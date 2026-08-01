Los 49ers muestran en su training camp señales de ser nuevamente un equipo contendiente
SANTA CLARA, California. — Cinco apuntes de un training camp diferente con los Niners...
• Y es diferente porque Kyle Shanahan —quien ahora está en su décima temporada al frente del equipo— está dando un paso atrás mientras se recupera de las consecuencias de su accidente automovilístico del 14 de julio. Este miércoles en particular, salió a mitad del entrenamiento y observó la práctica desde detrás de la acción junto al gerente general John Lynch, mientras el coordinador defensivo Raheem Morris se acercó para hablar con él durante un rato. Esta no es una ausencia ficticia. Shanahan no está desconectado. Pero el coordinador ofensivo Klay Kubiak tiene el radio que se comunica con el casco de Brock Purdy, y el head coach observa como lo haría alguien del área de personal durante un training camp. Por ahora, los Niners están alentados por la evolución de Shanahan, con la salvedad de que no ha sido, ni será, lineal. Habrá altibajos. Está contribuyendo donde puede. Su cuerpo se está recuperando bien. La conmoción cerebral todavía persiste un poco. La esperanza es que regrese pronto. Y en cuanto a lo que el equipo más está extrañando en este momento, todos a los que pregunté mencionaron la ausencia de sus reuniones con el equipo. En lugar de intentar replicarlas, los Niners las han dejado en pausa por ahora y se han dividido en reuniones ofensivas y defensivas con los coordinadores durante el tiempo que tienen programado para ellas. Mañana tendremos más información sobre todo esto.
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• En cuanto a lo que el equipo tiene que resolver, la situación de los receptores está entre las prioridades. Existe una preocupación real por el retroceso de Ricky Pearsall con su lesión en el ligamento cruzado posterior (PCL), una lesión que sufrió por primera vez el pasado septiembre, que tuvo que manejar durante la temporada y que se inflamó a principios de esta semana. La selección de primera ronda de 2024 está por comenzar su tercer año y se esperaba que diera otro paso adelante, por lo que su disponibilidad a partir de ahora es importante. Mike Evans debería ser una pieza estable. Christian Kirk está lesionado ahora. Pero lo que realmente ayudaría es el desarrollo de los jugadores que están detrás de ellos, y eso coloca al jugador de tercer año Jacob Cowing y al profesional de segundo año Jordan Watkins como piezas importantes. La buena noticia es que De’Zhaun Stribling, la selección número 33 de este año, ya está mostrando destellos y parece un objetivo fuerte, físico y de manos seguras que podría ganarse un rol de inmediato.
• La línea ofensiva es otra de las áreas donde algunos roles se ganarán y perderán durante el verano, y el guardia izquierdo en particular es una posición a seguir, con Connor Colby, Brett Toth, Robert Jones y Carver Willis compitiendo por ocupar el antiguo puesto de Spencer Burford. Y si hay otra batalla por un puesto que debería ser interesante en la ofensiva, sería la lucha por los snaps como corredor detrás de Christian McCaffrey, mientras los Niners intentan administrar la carga de trabajo de McCaffrey de cara a su décima temporada en la NFL. Jordan James, una selección de segunda ronda de 2025, estaba comenzando a destacar y mostrando la capacidad de agregar un elemento explosivo a la ofensiva antes de fracturarse una costilla. Esto ahora ha creado una oportunidad para que Kaelon Black demuestre que está listo para asumir un rol como novato.
• La parte posterior de la defensa parece haber mejorado. Fred Warner está sano y Dre Greenlaw está de regreso, lo que le da al grupo de linebackers una sensación muy veterana, como si estuviera habitado por un grupo de coaches dentro del campo. Y después de que Warner se lesionara y con Greenlaw fuera, Tatum Bethune tuvo mucha participación, mientras que Garret Wallow tiene experiencia, por lo que también hay profundidad. Después, detrás de ellos en la secundaria, Morris se ha enfocado mucho en el desarrollo de Renardo Green, quien parece estar listo para dar un paso adelante. Con Deommodore Lenoir y Upton Stout también presentes, la posición de cornerback debería ser más sólida, y aún más si Jack Jones, quien ha tenido problemas fuera del campo a lo largo de los años, puede mantener el impulso que ha conseguido.
• Pero, como suele ocurrir con la defensa de los Niners, el techo del grupo estará determinado por la línea frontal. Nick Bosa está cerca de estar listo para participar en el trabajo de 11 contra 11 y se ha visto explosivo y atlético, mientras que Osa Odighizuwa parece una sólida incorporación veterana. Las mayores preguntas están alrededor de los jugadores más jóvenes y de hasta dónde pueden llevar al grupo, con los linieros defensivos de segundo año Mykel Williams y Alfred Collins regresando de sus lesiones, su compañero de draft C.J. West teniendo un buen comienzo de training camp como nose tackle y la selección de tercera ronda Romello Height mostrando ya señales prometedoras. Si todos esos jugadores dan un paso adelante, la unidad de Morris tiene posibilidades de ser bastante buena.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/07/2026, traducido al español para SI México.