Power Rankings de la NFL: ¿En qué lugar están los campeones Seahawks?
Bienvenidos a los Power Rankings de la NFL 2026, edición de la Semana 1. Hemos pasado meses preparando la temporada, haciendo nuestras predicciones y marcando nuestro territorio como un montón de Dachshunds envejecidos. Así que me gustaría aprovechar este momento simplemente para decirles gracias.
Mientras nos catapultamos hacia un mundo posterior a la IA, todavía hay personas que eligen hacer lo que el autor David Foster Wallace describió como una tarea muy desafiante: sentarse con las palabras y considerar su significado. Aquí, en The MMQB, nos enorgullece enormemente sentarnos con ustedes (y ahora contamos con un increíble grupo de Subtext donde pueden hacernos preguntas en tiempo real, lo que posiblemente nos permita agregar algo de profundidad a artículos como este). Mientras entro en mi 16.ª temporada como beat writer o analista nacional de la NFL, y en mi octava como senior writer de Sports Illustrated, estoy lleno de una enorme gratitud hacia ustedes. Gracias por venir y gracias por quedarse.
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Ahora, vamos a poner a prueba los motores y encender el fuego. Más allá del top cinco, la NFL está extrañamente abierta esta temporada. Así es como creo que se perfila mientras nos acercamos al kickoff inaugural:
1. Los Angeles Rams
El gran Tony Kornheiser, de Pardon the Interruption, señaló correctamente que ningún equipo que haya llegado a la pretemporada con probabilidades de +500 para ganar el Super Bowl ha terminado ganando el partido. Ahora que el regreso de Aaron Donald lleva el entusiasmo alrededor de los Rams a otro nivel, esto se convierte tanto en un caso de administrar las cargas de trabajo como de manejar las expectativas, además de afrontar otra temporada de más de 17 partidos en la que Sean McVay deberá ser un brillante diseñador de jugadas y un sensato administrador de los partidos. ¿Quién dijo que la presión era un privilegio?
2. Seattle Seahawks
Un caso típico de falta de respeto hacia el campeón defensor, después de que otro equipo —uno que perdió ante los Seahawks en el juego por el título de la NFC— tuvo una temporada baja más llamativa. Como he dicho en distintos momentos de esta temporada baja, no es lo que Seattle es lo que tenemos que temer. Son los jugadores que todavía están desarrollándose y que realmente no tuvieron un papel importante en la temporada 2025 los que deben preocupar a sus rivales.
3. Houston Texans
Mi candidato para ganar el Super Bowl comienza la temporada en el No. 3. Ningún equipo de esta lista es infalible, y las lesiones en las posiciones de habilidad de Houston están aumentando en un momento poco ideal. Sigo pensando que los Texans no necesitan demasiado de la ofensiva; simplemente un juego terrestre eficiente y una actitud de administrador cuando la defensa no esté destruyendo rivales. ¿Demasiado simplista? Tal vez, pero el OC Nick Caley dirigió una mejor ofensiva en 2025 de lo que se le reconoció.
4. Denver Broncos
Davis Webb nació para ser diseñador de jugadas en la NFL, y combinar al ascendente Bo Nix con un dedicado entrenador de quarterbacks y un arsenal ofensivo mejorado debería llevar a los Broncos al siguiente nivel. El camino ciertamente es más difícil, pero este equipo está construido de la manera correcta: a través de las líneas y de la posición de defensive back.
5. Buffalo Bills
Perpetuamente un equipo que encarna la estatua de Atlas, las preguntas para los Bills son numerosas. ¿Puede Josh Allen seguir jugando con su estilo de futbol americano y atravesar una temporada relativamente sano? ¿Representará el nuevo Head Coach Joe Brady el cambio de ambiente adecuado para Buffalo? ¿La defensa de Jim Leonhard finalmente le dará a Allen algo de apoyo del otro lado del balón y reducirá la carga sobre sus hombros? Este es un equipo del que podemos estar casi completamente seguros que estará ahí al final del año, aunque superar el último obstáculo sigue siendo el eterno problema.
6. Baltimore Ravens
La elección de moda de pretemporada de tu analista de confianza, ahora que colectivamente nos hemos cansado de nuestra obsesión con los Texans, Baltimore intenta recrear su fórmula clásica con una versión más moderna de su feroz defensa. Lamar Jackson tendrá un coordinador que busca jugadas grandes y, creo, seguirá desmintiendo la idea de que se desempeña mejor fuera de la estructura. Jesse Minter, pese a todos los elogios, sigue siendo subestimado por el gran trabajo que hizo en Los Ángeles con esa defensa de los Chargers. Veremos si todo eso se traduce en Baltimore.
7. Cincinnati Bengals
No fue sino hasta que puse todos los acarreos explosivos de los Bengals del año pasado que me di cuenta: pueden hacerlo. Dan Pitcher y Zac Taylor hicieron un buen trabajo la temporada pasada al crear espacios para Chase Brown con frentes sencillos de cinco hombres. El objetivo de aumentar las jugadas desde debajo del centro durante esta temporada baja sólo ayudará en ese propósito. Este equipo de Cincinnati promete ser uno de los más equilibrados desde aquella sorpresiva aparición en el Super Bowl hace algunos años. ¿Finalmente Joe Burrow —mi elección para MVP en cada una de las últimas cuatro temporadas— hará que volvamos a creer?
8. Detroit Lions
Calendario sencillo + diseñador de jugadas mejorado + un poco más de salud y estabilidad en las primeras siete posiciones = un equipo que ganó nueve partidos en 2025 ganando dos dígitos en 2026. Ciertamente, la secundaria es una preocupación, pero por la manera en que Detroit puede desplegarse desde el punto de vista esquemático, me preocupa menos que el equipo sea castigado por el juego aéreo. Como mínimo, los Lions pueden anotar lo suficiente para mantenerse al ritmo.
9. Jacksonville Jaguars
Tenemos que decidir cuáles de los equipos del año pasado que superaron a los contendientes habituales fueron simplemente una aparición pasajera y cuáles realmente dieron pasos importantes. No estoy listo para descartar la capacidad de Liam Coen como diseñador de jugadas ni el sistema de los Jaguars en su conjunto como una especie de casualidad. Este equipo es bueno a pesar de sus bajas y, ahora que el papel de Brian Thomas Jr. ha sido aclarado y simplificado, la ofensiva tendrá muchos menos problemas de adaptación.
10. Los Angeles Chargers
Quiero dejarlo registrado una última vez después de haberlo dicho durante toda la temporada baja: creo que vamos a quedar igual de impresionados —si no es que más— con la manera en que Chris O’Leary dirige esta defensa que con la forma en que Mike McDaniel dirige la ofensiva. Jesse Minter es una gran pérdida para los Chargers, pero O’Leary ha estado perfeccionando sus habilidades como diseñador de jugadas y puede mantener a esta defensa en un nivel de élite, algo que importa mucho en un sistema tan orientado al juego terrestre.
11. Philadelphia Eagles
Aunque esto es evidencia totalmente anecdótica, ver a Jalen Hurts caer tanto en los Drafts de fantasy que he hecho demuestra que definitivamente se ha quitado el brillo del equipo campeón de los Eagles de 2024. Sin embargo, pienso en cómo hemos encasillado colectivamente a innumerables quarterbacks a lo largo de la historia y me pregunto si Hurts, quien acaba de cumplir 28 años, podría sorprendernos a todos esta temporada. Al igual que ocurrió en la era de Doug Pederson posterior al Super Bowl, esto puede tomar dos caminos en Philadelphia.
12. New England Patriots
Mientras más pienso en la temporada de los Patriots del año pasado, más me gusta la idea de que Drake Maye podría adueñarse de la NFL en 2026. Lo suficientemente bueno como para liderar la liga en pases de touchdown. Quizás incluso lo suficientemente bueno para liderar en touchdowns terrestres, como Josh Allen. Tiene las características adecuadas y la liga necesita desesperadamente algunos jugadores más que puedan sentarse a la mesa de los que son consistentemente de élite.
13. Chicago Bears
Ben Johnson captó sabiamente la narrativa de que este equipo de los Bears se benefició de una suerte increíble en 2025. A diferencia de Nick Saban, no tiene que fabricar la idea de que existe cierto escepticismo sobre esta defensa y sobre la posibilidad de repetir una ofensiva saludable y productora de jugadas grandes como la del año pasado. La obsesiva determinación de Johnson es el motor detrás de todo esto, y es una fuerza difícil de apostar en contra. Chicago comienza el año entre nuestros primeros 14, como un absoluto contendiente a los playoffs, a pesar de estar en una división donde todos los equipos deberían terminar con marca ganadora.
14. Dallas Cowboys
Brian Schottenheimer tiene la oportunidad de su vida. La ofensiva ya está al máximo de sus posibilidades y la defensa, después de un año de absoluta vergüenza, ha sido reforzada en todos sus frentes. Tiene a un receptor como George Pickens, con cientos de millones de dólares en juego y una razón para desempeñar su papel dentro de la orquesta, además de un grupo de veteranos que pueden ayudar a conducir a un equipo construido sobre un entusiasmo permanente hacia los playoffs.
15. Green Bay Packers
La incertidumbre que persiste alrededor del juego terrestre de Green Bay pesa mucho sobre lo que, de otro modo, sería una temporada prometedora. Creo que, al igual que Jacksonville hacia el final de la temporada pasada, Green Bay encontrará la manera de aprovechar su ofensiva cargada de talento y crear algo incluso más sostenible y bueno. Muchas de las condiciones están dadas para la temporada definitiva de Jordan Love, que podría consolidarlo entre los siete mejores quarterbacks de la NFL en el futuro cercano.
16. Kansas City Chiefs
He escuchado durante toda la temporada a aficionados de los Chiefs preguntándose cómo podemos faltarle al respeto al GOAT y proyectar que el equipo se perderá los playoffs (al menos según mis proyecciones, a pesar de una temporada perfectamente aceptable de nueve victorias). Bueno, estoy ansioso por ver qué fue lo que no vi. La línea ofensiva sigue siendo una preocupación y la defensa debe repetir su éxito con varios nuevos titulares, después de perder talento fundamental de enorme importancia. La grandeza de Patrick Mahomes está fuera de toda duda, pero esta temporada es donde las comparaciones con Tom Brady pueden cobrar sentido. ¿Qué sucede cuando, para cualquier otro equipo, es un año de reconstrucción?
17. San Francisco 49ers
Las preocupaciones por las lesiones realmente han distorsionado mi percepción de este equipo, y siento que los 49ers rondarán los límites exteriores del top 15 hasta mediados de temporada. Ha sido una temporada baja infernal para Kyle Shanahan y compañía, lidiando con acontecimientos tanto personales como físicos. Ahora, sumemos un viaje a Australia en el que todo el mundo espera que los Rams lleguen horas antes del partido y dominen, y quizá nos tome algo de tiempo apreciar en lo que los 49ers terminarán convirtiéndose este año: un equipo de playoffs.
18. Washington Commanders
Veo a Washington como un posible equipo de 10 victorias. Algunos analistas a los que respeto tienen a este equipo terminando en el último lugar de la NFC East. Todo está sobre la mesa, especialmente con cambios importantes en las posiciones de coordinadores y una gran cantidad de nuevos titulares habituales. Sin embargo, la salud de Jayden Daniels sigue siendo el mayor factor diferencial. En el sistema de David Blough, lo veremos aún más protegido, con el play-action todavía más utilizado como arma y, posiblemente, con todo el potencial de sus capacidades liberado. Hay una razón por la que casi tuve que enfrentarme a mi compañero de fantasy en una lucha de vencidas por el derecho a seleccionar a Terry McLaurin este año.
19. Minnesota Vikings
Que los Vikings tuvieran una línea de over/under de 8.5 victorias fue una de las apuestas más intrigantes y, honestamente, de las que parecían más seguras que vi durante toda la temporada baja. Este fue un equipo de nueve victorias el año pasado, en medio de una campaña desastrosa con múltiples quarterbacks titulares. Kyler Murray no es perfecto, pero es estable, que es todo lo que Kevin O’Connell pidió durante esta temporada baja. Mi pregunta, como expliqué en esta columna, es si el sistema encajará con Murray o si tanto el coach como el quarterback estelares tendrán que ceder un poco para que funcione.
20. Carolina Panthers
Veo a los Panthers y pienso que son un equipo de 10 victorias. Sí, conozco la situación de los tackles ofensivos. Sí, sé que los equipos que realizan grandes contrataciones de agentes libres en defensa normalmente no funcionan. Pero la combinación de Dave Canales, Ejiro Evero y Brad Idzik es sólida, después de haber trabajado constantemente para reconstruir uno de los peores rosters de la NFL. La liga siempre se encarga cruelmente de acabar con nuestro deseo de una progresión ordenada y lineal —por eso los tengo en el No. 20—, pero, vaya, quiero que este staff sea recompensado por todo su esfuerzo.
21. Tampa Bay Buccaneers
Un candidato a ser el equipo sobre el que probablemente estaremos más equivocados, los Buccaneers tienen un Head Coach con experiencia, un quarterback entre los 12 mejores de la liga y un grupo de jóvenes dinámicos que quedaron opacados por el colapso de final de temporada y la salida de Mike Evans durante la temporada baja. Pero ¿qué pasa si el gerente general Jason Licht, quien ha sido bueno durante mucho tiempo, sigue siendo… ya saben… bueno? Tal vez este equipo de Tampa Bay no se está muriendo, sino simplemente mudando de piel.
22. New Orleans Saints
Como uno de los más fervientes defensores de Spencer Rattler dentro de la industria, estoy resistiéndome al entusiasmo por Tyler Shough y me pregunto si alguien que ya se acerca a los 30 años puede tener un gran salto en su segundo año. Es una pregunta real: si todavía puede dar un paso adelante o si eso ya ocurrió con la selección de segunda ronda de los Saints en 2025. Aun así, este es otro equipo extraordinariamente bien dirigido y que posee fortaleza en la línea ofensiva, lo que significa que cualquier tipo de éxito es posible. Parte de mí desearía tener el valor para elegir a los Saints como ganadores de la división.
23. Pittsburgh Steelers
La esperanza está en su punto máximo en este momento, así que no creo que sea el momento de preguntarnos qué ocurriría si una temporada de los Steelers finalmente se va al sur. Muy al sur. La racha de Mike Tomlin de temporadas con marca de .500 o mejor se cierne de una manera fascinante sobre este año. ¿Fue uno de los mayores logros en la historia de la NFL o un testimonio de lo bueno que era este roster y de lo poco que los Steelers han conseguido durante ese periodo? Al mando está un Head Coach por tercera vez y originario de Pittsburgh, lo que hace que el drama sea todavía más interesante.
24. Indianapolis Colts
¿Qué ocurre cuando una de las mejores ofensivas de la liga durante las primeras 10 semanas de la temporada pasada llega al siguiente año después de un colapso al final de la campaña y una situación de salud desastrosa? Quién sabe. Como el viejo Pontiac oxidado al final de The Stand, de Stephen King, podría ser el vehículo que nos sorprenda a todos y nos lleve (la mayor parte del camino) hasta nuestro destino. También podría averiarse, como todos tememos que suceda.
25. Atlanta Falcons
Para mí es realmente, realmente difícil respaldar a Tua Tagovailoa como quarterback titular. Elegir un contrato accesible en lugar del mejor suplente disponible será una decisión que —a menos que Atlanta quiera perder este año— perseguirá a Kevin Stefanski durante su temporada de debut… al menos hasta que Michael Penix Jr. esté listo para tener su oportunidad.
26. New York Giants
Si los Giants consiguen llevar constantemente a sus rivales a situaciones de tercera oportunidad, pueden ser un equipo dentro de la mitad superior de la NFL. Si no pueden defender el juego terrestre en las primeras oportunidades, serán un equipo que tendrá enormes dificultades para llegar a .500. Todavía hay más entusiasmo que sustancia, y los Giants están descubriendo cómo convertirse en un equipo de John Harbaugh. No tengo ninguna duda de que sucederá. La pregunta es… ¿cuándo?
27. Las Vegas Raiders
Entre estos equipos de la parte baja de la clasificación, lo que buscamos es tanto carácter como progreso. De los equipos que tienen mayor capacidad para conseguirlo, diría que los Raiders encabezan ese grupo para mí debido a la enorme cantidad de jugadores jóvenes que hay en el roster. Podemos decir que la clase del Draft del año pasado fue un fracaso, pero quizá no fue seleccionada pensando en las fortalezas que tenía el equipo en ese momento. Klint Kubiak fue contratado para hacer que todas las piezas encajen. Declárenme optimista por ahora.
28. Cleveland Browns
Ahora que se ha disipado el mal olor del anuncio de quarterback de Cleveland, tenemos que preguntarnos qué sucederá realmente ahora que Todd Monken y Deshaun Watson comenzarán juntos la temporada. Este es un equipo que no tiene motivos para estar alegre. Se fue uno de los mejores jugadores en la historia del equipo y también figuras importantes del vestidor como Wyatt Teller y Joel Bitonio. El vacío de liderazgo lo ocupa Watson, un jugador que continúa culpando a otros por su situación en la vida. Ante esto, sólo puedo decir: buena suerte.
29. New York Jets
La percepción también juega un papel importante en estos rankings. Por un lado, digo: “Vaya, los Commanders renovaron por completo su defensa y trajeron una gran cantidad de nuevos titulares”. Y luego digo: “Uf, los Jets tuvieron que renovar su defensa y traer una gran cantidad de nuevos titulares”. En esencia, ambos equipos tuvieron una temporada baja muy similar en ese lado del balón. Ahora veremos si alguno de los dos consigue acoplarse a tiempo. Una cosa es segura: creo que esta será una temporada de Garrett Wilson como ninguna otra, y eso es algo que vale la pena esperar.
30. Arizona Cardinals
Experimento mental: pongan el roster de los Cardinals en los Titans y el roster de los Titans en los Cardinals. Si hacemos esto, seguiríamos hablando de los Cardinals (con jugadores de Tennessee) como un absoluto desastre y como un equipo que elegiría dentro del top tres del Draft. Los Titans (con los jugadores de Arizona) podrían ser incluso un motivo para tener un poco más de optimismo. Aunque Arizona no tiene el dominio absoluto de un jugador como Jeffery Simmons, el equipo tiene talento, aunque está en la división más difícil de la NFL y con el calendario más complicado de la liga.
31. Tennessee Titans
Cam Ward podría ser el tipo de quarterback de Brian Daboll. No creo que la pretemporada sea el momento para que lo veamos, pero los Titans tienen talento joven, una línea ofensiva funcional y un gran Head Coach defensivo que puede mejorar de inmediato a una de las peores unidades de la liga de la temporada pasada. Sin embargo, todo se reduce a la selección No. 1 de 2024. Ward tiene tanta personalidad y talento de brazo como hemos visto en la liga. Ahora es momento de verlo funcionar dentro de un sistema que pueda proteger a Ward de sus peores impulsos y permitirle mostrar sus cualidades de vez en cuando.
32. Miami Dolphins
Nunca es un lugar en el que uno quiera comenzar, pero este roster de Miami necesita una reconstrucción total. De lo contrario, no habría manera de que un equipo despidiera a su gerente general a mitad de temporada y se planteara mantener a su Head Coach. Eso fue reconocer lo que todos vimos: una línea ofensiva con poco talento y una línea defensiva sin capacidad para hacer daño. Jeff Hafley tiene ahora que hacer el trabajo difícil.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/09/2026, traducido al español para SI México.