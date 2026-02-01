Los 12 equipos de la NFL que no han ganado un Super Bowl y por qué
En poco más de una semana, el Super Bowl celebrará su 60.º aniversario en Santa Clara, California. De los 32 equipos de la NFL, solo 12 no han experimentado la euforia de ganarlo todo.
Al revisar la liga, la riqueza ha estado concentrada en siete franquicias. Los Patriots (6), Cowboys (5), 49ers (5), Steelers (6), Giants (4), Packers (4) y Chiefs (4) han ganado 34 de los 59 campeonatos en la era del Super Bowl, es decir, el 57.6%. En contraste, de los 12 equipos que nunca han ganado un Super Bowl, únicamente los Browns, Texans, Lions y Jaguars jamás han aparecido en un Super Bowl.
Te puede interesar: Super Bowl LX: De qué color serán los uniformes de Patriots y Seahawks
Con el gran juego a la vuelta de la esquina, analizamos por qué cada uno de estos 12 equipos sin anillo sigue sin colgar su primer estandarte de Super Bowl, y si se trata de un problema estructural de largo plazo o simplemente de mala fortuna.
Arrancamos con los Cardinals, que, por desgracia para la franquicia y sus aficionados, encajan en la primera categoría.
Arizona Cardinals
Para una franquicia que existe desde la fundación de la NFL en 1920, los Cardinals han tenido muy pocos “casi”.
Ya sea en Chicago, St. Louis o Arizona, los Cardinals han sido en su mayoría un equipo del montón, con un porcentaje de victorias de .421 y apenas 11 apariciones en playoffs, con siete triunfos en postemporada. Ganaron un campeonato polémico en 1925, que también es reclamado por los Pottsville Maroons, quienes sostienen que ellos fueron los campeones de liga (la NFL no disputó un juego por el título sino hasta 1933).
Desde entonces, los Cardinals conquistaron un título en 1947 y llegaron al Super Bowl XLIII en 2008, donde cayeron en los segundos finales ante Ben Roethlisberger, Santonio Holmes y los Steelers.
Atlanta Falcons
Equipo de expansión en 1966, los Falcons no llegaron a playoffs sino hasta 1978. Finalmente alcanzaron el Super Bowl en 1998 tras vencer a los Vikings, que terminaron 15–1, pero perdieron 34–19 frente a John Elway y los Broncos.
En 2016, Atlanta volvió al Super Sunday y, de manera infame, tomó ventaja de 28–3, solo para perder 34–28 en tiempo extra ante los Patriots. Los Falcons no han estado cerca de ganarlo todo en ninguna otra temporada, alcanzando el juego de campeonato de la NFC solo en dos ocasiones más.
Buffalo Bills
Los Bills tienen dos títulos en su historial, pero ambos llegaron antes de la fusión. Buffalo ganó los campeonatos de la American Football League en 1964 y 1965, venciendo a los Chargers en ambos juegos por el título.
Por supuesto, los Bills disputaron cuatro Super Bowls consecutivos de 1990 a 1993, el único equipo en llegar cuatro veces seguidas al gran juego. Desafortunadamente para Buffalo, perdió dos veces ante los Cowboys, además de caer frente a los Giants y Washington. Los Bills avanzaron al juego de campeonato de la AFC en 2020 y 2024, perdiendo en ambas ocasiones ante los Chiefs.
Buffalo está ansioso por llevarle un Super Bowl a la ciudad durante la era de Josh Allen.
Carolina Panthers
Equipo de expansión en 1995, los Panthers irrumpieron de inmediato en la NFL al llegar al juego de campeonato de la NFC en 1996, donde perdieron ante los Packers en Lambeau Field. En 2003, Carolina alcanzó su primer Super Bowl, cayendo 32–29 frente a los Patriots con un gol de campo de último segundo de Adam Vinatieri.
La mejor temporada de los Panthers llegó en 2015. Arrancaron con marca de 14–0 antes de cerrar con 15 victorias. En la postemporada superaron a los Seahawks y a los Cardinals para llegar al Super Bowl 50 como favoritos ante los Broncos. Sin embargo, el MVP Cam Newton y Carolina perdieron 24–10 y no han regresado desde entonces.
Cincinnati Bengals
Los Bengals han estado cerca de la gloria en múltiples ocasiones, solo para quedarse a un paso del objetivo. En la década de 1980, Cincinnati vivió dos temporadas muy similares. En 1981, el quarterback Ken Anderson ganó el premio MVP, pero los Bengals se quedaron cortos al perder ante Joe Montana y los 49ers. En 1988, el quarterback Boomer Esiason también fue MVP, pero Cincinnati volvió a caer ante Montana y los Niners en el Super Bowl.
Tras 30 años en el desierto de los playoffs, Cincinnati regresó al Super Bowl en la temporada 2021. Con Joe Burrow, Ja’Marr Chase y Tee Higgins como pilares, los Bengals llegaron al Super Bowl LVI, pero perdieron ante los Rams en el SoFi Stadium.
Cleveland Browns
Los Browns nacieron como miembros de la All-America Football Conference (AAFC) en 1946 y ganaron los cuatro títulos de esa liga antes de integrarse a la NFL en 1950. Cleveland se consolidó de inmediato, llegando a seis juegos consecutivos por el campeonato de la NFL y ganando tres para abrir la década.
Sin embargo, tras conquistar otro campeonato en 1964, los Browns han sido mayormente una decepción. En la década de 1980, Cleveland llegó tres veces al juego de campeonato de la AFC y perdió en todas ante los Broncos. Desde la temporada de 1989, los Browns no han ganado un título divisional ni han avanzado más allá de la ronda divisional.
Detroit Lions
Al igual que los Browns, los Lions fueron una potencia en la década de 1950. Ganaron tres campeonatos apoyados en una defensa férrea y en el talento de Salón de la Fama del quarterback Bobby Layne, con títulos en 1952, 1953 y 1957. Desde entonces, la historia ha sido complicada.
Detroit pasó de 1957 a la temporada de 1991 sin una sola victoria en playoffs y después sufrió otra sequía de 32 años antes de conseguir la siguiente. Los Lions han estado cerca recientemente, pero desperdiciaron una ventaja de 24–7 en el juego de campeonato de la NFC ante los 49ers en la temporada 2023, lo que los mantiene como el único equipo de la NFC sin una aparición en el Super Bowl.
Houston Texans
Incorporados a la liga como equipo de expansión en 2002, los Texans no cuentan con la historia prolongada de otras franquicias en esta lista. Sin embargo, Houston ha disputado ya 24 temporadas en la NFL y, aun para un equipo joven, su falta de logros resulta llamativa.
Los Texans han llegado nueve veces a la postemporada, pero nunca han alcanzado el juego de campeonato de la AFC. Han estado cerca en años recientes, avanzando a la ronda divisional en cuatro de las últimas siete temporadas, incluidas cada una de las tres más recientes. Houston es el único equipo que nunca ha jugado en el domingo de campeonatos.
Jacksonville Jaguars
Al igual que los Panthers, los Jaguars ingresaron a la liga en 1995. Y, como Carolina, Jacksonville llegó al juego de campeonato de su conferencia en 1996, donde perdió ante los Patriots en el antiguo Foxboro Stadium. Tres años más tarde, los Jaguars regresaron a esa instancia como una potencia con marca de 14–2, pero cayeron ante los Titans, el único equipo que los venció en toda la temporada.
Desde la campaña de 1999, Jacksonville solo ha vuelto una vez al juego de campeonato de la AFC (2018), haciéndolo de forma casi de cuento de hadas, con una gran defensiva y Blake Bortles liderando a la ofensiva. Para mala fortuna de los aficionados de los Jags, perdieron 24–20 ante New England, frustrando su intento más reciente de llegar al Super Bowl.
Los Angeles Chargers
Los Chargers ganaron un campeonato de la AFL en 1963 apoyados en una ofensiva explosiva que incluía al receptor de Salón de la Fama Lance Alworth, al quarterback John Hadl y al corredor Paul Lowe. Desde la fusión AFL-NFL en 1970, han llegado cuatro veces al juego de campeonato de la AFC, ganando solo una.
Ese único título de la AFC llegó en 1994, cuando el quarterback Stan Humphries y el linebacker de Salón de la Fama Junior Seau guiaron a los Chargers a una victoria sobre los Steelers en el Three Rivers Stadium. Sin embargo, San Diego se topó después con unos 49ers cargados de talento, dando pie a uno de los mayores desajustes en la historia del Super Bowl. Los Chargers llegaron como desfavorecidos por 18 puntos y perdieron 49–26, con el quarterback de San Francisco, Steve Young, lanzando seis pases de touchdown en una actuación de MVP.
Minnesota Vikings
Ningún equipo ha sido tan castigado por el destino como los Vikings. Tras incorporarse a la NFL en 1961, Minnesota emergió como una potencia en 1969, alcanzando el primero de sus cuatro Super Bowls en un lapso de siete años.
En ese primer intento, los Vikings perdieron como favoritos por 12 puntos en el Super Bowl IV ante los Chiefs, campeones de la AFL, y posteriormente cayeron ante los Dolphins, Steelers y Raiders en las temporadas 1973, 1974 y 1976. En 1987, Minnesota protagonizó una carrera mágica como equipo con marca de 8–7 hasta el juego de campeonato de la NFC, pero perdió, y 11 años después volvió a caer en esa misma ronda, aunque en esa ocasión como un conjunto de 15–1 y amplio favorito. Desde entonces, los Vikings han perdido tres juegos de campeonato de la NFC y nunca han regresado al Super Bowl.
Tennessee Titans
Originalmente conocidos como los Houston Oilers en la AFL, ganaron los dos primeros títulos de la liga en 1960 y 1961 sobre los Chargers. Ya en la NFL, Houston alcanzó el juego de campeonato de la AFC en 1978 y 1979, pero en ambas ocasiones fue eliminado por los Steelers, que terminaron como campeones.
En 1999, los ya reubicados Titans finalmente llegaron al Super Bowl, pero cayeron ante el Greatest Show on Turf, perdiendo 23–16 frente a los Rams, cuando el receptor Kevin Dyson fue detenido en la yarda 1 al expirar el tiempo. Tennessee también alcanzó el juego de campeonato de la AFC en 2019, pero perdió ante Patrick Mahomes y los Chiefs.