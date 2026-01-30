SI Mexico

Super Bowl LX: De qué color serán los uniformes de Patriots y Seahawks

Un vistazo a lo que los dos equipos finalistas de la NFL vestirán en el domingo de Super Bowl.

Mike Kadlick

Los Patriots jugaron la Final de Conferencia Americana con su jersey blanco.
/ Matthew Stockman/Getty Images

¡El Super Bowl LX está (casi) aquí!

Con poco más de una semana por delante, tanto el representante de la AFC, los Patriots, como el de la NFC, los Seahawks, trabajan a toda marcha en sus respectivas ciudades antes de trasladarse a Santa Clara, California, este fin de semana, de cara al último partido de la temporada.

La información más importante —por supuesto— es qué usarán estos dos equipos en el gran juego de la NFL. Y la noche del jueves, tanto New England como Seattle revelaron los uniformes que vestirán en el domingo de Super Bowl. Aquí un vistazo a cada uno.

Uniformes de los Patriots para el Super Bowl LX

Los Patriots, equipo designado como local en el Super Bowl LX, tuvieron la primera opción para elegir uniforme y se decantaron por su combinación de jersey blanco con pantalones blancos.

New England se ha autodenominado los “Road Warriors” tras registrar un perfecto 9–0 jugando fuera de Gillette Stadium esta temporada, y buscará mantener viva esa racha el Super Bowl Sunday en el Levi’s Stadium.

Uniformes de los Seahawks para el Super Bowl LX

Los Seahawks, con la segunda elección detrás de los Patriots, prácticamente se vieron obligados a usar sus jerseys azul marino para el domingo de Super Bowl, ya que la NFL no permite el uso de uniformes alternativos en el gran juego.

Seattle complementará el uniforme con pantalones azul marino, apostando por un look monocromático frente a New England.

Parches del Super Bowl LX

Un vistazo a los parches que los Seahawks usarán en sus jerseys en el Super Bowl LX.
/ X @Seahawk

Habrá varios parches en los jerseys de ambos equipos el Super Bowl Sunday.

Tanto los Patriots como los Seahawks portarán el logo del Super Bowl LX, además de un parche “USA 250” como parte de la celebración de la liga por el semiquincentenario (250 aniversario) de Estados Unidos. Adicionalmente, Seattle lucirá un parche conmemorativo por el 50 aniversario de la franquicia, mientras que los capitanes de ambos equipos llevarán sus tradicionales parches de capitán.

Mike Kadlick
MIKE KADLICK

Mike Kadlick is a contributor to the Breaking and Trending News team at Sports Illustrated. Before joining SI in November 2024, he covered the New England Patriots for WEEI sports radio in Boston and continues to do so for CLNS Media. He has a master's in public relations from Boston University. Kadlick is also an avid runner and a proud lover of all things pizza.

