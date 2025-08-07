10 puntos para observar en la Semana 1 de la pretemporada de la NFL
La pretemporada de la NFL ha comenzado oficialmente. Si eres como yo —un poco obsesionado con esto—, seguramente disfrutaste viendo a Trey Lance jugar como mariscal de campo de los Chargers en el Juego del Salón de la Fama. Lance, curiosamente, tiene apenas unos meses más que Bo Nix y todavía posee un techo alto en el futbol americano profesional, pero necesita más repeticiones de las que ha tenido oportunidad de conseguir, primero en un equipo contendiente al título y, después, en unos Cowboys desesperados con un entrenador que no iba a perder tiempo desarrollando a un mariscal.
El jueves por la noche, Lance hizo algunos lanzamientos con toque notables entre defensivos y mostró rapidez para acudir a sus opciones inmediatas. No fue el mismo mariscal que solía quedarse demasiado tiempo en la bolsa durante sus primeras apariciones con los 49ers —al menos frente a una defensa de los Lions medio dormida en el partido menos competitivo de toda la temporada.
Te puede interesar: Los 25 mejores equipos de la NFL en el siglo XXI
En fin, por eso disfrutamos del futbol americano de pretemporada. Es algo oscuro, sí, pero a veces nos deja pistas sobre lo que puede venir. Te apuesto a que en tres o cuatro años, Lance será titular habitual en la NFL al estilo de Geno Smith; alguien que solo necesitaba tiempo y el mentor adecuado para dar el salto. No toda la acción de pretemporada nos dará ese tipo de revelaciones, pero igual la vamos a ver.
Aquí hay 10 personajes y elementos que estaré observando a partir del jueves, con el primer bloque real de partidos de pretemporada, y un poco sobre por qué creo que son importantes.
1. Riley Leonard
Vamos a sacarnos esto del camino: no soy de esas personas que cree que el prospecto de Notre Dame va a quitarle el puesto ni a Daniel Jones ni a Anthony Richardson. Pero este punto y el siguiente tienen una esencia similar. Leonard sacó a los Fighting Irish de muchos apuros la temporada pasada gracias a sus piernas: 184 acarreos, casi 1,000 yardas terrestres y 17 touchdowns por tierra. Promedió más de 50 yardas por partido corriendo.
Los Colts tuvieron una escasa tasa de conversión del 53% en la zona roja la temporada pasada, y Richardson no cumplió del todo con las expectativas como ese mariscal arrollador con toque. Creo que los entrenadores empezarán a mostrarse más abiertos a la idea de usar mariscales específicos para la zona roja en el futuro, y Leonard es una gran incógnita en ese sentido.
Ha tenido un buen campamento y viene de disputar un juego por el campeonato nacional que, durante la segunda mitad, puso en evidencia su capacidad de tomar decisiones frente a una defensa excelente en medio del caos total. ¿Puede eso traducirse al siguiente nivel?
2. Jalen Milroe
No es ningún secreto: Milroe fue mi selección favorita del draft. En medio de tanta incertidumbre, no puedo creer que haya caído hasta la tercera ronda. Tiene muchísimo potencial. Es un corredor que baja de las 4.4 segundos en las 40 yardas y anotó más touchdowns por tierra que Omarion Hampton en North Carolina—y Hampton fue seleccionado en la primera ronda.
Al igual que Leonard, creo que Milroe podría jugar de forma constante en la zona roja, y debería hacerlo, especialmente si la ofensiva de Seattle se estanca. Ya hemos visto que los mariscales corpulentos y con brazos potentes tienden a destacar en la pretemporada, especialmente porque muchos jugadores aún no han tackleado en meses y no han visto un prospecto de este tamaño y velocidad en sus propios campamentos.
Por eso creo que Milroe, al menos, hará que las últimas semanas del verano sean interesantes. Según se informa, Mike Macdonald —uno de los entrenadores defensivos más brillantes de la liga— le lanzó todo el libro de jugadas en lo táctico. Un planteamiento básico de los Raiders y Pete Carroll debería parecer insignificante en comparación.
3. Kristian Wilkerson
La reciente incorporación de los Bills fue destacada por el gerente general, Brandon Beane, en una entrevista reciente durante el campamento de entrenamiento. No voy a usar esto como una plataforma para criticar el grupo de receptores de Buffalo, pero sí voy a reconocer que el equipo —al igual que los Chiefs— está permitiendo que Josh Allen desarrolle de forma más orgánica a quienes lo rodean.
Con Khalil Shakir fuera, la parte baja del plantel se vuelve más crucial que nunca para definir quién ocupará los puestos de cuarto y quinto receptor. Y si crees que eso no importa, considera lo equilibrado que fue el reparto de objetivos para el receptor “WR2” técnico en la ofensiva de Buffalo detrás de Shakir. Keon Coleman, Mack Hollins y Curtis Samuel estuvieron todos en el rango de entre 45 y 55 pases lanzados en su dirección. Amari Cooper se sumó y añadió otros 30.
Creo que hay una diferencia entre tener una sala de receptores vacía y tener una en la que realmente se puede abrir una oportunidad. Buffalo está en esta última categoría.
4. La profundidad de la línea ofensiva de los Titans
Ya lo hemos visto con equipos como los Jets, que estaban en posición de seleccionar a un mariscal de campo en primer lugar; eso suele indicar que hay problemas urgentes de profundidad en otras áreas del plantel. Los Titans realizaron una de las apuestas más cuestionadas de la temporada baja al firmar a Dan Moore. Sin embargo, Moore ha sido algo así como un pilar en el campamento, al menos según los reportes, y parece haberse adaptado bien al método numérico y lógico de bloqueo de Bill Callahan.
Pero cuando parte de tu plan depende de un guardia de 35 años y de una ofensiva que utiliza con frecuencia formaciones pesadas de 11 jugadores (un ala cerrada y tres receptores), sin contar con un ala cerrada particularmente bueno bloqueando, la profundidad se convierte en uno de los salvavidas más importantes para mantener la temporada a flote.
El duelo de la Semana 1 contra los Bucs —donde Todd Bowles podría pedirles a sus suplentes que presionen al mariscal como lo hacen sus titulares— podría ofrecer una idea de cómo están funcionando Callahan y la línea ofensiva de los Titans.
5. Efton Chism
Me encantan las historias de jugadores que luchan por ganarse un lugar en el roster. Los Patriots están tratando de dejar atrás la era Bill Belichick desde el punto de vista estratégico, pero el coordinador ofensivo que quedó de esa etapa, Josh McDaniels, le ha pedido a un receptor escurridizo y diminuto que vea grabaciones de Danny Amendola para aprender su árbol de rutas. Y, vaya, Chism realmente transmite esas vibras de Amendola. Vamos, ¿a quién no le gusta eso?
Vale la pena seguirle la pista, considerando que los Patriots tienen algunos receptores con nombres importantes que están en su última oportunidad ahora que arranca el régimen de Mike Vrabel. Chism, un agente libre no reclutado procedente de Eastern Washington, podría ser una de esas sorpresas en el campamento que marcan el tono y elevan las expectativas para el resto del plantel.
6. Tyler Loop
Según informes, los Ravens están usando datos de Trackman para Loop, el pateador novato y selección de sexta ronda de Arizona. Trackman es popular entre los golfistas para medir la distancia de la pelota, pero también fue una de las primeras tecnologías que lanzaron la dinastía de los Astros (sin la papelera). Loop también usa una GoPro cuando patea goles de campo . Todo esto se siente muy a lo Ivan Drago, o, al menos, una forma para que los Ravens infundan confianza y perfeccionismo agresivamente en la era post-Justin Tucker en la posición. Se dice que Loop tuvo una patada en la práctica la semana pasada que, según los datos, habría sido buena desde 67 yardas. No incluyo a Loop en esta lista para opinar sobre si podría tener dificultades o si se acobarda. Todo lo contrario. Hasta ahora, todo en él se ha ido acercando poco a poco al folclore, con el resurgimiento de un gol de campo de 75 yardas que conectó desde un tee en Arizona. Loop anotó un gol de campo de 60 yardas en la práctica en una situación de presión simulada. John Harbaugh, el hombre de equipos especiales de corazón, pondrá a prueba a su pateador en los próximos días.
7. Isaac TeSlaa
Si hubiera hecho una previa del Juego del Salón de la Fama, habría mencionado a TeSlaa, una selección poco conocida de Arkansas. Según informes, el receptor novato se está integrando en la contienda con el equipo titular de los Lions y no desentonó en absoluto con los Chargers, consiguiendo recepciones en dos de sus tres pases. Sin embargo, lo que más me intrigaba era cómo se traduciría el tamaño de TeSlaa. Al igual que el corredor de los Giants, Cam Skattebo, uno siempre se pregunta cómo se traduce el físico. Es casi imposible de evaluar hasta que lo ves chocar con otro jugador de la NFL, y me alegró ver ese ligero toque a George Kittle cuando se inclinó hacia un defensor de los Chargers después de la recepción el jueves pasado. Lo que más me intriga es su bloqueo. Colton Pouncy, de The Athletic , dijo que TeSlaa tuvo un bloqueo en la práctica tan fuerte y violento que "se podía oír desde Grand Rapids". Ese podría ser un ingrediente crucial para la ofensiva de Detroit cuando hablamos de diversificación. TeSlaa tiene el tamaño para transformar efectivamente a los Lions de un equipo de 11 personas a un equipo de 12 personas si puede perfeccionar esa violencia y fisicalidad.
8. ¡Chip Kelly!
Los Raiders jugarán con titulares este fin de semana, lo que significa un momento en el que Chip Kelly estará llamando jugadas para Geno Smith. Cualquiera que haya sido lector o seguidor durante los últimos 14 años sabe la alegría que me produce tener a Kelly de vuelta en una banda de la NFL. Recuerdo literalmente dónde estaba cuando vi el primer partido de pretemporada entre los Eagles y los Patriots en 2013, cuando Kelly marchó por el campo y anotó con un pase largo de Michael Vick a DeSean Jackson. El ataque parecía increíblemente simple esquemáticamente, pero lo que creo que se pierde es lo evolucionado que estaba para la época. Miren este clip de 2014 del programa Kellystrator , que presenta un touchdown de LeSean McCoy en la pretemporada que tiene muchos de los ingredientes que ahora consideramos comunes en la NFL. Algunos de estos movimientos en el backfield han sido mejorados un poco por hombres como Kyle Shanahan, Sean McVay y Mike McDaniel, pero Kelly estaba jugando con las posibilidades de la zona exterior casi al mismo tiempo, y posiblemente un poco antes. También tenemos evidencia del uso temprano de RPO por parte de Kelly en la pretemporada, mucho antes de que los Eagles lo utilizaran para llegar al Super Bowl.
9. Mac Jones
No hace mucho, todos pensábamos en Jones para un uniforme de los 49ers en la tercera selección del draft de la NFL de 2021 (hablando de Trey Lance). Jones parecía tener la agilidad mental que Shanahan ansiaba cuando, en realidad, Shanahan buscaba diversificar su ofensiva con un juego terrestre de quarterback, una evolución que se le escapa hasta el día de hoy. Sin embargo, Jones finalmente llegó a San Francisco vía Nueva Inglaterra y Jacksonville, consiguiendo una de las prácticas de quarterback más destacadas de la NFL. Si esto parece insignificante, considere que casi todos los suplentes de Shanahan —Nick Mullens, CJ Beathard, Brock Purdy y Sam Darnold— han sido titulares tras su paso por San Francisco. Los dos últimos consiguieron importantes extensiones de contrato esta pretemporada. Aunque quizás se nos haya olvidado un poco, el juego de quarterback decae un poco en la NFL cuando pasamos el meridiano Baker-Mayfield/Matthew Stafford. Después, se suceden interrogantes uno tras otro, dejando un vacío para que lo llene un ex mariscal de campo con habilidades limitadas que recibió un reinicio mental sólido con un gran entrenador de la NFL.
10. Travis Hunter
Dejaremos lo más obvio para el final. No sé si Hunter jugará, pero ¿no es eso parte del debate? Según se informa, Hunter ha estado fenomenal en los entrenamientos, con cambios de posición a mitad de temporada. Sabemos cómo un equipo puede orquestar eso en su propio terreno, pero tenemos menos idea de cómo podría ser cuando un entrenador no es responsable de la organización de todos. Si el entrenador en jefe de primer año, Liam Coen, decide no alinear a Hunter, cabe preguntarse sobre su nivel de confianza en el proceso sin repeticiones en vivo. También es un debate si Coen alineará a Hunter, considerando que probablemente será uno de los jugadores con más snaps de la NFL esta temporada, suponiendo que el plan se mantenga.