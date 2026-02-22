32 predicciones para el Offseason 2026 de la NFL
Los períodos teóricamente “muertos” en la NFL suelen ser los más divertidos. Liberados de la realización anticlimática de cientos de partidos, nos queda jugar un rato en nuestra propia imaginación. Lo siguiente en el calendario es el NFL combine, que funciona como una olla de cocción lenta de noticias de la liga: todo hierve a fuego bajo con los ingredientes mezclados, aunque el platillo final todavía tarda en llegar (y, en realidad, casi siempre termina siendo una versión arreglada de muslos de pollo con arroz).
No mucho después llegará el inicio del nuevo año de la liga y, según mi cálculo, veremos movimientos fascinantes en la posición de quarterback, además de algunos equipos desesperados intentando emular a los Seahawks sin comprender realmente cómo el equipo llegó hasta ahí (contratando a un head coach brillante y construyendo a partir de fortalezas ya existentes en el roster).
Eso es lo que hace divertida a la offseason, aunque los acontecimientos reales rara vez estén a la altura de lo que hemos cocinado en nuestra cabeza (mucho mejor que muslos de pollo con arroz). Ese es, en última instancia, el espíritu detrás de estas 32 predicciones post–Super Bowl, una por cada equipo, enfocadas específicamente en la offseason. Vamos a intentar ser audaces porque, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿dónde?
Entremos en materia.
Buffalo Bills
Los Bills superarán a los Chiefs y Patriots por los servicios de Tyreek Hill y también estarán en la conversación por Mike Evans.
Aunque creo que la persecución por Hill se parecerá más a la “persecución” post-hype de Odell Beckham Jr.—menos drama y más una cuestión de qué equipo está dispuesto a ofrecer aunque sea el mínimo de dinero garantizado—es lo suficientemente bueno como para despertar la curiosidad de un equipo que está tocando la puerta del campeonato. Brandon Beane y el nuevo head coach Joe Brady han estado en una gira de relaciones públicas esta offseason para contrarrestar el despido de Sean McDermott. Calmar a la base de aficionados mostrando interés en una serie de wide receivers de renombre es una de las maneras más rápidas de cambiar la percepción pública.
Miami Dolphins
Los Dolphins no podrán mover a Tua Tagovailoa, pero llegarán al minicamp obligatorio con Quinn Ewers como favorito para ser el titular en la Semana 1.
No hay demasiadas buenas opciones aquí. Aunque Miami todavía cuenta con un atractivo grupo de armas ofensivas y sería, en teoría, un destino interesante para quarterbacks agentes libres, Ewers tiene ventaja en el esquema y destacará en el campamento frente a otro pasador recién llegado. Mi apuesta es que, sin importar a quién firmen los Dolphins, tendrá que ser con un contrato económico para acomodar el acuerdo de Tagovailoa.
New England Patriots
Los Patriots firmarán a Kyle Pitts o a Isaiah Likely.
Los Patriots utilizaron formaciones con 12 personnel (dos alas cerradas) con la frecuencia número 19 más alta la temporada pasada, pero registraron el tercer mejor EPA en jugadas de pase desde ese mismo agrupamiento. Con Austin Hooper rumbo a la agencia libre, los Patriots tienen la oportunidad de ir por uno de los principales tight ends disponibles en la NFL, contando además con uno de los mayores espacios salariales esta offseason.
New York Jets
Uno de los coordinadores de los Jets dejará su cargo antes del inicio de la temporada.
No creo que esta sea una campaña normal para los Jets bajo ningún parámetro. Aunque algunos reportes pudieron haber exagerado el alcance de las malas prácticas en contrataciones mostradas por la franquicia esta offseason, este no es un puesto que impulse el currículum de nadie. Y mientras más claro se vuelva eso, más probable será que 2026 parezca un buen año para “pasar más tiempo con la familia” en lugar de intentar no terminar aplastado por una aplanadora.
Baltimore Ravens
Los Ravens serán el equipo que salga del combine rodeado de susurros emocionados.
Aunque eso no siempre se traduce en resultados—recuerdo que alguien del mundo del scouting me dijo que Chris Ballard iba a cambiar la NFL (sin ofender a Ballard, eso aún no ha sucedido)—siempre hay un nuevo cuerpo técnico que irrumpe en Indianapolis con una estrategia audaz e ideas innovadoras. Mi apuesta es que Baltimore terminará siendo la “it girl” de la offseason.
Cleveland Browns
Todd Monken será la estrella viral entre los entrenadores durante la offseason.
Porque la vida y el football avanzan por eras, siento que estamos listos, sin duda alguna, para otro head coach de 60 años debutando en el puesto, al estilo de Bruce Arians, que vuelva a conquistarnos y a reconciliarnos con la generación boomer.
Cincinnati Bengals
Los Bengals seleccionarán a un jugador de la secundaria defensiva con su pick de primera ronda.
La organización quiere que el staff de coacheo desarrolle el talento en el frente defensivo y, mientras tanto, ayudará al pass rush fortaleciendo la secundaria. Ya sea Caleb Downs o Mansoor Delane, uno de ellos terminará vistiendo las rayas.
Pittsburgh Steelers
Los Steelers llamarán a los Texans para preguntar por C.J. Stroud.
No estoy diciendo que Houston vaya a contestar, pero sí que los Texans recibirán esa llamada. Stroud es el proyecto ideal de “rescate” para un equipo de los Steelers que nunca planea reconstruirse y que probablemente seguirá siendo demasiado competitivo como para proyectar un pick dentro del top 10 en 2027. ¿Valdría un par de selecciones tardías de primera ronda para unos Texans que podrían encontrar un quarterback veterano puente en la clase de este año (¿Jimmy Garoppolo junto a Nick Caley?) y, además, seguir fortaleciendo esa defensa feroz?
Houston Texans
Los Texans firmarán a dos linieros ofensivos en la agencia libre, lo que les dará flexibilidad rumbo a la primera ronda del Draft.
Con selecciones adicionales de segunda y cuarta ronda que también ofrecen margen para intercambios (aunque la lista de tackles disponibles en la agencia libre de 2027 no luce especialmente atractiva), los Texans pueden apuntalar una línea ofensiva que ha sufrido antes de llegar a la primera ronda, donde todas las opciones estarán sobre la mesa, incluidas varias para la defensa en evolución de DeMeco Ryans.
Indianapolis Colts
Los Colts firmarán a Trey Hendrickson.
En un movimiento que ayudará a reforzar a un equipo que fue promedio tanto en defensa contra la carrera como en porcentaje de presión al quarterback, mover a Hendrickson apenas una hora hacia el oeste y reunirlo nuevamente con Lou Anarumo es una pieza clave en la ambiciosa estrategia de offseason de Indianapolis.
Jacksonville Jaguars
Los Jaguars cambiarán a Brian Thomas Jr.
Aunque no parecería lo más probable considerando que Travis Hunter, en efecto, no está destinado a cambiar el football para siempre y será utilizado mayormente a la defensiva en 2026, Liam Coen necesita wide receivers que encajen específicamente en su sistema. Trevor Lawrence prefirió a Parker Washington en situaciones de “hay que conseguirlo sí o sí” el año pasado, y esa especificidad podría llevarlo a explorar opciones que compensen el capital de Draft que Jacksonville perdió en el movimiento por Hunter.
Tennessee Titans
Dos de los cinco mejores edge rushers disponibles en la agencia libre terminarán en Nashville.
La era de Robert Saleh ha comenzado y, para maximizar el potencial de su defensa, necesita una rotación estilo hockey de edge rushers talentosos. El Draft puede contribuir a ese plan, pero Joey Bosa, Khalil Mack, Odafe Oweh y Trey Hendrickson están disponibles, además de Cam Jordan y Arnold Ebiketie.
Denver Broncos
Sean Payton hará un trade por David Montgomery y A.J. Brown.
Continuando con la agresiva estrategia de agencia libre de la temporada pasada para fortalecer la defensa, Payton—impulsado por haberse quedado cerca de llegar al Super Bowl LX—invertirá múltiples selecciones entre la segunda y la cuarta ronda para traer veteranos que mantengan a Denver en la pelea.
Kansas City Chiefs
Los Chiefs no seleccionarán a Jeremiah Love en la primera ronda.
A pesar de que Kansas City y el running back de Notre Dame se han convertido en una obsesión en los mock drafts, la franquicia utilizará el pick más alto que espera tener en los próximos 10 años para reforzar su defensa.
Las Vegas Raiders
Los Raiders serán plantados en el altar por Tyler Linderbaum.
De manera similar a cómo Kyle Shanahan hizo de la contratación de Alex Mack una prioridad al llegar a San Francisco, Klint Kubiak querrá un center inteligente que sostenga la operación en Las Vegas mientras reconstruye la línea ofensiva para adaptarla a un esquema de outside zone. Sin embargo, Linderbaum, uno de los mejores linieros ofensivos en llegar al mercado en años recientes, será conquistado en el último momento por… (ver abajo).
Los Angeles Chargers
Los Chargers atacarán la agencia libre de Joel Bitonio con un entusiasmo previamente desconocido para la humanidad.
Jim Harbaugh no volverá a poner en riesgo a Justin Herbert como se vio obligado a hacerlo la temporada pasada. Bitonio puede encabezar la transición de la línea ofensiva hacia un sistema al estilo de Mike McDaniel—fue seleccionado en el Draft durante la temporada en que McDaniel era coach de receptores de los Browns—y convertirse en un activo crítico y confiable en medio de constantes problemas de lesiones.
Dallas Cowboys
Jerry Jones llamará “Charlie Parker” a su nuevo coordinador defensivo al menos tres veces durante la conferencia de prensa de presentación.
Christian Parker es un coordinador en ascenso y quizá la estrella más brillante surgida del árbol de Vic Fangio desde Brandon Staley. Charlie Parker—alias “Bird”—es uno de los más grandes músicos de jazz de todos los tiempos. Micah Parsons lo entenderá.
New York Giants
Los Giants le arrebatarán Tyler Linderbaum a los Raiders debajo de la nariz.
Como sello final de una gran maniobra de poder en la offseason, John Harbaugh le dará a Jaxson Dart el regalo definitivo: un center cerebral capaz de estabilizar una línea ofensiva llena de incertidumbre y ayudar a frenar la filtración de presión interior. Esto marcaría el fin del ciclo para John Michael Schmitz, selección de segunda ronda de la era de Joe Schoen.
Philadelphia Eagles
Los Eagles seleccionarán a un quarterback en la segunda ronda.
…y desatarán toda la especulación que eso implica. ¡Bienvenido a Philadelphia, Sean Mannion!
Washington Commanders
Los Commanders firmarán a Mike Evans en la agencia libre.
A pesar del interés de los Bills, Washington puede comprometer más dinero con mayor margen bajo el tope salarial. El impulso por llevar a Jayden Daniels a un Super Bowl antes de que expire su contrato de novato es real, y Evans es uno de los receptores más amigables para cualquier quarterback en la NFL.
Chicago Bears
Los Bears se mudarán a Hammond, Indiana.
Aunque el equipo seguirá llamándose Chicago Bears, y aunque Hammond está más cerca de Chicago que Arlington Heights—el sitio propuesto para un nuevo estadio en Illinois—esto provocará una introspección insoportable por parte de una base de aficionados que, en esencia, será como residentes de New York City apoyando a los Jets o Giants en New Jersey.
Detroit Lions
Los Lions convertirán a Jahmyr Gibbs en el running back mejor pagado en la historia de la NFL, estableciendo récords en todas las categorías contractuales relevantes.
¿Audaz? No tanto. Pero Brad Holmes estaba con los Rams cuando la franquicia rompió tendencias al firmar a Todd Gurley con una extensión tope de mercado. Aunque aquello terminó siendo una historia con moraleja, la ofensiva de los Lions no funcionará como está diseñada sin el ex seleccionado de primera ronda.
Green Bay Packers
Los Packers intentarán transformar la rivalidad entre Matt LaFleur y Ben Johnson en una relación de “frenemies”, con una serie de videos simpáticos en el combine y en las reuniones de dueños donde aparezcan juntos, buscando disminuir la animosidad entre ambos después de que quedara claro que Johnson no era solo alguien que hablaba fuerte en el podio, sino un auténtico maniático del football.
No puedo esperar ese post de “[emoji de queso] [emoji de apretón de manos] [emoji de oso] #Respect”.
Minnesota Vikings
Los Vikings traerán a Aaron Rodgers para “competir” con J.J. McCarthy.
Puede que sea solo una corazonada, pero no veo a Rodgers renunciando a la oportunidad de superar a Peyton Manning en la lista histórica de touchdowns de la NFL. Y tampoco veo a Kevin O’Connell rechazando la posibilidad de añadir profundidad significativa a su roster. Aunque la dupla Rodgers–Zach Wilson terminó no siendo el puente de desarrollo que los Jets esperaban, McCarthy debe entender que está en una situación similar de nadar o hundirse… y puede tomar abundantes apuntes.
Atlanta Falcons
Los Falcons se quedarán con Kirk Cousins.
Como mencionamos en nuestro análisis del carrusel de quarterbacks, la salida del general manager Terry Fontenot limpió el panorama entre Cousins y la franquicia. Además, Cousins puede firmar un nuevo contrato con mayores garantías y ser absorbido en un sistema que ya conoce. Podría terminar siendo el titular lógico en la Semana 1 para los Falcons—una garantía casi absoluta que sería difícil de encontrar en otro lugar del mercado.
Carolina Panthers
Los Panthers le darán a Sir Purr el aumento que tanto necesita.
Purr, la mascota de Carolina desde 1996, ha subsistido con una dieta de Meow Mix durante tres décadas, pese a la proliferación de alimentos para mascotas más adecuados y clínicamente probados para mejorar la salud animal. Purr, técnicamente una pantera que asegura disfrutar comer distintas aves (como Falcons), en realidad requiere una dieta compleja que equilibre grasas saludables, granos integrales y abundantes proteínas.
La esperanza de vida promedio de una pantera en estado salvaje es de 15 años, y es un milagro que Purr siga con vida, ni hablar de que aún se le pida realizar rutinas aeróbicas rigurosas bajo un sol inclemente durante horas cada semana en los partidos. Al darse cuenta de esto, los Panthers convocarán una reunión de emergencia para discutir tanto la posible responsabilidad legal ante una lesión laboral de Purr como un plan de sucesión a largo plazo.
New Orleans Saints
Los Saints cambiarán a Pete Werner a los Bears.
Con Chicago buscando avanzar sin Tremaine Edmunds, los Bears utilizarán un pick de ronda tardía para emparejar a un favorito de Dennis Allen con una defensiva que necesita apoyo de calidad contra la carrera.
Tampa Bay Buccaneers
Los Buccaneers no terminarán la offseason como uno de los dos favoritos en las apuestas para ganar la NFC South.
Aunque apostar en contra de los Buccaneers podría terminar siendo una misión inútil, el equipo tiene otro nuevo coordinador ofensivo, podría perder a Mike Evans y ha visto cómo el resto de la división cambió de head coach en un esfuerzo por cerrar rápidamente la brecha.
Arizona Cardinals
Los Cardinals harán que su mascota luzca 30% más enojada.
En un intento por evitar que el anuncio del inicio de obras de un nuevo complejo de prácticas sea opacado por el sensato y evidente regreso retro de los Titans a un diseño clásico de casco, el propietario Michael Bidwill insistirá en que el ave del casco del equipo luzca un tercio más furiosa, otorgándole así una identidad más distintiva a un pájaro dócil que muchos asocian con un equipo de béisbol mucho más exitoso.
Los Angeles Rams
Los Rams harán un trade por Spencer Rattler.
[Sonido de serpiente.] El talentoso ex prospecto—que cayó en el Draft debido a comentarios que hizo en un documental con tono depredador cuando era adolescente e ignoraba las consecuencias—encontrará un refugio seguro con Kliff Kingsbury y Sean McVay, desarrollándose como un posible sucesor de Matthew Stafford.
San Francisco 49ers
Los 49ers “ganarán” la agencia libre.
Aunque esto suele ser una señal de alerta, la distancia entre los 49ers y los Seahawks quedó en evidencia en la ronda divisional de los playoffs. Con muchas de sus figuras en plenitud o cerca del retiro, San Francisco convertirá más de 40 millones de dólares en espacio salarial en Alec Pierce y un liniero ofensivo veterano de primer nivel.
Seattle Seahawks
Los Seahawks serán comprados por un robot de inteligencia artificial autoconsciente llamado PIONEER 1, que pasó los últimos 24 meses robando toda nuestra información bancaria.
Bueno… estamos acabados.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/02/2026, traducido al español para SI México.