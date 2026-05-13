La NFL regresa a México con San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings
La espera terminó. La NFL confirmó este miércoles el regreso de la temporada regular a México por primera vez desde 2022. El partido será el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, con los San Francisco 49ers como locales ante los Minnesota Vikings en la Semana 11 de la temporada, en horario estelar del Sunday Night Football a las 7:20 PM hora del centro de México.
La última vez que la NFL pisó suelo mexicano fue el 21 de noviembre de 2022, cuando los propios 49ers aplastaron 38-10 a los Arizona Cardinals en lo que todavía era el Estadio Azteca. Desde entonces, el inmueble pasó por una remodelación completa de cara al Mundial 2026. El estadio se modernizó con nuevos asientos, una expansión de capacidad de 83,000 a 87,500 lugares, nuevo sistema de sonido, pantallas y vestidores completamente renovados. Ahora lleva el nombre de Estadio Banorte y regresa al mapa de la NFL con un partido que vale la pena ver.
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Con este juego, México llegará a un total de 13 partidos de NFL en su historia entre encuentros de exhibición y temporada regular, y los Vikings se convertirán en la franquicia número 16 en jugar en territorio mexicano. No es un partido cualquiera. Los 49ers tienen uno de los equipos más completos de la NFC con Christian McCaffrey en el backfield, George Kittle como uno de los mejores tight ends de la historia, Mike Evans en los receptores, Nick Bosa en la línea defensiva y Brock Purdy como quarterback bajo las órdenes del brillante Kyle Shanahan. Por el lado de Minnesota, los Vikings llegan con Justin Jefferson, uno de los receptores más dominantes de la liga, Jordan Addison como segunda opción en el aire, T.J. Hockenson como tight end de élite y Jonathan Greenard como uno de los mejores pass rushers de la conferencia. A eso se suma la incógnita del quarterback con la llegada de Kyler Murray desde Arizona.
Los Vikings tienen un récord de 5-1 en sus últimas seis visitas internacionales, así que llegan con experiencia y sin miedo al escenario. San Francisco, por su parte, conoce el Estadio Banorte mejor que nadie: los 49ers disputaron el primer partido oficial de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos en 2005, precisamente en México, y también protagonizaron el más reciente en 2022.
Dos equipos con historia, estrellas en cada posición y un estadio renovado que espera llenar sus 87,500 lugares. El 22 de noviembre, la NFL vuelve a casa.