Broncos, Raiders y más: Lo que deben hacer en la AFC Oeste en Offseason
Después de años de consistencia, la AFC West experimentó cambios importantes en 2025.
Los Chiefs, que habían gobernado la división durante nueve temporadas consecutivas como campeones, cayeron abruptamente al tercer lugar con marca de 6–11. En su lugar aparecieron los Broncos, quienes no solo terminaron 14–3, sino que barrieron a Kansas City rumbo al sembrado No. 1 de la AFC y una aparición en el juego por el campeonato de conferencia.
En Los Angeles, los Chargers se quedaron con el último boleto de playoffs de la conferencia con 11 victorias, mientras Justin Herbert lanzó 26 touchdowns en camino a su tercera aparición en postemporada. En contraste, los Raiders se reinventaron en la offseason con la adquisición de Geno Smith y la contratación de Pete Carroll, solo para que Carroll fuera despedido tras una desastrosa campaña de 3–14 en la que Smith lideró la NFL con 17 intercepciones.
Pero comenzamos nuestro repaso del AFC West en Denver, donde para mantenerse en la cima, los Broncos deben invertir en la ofensiva.
Denver Broncos: Darle a Bo Nix otra arma en el juego aéreo
Courtland Sutton cumplió con su trabajo. Como el principal receptor de los Broncos, acumuló 1,017 yardas, convirtiéndose en uno de apenas 20 wide receivers que superaron la marca de 1,000 yardas en 2025.
Desafortunadamente para Denver, Sutton fue la única amenaza constante cuando Nix retrocedía para lanzar. Aunque el jugador de segundo año Troy Franklin registró 709 yardas y seis touchdowns, esas cifras llegaron con unos elevados 104 targets. Entre todos los receptores con al menos 100 targets en la liga, solo Jerry Jeudy tuvo menos yardas.
En esta offseason, los Broncos deben utilizar parte del espacio proyectado bajo el tope salarial para conseguir un complemento para Sutton. Denver no necesita una súper estrella, pero sí alguien capaz de convertir targets en yardas de manera consistente, como Romeo Doubs o Wan’Dale Robinson. También podrían buscar una mejora en la posición de tight end, quizá Kyle Pitts o una opción más económica como David Njoku, para reemplazar a Evan Engram.
Kansas City Chiefs: Agregar un running back dinámico
Los Chiefs tuvieron apenas tres acarreos explosivos en 2025. Uno fue de Patrick Mahomes. Uno de Xavier Worthy. Y uno de un running back.
Pocos equipos en años recientes han obtenido tan poca chispa de sus corredores como los Chiefs de la temporada pasada, quienes vieron a Isiah Pacheco y Kareem Hunt combinarse para 1,073 yardas con un pobre promedio de 3.8 yardas por acarreo. Con la limitada visión de Pacheco y la falta de velocidad de Hunt, el ataque terrestre de Kansas City nació prácticamente muerto.
En esta offseason, la prioridad del general manager Brett Veach debe ser encontrar una amenaza dinámica para colocar detrás de Mahomes. Mahomes nunca ha contado con el apoyo de un corredor de 1,000 yardas, pero los Chiefs podrían hallar uno en la agencia libre con Breece Hall, Travis Etienne Jr., Javonte Williams o Kenneth Walker III. También podrían utilizar su pick No. 9 en Jeremiyah Love, de Notre Dame, si está disponible.
Sea quien sea, Kansas City debe encontrar una mejora sustancial respecto a lo que mostró la temporada pasada.
Las Vegas Raiders: Hacer trade por Maxx Crosby
Crosby tiene apenas 28 años. Está bajo contrato hasta la temporada 2029 y solo tiene un impacto salarial superior a 30 millones de dólares. Además, es uno de los mejores edge rushers de la liga, con 52.5 sacks, 137 golpes al quarterback, 103 tackleadas para pérdida, cinco selecciones al Pro Bowl y dos nombramientos al segundo equipo All-Pro en las últimas cinco temporadas.
Precisamente por eso, los Raiders—tras una campaña de tres victorias y enfrentando una larga reconstrucción—deberían cambiarlo a un contendiente este invierno.
Las Vegas está a años luz de competir. Comparte división con el sembrado No. 1 de la AFC (Denver) y con un Kansas City que probablemente rebote de la mano de Mahomes y Andy Reid. El roster está prácticamente vacío fuera de Crosby y el tight end Brock Bowers. El general manager John Spytek haría bien en traspasar a Crosby por la mayor cantidad posible, lo que sin duda incluiría un pick de primera ronda y capital adicional de Draft.
Los Angeles Chargers: Arreglar el interior de la línea ofensiva
Los Chargers, cuando están sanos, tienen posiblemente la mejor dupla de tackles en la NFL con Rashawn Slater y Joe Alt. Sin embargo, incluso a plena capacidad, el interior de la línea está muy lejos de ese nivel.
Con Slater perdiéndose toda la temporada 2025 por un desgarre del tendón rotuliano y Alt limitado a seis partidos por lesiones en el tobillo, Herbert fue capturado 54 veces. Solo Geno Smith y Cam Ward fueron derribados con mayor frecuencia. Pero aunque los tackles sufrieron, los guards y el center también fueron un problema.
Zion Johnson continuó batallando tras haber sido selección de primera ronda en 2023, ubicándose en el puesto 55 de 80 guards según Pro Football Focus con una calificación de 56.5. El agente libre Mekhi Becton terminó en el lugar 78. El center Bradley Bozeman fue incluso peor, situándose 37 de 37 entre los centers calificados.
Si los Chargers quieren dar el siguiente paso y finalmente ganar un partido de playoffs por primera vez en la carrera de Herbert, todo comienza por solidificar el frente. Y, con el énfasis del nuevo coordinador Mike McDaniel en establecer el juego terrestre, los reemplazos de Johnson y Bozeman deben ser atléticos y capaces de moverse con soltura en espacio abierto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/02/2026, traducido al español para SI México.