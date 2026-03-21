6 intercambios de la NFL que todavía queremos ver en este offseason
La offseason de la NFL está en pleno apogeo tras el inicio oficial del nuevo año de la liga la semana pasada, y aunque la mayoría de los movimientos más llamativos ya ocurrieron, todavía hay muchos cambios de roster que pueden —y probablemente sucederán— antes de la Semana 1 de la temporada.
No solo sigue habiendo talento de alto nivel disponible en el mercado de agentes libres, sino que también hay un puñado de jugadores diferenciales que podrían conseguirse vía intercambio.
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Desde pass rushers de élite hasta receptores, así como talentos jóvenes que podrían necesitar un cambio de escenario, aquí hay seis jugadores que nos gustaría ver traspasados —y dónde podrían terminar— antes de que arranque la temporada 2026.
WR A.J. Brown a Patriots
Este parece ser un asunto de cuándo, no de si ocurrirá, ya que los Eagles han seguido escuchando llamadas de intercambio por Brown, pero los Patriots parecen ser los únicos realmente interesados.
Brown tiene una relación de larga data con el head coach de New England, Mike Vrabel, desde su etapa juntos con los Titans, y aunque el equipo agregó a Romeo Doubs en la agencia libre, todavía podría necesitar a un verdadero wide receiver alfa para ayudar al quarterback Drake Maye a continuar su trayectoria rumbo al estrellato.
Si un intercambio por Brown va a suceder, probablemente será después del 1 de junio, por motivos relacionados con el tope salarial.
WR Keon Coleman a Saints
Tendría sentido que los Bills hicieran un movimiento de un wide receiver que entra y otro que sale en el mercado de intercambios esta offseason.
Después de adquirir a DJ Moore (y una selección de quinta ronda del draft de 2025) de los Bears a cambio de una selección de segunda ronda del draft de 2026 a principios de este mes, Josh Allen y el nuevo head coach Joe Brady —quien trabajó notablemente con Moore de 2020 a 2021 mientras se desempeñaba como coordinador ofensivo de los Panthers— tienen a su primer wide receiver de primer nivel con el que trabajar desde los días de Stefon Diggs. Mientras tanto, Keon Coleman, a quien Buffalo seleccionó en la segunda ronda del NFL Draft de 2024, no ha logrado tener impacto en las últimas dos temporadas y podría necesitar un reinicio.
Entran en escena los Saints, quienes podrían utilizar un receptor No. 2 en desarrollo detrás de Chris Olave para que el quarterback de segundo año Tyler Shough pueda trabajar y crecer con él. Fuera del mencionado Olave, el líder en recepciones de New Orleans la temporada pasada fue el tight end Juwan Johnson, seguido por Rashid Shaheed —quien fue traspasado a Seattle en la fecha límite.
ED Jonathan Greenard a Jaguars
Los Vikings están abiertos a intercambiar a Johnathan Greenard en esta offseason. Según Adam Schefter de ESPN, Minnesota supuestamente quisiera retener al edge rusher, pero problemas con el tope salarial han provocado que el equipo considere desprenderse de él.
Greenard, de 28 años, firmó un contrato de cuatro años y 76 millones de dólares con Minnesota en la primavera de 2024 y, después de una sólida temporada de debut con el club, jugó solo en 12 partidos en 2025 mientras registraba apenas tres sacks.
Dicho esto, sigue en el mejor momento de su carrera, y un equipo como los Jaguars se beneficiaría de incorporarlo para jugar del lado opuesto de Josh Hines-Allen en la defensa. Jacksonville tendría que hacer algunos ajustes salariales para concretar el acuerdo, sin embargo, ya que actualmente está 6.9 millones de dólares por encima del tope salarial.
QB Anthony Richardson Sr. a Packers
Los Colts le han dado permiso a Anthony Richardson Sr. para buscar un intercambio en esta offseason, debido a su “futuro incierto” en Indianapolis. El equipo le colocó la transition tag a Daniel Jones a principios de este mes antes de firmarlo la semana pasada con una extensión de dos años y 100 millones de dólares, lo que deja claro desde el punto de vista financiero que será su quarterback titular cuando regrese de la cirugía de tendón de Aquiles.
Según Stephen Holder de ESPN, los Packers son un “equipo a seguir” en la búsqueda de Richardson. Green Bay tuvo a uno de los mejores quarterbacks suplentes de la liga en Malik Willis durante las últimas dos temporadas antes de que firmara un contrato de tres años con los Dolphins la semana pasada. Quizá Richardson pueda ser su próximo proyecto de recuperación detrás de Jordan Love.
WR Brian Thomas Jr. a Panthers
Aunque el gerente general James Gladstone reiteró que Brian Thomas Jr. no está en el mercado de intercambios —calificando cualquier afirmación en sentido contrario como “fraudulenta”— el jugador de 23 años viene de una campaña a la baja en 2025. Si se combina eso con la adquisición en la fecha límite de la temporada pasada de Jakobi Meyers y la aparición de Parker Washington, Jacksonville tiene cierto margen en la posición.
Los Jaguars podrían exigir un importante paquete de selecciones del draft a cambio de Thomas, algo que Gladstone ciertamente vería con buenos ojos, y un equipo que podría utilizar sus servicios es Panthers. Emparejar a Thomas Jr. con el que pronto será jugador de segundo año Tet McMillan pondría a la ofensiva de Carolina a toda máquina para el quarterback Bryce Young.
ED Kayvon Thibodeaux a Bears
Kayvon Thibodeaux forma parte de un grupo saturado de edge rushers en New York, compitiendo por snaps junto a otros picks de primera ronda como Abdul Carter y Brian Burns —y aunque el gerente general Joe Schoen dijo a los reporteros en el NFL combine que espera “grandes cosas” del jugador de 25 años en 2026, un intercambio no debería descartarse.
Los Bears estuvieron involucrados en las conversaciones por Maxx Crosby antes de que su situación terminara con su regreso a los Raiders, y aún no han abordado realmente la posición de edge rusher en esta offseason. Intercambiar por Thibodeaux, quien todavía está en su contrato de novato, sería otra victoria para Ryan Poles y compañía en Chicago.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/03/2026, traducido al español para SI México.