49ers: Por qué Mike Evans podría ser el fichaje más importante de la agencia libre
Cualquiera que haya seguido la mitología de la ofensiva de Kyle Shanahan a lo largo de los años sabe tanto de lo que es capaz como de lo que aporta un auténtico receptor “X”. Los entrenadores que han trabajado en ese sistema veneran tanto la velocidad capaz de cambiar un partido (véase al ex asistente de Shanahan, Klint Kubiak, impulsando la llegada de Rashid Shaheed a los Seahawks el año pasado, o a Mike McDaniel construyendo el roster de sus Dolphins con Tyreek Hill y Jaylen Waddle) como la capacidad de alterar el curso de un juego con un receptor de gran físico, dominante y de perfil alfa.
Shanahan se ha cruzado y ha maximizado etapas con ambos tipos, incluyendo a Julio Jones en Atlanta y a Andre Johnson en Houston. El problema con estos receptores es que simplemente no aparecen—ni quedan disponibles—con demasiada frecuencia.
Así comienza el prólogo de entusiasmo por la llegada de Mike Evans a los 49ers, un movimiento que, suponiendo que se mantenga sano (siempre una apuesta peligrosa para un receptor que pronto cumplirá 33 años), tendrá el mayor impacto individual de cualquier firma en la agencia libre este año y podría devolver a los 49ers al pedestal como ejemplo de eficiencia ofensiva.
Las ramificaciones de este movimiento, más allá de que Evans sintiera que su rol en Tampa Bay se había agotado a nivel esquemático y buscara nuevos retos, son amplias.
Primero, esta es una clara señal de que Shanahan vio el movimiento de los Rams por Davante Adams antes de la temporada pasada y quiso crear una dinámica similar. Aunque Shanahan ha tenido éxito con receptores grandes tipo “X”, últimamente no había alineado muchos receptores del perfil de Evans. Probablemente esto señale un cambio estilístico respecto a la ofensiva más reciente de los 49ers como la conocíamos. Aunque no se trata de copiar la estructura de Los Ángeles—Puka Nacua generó muchas situaciones de cobertura individual para Adams, algo que Adams suele dominar, mientras que no está claro cuánto apoyo recibirá Evans de Ricky Pearsall—sí representa un camino alternativo hacia un resultado parecido.
Segundo, Evans es el mejor receptor de la NFL contra cobertura hombre a hombre y, al igual que Adams, dominará si Shanahan logra obligar a la defensa a jugar ese tipo de cobertura mediante su esquema. Los 49ers, con su personal casi “ameboide”, han establecido el estándar moderno de cómo una ofensiva puede dictar el personal defensivo del rival. Sin embargo, algunos entrenadores que han trabajado en el sistema de Shanahan creen que este movimiento tendrá su mayor impacto en el juego terrestre. Evans seguramente atraerá muchas dobles coberturas—fue sexto el año pasado con una tasa de doble marcaje del 35%—lo que significa que atraerá ayuda de los safeties lejos del juego por tierra. Últimamente, los equipos habían destinado ese safety adicional a Christian McCaffrey, lo que ayuda a explicar el carácter más laborioso de su producción terrestre la temporada pasada (McCaffrey tuvo uno de los porcentajes más altos de cajas de ocho defensores en la NFL el año pasado, cerca del 30%).
Desde una perspectiva más amplia, esto es exactamente lo que esperábamos que ocurriera después de que Seattle ganara el Super Bowl. A menudo nos equivocamos cuando tratamos de identificar la división dominante, solo para decepcionarnos por una ola de lesiones, por un equipo que decae debido al tope salarial o porque los equipos exitosos pierden a todos sus entrenadores (véanse las divisiones Norte de la AFC y la NFC en años recientes, así como la AFC West). Pero es imposible discutir que la NFC West tiene a tres de los cinco mejores entrenadores de la NFL y, muy posiblemente, a tres de sus diez mejores gerentes generales.
El hecho de que Evans sea un contrapunto esquemático evidente a una evolución que Sean McVay implementó hace un año es prueba de que la NFC West sigue en una carrera armamentista intelectual, lo cual, en última instancia, es excelente para el futbol americano. No quiero sonar hiperbólico, pero firmar a Evans es el tipo de movimiento que impulsa a los 49ers a una conversación legítima de Super Bowl simplemente por la flexibilidad esquemática que ofrece.
Cada vez menos, este tipo de fichajes tan específicos son una trampa inflada de entusiasmo (como suele ser la agencia libre). Evans no habría dejado la comodidad de un lugar donde ganó un Super Bowl y pasó más de una década por algo que no fuera la oportunidad de ser entrenado por una de las mentes más brillantes de la NFL en cuanto a receptores.
Hemos visto a grandes receptores perder protagonismo hacia el final de sus carreras en su segundo o tercer equipo (Julio Jones es un ejemplo perfecto), pero otros terminan con un gran cierre cuando surge una vacante en el lugar absolutamente perfecto.
Evans está en ese lugar. Hace más atractiva la idea de apostar por un año más de George Kittle. Hace emocionante creer en otro año de McCaffrey. Toma los restos de uno de los mejores rosters “casi campeones” de la historia reciente de la NFL y nos permite volver a soñar con él.
De nuevo, la agencia libre puede inspirar este tipo de embriaguez meses antes de que se jueguen partidos reales. Pero con Evans y los 49ers, los rivales tienen muy claro el potencial desesperante que existe.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/03/2026, traducido al español para SI México.