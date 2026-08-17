Los 5 mejores desempeños de quarterbacks novatos en la Semana 1 de la pretemporada de la NFL
La pretemporada 2026 de la NFL está en pleno desarrollo mientras nos acercamos a la segunda mitad de agosto. Este fin de semana tuvimos la mayor probada de futbol americano hasta ahora, con los 32 equipos entrando en acción a lo largo de 16 partidos. Casi se puede sentir el inicio de la temporada regular.
La jornada nos permitió tener un primer vistazo a la versión 2026 de la NFL, que volverá a contar con Josh Allen haciendo jugadas fuera de este mundo, algunas caras conocidas en nuevos equipos y una clase de novatos lista para dejar su huella en la liga.
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Más específicamente, 89(!) quarterbacks intentaron pases durante la Semana 1 de la pretemporada, 15 de ellos novatos. Y aunque naturalmente hubo altibajos, algunos destacaron por encima del resto.
Este es el ranking de las cinco mejores actuaciones de quarterbacks novatos en la Semana 1 de la pretemporada.
5. Jalon Daniels, Tampa Bay Buccaneers
- Estadísticas: 10 de 15, 111 yardas, rating de pasador de 88.5, 1 TD por tierra
Los Tampa Bay Buccaneers firmaron a Jalon Daniels como agente libre no seleccionado a principios de mayo, y el quarterback de doble amenaza surgido de Kansas ahora pelea por un lugar en el roster detrás del titular Baker Mayfield. El viernes por la noche pudo haber dado un paso importante en esa batalla.
Daniels ingresó al partido en el tercer cuarto, después de una primera mitad para el olvido de Connor Bazelak, e inmediatamente ayudó a que la ofensiva de Tampa Bay encontrara la zona de anotación. Después, en el último cuarto y con su equipo abajo 17-16, el quarterback de 23 años dirigió una serie de 16 jugadas y 65 yardas que culminó con un touchdown de una yarda por tierra para tomar la ventaja. La ofensiva consumió 6:24 minutos del reloj y la anotación de Daniels terminó siendo la diferencia en el partido.
“Le doy muchas gracias al coach TJ [Yates], al coach Chandler [Whitmer] y al coach Z-Rob [Zac Robinson]”, dijo Daniels después del partido. “Como he dicho desde el principio de mi tiempo aquí, hemos trabajado en muchas cosas diferentes que me han ayudado a corregir algunos hábitos que tenía en la universidad, tanto en el juego de pies como en la manera de leer el campo”.
4. Joe Fagnano, Baltimore Ravens
- Estadísticas: 22 de 28, 224 yardas, 1 TD, 1 INT, rating de pasador de 97.0
Otro agente libre no seleccionado que dejó una gran impresión este fin de semana fue el quarterback de los Baltimore Ravens, Joe Fagnano. El egresado de UConn, quien prácticamente se ganó el puesto de cuarto quarterback de Baltimore por delante de Diego Pavia incluso antes del inicio del training camp, comandó la ofensiva durante seis series entre el segundo y tercer cuarto y la condujo a tres anotaciones, incluida una que terminó con un pase de touchdown al también novato Ja’Kobi Lane.
Fagnano también sufrió una intercepción poco afortunada ante el defensivo Kelee Ringo dentro de la zona roja, al intentar lanzar cruzando el cuerpo. Fuera de esa jugada, se mostró cómodo y sus 224 yardas por pase son la mayor cantidad registrada hasta ahora en la pretemporada de la NFL.
3. Fernando Mendoza, Las Vegas Raiders
- Estadísticas: 10 de 16, 97 yardas, 1 TD, rating de pasador de 100.3
Fernando Mendoza recibió sus primeras repeticiones con el primer equipo de los Las Vegas Raiders a principios de esta semana, después de que una pelea entre Maxx Crosby y Kirk Cousins provocara que este último abandonara la práctica. Si su actuación del jueves en la pretemporada contra los Cardinals sirve como referencia, Mendoza aprovechó la oportunidad.
Durante cinco series ofensivas como quarterback, Mendoza completó 10 de 16 pases (62.5%) para 97 yardas, incluido este pase de touchdown al receptor Jack Bech:
Y también este lanzamiento entre defensivos hacia Malik Benson:
“Todo se trata del timing y de confiar en tus pies”, explicó Mendoza sobre este lanzamiento en particular. “... En ese momento sabía que podía identificar la cobertura y sabía dónde iba a estar Malik. Fue buen timing y anticipación con la ruta, tuvimos una protección fantástica, el corredor hizo una gran finta y fue algo en lo que hemos trabajado, construyendo ese timing y anticipación”.
Mendoza reconoció después que hubo otros pases durante el partido que le habría gustado recuperar, pero en general tuvo una actuación sólida para la primera selección del Draft. Como escribió Conor Orr, de Sports Illustrated, fue exactamente la actuación que Las Vegas podía esperar de su quarterback novato.
2. Ty Simpson, Los Angeles Rams
- Estadísticas: 21 de 25, 190 yardas, 2 TD, rating de pasador de 125.0
El coach Sean McVay le facilitó las cosas a Ty Simpson en su debut en la NFL, dándole varias lecturas de medio campo en jugadas de bootleg, además de incorporar algunas opciones sencillas de pase de descarga, como lo demuestra el hecho de que el ala cerrada novato Max Klare atrapara siete(!) pases para apenas 37 yardas.
Aun así, Simpson completó el 84% de sus pases y encontró dos veces la zona de anotación, con ambos envíos de touchdown dirigidos al corredor Dean Connors.
“Tomó lo que la defensa le dio”, dijo McVay a los reporteros sobre la actuación de Simpson. “Creo que leyó las jugadas, leyó con los pies. Creo que hizo un muy buen trabajo en general y también creo que, incluso en algunas de las jugadas en las que tenía la opción de correr y quizá la primera alternativa no estaba disponible, atacó con el balón arriba. Incluso en la primera que tuvo, cuando terminó encontrando a Max Klare en una ruta hacia el flat al final de la jugada. Completó un par de rutas cruzadas bajas y creo que mantuvo el balón en juego. Eso es lo más importante: mantener el balón en juego”.
¿Fue suficiente la actuación de Simpson para quitarle el puesto titular a Matthew Stafford? Por supuesto que no. Pero quizá sirvió para aliviar un poco la preocupación que McVay parecía tener cuando Los Angeles Rams lo seleccionaron, aunque el coach niega que ese haya sido el caso.
1. Drew Allar, Pittsburgh Steelers
- Estadísticas: 10 de 13, 153 yardas, 2 TD, rating de pasador de 154.8, 1 TD por tierra
Drew Allar fue posiblemente la gran historia del primer fin de semana completo de la pretemporada.
Después de que los otros quarterbacks de los Pittsburgh Steelers, Mason Rudolph y Will Howard, apenas consiguieran siete puntos durante casi tres cuartos, Allar tomó el control de la ofensiva poco antes del último periodo y dirigió tres series consecutivas que terminaron en touchdown. La primera culminó con una anotación por tierra del novato, mientras que las dos últimas terminaron con pases de touchdown al receptor Kaden Wetjen y al fullback Riley Nowakowski. En general, la tercera selección del Draft se mostró cómodo y sereno al ejecutar la ofensiva del coach Mike McCarthy.
“Si regresamos al proceso del Draft, cuando seleccionamos a Drew [Allar] sentimos que estábamos obteniendo a un jugador de primera ronda”, reveló McCarthy durante una aparición el viernes en The Pat McAfee Show. “... Y todo eso se está confirmando”.
El novato todavía tiene camino por recorrer si quiere quitarle el puesto a Aaron Rodgers, pero su actuación del jueves por la noche fue un paso alentador de cara a sus perspectivas a largo plazo en la NFL.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/08/2026, traducido al español para SI México.