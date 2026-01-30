Super Bowl LX: De qué color serán los uniformes de Patriots y Seahawks
¡El Super Bowl LX está (casi) aquí!
Con poco más de una semana por delante, tanto el representante de la AFC, los Patriots, como el de la NFC, los Seahawks, trabajan a toda marcha en sus respectivas ciudades antes de trasladarse a Santa Clara, California, este fin de semana, de cara al último partido de la temporada.
Te puede interesar: Seattle Seahawks jugarán el Super Bowl de la NFL contra los Patriots
La información más importante —por supuesto— es qué usarán estos dos equipos en el gran juego de la NFL. Y la noche del jueves, tanto New England como Seattle revelaron los uniformes que vestirán en el domingo de Super Bowl. Aquí un vistazo a cada uno.
Uniformes de los Patriots para el Super Bowl LX
Los Patriots, equipo designado como local en el Super Bowl LX, tuvieron la primera opción para elegir uniforme y se decantaron por su combinación de jersey blanco con pantalones blancos.
New England se ha autodenominado los “Road Warriors” tras registrar un perfecto 9–0 jugando fuera de Gillette Stadium esta temporada, y buscará mantener viva esa racha el Super Bowl Sunday en el Levi’s Stadium.
Uniformes de los Seahawks para el Super Bowl LX
Los Seahawks, con la segunda elección detrás de los Patriots, prácticamente se vieron obligados a usar sus jerseys azul marino para el domingo de Super Bowl, ya que la NFL no permite el uso de uniformes alternativos en el gran juego.
Seattle complementará el uniforme con pantalones azul marino, apostando por un look monocromático frente a New England.
Parches del Super Bowl LX
Habrá varios parches en los jerseys de ambos equipos el Super Bowl Sunday.
Tanto los Patriots como los Seahawks portarán el logo del Super Bowl LX, además de un parche “USA 250” como parte de la celebración de la liga por el semiquincentenario (250 aniversario) de Estados Unidos. Adicionalmente, Seattle lucirá un parche conmemorativo por el 50 aniversario de la franquicia, mientras que los capitanes de ambos equipos llevarán sus tradicionales parches de capitán.