30 años sin volver a la final de conferencia
Dallas terminó 2025 con marca de 7-9-1 y quedó fuera de los playoffs por segundo año consecutivo. La franquicia no disputa un Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional desde la temporada de 1995, una sequía que aumenta la presión sobre Jerry Jones y todo el proyecto deportivo.
Dak Prescott entra en su undécima campaña como quarterback de los Cowboys y Brian Schottenheimer continúa como entrenador en jefe. El equipo mantiene talento suficiente para competir, pero necesita transformar sus nombres y su exposición mediática en resultados.
Cada temporada en Dallas comienza con expectativas enormes. La diferencia es que el margen de paciencia ya casi desapareció. Otro año sin una participación seria en enero obligaría a Jones a replantear el futuro del equipo.
Las lesiones vuelven a condicionar el futuro de San Francisco
Los 49ers intentan recuperar estabilidad después de una temporada marcada por las lesiones. Brock Purdy, Nick Bosa, Fred Warner, Trent Williams, Ricky Pearsall y Mykel Williams sufrieron distintos problemas físicos durante 2025, mientras George Kittle continúa su recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles.
San Francisco incorporó a Mike Evans para fortalecer el juego aéreo, pero la principal mejora no depende de una contratación. El equipo necesita conservar sanas a sus figuras.
La plantilla mantiene calidad para competir en la Conferencia Nacional, aunque su verdadero nivel solo aparecerá si Kyle Shanahan logra trabajar con un núcleo completo. Para los 49ers, la salud será tan importante como cualquier ajuste táctico.
Joe Burrow intenta rescatar una ventana que comienza a cerrarse
Joe Burrow enfrenta otra temporada decisiva después de que Cincinnati quedó fuera de los playoffs por tercer año consecutivo. Los Bengals terminaron 2025 con marca de 6-11, un resultado que dejó muy lejos al equipo que alcanzó el Super Bowl LVI y el Juego de Campeonato de la AFC un año después.
Ja’Marr Chase y Tee Higgins continúan como sus principales receptores, mientras la llegada de Dexter Lawrence pretende corregir una defensa que no ofreció suficiente apoyo. Aun así, las posibilidades de Cincinnati dependen otra vez de la salud y el rendimiento de Burrow.
El quarterback ya demostró que puede llevar a los Bengals hasta el Super Bowl. La duda consiste en saber si la organización ha construido un equipo capaz de acompañarlo. En una Conferencia Americana repleta de aspirantes, Cincinnati necesita recuperar su identidad antes de que otra temporada de la carrera de Burrow se pierda sin una oportunidad real por el título.
La NFL 2026 reúne a un campeón que busca repetir, varias potencias bajo presión y quarterbacks que afrontan momentos decisivos. Seattle quiere construir una dinastía; los Rams apostaron su futuro por ganar de inmediato; Allen, Jackson y Burrow persiguen el paso que les falta; Mahomes intenta recuperar su lugar después de una lesión grave. La temporada comienza con muchas preguntas, pero todas conducen al mismo destino: el Super Bowl LXI.