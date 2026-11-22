La NFL regresa a México con uno de los enfrentamientos más atractivos de la temporada 2026. Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, los dos últimos equipos de la Conferencia Nacional que perdieron el invicto durante la presente campaña, se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte. Ambos comenzaron el año con seis victorias consecutivas y ahora llegan con dos de los mejores registros de la liga, en un partido que tendrá implicaciones importantes en la lucha por la cima de la NFC.

El camino de ambas franquicias explica la dimensión del encuentro. San Francisco inició la temporada con seis triunfos consecutivos, hasta que los Atlanta Falcons terminaron con su invicto en la Semana 7, tras imponerse 29-20 el pasado 25 de octubre. Ese mismo fin de semana, los Kansas City Chiefs también sufrieron su primera derrota, por lo que Minnesota quedó como el único equipo de los 32 que integran la NFL que todavía no conocía la derrota.

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Los Vikings habían conseguido seis victorias consecutivas y fueron los últimos en conservar el invicto durante la temporada. Sin embargo, su racha terminó el 1 de noviembre, cuando los Detroit Lions los derrotaron 19-15 en la Semana 8. De esta manera, San Francisco y Minnesota fueron dos de los tres equipos que más tiempo permanecieron sin perder en toda la NFL y los últimos dos en hacerlo dentro de la Conferencia Nacional.

A pesar de aquellos tropiezos, ambos conjuntos han mantenido su protagonismo. Los 49ers llegan a la Ciudad de México con ocho victorias y una derrota, mientras que los Vikings registran siete triunfos y dos descalabros. San Francisco compartía el mejor registro de la NFL con Buffalo antes de la jornada dominical, aunque los Bills consiguieron su noveno triunfo este domingo al derrotar 26-9 a Miami.

En conjunto, ambas franquicias acumulan 15 victorias y solamente tres derrotas, equivalentes a una efectividad del 83.3 por ciento. Esta cifra convierte al compromiso en el partido con el mejor porcentaje de victorias combinado entre dos equipos en la historia de la temporada regular de la NFL en México.

El récord anterior pertenecía al encuentro de 2016 entre los Oakland Raiders y los Houston Texans. En aquella ocasión, los Raiders llegaron con marca de 7-2 y los Texans con registro de 6-3, para un total de 13 triunfos y cinco derrotas, equivalente al 72.2 por ciento de efectividad. Oakland terminó por imponerse 27-20 en el Estadio Azteca.

Una década después, el escenario vuelve a reunir a dos protagonistas de la liga, esta vez con números que superan ampliamente aquel antecedente y convierten al compromiso en el más atractivo que ha recibido México desde el punto de vista estadístico.

En el terreno de juego, el principal atractivo será el choque entre una de las mejores ofensivas y la defensiva más efectiva de la NFL. San Francisco, bajo las órdenes de Kyle Shanahan, lidera la liga con un promedio de 399.8 yardas por partido y ocupa el segundo lugar en puntos anotados, con 31.2 por encuentro.

Brock Purdy encabeza un ataque que cuenta con figuras como Christian McCaffrey, George Kittle y Deebo Samuel. Los 49ers llegan después de una espectacular victoria de 46-40 sobre los Dallas Cowboys, partido en el que consiguieron 584 yardas ofensivas y demostraron su capacidad para superar a sus rivales en encuentros de alta exigencia.

Enfrente estará la defensiva de Minnesota, dirigida por el coordinador Brian Flores, que permite apenas 14 puntos por partido, la mejor cifra de la NFL. Los Vikings también ocupan el segundo puesto en yardas concedidas, con 273.3 por encuentro, y lideran la liga con 37 capturas de quarterback.

La presión sobre los mariscales rivales se ha convertido en una de sus principales fortalezas. Minnesota utiliza cargas defensivas en el 72.3 por ciento de las jugadas de pase de sus oponentes, el porcentaje más elevado de la liga. La capacidad de Purdy para responder a esa presión será una de las claves del encuentro.

Otro aspecto importante será el rendimiento de ambos equipos en la zona roja. San Francisco ha conseguido touchdowns en el 82.8 por ciento de sus oportunidades dentro de la yarda 20 rival, mientras que Minnesota solamente ha permitido anotaciones de seis puntos en el 25 por ciento de las posesiones de sus adversarios en esa misma zona. Este enfrentamiento entre dos unidades dominantes podría definir el resultado.

Del otro lado, el regreso de Kirk Cousins ha cambiado el panorama ofensivo de los Vikings. El mariscal volvió a Minnesota mediante un intercambio con Las Vegas y respondió con una victoria de 30-10 sobre los Green Bay Packers en la Semana 10. Su conexión con Justin Jefferson será fundamental para intentar superar a la defensiva de San Francisco.

Sin embargo, las lesiones también tendrán un papel importante. Minnesota no contará con el receptor Jordan Addison, quien fue descartado después de someterse a una cirugía en el pulgar. A esta ausencia se suma la del quarterback Kyler Murray, quien tampoco estará disponible por una lesión en el tendón de la corva. En contraste, el ala cerrada T.J. Hockenson recibió el visto bueno médico para participar.

San Francisco también llega con algunas dudas en su plantilla. El receptor Mike Evans fue catalogado como cuestionable por una molestia en el tendón de Aquiles, aunque los reportes más recientes apuntan a que podría regresar a la actividad después de perderse los últimos tres encuentros. El linebacker Dre Greenlaw también aparece como cuestionable debido a una lesión en el cuello, por lo que su disponibilidad será otro aspecto a seguir antes del inicio del partido.

Más allá de las estadísticas, el resultado tendrá consecuencias importantes en la clasificación de la Conferencia Nacional. Una victoria de los 49ers los colocaría con marca de 9-1 y fortalecería su posición en la pelea por el primer puesto rumbo a los playoffs. Por el contrario, un triunfo de Minnesota dejaría a ambos equipos con idéntico registro de 8-2, además de darle a los Vikings una ventaja en el enfrentamiento directo.

La altura de la Ciudad de México será otro factor determinante. El Estadio Banorte se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, una condición que llevó a ambas franquicias a preparar el compromiso de manera especial. San Francisco pasó la semana en Colorado Springs para adaptarse a la altitud, mientras que Minnesota recurrió a instalaciones que simulan condiciones de menor disponibilidad de oxígeno sin abandonar su sede de entrenamiento.

El partido también representa el regreso de la NFL a México después de cuatro años de ausencia. La última visita de la liga ocurrió en noviembre de 2022, cuando San Francisco derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals. Esta será la sexta ocasión que el país reciba un encuentro oficial de temporada regular y la primera participación de los Vikings en territorio mexicano.

Además, el compromiso marca el inicio de una nueva etapa para la liga en el país, con partidos de temporada regular programados en la Ciudad de México hasta 2028, una muestra de la importancia que tiene la afición mexicana dentro de la expansión internacional de la NFL.

Con los dos últimos invictos de la Conferencia Nacional frente a frente, los mejores registros combinados que ha recibido México y un enfrentamiento entre una ofensiva explosiva y una defensiva dominante, el escenario está preparado para una noche histórica. El encuentro comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que promete convertirse en uno de los espectáculos más importantes de la NFL en territorio nacional.