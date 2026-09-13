10 rachas en juego durante la temporada 2026 de la NFL
Con el inicio de la temporada 2026 de la NFL, no sólo habrá victorias y derrotas en juego cada semana. Mientras jugadores y equipos buscan conseguir triunfos, algunos también intentarán mantener vivas distintas rachas. Entre apariciones en postemporada, sequías de playoffs y marcas estadísticas, hay varias rachas en juego de cara al año.
Mientras se acerca la temporada, aquí están 10 rachas destacadas que estarán en juego en 2026.
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La racha de los Steelers de temporadas sin récord perdedor
Los Steelers son famosos por nunca haber terminado una temporada con récord perdedor durante la era de Mike Tomlin, al finalizar cada año con una marca de .500 o mejor. Pittsburgh no ha tenido una temporada perdedora desde 2003, hace 23 años. Los Steelers ya no tienen a Tomlin como Head Coach después de que renunció en enero, pero buscarán mantener viva la racha bajo el mando de Mike McCarthy. Al menos, Tomlin mantendrá su racha al pasar la temporada en el equipo de transmisiones de NBC.
La racha de los Bills de apariciones en playoffs
Después de que los Chiefs se perdieran los playoffs el año pasado, poniendo fin a su propia e increíble racha de siete años llegando al juego por el campeonato de la AFC, los Bills se quedaron con la racha activa más larga de apariciones consecutivas en playoffs. Buffalo ha llegado a la postemporada en siete temporadas consecutivas, ganando al menos un juego de playoffs en cada una de sus últimas seis apariciones. Su racha de títulos divisionales consecutivos terminó la temporada pasada cuando los Patriots ganaron la AFC East, pero su racha de boletos a los playoffs sigue viva.
En la NFC, los Eagles tienen la racha más larga de apariciones en playoffs de la conferencia. Philadelphia ha llegado a la postemporada todos los años desde 2021. Aunque no han ganado un juego de playoffs en todas esas apariciones, su racha está marcada por su segundo campeonato del Super Bowl en 2024.
Sequías de postemporada
Algunos jugadores y equipos intentarán extender sus rachas en 2026, pero los Jets esperan finalmente poner fin a su racha sin playoffs. Los Jets tienen la sequía activa más larga de la NFL y no han llegado a la postemporada desde la temporada 2010. No se espera que sean contendientes este año, pero aun así buscarán poner fin a la racha.
Junto con los Jets, los Falcons, que tienen la segunda sequía activa más larga de la NFL, buscarán terminar con ella y llegar a la postemporada por primera vez desde 2017. Todos los demás equipos de la NFL han llegado a la postemporada en esta década.
Racha récord de los Jets sin intercepciones
Los Jets buscan poner fin no sólo a su sequía de postemporada, sino también a su racha de partidos sin conseguir una intercepción. Los Jets pasaron toda la temporada 2025 sin interceptar un pase, un récord que ningún equipo quiere tener en su historial y que resulta especialmente brutal considerando que su coach, Aaron Glenn, fue cornerback y consiguió 41 intercepciones a lo largo de su carrera. La última vez que los Jets interceptaron un pase fue en la Semana 18 de la temporada 2024, cuando interceptaron dos veces al entonces quarterback de los Dolphins, Tyler Huntley, en una victoria por 32-20.
Racha de Jared Goff con pases de touchdown en partidos consecutivos
Jared Goff actualmente tiene la racha activa más larga de partidos consecutivos con al menos un pase de touchdown. Ha lanzado un touchdown en 23 partidos consecutivos, desde la Semana 13 de la temporada 2024, en aquel encuentro de los Lions durante Thanksgiving.
Goff todavía está muy lejos del récord de Drew Brees de 54 partidos consecutivos con un pase de touchdown, pero aún puede mantener viva su racha esta temporada y avanzar en la lista histórica. Considerando que los Lions tienen el calendario más fácil de la NFL y una de las mejores ofensivas, Goff debería tener buenas posibilidades de prolongar la racha durante algún tiempo más.
Racha de Josh Allen de aperturas consecutivas como quarterback
El actual Iron Man de la NFL en la posición de quarterback, Josh Allen, ha sido titular en 122 partidos consecutivos y no se ha perdido un solo juego desde su temporada de novato. Esta es la racha activa más larga entre todos los quarterbacks y está empatada en el octavo lugar de todos los tiempos en la posición. Aunque todavía está muy lejos del récord de Brett Favre de 297 aperturas consecutivas como quarterback, buscará extender su durabilidad hasta 2026 y volver a ser titular en los 17 partidos.
Racha de Jake Matthews de aperturas consecutivas
Allen tiene la racha activa más larga de aperturas consecutivas entre los quarterbacks, pero el tackle de los Falcons, Jake Matthews, posee la racha más larga entre todas las posiciones. Matthews, hijo del miembro del Salón de la Fama y exliniero ofensivo Bruce Matthews, ha sido titular en 196 partidos consecutivos, una racha que se remonta a su temporada de novato en 2014.
Temporadas consecutivas con 1,000 yardas por recepción
La racha de Mike Evans de temporadas consecutivas con 1,000 yardas por recepción desafortunadamente llegó a su fin en 2025 debido a una lesión. Evans tiene el récord de más temporadas consecutivas con 1,000 yardas para comenzar una carrera y empató el récord de Jerry Rice de más temporadas consecutivas con 1,000 yardas en cualquier momento de una carrera.
No hay ningún receptor en la NFL que se acerque a las marcas de Evans o Rice, pero hay varios receptores con sus propias rachas de temporadas con 1,000 yardas. Los jugadores más destacados son el receptor de los Vikings, Justin Jefferson, y el receptor de los Bengals, Ja’Marr Chase. Ambos han conseguido 1,000 yardas en cada temporada de sus respectivas carreras hasta ahora, con Jefferson haciéndolo seis veces y Chase cinco.
Racha de Myles Garrett de temporadas con capturas de dos dígitos
Myles Garrett buscará continuar su racha de temporadas con al menos 10 capturas en Los Ángeles este año. Garrett consiguió su octava temporada consecutiva con capturas de dos dígitos en 2025, rompiendo además el récord oficial de capturas en una sola temporada en el proceso. También tiene el récord de más temporadas consecutivas con 12 o más capturas desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial en 1982. Garrett ha registrado al menos 12 capturas en seis temporadas consecutivas.
Racha de Micah Parsons de temporadas con 12 o más capturas
Garrett no es el único jugador con una predilección por las temporadas de 12 capturas. Micah Parsons comenzó su carrera con cinco temporadas consecutivas de 12 o más capturas y buscará mantener viva esa racha en 2026. No será fácil, porque se espera que Parsons esté fuera al inicio de la temporada mientras se recupera de un desgarro de ligamento cruzado anterior.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/09/2026, traducido al español para SI México.