La NFL regresa a México con San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings

No importa si eres rudo o técnico, ¡la lucha que nos espera el 22 de Noviembre en el Estadio Banorte será imperdible! 🏈🇲🇽



¿Vas Vikings o Niners?https://t.co/rYmD0IRVyx



Whether you’re a rudo or técnico, the showdown awaiting us on November 22 at Estadio Banorte will be… pic.twitter.com/MO9HPZ5IuY