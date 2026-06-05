Lista de posibles sorpresas para el Super Bowl LXI de 2026
Los favoritos son los sospechosos habituales. Rams, Bills, Eagles, Chiefs, Ravens y 49ers figuran entre los consentidos de las apuestas no sólo para llegar al Super Bowl LXI en el SoFi Stadium, sino para levantar el trofeo cuando llegue el Día de San Valentín.
Pero, ¿qué equipos son los que nadie ve venir?
La temporada pasada, Seahawks y Patriots avanzaron al Super Bowl, y ninguno había llegado a los playoffs el año anterior. De hecho, New England venía de una campaña de apenas cuatro victorias, mientras que Seattle había traspasado al quarterback Geno Smith y al receptor estelar DK Metcalf antes de reestructurar su plantilla.
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Entonces, ¿quiénes son esos equipos que esperan sorprender?
Analizamos ambas conferencias y elegimos tres por cada una, comenzando con los candidatos de cuotas más largas. La única regla para ser considerado un “caballo negro” es estar fuera del top 10 de probabilidades para ganar el Super Bowl al inicio de los campos de entrenamiento. Fuera de eso, todo está permitido.
Green Bay Packers
Los Packers entran en la lista porque cuentan con una combinación de entrenador y quarterback que se encuentra entre las 10 mejores de la NFL: Matt LaFleur y Jordan Love.
Green Bay también tiene experiencia. Los Packers han llegado a los playoffs en cada una de las últimas tres temporadas y en seis de las últimas siete. Aunque la NFC Norte proyecta ser una de las divisiones más fuertes de la liga, con sus cuatro equipos llegando tras campañas ganadoras, Green Bay forma parte de ese grupo, siempre y cuando el ala cerrada Tucker Kraft y el pass rusher Micah Parsons logren recuperarse por completo de rupturas de ligamento cruzado anterior.
La clave principal será la evolución de Love junto al talento que lo rodea en las posiciones de habilidad. Desde que se convirtió en titular en 2023, Love no ha contado con un receptor de más de 1,000 yardas. Green Bay esperaba solucionar ese problema al seleccionar a Matthew Golden en la primera ronda del año pasado. Sin embargo, como novato, Golden registró apenas 29 recepciones para 361 yardas y ningún touchdown.
Golden debe dar un paso al frente, mientras que Jayden Reed y Christian Watson simplemente necesitan mantenerse saludables. La temporada pasada, ambos se perdieron un total combinado de 17 partidos.
Finalmente, Love fue uno de los favoritos de las métricas avanzadas en 2025, al terminar tercero en EPA (+95.6) y segundo en EPA por dropback (+0.20), aunque sus números globales fueron simplemente sólidos, con 3,381 yardas por pase y 23 touchdowns.
Si Love y sus receptores elevan su nivel, los Packers serán un equipo peligroso.
Pittsburgh Steelers
Hablando de quarterbacks (y de Green Bay), el techo de los Steelers depende completamente de si Aaron Rodgers puede hacer retroceder el tiempo durante algunos meses.
Rodgers tiene 42 años y no juega a un nivel élite desde que ganó premios MVP consecutivos en 2020 y 2021. Aunque esperar que regrese exactamente a esa versión parece poco realista, acercarse a ella quizá no sea imposible.
Con el exentrenador de los Packers Mike McCarthy ahora a su lado en Pittsburgh, además de la adquisición del receptor Michael Pittman Jr. para acompañar a DK Metcalf, existen motivos para creer que Rodgers puede mejorar.
Si Rodgers quiere recuperarse de una discreta temporada 2025 en la que lanzó para 3,322 yardas y 24 touchdowns, deberá comenzar por desafiarse a sí mismo y a las defensivas rivales.
La campaña pasada fue último de la NFL en yardas aéreas por pase completo (3.7). Además, aunque intentó la quinta mayor cantidad de envíos de 10 yardas aéreas o menos, ocupó apenas el puesto 14 en EPA en esas jugadas, con +7.4.
En cuanto a los pases de entre 10 y 19 yardas aéreas, Rodgers fue apenas 25º con 76 intentos, siete menos que Michael Penix Jr., quien disputó sólo nueve encuentros.
El gerente general Omar Khan fortaleció la plantilla con las contrataciones del esquinero Jamel Dean, el profundo Jaquon Brisker y el corredor Kenneth Gainwell, además del canje por Pittman.
Ahora todo depende de Rodgers.
Dallas Cowboys
Los Cowboys son un caso fascinante.
No llegan al juego por el campeonato de la NFC desde la temporada de 1996. Han pasado por entrenadores, quarterbacks y grandes apuestas una tras otra sin alcanzar el éxito definitivo.
Y aun así, este equipo tiene piezas que podrían convertirlo en una potencia dentro de la NFC.
Dallas terminó con marca de 8-9 el año pasado, en la primera temporada de Brian Schottenheimer como entrenador en jefe, principalmente debido a una defensiva que ocupó el puesto 30 de la liga.
Con Christian Parker como nuevo coordinador defensivo y después de adquirir al pass rusher Rashan Gary, quien registró 7.5 capturas en 2025, los aficionados de los Cowboys tienen motivos para ilusionarse.
La gran interrogante es si los cinco novatos podrán generar un impacto importante e inmediato, encabezados por las selecciones de primera ronda Caleb Downs y Malachi Lawrence.
Si lo consiguen, la ofensiva tiene nivel de Super Bowl.
Dak Prescott terminó segundo en la votación al MVP en 2023 y volvió a lucir excelente la temporada pasada, lanzando para 4,552 yardas, con un promedio de 7.6 yardas por intento, además de 30 touchdowns y 10 intercepciones.
A su alrededor cuenta con dos receptores All-Pro: CeeDee Lamb y George Pickens, quienes combinaron 2,506 yardas y 12 touchdowns.
También está el ala cerrada Jake Ferguson, que sumó 600 yardas y ocho anotaciones, cifra que ocupó el tercer lugar entre los jugadores de su posición.
En una división completamente abierta, donde Eagles aparecen como ligeros favoritos con cuotas de +140 y Dallas los sigue con +200, los Cowboys están a unas cuantas mejoras de distancia de disputar uno o dos partidos de playoffs en casa durante enero.
Houston Texans
Los Texans están siguiendo el mismo modelo que llevó a los Seahawks al título.
La temporada pasada, Seattle dominó la NFC, obtuvo la ventaja de local durante los playoffs y terminó conquistando el campeonato gracias a una defensiva que ocupó el sexto lugar de la NFL y que permitió la menor cantidad de puntos y la segunda menor cantidad de yardas por jugada (4.6).
Houston contó con una unidad muy similar, al permitir la menor cantidad de yardas y la segunda menor cantidad de puntos de toda la liga, lo que ayudó a los Texans a alcanzar la ronda divisional por tercera temporada consecutiva.
La ofensiva de los Seahawks fue encabezada por un quarterback de nivel promedio en Sam Darnold, un receptor estelar en Jaxon Smith-Njigba y un ataque terrestre liderado por el corredor de más de 1,000 yardas Kenneth Walker III.
Houston tiene las piezas para igualar ese trío con C.J. Stroud, Nico Collins y el recién adquirido David Montgomery. Aunque parece poco probable que Collins lidere la NFL en yardas recibidas como lo hizo Smith-Njigba con 1,793, también es razonable pensar que Stroud podría superar las 4,048 yardas y los 25 pases de touchdown que registró Darnold.
Con una defensiva que puede argumentar tener tanto al mejor dúo de pass rushers de la liga en Will Anderson Jr. y Danielle Hunter (27 capturas combinadas en 2025), como a la mejor secundaria encabezada por Derek Stingley Jr. y Kamari Lassiter, una carrera hasta el Super Bowl no parece un sueño imposible.
Cincinnati Bengals
Cuando Joe Burrow está en el campo, los Bengals son letales.
En 2022 y 2023, Burrow disputó 32 de un posible total de 34 partidos. Durante esos años, Cincinnati llegó dos veces al juego por el campeonato de la AFC, incluida una aparición en el Super Bowl.
Desde entonces, Burrow sólo ha participado en 35 de 51 encuentros, y los Bengals no han vuelto a los playoffs.
Burrow cumplirá 30 años en diciembre y todavía debería tener por delante una parte importante de su carrera. Un anillo de campeón lo convertiría prácticamente en un futuro miembro del Salón de la Fama, dos logros que otros grandes quarterbacks de los Bengals, Ken Anderson y Boomer Esiason, nunca consiguieron.
Pero para alcanzar esas metas, Burrow necesita mantenerse sano y jugar. Y su defensiva también.
Después de terminar en el puesto 25 de la NFL tanto en puntos como en yardas permitidas en 2024, Cincinnati despidió al coordinador defensivo Lou Anarumo y lo reemplazó con Al Golden, procedente de Notre Dame.
Su primera temporada fue decepcionante. Los Bengals finalizaron en el lugar 31 de la liga en defensa total (30º en puntos permitidos) y recibieron 31 puntos o más en siete partidos.
Durante esta temporada baja, el gerente general Duke Tobin realizó cambios profundos.
Aunque el ex All-Pro Trey Hendrickson salió del equipo en la agencia libre, Tobin envió una selección de primera ronda a los Giants a cambio del tackle nariz Dexter Lawrence II.
Lawrence registró apenas ocho golpes al quarterback y media captura en 2025, pero en las tres temporadas anteriores fue seleccionado al Pro Bowl en cada una de ellas, acumulando 65 golpes al quarterback y 21 capturas.
Tobin también incorporó al profundo Bryan Cook, originario de Cincinnati, además del pass rusher Boye Mafe y el tackle defensivo Jonathan Allen.
Si la defensiva logra consolidarse con esta inyección de talento y Burrow consigue mantenerse de pie, los Bengals tienen argumentos para ganar la AFC Norte y aspirar a mucho más.
Chicago Bears
¿Cómo es posible que los Bears tengan momios de 25 a 1 después de la temporada pasada?
En su primer año al frente del equipo, Ben Johnson ganó 11 partidos y condujo a Chicago a su primer título de la NFC Norte desde 2018, cuando Mitchell Trubisky era el quarterback titular.
Gran parte del resurgimiento del equipo puede atribuirse a la combinación entre Johnson y el quarterback de segundo año Caleb Williams, quien lanzó para 3,942 yardas y 27 touchdowns.
Williams también fue electrizante en los playoffs, liderando una remontada de 18 puntos ante los Packers en la ronda de comodines antes de protagonizar un duelo de alto nivel contra los Rams en una derrota en tiempo extra.
La renovada línea ofensiva también merece reconocimiento.
El invierno pasado, los Bears incorporaron a los guardias Jonah Jackson y el All-Pro Joe Thuney, además del centro Drew Dalman.
Dalman fue seleccionado al Pro Bowl, pero sorprendió a todos al anunciar su retiro durante esta temporada baja, dejando un vacío que deberá ser cubierto por el novato de segunda ronda Logan Jones y/o el veterano Garrett Bradbury.
Gracias a ese renovado interior de la línea, Williams pasó de sufrir 68 capturas —la cifra más alta de la NFL durante su temporada de novato— a sólo 24 la campaña pasada.
Si la posición de centro no se convierte en un problema constante, el frente ofensivo seguirá siendo una fortaleza, especialmente con Darnell Wright, seleccionado al segundo equipo All-Pro, como ancla del lado derecho.
Si existe una preocupación más allá de la posición de centro, es la defensiva.
En 2025, Chicago terminó en el puesto 29 en yardas permitidas y en el 23 en puntos recibidos. Además, ocupó el lugar 25 tanto en capturas (35) como en golpes al quarterback (84).
Aunque la posición de profundo fue reforzada con la selección de primera ronda Dillon Thieneman y la contratación del ex jugador de los Seahawks Coby Bryant, el resto de la defensiva permanece prácticamente igual, salvo algunas incorporaciones para dar profundidad y la salida del apoyador Tremaine Edmunds.
Si algo termina por hundir el sueño de Chicago de conquistar su primer Super Bowl desde la temporada de 1985, probablemente será eso.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.