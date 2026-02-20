La mudanza de los Bears a Indiana parece cada vez más probable
Es momento de empezar a acostumbrarse a la idea de los Indiana Bears, incluso si el equipo seguiría utilizando su histórico nombre de Chicago.
De acuerdo con una fuente cercana al plan de reubicación del estadio, los esfuerzos de los Bears en Indiana han pasado de ser exploratorios a algo mucho más cercano a la inevitabilidad, salvo un cambio inesperado de postura por parte del estado de Illinois.
Te puede interesar: Offseason: Qué deben hacer Steelers y equipos del Norte de la AFC
Los Bears emitieron un comunicado público la mañana del jueves admitiendo tanto, señalando que: “La aprobación de la SB27 [Senate Bill 27] marcaría el paso más significativo hasta la fecha en nuestros esfuerzos de planeación del estadio. Estamos comprometidos a completar la debida diligencia específica del sitio para respaldar nuestra visión de construir un estadio de clase mundial cerca del área de Wolf Lake en Hammond, Indiana”.
El gobernador de Indiana, Mike Braun, también publicó el siguiente mensaje en redes sociales el jueves: “Indiana está abierto a los negocios, y nuestro entorno favorable al crecimiento continúa atrayendo oportunidades importantes como esta alianza con los Chicago Bears. Hemos identificado un sitio prometedor cerca de Wolf Lake en Hammond y establecido un marco general para negociar un acuerdo final. De aprobarse, la enmienda propuesta al Senate Bill 27 establece la estructura esencial para completar este acuerdo, siempre que la debida diligencia del sitio avance sin contratiempos”.
Mientras tanto, según reportó primero CHGO el jueves, el comité de Ingresos y Finanzas de la Cámara de Illinois no se reunió como estaba programado. No se esperaba que se discutiera un proyecto de ley que incluía financiamiento para un nuevo estadio de los Bears en Illinois.
Los acontecimientos más recientes parecen ir mucho más allá de la simple postura política. Los Bears han estado en la ciudad de Chicago por más de 100 años, pero han buscado agresivamente alternativas luego de que se estancara el sitio propuesto en Arlington Heights. El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, declaró ante la prensa incluso el miércoles que sentía que se habían logrado avances en las conversaciones sobre el estadio. Sin embargo, las preocupaciones sobre qué porcentaje del proyecto sería financiado con dinero público y la carga para los contribuyentes de cubrir casi 500 millones de dólares en renovaciones al Soldier Field siguen siendo un punto de fricción.
Que el proyecto de financiamiento en Illinois —House Bill 2789— no fuera llamado a votación mientras Indiana y los Bears hacen gestos públicos de cercanía complica aún más el panorama. El texto incluía una línea que hoy suena casi profética: “La economía del estado es altamente vulnerable ante otras entidades que cuentan con programas de incentivos financieros significativos y estímulos fiscales competitivos”.
El camino esperado —sujeto a los típicos recovecos y salidas inesperadas de la política local— luce así: el lunes, la SB27 pasará a la Cámara de Representantes de Indiana para votación. El martes sería votada por el Senado estatal. Sin demoras, podría llegar al escritorio del gobernador Braun tan pronto como el miércoles para su firma.
El proceso del jueves hizo avanzar la iniciativa. Algunos legisladores de Indiana incluso usaron corbatas azul y naranja durante la votación.
Un estadio en Indiana colocaría a los Bears en una situación similar a la de los New York Jets y los New York Giants, equipos que llevan en su nombre el peso simbólico de una gran ciudad pero juegan en un estado completamente distinto (New Jersey). Aun así, la magnitud de un posible traslado no pasaría desapercibida para los aficionados de esta franquicia histórica. Si bien el sitio propuesto en Hammond, Indiana, está en realidad más cerca de Chicago que la ubicación en Arlington Heights, cruzar una frontera estatal podría significar cruzar una línea emocional para algunos seguidores.
Curiosamente, Gary, Indiana, ya había sido considerada como posible destino de reubicación para los Bears en 1995, tema que fue ampliamente discutido durante un enfrentamiento de Monday Night Football ante los Packers.
Si el proyecto llega al escritorio del gobernador de Indiana la próxima semana, no sería el final del partido para Illinois. Sin embargo, como lo describió una fuente familiarizada con el proceso, Indiana estaría sosteniendo una ventaja significativa con el reloj avanzando en contra.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/02/2026, traducido al español para SI México.