49ers, Seahawks y más: Los movimientos que deben hacerlos en la NFC Oeste
El NFC West tuvo uno de los desenlaces más dramáticos de la liga en 2025.
Los Seahawks y los Rams exhibieron una enorme cantidad de talento estelar durante sus tres enfrentamientos llenos de acontecimientos la temporada pasada.
Pero ahora muchas de esas figuras necesitan nuevos contratos. Después de que los Seahawks terminen de celebrar su título de Super Bowl, tendrán que resolver todos sus “champagne problems”.
Los Rams también tienen otro dilema contractual en el horizonte con Matthew Stafford, a quien el equipo necesita para destronar a sus rivales del NFC West.
En cuanto a los Cardinals y los 49ers, es probable que estén buscando separarse de algunos jugadores prominentes.
Echemos un vistazo más de cerca a los equipos del NFC West enumerando un movimiento que cada escuadra debería hacer en esta offseason.
Arizona Cardinals: Seguir adelante sin el QB Kyler Murray
No fue una buena imagen para Kyler Murray que Jacoby Brissett floreciera rápidamente bajo el coordinador ofensivo Drew Petzing después de asumir como titular a mitad de la temporada pasada. Eso prácticamente puso fin al debate sobre a quién culpar por la ofensiva estancada de Arizona durante la mayor parte de la gestión del coach Jonathan Gannon.
El coach de los Lions, Dan Campbell, tampoco creyó que el esquema de Petzing fuera el problema en Arizona, porque acaba de contratarlo para mandar las jugadas de su explosiva ofensiva.
Todas las señales apuntan a que los Cardinals buscarán seguir adelante sin Murray, quien ha retrocedido desde que llevó a Arizona a la postemporada en 2021. Existe la posibilidad de que el nuevo coach Mike LaFleur crea que es la persona indicada para maximizar el potencial de Murray, pero la producción del quarterback no ha estado a la altura de su costoso salario en las últimas temporadas.
Arizona debería cambiar a Murray a un equipo necesitado de quarterback, quizá los Jets. Este equipo estaría mejor quedándose con Brissett, quien todavía tiene un año restante en su contrato actual. Brissett tiene una fuerte conexión con el tight end estrella Trey McBride y con el emergente wide receiver Michael Wilson, y la habilidad de Brissett para lanzar profundo podría ayudar a Marvin Harrison Jr. a encontrar su ritmo si se mantiene sano en su tercera temporada.
Los Angeles Rams: Encargarse de Matthew Stafford y Puka Nacua
Los Rams recibieron una especie de promesa pública de Stafford después de que dijera en su discurso de MVP que regresará para una temporada número 18.
Sin embargo, eso no resuelve el más reciente dilema contractual con el quarterback estrella, que se ha convertido en una tradición anual durante las últimas offseasons. Stafford tiene garantizados 40 millones de dólares si permanece en el roster de los Rams para el quinto día del nuevo año de la liga. Eso probablemente no sea un problema para el equipo, pero esa cifra podría parecer baja para Stafford después de haber sido el mejor quarterback de la liga la temporada pasada.
Si Stafford pide 60 millones de dólares la próxima temporada, el equipo debería dárselos gustosamente para maximizar esta nueva ventana de Super Bowl que ha creado después de avanzar al juego por el título de la NFC, donde cayó ante Seattle.
Pero los Rams necesitarán ser creativos con el tope salarial, ya que Puka Nacua está listo para una extensión de contrato, y la secundaria podría utilizar algunos agentes libres notables.
L.A. debería apresurarse con el contrato de Nacua porque el precio de los wide receivers podría estar subiendo. Hay un receptor estrella en Seattle que también necesita un segundo contrato. Actualmente, el wide receiver mejor pagado es Ja’Marr Chase, de Cincinnati, con un salario anual de 40.2 millones de dólares.
San Francisco 49ers: Deshacerse de Brandon Aiyuk
En una de las historias más extrañas de 2025, el wide receiver Brandon Aiyuk dejó en visto a su equipo durante la mayor parte de la temporada, un año después de acordar un contrato de cuatro años y 120 millones de dólares.
La decisión de deshacerse de Aiyuk debería ser obvia para los 49ers porque anularon todo su dinero garantizado para 2026, que era de aproximadamente 27 millones de dólares. Pero quizá exista la posibilidad de que el equipo prefiera actuar con mezquindad y optar por retenerlo el mayor tiempo posible para que las opciones de Aiyuk se evaporen después de la primera ola de la agencia libre.
Pero San Francisco no debería ir por el camino mezquino. En cambio, los 49ers deberían enfocarse en renovar al wide receiver Jauan Jennings y agregar otros receptores, especialmente porque el tight end George Kittle podría perderse el inicio de la temporada tras romperse el tendón de Aquiles en los playoffs.
Además, los 49ers tienen mucho de qué preocuparse en el lado defensivo, necesitando añadir ayuda para Nick Bosa y Fred Warner. No tiene sentido aferrarse a jugadores que no quieren ser parte del equipo.
Seattle Seahawks: Atender los “champagne problems”
Hay muchos “champagne problems” para los campeones defensores del Super Bowl en esta offseason.
Un puñado de jugadores clave necesita nuevos contratos, una lista que podría incluir a Sam Darnold porque solo tendrá garantizados 17.5 millones de dólares en su contrato si está en el roster del equipo para el quinto día del nuevo año de la liga.
Además, el contrato actual de Darnold podría romperse por completo porque solo gana 33.5 millones de dólares por temporada, una ganga en comparación con quienes ganan más de 50 millones. Pero los Seahawks deberán ser creativos con el nuevo contrato inminente de Darnold porque el wide receiver Jaxon Smith-Njigba y el cornerback Devon Witherspoon serán elegibles para extensiones, y podrían buscar acuerdos que marquen el mercado después de lo dominantes que fueron en 2025.
En cuanto a otros asuntos financieros, el running back Kenneth Walker III, el wide receiver Rashid Shaheed, el cornerback Josh Jobe y algunos otros titulares clave están programados para ser agentes libres el próximo mes.
Con Darnold, Smith-Njigba y Witherspoon probablemente cobrando pronto, los Seahawks tendrán dificultades para mantener a toda la banda unida en busca de Super Bowls consecutivos. Pero desde otra perspectiva, esto muestra lo astutos que han sido los Seahawks con el Draft y la agencia libre en los últimos años.
