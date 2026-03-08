Ganadores y perdedores del intercambio de Maxx Crosby a los Ravens
Los Raiders y los Ravens concretaron el viernes por la noche el raro intercambio de ganar-ganar-ganar en el movimiento estelar que involucró al destacado edge rusher Maxx Crosby. Sin embargo, los gerentes generales que ejecutaron el acuerdo que envió ondas de choque a lo largo de la liga también podrían ser considerados perdedores.
Sí, el gerente general de los Ravens, Eric DeCosta, ahora tiene un roster legítimo de Super Bowl con Crosby de su lado, y el gerente general de los Raiders, John Spytek, consiguió el paquete de selecciones que parecía descabellado para un edge rusher que entra a su temporada de 29 años, pero ahora hay una enorme presión sobre ambos tomadores de decisiones para aprovechar al máximo sus respectivas situaciones.
Lo que DeCosta y Spytek hagan a partir de ahora será examinado bajo un microscopio, y lo mismo puede decirse de sus movimientos pasados. Ahora también existe mucha curiosidad sobre qué impulsó a estos dos gerentes generales a producir el mayor intercambio del offseason de 2026.
De un lado, tienes a un equipo que entregó muchísimo para ganar ahora. Del otro, tienes a un equipo que se desprendió de un favorito de la afición y que ahora tiene que explicar a su base de fanáticos molestos por qué está empezando desde cero otra vez.
Evaluemos todo esto en nuestra columna de ganadores y perdedores.
Ganadores
Raiders fans
No fue fácil para los aficionados de los Raiders despedirse de un favorito de la afición. Además, muchos todavía recuerdan lo mal que el equipo manejó las selecciones de draft adquiridas en el intercambio de Khalil Mack con los Bears en 2018.
Con Crosby, los aficionados de los Raiders sabían lo que recibirían de él cada día de partido. No hay garantías de que Spytek acierte con las dos selecciones de primera ronda que obtuvo de los Ravens. Así que desde ese punto de vista, entiendo la reacción mixta de Raider Nation. Pero este fue el mejor resultado para finalmente encaminar a esta franquicia en la dirección correcta.
El miedo a los errores del pasado probablemente jugó un papel en por qué el propietario mayoritario del equipo, Mark Davis, dio su aprobación a todos los movimientos de la última década que se suponía debían encender una solución rápida, solo para ver resultados desastrosos con los intercambios por Davante Adams y Geno Smith, las contrataciones de Josh McDaniels y Jon Gruden 2.0, y muchas otras decisiones lamentables.
Los aficionados de los Raiders deberían olvidarse del intercambio de Mack y de la selección de JaMarcus Russell en 2007 —la última vez que los Silver and Black tomaron a un quarterback en la primera ronda. Esta organización nunca iba a llegar a ningún lado con una mentalidad de soluciones rápidas. El empezar desde cero con una abundancia de selecciones, incluida la selección No. 1, que probablemente se usará para el quarterback Fernando Mendoza en abril, ofrece a esta franquicia esperanza de un futuro brillante.
Lamar Jackson
No era exactamente un hecho que los Ravens fueran a priorizar el contrato de Lamar Jackson antes de que el equipo adquiriera a Crosby. Eso ahora probablemente sucederá pronto porque Baltimore pasó de tener 18.5 millones de dólares en espacio salarial a estar 12.1 millones por encima del límite tras el gran intercambio del viernes.
El mejor camino para cumplir con el tope salarial antes de que comience el nuevo año de la liga el miércoles es darle a Jackson un nuevo contrato para reducir significativamente su cifra de 74.5 millones de dólares contra el tope para 2026. Así que no solo Jackson recibirá más dinero garantizado —actualmente no tiene ninguno después de esta temporada—, también recibió garantías del equipo de que están totalmente comprometidos con ganar ahora con la adquisición de Crosby.
Baltimore podría haber optado por la ruta de la reconstrucción después de separarse del entrenador de larga trayectoria John Harbaugh. Ahora es evidente que están apuntando a un título de Super Bowl en 2026 a pesar de contar con un entrenador en su primer año como Jesse Minter.
AFC West
Esta es más bien una pequeña victoria para los Chiefs, Chargers y Broncos, porque no tenían muchos problemas para acumular triunfos frente a los Raiders de Crosby. Pero dominar a los Silver and Black dos veces por temporada acaba de volverse más fácil sin el edge rusher de élite empujando a los offensive tackles de la división y poniendo presión sobre Patrick Mahomes, Justin Herbert y Bo Nix.
Sin embargo, los Raiders podrían no ser el saco de golpes del AFC West por mucho tiempo si Spytek acierta con las dos selecciones de primera ronda de Baltimore y le da a Mendoza el entorno ideal para producir resultados rápidamente.
Eagles GM Howie Roseman
Me sorprendió que los Raiders realmente consiguieran dos selecciones de primera ronda por un jugador que ha lidiado con lesiones en las últimas dos temporadas y que entra a su campaña de 29 años.
Empezaba a creer que el equipo simplemente iba a quedarse con Crosby, porque parecía reacio a bajar su elevado precio de salida.
Ahora no hay forma de que el gerente general de los Eagles, Howie Roseman, vaya a reducir su precio por el receptor estrella A.J. Brown. Según se informa, busca al menos una selección de primera ronda y una de segunda ronda, lo cual sería más de lo que él mismo entregó para adquirir a Brown de Tennessee en 2022.
Después de lo que los Raiders recibieron por Crosby, no me sorprendería que alguien le dé a Roseman lo que está pidiendo para desprenderse del Brown, de 28 años.
La fórmula ganadora de los Seahawks
No es que los Seahawks necesiten validación porque ya la obtuvieron al ganar el Super Bowl LX, pero me pregunto si se sienten halagados al ver a los Ravens copiar su modelo de éxito.
Los Ravens despidieron a su entrenador de larga trayectoria y con muchos éxitos en parte porque temían perderse a otro entrenador en ascenso con mentalidad defensiva que surgió dentro de su organización. Mike Macdonald fue coordinador defensivo de Baltimore antes de aceptar el puesto de head coach con los Seahawks, y solo necesitó dos temporadas para ganar un Lombardi Trophy con la dominante defensa que construyó.
Minter ahora es visto como el próximo Macdonald porque también es un ex entrenador de Baltimore que trabajó bajo Harbaugh antes de convertirse en un cotizado coordinador defensivo con los Chargers.
Quizá los Ravens piensan que pueden replicar lo que Macdonald logró en Seattle al emparejar a Minter con Crosby para posiblemente formar una defensa de calibre de campeonato en 2026. Los movimientos de offseason de Baltimore resultan sorprendentemente familiares.
Cowboys fans
Según se informó, Dallas ofreció a Las Vegas una selección de primera ronda y una de segunda por Crosby. Los aficionados de los Cowboys deberían sentirse afortunados de que los Ravens igualaran la oferta entregando dos selecciones de primera ronda.
Jerry Jones no tenía ningún negocio involucrándose en la carrera por Crosby. Ya tenía a un edge rusher de élite, dos años más joven que Crosby, y aun así envió a Micah Parsons a Green Bay.
El intercambio de Parsons se suponía que debía darle a los Cowboys un camino a largo plazo para construir un contendiente al Super Bowl. En cambio, Jones ha estado buscando convertir selecciones en jugadores veteranos para armar otro roster cargado en la cima. Ya perdió una de sus selecciones de primera ronda en el intercambio por Quinnen Williams en la fecha límite del año pasado.
Quizá Dallas también debería intentar copiar la fórmula ganadora de Seattle después de que ganó el Super Bowl acertando en el draft y traspasando a jugadores veteranos como Russell Wilson, DK Metcalf y Smith. Jones necesita darse cuenta de que el camino de la solución rápida no es el correcto.
Perdedores
Ravens GM Eric DeCosta
Por un lado, DeCosta debería ser elogiado por ir con todo para maximizar esta ventana de Super Bowl con Jackson. Pero también se puede argumentar que se desesperó al entregar dos selecciones de primera ronda por un edge rusher que está en la parte final de su prime.
Como descubrimos el año pasado, los equipos que adquirieron al jugador estrella no vieron muchos resultados positivos. Los Packers quedaron eliminados en la ronda de wild-card después de que Parsons sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su temporada, y los Colts se desplomaron rápidamente en la clasificación después de entregar dos selecciones de primera ronda por Sauce Gardner.
En cierto modo, DeCosta se puso a sí mismo en esta posición porque ha fallado cuando se trata de añadir talento en la posición de edge rusher. Necesitó que Macdonald sacara el máximo de un Kyle Van Noy veterano para convertir a Baltimore en la defensa número uno en 2023. El año pasado, DeCosta intercambió por Dre’Mont Jones, un jugador que es más bien un liniero defensivo interior, porque necesitaba ayuda en el edge.
Además, las selecciones de draft de los edge rushers Mike Green y David Ojabo no han dado resultado. Y el equipo no obtuvo mucho de Odafe Oweh antes de que encontrara su ritmo trabajando bajo Minter con los Chargers.
Si los Ravens no lo ganan todo con Crosby, eso será considerado otra decisión fallida en la posición de edge rusher y podría no haber vuelta atrás para DeCosta.
Las habilidades de draft de John Spytek
Spytek debería ser considerado un ganador porque consiguió el paquete de intercambio que muchos, incluyéndome a mí, consideraban un precio de salida delirante.
Pero ahora la presión está sobre Spytek para cumplir con esas selecciones adicionales de primera ronda y, hasta ahora, no ha tenido éxito con el draft. Su primera clase de draft con los Raiders recibió aún más atención tras el intercambio de Crosby, debido a la creciente curiosidad sobre su historial en ese departamento.
El veredicto aún está pendiente sobre la selección de primera ronda de Ashton Jeanty, pero sí hace preguntarse por qué Spytek sintió la necesidad de usar una selección dentro del top 6 en un running back sabiendo que su roster todavía necesitaba mucho trabajo.
Pero las mayores preocupaciones vienen de lo que hizo con las selecciones posteriores, especialmente con la selección de segunda ronda del receptor Jack Bech, quien solo tuvo 20 recepciones para 224 yardas como novato y participó en apenas 37% de los snaps ofensivos.
El cornerback Darien Porter, selección de tercera ronda de 2025, logró ganarse un puesto como titular, pero eso se debió más a la falta de profundidad en la secundaria —y también tuvo varios momentos complicados.
Más allá del potencial de Jeanty, no hay mucha promesa en la primera clase de draft de Spytek con los Raiders, y eso resulta muy preocupante para alguien que ahora tiene una enorme presión por acertar con las selecciones obtenidas en el intercambio de Crosby.
Raiders DC Rob Leonard
Quizá esto sea buscarle tres pies al gato, porque Leonard sí recibió un ascenso de coach de línea defensiva a coordinador defensivo en este offseason, una victoria importante para su carrera como entrenador.
Pero ahora Leonard tiene la tarea de mejorar lo que, sobre el papel, podría ser la peor defensa de la liga. Puede que no haya ni una sola pieza fundamental en esta unidad.
Además, la paciencia con Leonard podría ser corta porque el nuevo head coach Klint Kubiak probablemente tuvo que ser convencido por Spytek para mantenerlo del régimen anterior. Si no es el hombre de Kubiak y esta defensa es destrozada durante el primer mes de la temporada, el juego de culpas probablemente comenzará con Leonard.
Joe Burrow
El trabajo de Burrow se volvió más difícil después de que los Ravens concretaran el intercambio estelar. Solo dentro de la división, Burrow tendrá que enfrentar a Crosby, Myles Garrett y T.J. Watt detrás de una línea ofensiva que tuvo problemas durante toda la temporada 2025.
Para empeorar las cosas, los Bengals pronto podrían perder a su principal edge rusher, Trey Hendrickson, cuando la agencia libre abra la próxima semana. Quizá Burrow debería pedir a Cincinnati mejoras en la línea ofensiva, pero este equipo también necesita mucha ayuda en el lado defensivo.
Para alguien que tiene la posibilidad de lanzar pases a Ja’Marr Chase y Tee Higgins, Burrow va a necesitar mucha ayuda.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/03/2026, traducido al español para SI México.