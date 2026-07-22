Las 14 franquicias que realmente pueden ganar el Super Bowl LXI
Bienvenidos de nuevo a mi columna anual en la que nombro a todos los equipos que podrían terminar esta temporada como campeones del Super Bowl. Lo primero: tienen razón al señalar que los Seahawks no aparecieron en la lista del año pasado. Mi llegada al tren del entusiasmo por Seattle se produjo hacia el final del training camp. Por eso, sentí que había perdido la oportunidad de comprar acciones de Apple a $10 dólares cada una. (Supongo que así funcionan las acciones, ¿no?)
Cuando señalamos a los equipos que, cada julio, saltan nuevamente al grupo de aquellos que realmente pueden ganar el Super Bowl, solemos encontrar algunas características en común: equipos que, ya sea por haber sido reinventados por un nuevo entrenador o cuerpo de coaches, o por la llegada de un nuevo quarterback, terminan dando un salto extraordinario en su nivel de competencia. Los Commanders fueron ese equipo el año pasado, a partir de la temporada que tuvieron con Dan Quinn y Jayden Daniels en 2024.
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Este ejercicio siempre genera muchas críticas. En teoría, los Patriots (que también quedaron fuera de la lista de la temporada pasada) demostraron que muchos más equipos de los que inicialmente imaginamos al comenzar una temporada pueden ganar el Super Bowl. Hay factores que van más allá de los límites tradicionales que solemos considerar y, ciertamente, una cascada de lesiones en los rivales y actuaciones inesperadamente deficientes pueden abrir una puerta donde antes no existía ninguna. Aun así, creo que deberíamos ser capaces de analizar la NFL desde una perspectiva económica y reconocer que existe una lista corta de equipos realmente capaces de llegar a los playoffs este año, y una lista todavía más reducida de equipos lo suficientemente buenos como para mantenerse invictos una vez que lleguen ahí.
Eso es lo que intento capturar aquí: la lista corta óptima.
Algunas notas antes de comenzar:
• Tal vez hayan notado que la lista de este año incluye 14 equipos, mientras que las ediciones anteriores se detenían en 12. Esto no es específicamente una reacción a haber fallado con los Seahawks y los Patriots el año pasado, sino también un reconocimiento de que la liga parece un poco más abierta que durante el periodo en el que simplemente podíamos dar por hecho que los Chiefs llegarían al Juego de Campeonato de la AFC y, probablemente, más allá.
• Creo que 2026 continuará siendo un periodo dominado por las defensivas en la NFL. Me verán inclinarme más hacia equipos que tengan líneas defensivas agresivas y secundarias versátiles, capaces de adaptarse tanto al juego terrestre como al aéreo.
• El calendario tendrá un mayor peso en mis consideraciones. Si bien es cierto que el talento es lo que más importa, fue imposible ignorar la capacidad de New England para desarrollar una identidad y una confianza especiales durante una temporada regular ante rivales más débiles.
• Siento que los Rams están un escalón por encima del resto de la NFL en este momento. Por eso, no creo que sus rivales divisionales, como los Seahawks y los 49ers, hayan terminado de hacer movimientos. Estoy contemplando la posibilidad de que John Schneider o John Lynch todavía tengan algún as bajo la manga antes de que llegue la Semana 1.
• Quiero adelantarme a esto y abordar a los últimos tres equipos que quedaron fuera de esta lista: los Bengals, Eagles y Chiefs. La defensiva de Cincinnati ha mejorado de manera inconmensurable esta offseason, pero temo que, estructuralmente, esta ofensiva dependa demasiado de la salud tanto de Joe Burrow como de Ja’Marr Chase como para proyectarlos hasta el Juego de Campeonato de la Conferencia (aunque, mientras escribo estas palabras, imagino que alguien las recortará y las pondrá sobre mi cabeza en enero).
Mientras algunos equipos de esta lista se beneficiarán de un cambio de coordinador, estoy bajando un escalón a los Eagles por la salida del coach de línea ofensiva Jeff Stoutland. Vamos a pedirles a dos de los mejores tackles en la historia de la franquicia que aprendan un esquema de juego terrestre completamente nuevo, además de pedirle a Jalen Hurts que opere sin A.J. Brown como uno de sus principales apoyos de seguridad. Por ahora, paso con Philadelphia.
Los Chiefs tienen, sin lugar a dudas, a uno de los dos mejores quarterbacks de la NFL. Es muy posible que ganen 11 o 12 partidos esta temporada. Pero no veo cómo pueden reemplazar sin más las pérdidas de Jaylen Watson y Trent McDuffie, mientras vuelven a utilizar prácticamente la misma versión de su línea ofensiva por otro año, especialmente si la mejora ofensiva más importante del equipo se produjo en la posición de running back.
De nuevo, quiero ser lo más claro posible cuando se trata de los Chiefs en particular, porque dejar fuera a Kansas City de esta lista puede parecer una especie de provocación. Como dije antes, creo que la historia de la temporada 2026 se contará a través de líneas defensivas versátiles y ofensivas diseñadas para generar jugadas explosivas de manera constante por la vía terrestre. El principal tight end de Kansas City cumplirá 37 años en octubre y hasta Noah Gray dejó algo que desear como bloqueador en el juego terrestre la temporada pasada. La incorporación de Kenneth Walker III no va a cambiar por sí sola el rostro de la ofensiva de Kansas City y, aun cuando Eric Bieniemy era anteriormente el coordinador ofensivo de los Chiefs, hubo un intento fallido por crear un esquema terrestre más diverso y vertical que protegiera a Patrick Mahomes.
Ahora sí, vamos con la lista, en orden alfabético.
Baltimore Ravens
Las comparaciones entre Jesse Minter y Mike Macdonald son evidentes. Baltimore no sólo apostó por un head coach más joven, sino que también incorporó a Declan Doyle, antiguo protegido de Sean Payton, quien formaba parte del staff de Ben Johnson, para hacerse cargo de la ofensiva.
El excoordinador ofensivo Todd Monken era muy bueno para entender la naturaleza abstracta con la que Lamar Jackson afronta una determinada jugada. Doyle pasó la temporada pasada en Chicago, donde observó cómo Johnson hizo la transición de los Lions y Jared Goff hacia un quarterback de pensamiento igualmente abstracto como Caleb Williams (abstracto en el sentido de que estos quarterbacks pueden descartar una ruta diseñada debido a la confianza que tienen en su capacidad para lanzar el balón más profundo, o en su propio talento atlético y su habilidad para crear una jugada en otro sector del campo).
Chicago logró replicar la naturaleza de las ofensivas de Johnson en Detroit, siempre en busca de jugadas grandes, aunque Baltimore no ha realizado una inversión similar y de gran escala en la línea ofensiva como la que Johnson ha disfrutado tanto en Detroit como en Chicago.
Sin embargo, si los Ravens pueden encontrar una explosividad constante en la ofensiva, tengo confianza en que Minter cuenta con las piezas necesarias para convertir a la secundaria de Baltimore en una unidad agresiva, capaz de obligar a los rivales a jugar de manera más conservadora.
Buffalo Bills
Los Bills abrirán la temporada 2026 con un nuevo estadio y un nivel máximo de optimismo. Joe Brady reemplaza a Sean McDermott como head coach y el nuevo staff defensivo estará encabezado por Jim Leonhard, un joven coordinador en ascenso que ha pasado los últimos siete años entre los niveles universitario y profesional generando muchos elogios.
Ahí es donde comenzaré, porque creo que, ofensivamente, los Bills necesitan una especie de renovación. Los equipos rivales pudieron identificar y contrarrestar algunas de las principales preferencias de Josh Allen, especialmente la manera en que intenta maximizar el número de receptores que inundan la defensa en las jugadas de pase.
Leonhard fue una pieza fundamental como jugador en un innovador staff de Rex Ryan a comienzos de la década de 2010 y posteriormente llegó a Denver, donde trabajó bajo las órdenes de Vance Joseph e implementó una defensa similar de presiones simuladas, diseñada para llevar a las líneas ofensivas más allá de sus recursos.
Convertir a la defensiva de los Bills en un arma será la clave para que Buffalo pueda sobrevivir en una división con un equipo de New England muy mejorado, además de una conferencia que está recuperando toda su fortaleza después de que varios de sus gigantes sufrieran lesiones la temporada pasada.
Los Bills siempre serán contendientes al Super Bowl mientras Josh Allen esté sano, pero la cuestión es elevar el nivel en todos los sectores que lo rodean para aprovechar plenamente su potencial.
Chicago Bears
Los Bears llegan a la temporada 2026 como el equipo favorito de todos. Caleb Williams aparece en la portada de Madden. Chicago será protagonista de la película navideña original de NFL on Hallmark de este año.
Los Bears prosperaron frente a la gran pregunta que, en mi opinión, perseguía al equipo antes de la primera temporada de Ben Johnson: ¿podría generar jugadas explosivas con los Bears con la misma eficiencia que lo hacía con una ofensiva repleta de estrellas en Detroit? La respuesta fue un contundente sí.
Incluso dependiendo de algunos novatos y de un grupo de agentes libres, los Bears terminaron sextos de la liga en yardas por partido y quintos en jugadas de 20 yardas o más. Chicago tuvo el mejor diferencial de entregas de balón de la liga, con +22, además de dos victorias por un punto y otra por dos puntos. Tres de las 11 victorias de Chicago el año pasado fueron contra equipos que llegaron a los playoffs, incluida una victoria en tiempo extra ante unos Packers en crisis y sin Micah Parsons.
Tomando todo eso en cuenta, sigo pensando que Johnson es uno de los mejores coordinadores ofensivos de la liga, y será quien marque el ritmo de lo que es posible hacer desde el punto de vista del diseño ofensivo esta temporada.
Por eso, en ocasiones las victorias por una sola anotación representan menos una cuestión de suerte y más el hecho de que Johnson simplemente está diseñando mejores jugadas en los momentos importantes que otros coordinadores ofensivos.
Dallas Cowboys
Definitivamente, el equipo más controversial de esta lista. Los Cowboys vienen de una temporada 2025 en la que tuvieron una de las 10 mejores ofensivas de la NFL en cuanto a jugadas explosivas, terminaron terceros en primeros downs conseguidos y registraron un rating de quarterback colectivo a sólo un punto del de los 49ers.
Son fundamentos atractivos si se considera que Dallas apostó fuerte por un gran coach poco conocido, Christian Parker, para convertirse en su próximo coordinador defensivo, además de incorporar una gran cantidad de refuerzos defensivos a través de la agencia libre y el Draft.
Incluso si la defensiva de Dallas sólo logra subir hasta un nivel mediocre —los Cowboys tuvieron el peor EPA por jugada de la liga, con 0.162, y fueron igualmente vulnerables contra el juego terrestre y el aéreo—, este será un equipo de playoffs.
Dak Prescott enfrentó mucha presión la temporada pasada, pero sería lógico asumir que la todavía muy joven línea ofensiva de los Cowboys tendrá una mejora general, especialmente con otra temporada de experiencia para Klayton Adams, coordinador ofensivo híbrido y durante mucho tiempo considerado un valioso coach de línea ofensiva.
Denver Broncos
Los Broncos son el equipo de este año que está “a las puertas”, aunque el historial reciente de equipos en esa situación ha terminado generando decepciones.
Los Lions estuvieron a las puertas tanto en 2023 como en 2024, al igual que, en teoría, los Commanders sólo necesitaban agregar algunas piezas antes de la temporada pasada, después de una inesperada aparición en los playoffs.
Sin embargo, los Broncos del año pasado parecieron esquivar algunos de los factores más relacionados con la suerte que suelen acompañar a los equipos que protagonizan una campaña sorpresiva. Denver tuvo, de hecho, un diferencial negativo de entregas de balón y, a pesar de contar con un excelente desempeño de su línea ofensiva, fue un equipo terrestre mediocre. Uno imaginaría que ambos aspectos mejorarán esta temporada.
La transición de Sean Payton a Davis Webb como encargado de diseñar las jugadas ofensivas sería preocupante si se tratara de una situación diferente. Payton claramente seguirá involucrado en la ofensiva y ayudará a guiar a Webb.
La juventud y energía de Webb serán un bono adicional para Bo Nix en su tercera temporada, una campaña crítica para su desarrollo, y podrían tener beneficios indirectos que todavía no hemos visto.
(Aunque no estoy sobrevalorando las animadas conversaciones que Payton mantiene en la banda con Nix, considerando que ha hecho lo mismo con todos sus quarterbacks, sí estoy señalando que Payton tiende a generar cierta fricción con algunas personas, mientras que Webb podría tener una transición más sencilla, o al menos más cercana, después de haber jugado en la NFL hasta hace relativamente poco tiempo).
Los Broncos probablemente sean el equipo “a las puertas” que luce más blindado de los últimos años, aunque su calendario sí genera algunas señales de alerta en este momento del verano.
Detroit Lions
Los Lions tienen, según algunas métricas, el calendario más accesible de la liga, algo que debemos considerar junto con este dato sorprendente: a pesar de cambiar de coordinador ofensivo a mitad de temporada y de cargar a Dan Campbell con una enorme cantidad de responsabilidades adicionales, Detroit terminó tercero en yardas por pase y touchdowns por pase, empatado en el cuarto lugar en puntos anotados, también empatado en el cuarto puesto en robos de balón y séptimo en yardas por intento de carrera. Los Lions ganaron nueve partidos la temporada pasada, vencieron dos veces a los Bears y llegaron a su semana de descanso con marca de 5-2. El nuevo coordinador ofensivo Drew Petzing es, en mi opinión, una incorporación de temporada baja muy poco valorada. Después de que los Lions coquetearan con Mike McDaniel, optar por Petzing, el excoordinador ofensivo de los Cardinals, debería ayudar a estabilizar y hacer más sensatos un juego terrestre y un esquema de protección que dejaron expuestos a algunos de los mejores jugadores de Detroit bajo el mando del excoordinador John Morton. La pérdida de Terrion Arnold es innegable, aunque Detroit se ha caracterizado por esa mentalidad de aprovechar a jugadores que aparecen de la nada cuando se trata de la tercera defensa que más utiliza coberturas hombre a hombre en la liga.
Green Bay Packers
Creo que la temporada pasada desmontó algunas de las narrativas sobre Jordan Love, cuya presencia dentro de la bolsa de protección transmitía con frecuencia una sensación de irregularidad mayor a la que realmente existía. Love es atlético y tiene una buena lectura del campo, lo que lo lleva a tomar riesgos, muchos de los cuales terminan dando resultado. La temporada pasada registró el porcentaje más bajo de pases mal lanzados de su carrera, tomando en cuenta una temporada completa. Su porcentaje de pases dirigidos correctamente también fue el mejor de su carrera. Terminó tercero en eficiencia jugada a jugada, sólo detrás de Drake Maye y del dios de la EPA, Brock Purdy. Su porcentaje de pases completos por encima de lo esperado fue mejor que el de Josh Allen.
Todo esto quiere decir que Love está preparado para comenzar la temporada a un nivel extraordinario, con los Packers como probables favoritos en sus primeros cuatro partidos, ante Vikings, Jets, Falcons y Buccaneers. Será un calendario ideal para construir confianza y permitirá que Green Bay llegue al momento de la temporada en el que Micah Parsons debería regresar de la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió la campaña pasada. Los Packers sólo fueron apaleados una vez la temporada anterior, tuvieron cinco derrotas por una sola anotación —además de un empate— y estuvieron a un desastroso cuarto periodo de alcanzar la Ronda Divisional de los playoffs. Suelo inclinarme por equipos como los Packers, que rindieron por debajo de lo esperado pese a contar con algunos de sus mejores jugadores, antes que por un equipo como los Broncos, cuyo mejor camino hacia el Super Bowl parece haberse presentado ya.
Houston Texans
Los Texans son mi elección para ganar el Super Bowl LXI. Este equipo de Houston llegó a superar el ritmo de los Bears de 1986 —que permitieron menos puntos que los Bears campeones del Super Bowl de 1985— durante las primeras semanas de la temporada 2025 y añadió al versátil Reed Blankenship a su secundaria. No hay equipo en la NFL que Houston no pueda defender de manera adecuada ni línea ofensiva capaz de desarmar por completo a esta defensa.
También creo que C.J. Stroud finalmente saldrá de ese desierto futbolístico en el que ha estado y que sus supuestas dificultades no le impidieron ser más eficiente, jugada a jugada, que Trevor Lawrence, Justin Herbert o Lamar Jackson la temporada pasada. No está libre de culpa, pero ha cargado con una parte desproporcionada de la responsabilidad por sus problemas. Los Texans han trabajado en su desarrollo con las mejores intenciones, y una línea ofensiva renovada con los jugadores adecuados, además de un corredor de carga como David Montgomery, debería marcar una enorme diferencia.
Jacksonville Jaguars
Los Jaguars ganaron 13 partidos la temporada pasada y conservaron a sus dos coordinadores. A partir de aquí se presentan dos posibilidades muy distintas: Jacksonville se benefició de una tasa de robos de balón difícil de repetir —la segunda mejor de la NFL— y perdió a un linebacker de enorme impacto como Devin Lloyd, lo que convierte al equipo en un candidato importante a sufrir una regresión. O Liam Coen es uno de esos entrenadores autónomos surgidos del árbol de Sean McVay que tiene preparada una segunda gran evolución en su manera de diseñar las jugadas, y lo mismo puede ocurrir con Trevor Lawrence en su ejecución.
De los equipos incluidos en esta lista, Jacksonville es uno de los pocos que me genera muchas dudas. Sin embargo, esta es una organización que ha invertido en encontrar ventajas competitivas. Sus departamentos de análisis y scouting durante los partidos son sólidos, algo que puede hacer que los encuentros cerrados sean menos una cuestión de lanzar una moneda al aire.
Los Angeles Chargers
Mike McDaniel aporta una nueva perspectiva al juego terrestre de los Chargers y un enfoque más centrado en el quarterback dentro de un ataque basado en la carrera. No veo esto como una ruptura total con la era de Greg Roman, pero los últimos años de McDaniel al frente de los Dolphins sirven como una pista de lo vertiginoso que será el backfield de Los Ángeles y de cuánto menos esfuerzo necesitará Justin Herbert para encontrar una opción lógica cuando llegue el momento de lanzar.
En este momento, todos estamos atrapados en el tren del entusiasmo por McDaniel y Herbert, pero es difícil no estarlo. La defensa de los Chargers será la mayor incógnita, aunque las incorporaciones en el interior de la línea defensiva, como Dalvin Tomlinson, y en el perímetro, con la selección de primera ronda Akheem Mesidor, hacen que el equipo sea menos vulnerable a una caída estrepitosa después de la salida del estelar coordinador Jesse Minter.
Los Angeles Rams
Los Rams son los claros favoritos, y por amplio margen, de esta lista. Las incorporaciones de Myles Garrett, Jaylen Watson y Trent McDuffie a un equipo que estuvo a pocas jugadas de llegar al Super Bowl son el ejemplo más claro de que Les Snead y Sean McVay leyeron correctamente su roster y decidieron apostar todavía más fuerte en el momento adecuado.
El calendario de los Rams es implacable, y administrar los descansos tanto de Garrett como de Matthew Stafford será una de las grandes historias de la próxima temporada, especialmente después de comenzar el año en Australia. Aun así, sería justo decir que los Rams estaban al mismo nivel que los Seahawks en cuanto a talento la temporada pasada y realizaron incorporaciones de primer nivel en prácticamente todas las áreas en las que eran deficientes. Seattle, en cambio, tuvo que afrontar una situación posterior a la era de la Legion of Boom, al enfrentarse a la dificultad de pagar a ciertas estrellas que ganaron el Super Bowl o decidir ahorrar en otras posiciones.
Cualquiera que no coloque a los Rams entre los dos o tres principales contendientes al Super Bowl simplemente está sobreanalizando la situación. Este es uno de los mejores equipos que he visto sobre el papel antes del inicio de una temporada.
New England Patriots
Esta lista es un ejercicio lleno de escenarios hipotéticos, pero ¿qué pasaría si Drake Maye termina siendo considerado de manera unánime el mejor quarterback de la liga en 2026? La temporada pasada fue apenas su segundo año en la NFL. Para esta campaña, el equipo añadió a A.J. Brown y Romeo Doubs como armas ofensivas, además de Alijah Vera-Tucker y Caleb Lomu para protegerlo.
Me resulta imposible atribuir una parte tan importante del éxito de New England la temporada pasada a su calendario e ignorar las enormes incorporaciones realizadas a un equipo que llegó al Super Bowl. Maye fue excepcional y registró un porcentaje de pases completos por encima de lo esperado 3% mejor que el siguiente quarterback de la liga. Una vez más, un calendario más complicado de defensas podría reducir un poco esa diferencia, pero no lo suficiente como para ignorar el progreso que mostró hace un año.
La llegada de Brown también aporta un elemento similar al que los Rams disfrutaron cuando contrataron a Davante Adams. Los Patriots tuvieron su mayor porcentaje de éxito ante defensivas con cinco backs defensivos, una formación que enfrentaron aproximadamente tres veces más que cualquier otra. Supongo que la presencia de Brown incrementará todavía más la cantidad de defensivas enfocadas en frenar el juego aéreo que enfrentará New England, debido a su tamaño y a que recibió dobles coberturas en el 48% de sus jugadas, la segunda cifra más alta de la NFL en 2025, sólo detrás de Justin Jefferson.
San Francisco 49ers
Como dije antes, puedo imaginar un escenario en el que los 49ers convencen a Joey Bosa de regresar al futbol americano para formar, junto a su hermano Nick, una poderosa línea defensiva… o en el que se dan cuenta de la enorme diferencia de talento entre su propia línea y la de los Rams y hacen un intercambio por Maxx Crosby.
Con la contratación de Mike Evans, los 49ers dejaron claro que su calendario competitivo corre en paralelo al de Los Ángeles. Hablamos con frecuencia de las ventanas de oportunidad, aunque de manera mayormente inexacta, considerando que varios quarterbacks están jugando a un nivel extraordinario incluso después de cumplir 30 años. Sin embargo, es difícil imaginar que Kyle Shanahan pueda sacar más provecho de George Kittle, Trent Williams, Evans y Kyle Juszczyk que el que podrá obtener esta temporada.
Como he mencionado anteriormente, creo que la contratación de Evans buscó corregir la situación de Christian McCaffrey, quien se encontró con demasiadas defensivas cargando la caja y con poco espacio para correr. Los 49ers terminaron 30.º en yardas por intento de carrera la temporada pasada, la primera vez desde 2021 que un ataque dirigido por Shanahan quedó fuera del Top 10 en esa estadística tan importante.
San Francisco ganó 12 partidos a pesar de haber jugado ocho con un quarterback suplente, en lo que fue, por mucho, la división más difícil de la NFL. Los 49ers derrotaron a los eventuales campeones del Super Bowl, los Seahawks, a los Rams y a los Bears en el cierre de la temporada, y sólo pudieron contar con Fred Warner durante seis partidos. Como ha sucedido anteriormente, siento que la gente está subestimando a un equipo que fácilmente podría disputar un Super Bowl prácticamente en su propio patio.
Seattle Seahawks
Los Seahawks tienen potencial para repetir por una razón principal: creo que Mike Macdonald aprendió una lección muy importante al principio de su carrera sobre la elección del coordinador ofensivo adecuado, después de una decepcionante temporada 2024 con Ryan Grubb. El cambio hacia Klint Kubiak el año pasado y posteriormente la decisión de recurrir al árbol de Shanahan para contratar al respetado Brian Fleury muestran una consolidación de su visión personal, y no imagino una caída importante con Fleury, quien trabajó junto a Kubiak en San Francisco.
Los Seahawks pasaron la temporada baja fortaleciendo sus puntos fuertes, al añadir profundidad clave en la posición de corredor con Jadarian Price en la primera ronda del Draft antes de enfocarse después en la posición de safety. Esta defensa de Mike Macdonald, cuyas complejidades expliqué aquí, está diseñada para desarmar líneas ofensivas en un momento de la evolución de la liga en el que no imagino que los equipos tengan demasiada capacidad para ponerse al día.
Aunque repetir el campeonato es casi imposible, este equipo de Seattle ha construido su éxito sobre esquemas que pueden reproducirse tanto en ataque como en defensa y que seguirán haciendo retroceder a sus rivales durante al menos un año más.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/07/2026, traducido al español para SI México.