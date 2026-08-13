Seis historias a seguir en la Semana 1 de la pretemporada de la NFL que no son Fernando Mendoza
Para aquellos que todavía se están recuperando del juego del Salón de la Fama entre Haynes King y compañía en la Semana 0, les recomiendo que reciban un suero intravenoso, duerman en su cámara de compresión y se metan a una tina de agua fría. Está por comenzar una cartelera completa de partidos de pretemporada, en su mayoría sin importancia.
Pero, ¿realmente no tienen importancia? Los coaches nos dirán que ciertos enfrentamientos en las prácticas conjuntas son más útiles desde el punto de vista de la evaluación. Sin embargo, todavía hay mucho que observar, especialmente con una ola de lesiones y problemas de profundidad que ya comienzan a aparecer.
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Todos quieren ver a la selección número 1 Fernando Mendoza tomar sus primeros snaps en la NFL. Aquí hay otros seis puntos que estaré observando, recopilados tanto de mis propias observaciones de pretemporada como de conversaciones alrededor de la liga.
El regreso del fullback
Cuando buscas “fullback” en X o en cualquier otra plataforma de redes sociales, los resultados suelen estar llenos de la posición menos entretenida practicada en el deporte menos interesante de otras partes del mundo. El declive del fullback en el football americano reflejó lo que una versión entretenida, pero decididamente menos física, del football definió durante la época de auge del fantasy football, de 2018 a 2024. Esta offseason, he hablado con coaches que esperan que el fullback tenga cierto regreso por tres razones.
Primero, los equipos prácticamente han agotado el potencial de utilizar a un segundo tight end en personal 21 para que desempeñe el papel de fullback. Es decir, la idea de que un tight end suplente puede reemplazar a un fullback en situaciones en las que se prioriza el juego terrestre ha llegado prácticamente hasta donde puede llegar.
Segundo, debido a la evolución del kickoff, el fullback puede volver a ser valioso en los regresos. De esa manera, ya no es simplemente un lugar de lujo en el roster para 10 u 11 snaps por partido, sino una posición con múltiples funciones que puede contribuir en los equipos especiales.
Tercero, tener un fullback reduce el campo de juego, lo que ayuda a los equipos que tienen problemas en la línea ofensiva. Una superficie de juego más compacta hace que los tackles ofensivos sean menos vulnerables y proporciona un escenario más limpio y sencillo para completar bloqueos de “ayuda”, como los bloqueos de apoyo de los running backs y tight ends.
El año pasado, nueve equipos tuvieron a un fullback verdadero que registró más de 100 snaps, de acuerdo con Pro Football Focus. Estos son los rankings de EPA por carrera y porcentaje de éxito de esos equipos, ordenados por el número de snaps del fullback:
- 49ers: 10.º, 13.º
- Chargers: 23.º, 25.º
- Patriots: 25.º, 26.º
- Ravens: 3.º, 12.º
- Dolphins: 9.º, 20.º
- Bills: 2.º, 2.º
- Seahawks: 22.º, 23.º
- Broncos: 16.º, 11.º
- Cowboys: 8.º, 7.º
Así que, aunque aquí hay algunos casos poco convincentes, podemos argumentar que los equipos que terminaron segundo, tercero, octavo, noveno y décimo en el juego terrestre de la NFL utilizaron la posición en una cantidad significativa de snaps, mientras que otros equipos, como los Chargers y Patriots, utilizaron al fullback como una ayuda para compensar deficiencias a lo largo de la línea ofensiva.
Esta pretemporada hemos visto a equipos como los Bengals experimentar con la posición de fullback como parte de una ofensiva completamente renovada. Los Vikings han transformado por completo su juego terrestre para implementar un sistema basado principalmente en el outside zone. Y aunque un fullback no es una presencia necesaria, los Vikings han utilizado esta posición durante los nueve años de carrera del dos veces Pro Bowler C.J. Ham, además de seleccionar a Max Bredeson, de Michigan, en la quinta ronda de este año.
Bredeson fue el único fullback seleccionado en el Draft de este año, pero hay coaches ofensivos en la NFL que esperan que el uso regular de un fullback aumente considerablemente en 2026. La pretemporada podría ser una ventana para conocer cuántos fullbacks podríamos ver formar parte de un roster activo o ponerse en posición de hacerlo.
Nuevo proceso para lanzar el challenge
La NFL aprobó recientemente una resolución que permite a los coaches designar a un encargado de lanzar el challenge. El momento de esta resolución es interesante porque, cuando me puse en contacto con un par de head coaches de la NFL el lunes, ninguno había podido analizar realmente los detalles del proceso y estamos a solo unas semanas del inicio de la temporada regular.
El consenso fue que esto añadiría otro paso a un procedimiento que ya es bastante eficiente: la persona encargada de buscar situaciones que ameriten un challenge desde la cabina avisa al head coach y este lanza el pañuelo. Ahora, ese mismo procedimiento tendría un paso adicional, ya que ambos coaches coincidieron en que seguirían queriendo aprobar el lanzamiento del pañuelo.
Delegar en otra persona para manejar esa situación sería algo que valdría la pena explorar; sin embargo, eso pone la responsabilidad sobre un asistente al que el instinto de un coach es proteger. Piensen en ello como los coaches encargados de la gestión del partido, quienes rara vez —si es que alguna vez sucede— están disponibles para entrevistas o son responsabilizados públicamente por errores con los tiempos fuera o por el mal uso del reloj. (Paréntesis: recientemente tuve al analista ganador del Super Bowl Ryan Paganetti en el MMQB Podcast para hablar mucho más sobre ese papel).
Dicho esto, la pretemporada es el terreno ideal para experimentar, de manera intencional o no, como explicó a los reporteros el coordinador ofensivo de los Panthers, Brad Idzik, quien contó que su headset dejó de funcionar en el Hall of Fame Game y tuvo que mandar las jugadas utilizando señales al estilo de high school.
Los coaches permiten que sus subordinados llamen las jugadas y probablemente probarán qué tan natural se siente delegar la responsabilidad de lanzar el challenge para comprobar cómo funciona en una situación real. Ha habido ejemplos —véase a los Broncos de Nathaniel Hackett— en los que los equipos han cambiado sus tácticas de gestión del partido a mitad de la temporada, pero la mayoría de las veces estos procesos necesitan quedar afinados antes de la Semana 1.
Creo que todos podemos imaginar a un encargado del challenge que dude al momento de lanzar el pañuelo teniendo una gran influencia en la temporada.
Profundidad de la línea ofensiva
En promedio, durante la temporada pasada, los equipos jugaron con su combinación de linieros ofensivos más utilizada el 42% de las veces, de acuerdo con datos de SumerSports. Solo ocho equipos utilizaron su combinación más frecuente en más del 50% de las ocasiones.
Cuatro de los 10 equipos con los porcentajes más bajos de uso de su grupo habitual de linieros ofensivos llegaron a los playoffs, pero ninguno de esos equipos —los Texans, Packers, Panthers o Chargers— logró hacer demasiado ruido.
De cara a la primera semana de partidos de pretemporada, el tackle de los Steelers, Max Iheanachor, estará fuera por un periodo indeterminado, lo que significa una mayor exposición para Dylan Cook durante la pretemporada. El tackle de los Commanders, Laremy Tunsil, no estará disponible hasta el final de la temporada regular, lo que significa más oportunidades como tackle izquierdo para Brandon Coleman.
El pick de primera ronda de los Panthers, Monroe Freeling, quien no jugó en el Hall of Fame Game, fue cambiado al lado derecho tras la lesión de Taylor Moton. Spencer Fano acaba de quedarse con el puesto de tackle izquierdo de los Browns, después de una intensa serie de batallas durante los primeros días del training camp con Jared Verse.
Muchas de estas actualizaciones muestran que la NFL ya está recurriendo a jugadores de segundo nivel de profundidad en la posición más importante, incluso antes de que los veamos en prácticas conjuntas contra rivales desconocidos o en partidos de pretemporada (aunque Coleman y Cook ya tienen experiencia como titulares en la NFL).
Las ofensivas cada vez más conservadoras pueden resultar valiosas en un aspecto: los coaches no están mostrando sus mejores y más creativas protecciones, que incluyen distintas maneras de utilizar a running backs y tight ends para ayudar a la línea ofensiva. Eso significa más asignaciones de protección de pase prototípicas para los linieros ofensivos por fuera: puro trabajo uno contra uno.
Creo que esto es más relevante en Pittsburgh, donde será la norma durante toda la temporada bajo el nuevo coach Mike McCarthy. Cook jugó bien el año pasado y, de acuerdo con Mark Kaboly, quien lleva años cubriendo a los Steelers, ha estado “impecable” durante este training camp.
Aun así, el rendimiento de los novatos y suplentes de alto nivel definirá la pretemporada, como ocurre cada año. Los coaches no han expresado en los últimos años el mismo optimismo sobre encontrar suplentes capaces en las rondas intermedias. Veremos si esto es simplemente pesimismo desde las trincheras o un indicio de los problemas de profundidad que están por venir.
Como una especie de nota al margen de esto, tengo especial interés en observar al novato de los Texans, Keylan Rutledge, quien apareció en el primer depth chart de pretemporada del equipo como centro titular (y quien, mientras escribimos esto, acaba de iniciar una pelea a puñetazos con Will Anderson Jr.). La línea ofensiva de los Texans fue desastrosa el año pasado y evitó que el equipo pudiera encontrar su identidad. Rutledge es el tipo de jugador que impone un tono agresivo que los Texans intentaron encontrar mediante su compleja fórmula de personal y, pese a las contrataciones de Braden Smith y Wyatt Teller, podría ser la pieza más importante de la transformación del roster de un contendiente al Super Bowl durante esta offseason.
La ofensiva de los Giants en zona roja
Dan Duggan, de The Athletic, señaló el otro día que considera que la posibilidad de que los Giants firmen a Najee Harris o intercambien por un running back veterano sigue sobre la mesa, a pesar del prometedor dúo formado por Cam Skattebo y Tyrone Tracy Jr.
Lo que me interesa específicamente de cara a la pretemporada es cómo se desempeñarán los Giants en su nuevo esquema ofensivo dentro de la zona roja. Los números, cortesía de Warren Sharp, son sorprendentes.
El año pasado, los Giants fueron sextos de la NFL en EPA por jugada como ofensiva fuera de la yarda 20. Dentro de la zona roja, el equipo fue el peor de la NFL, la mayor diferencia de este tipo en la liga. Creo que es justo decir que, si los Giants hubieran tenido una ofensiva de zona roja entre las 10 mejores la temporada pasada, Brian Daboll seguiría siendo su coach.
Para añadir otra variable interesante a esta estadística, aquí hay otros dos equipos que tuvieron diferencias terribles entre su desempeño dentro y fuera de la zona roja el año pasado: los Chargers, de donde llegó el nuevo coordinador del juego terrestre, Greg Roman, y los Chiefs, anterior equipo del actual coordinador ofensivo de los Giants, Matt Nagy.
Aunque contar con los titulares obviamente es un indicador más claro del rendimiento en zona roja, muchos coaches consideran que el éxito en esta zona es parte de una mentalidad y una actitud más amplias, además de ser un reflejo de los coordinadores capaces de ejecutar mejor sus jugadas en espacios reducidos.
Observar cómo los Giants mejoran en la línea de gol podría ser el factor determinante para saber si el equipo concreta una contratación o un intercambio importante por un veterano antes del inicio de la temporada regular.
Los debuts de los nuevos coaches
Los debuts del head coach de los Ravens, Jesse Minter, y del coordinador defensivo de los Bills, Jim Leonhard, son importantes porque ambos —en mi opinión— tendrán el mayor impacto individual en la capacidad de sus respectivos equipos para llegar al Super Bowl o permanecer en el estacionamiento de la mediocridad de élite (una frase que le robé a mi viejo amigo Dan Hanzus).
Cuando se les analiza específicamente ante ofensivas de primer nivel, las defensivas de Ravens y Bills estuvieron entre las peores de la NFL el año pasado, a pesar de contar con un enorme potencial del otro lado del balón.
Después de haber cubierto a Leonhard como jugador y de conocer las defensivas en las que se formó, no es ningún secreto que los Bills serán un equipo que utilizará mucho las presiones simuladas, al estilo de las grandes defensivas de Rex Ryan y Mike Pettine de principios de la década de 2010.
Minter también dirigirá una defensiva agresiva y parecida a un virus, que puede aprovechar mucho mejor el talento disponible.
Prestaré menos atención a cómo lucen las defensivas durante la pretemporada y más a quiénes están realmente involucrados en ellas. Ben Solak, de ESPN, destacó la enorme rotación de jugadores que formaron parte de la defensiva de Jim Leonhard durante el training camp de Buffalo.
En Owings Mills, hemos escuchado mucho sobre el potencial que tiene la incorporación de Jaylinn Hawkins a un perímetro defensivo junto a Kyle Hamilton, y sobre cómo eso podría ayudar a que los Ravens encajen en la defensiva de tipo nickel que Minter tiene en mente. Pero, como señalamos al hablar de la línea ofensiva, mantener la versatilidad significa mejorar la profundidad y contar con un grupo de jugadores preparados para desempeñarse dentro de estos parámetros.
El tercer y cuarto cuarto pueden ser prácticamente irrelevantes bajo la mayoría de las circunstancias de pretemporada, pero no cuando se trata de estos dos aspirantes al Super Bowl.
Reparto de snaps entre quarterbacks
El coach de los Seahawks, Mike Macdonald, dice que está considerando ajustar la manera en que distribuye los snaps entre sus quarterbacks durante la pretemporada. Aunque preparar a Drew Lock es obviamente importante, creo que esto probablemente sea un intento de darle una dosis intensa de trabajo a Jalen Milroe, el proyecto de desarrollo de segundo año.
El nuevo coordinador ofensivo Brian Fleury dijo a los reporteros que la posibilidad de que Milroe tenga su propio subpaquete de jugadas, algo que insinuamos ampliamente durante la pretemporada del año pasado, depende de su capacidad para crecer como quarterback y tener el control total de la ofensiva.
Además, con un coach ganador del Super Bowl ajustando su filosofía respecto a los snaps de los quarterbacks, y con Mike McCarthy hablando sobre el posible tiempo de juego de Aaron Rodgers a los 42 años, podríamos estar ante una de esas pretemporadas que marcan un antes y un después, en las que veremos un cambio filosófico más amplio respecto a lo que les pedimos a los quarterbacks durante el periodo de preparación.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/08/2026, traducido al español para SI México.