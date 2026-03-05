NFL Agencia libre: Necesidades para los 32 equipos en 2026
Los equipos de la NFL ni siquiera pudieron esperar a que se abriera oficialmente la agencia libre para empezar a cubrir huecos en sus plantillas.
Esta semana ya vimos dos intercambios que involucraron a los Texans y la semana pasada se dio un inusual canje jugador-por-jugador entre los Jets y los Titans. Sin embargo, salvo un par de anuncios sobre inminentes bajas (Kirk Cousins, Kyler Murray), todavía no hemos visto movimientos oficiales en la posición de quarterback.
Se espera que varios quarterbacks cambien de equipo en las próximas semanas. Al menos siete franquicias presentan una necesidad crítica en esa posición.
Dicho esto, estas son las principales carencias en el roster de cada equipo rumbo a la agencia libre, que comienza el lunes con el periodo de “legal tampering”.
Arizona Cardinals
Mayores necesidades: QB, OL, edge
Los Cardinals no estarían en la peor posición sin Kyler Murray, ya que Jacoby Brissett tuvo bastante éxito la temporada pasada cuando lo suplió. Sin embargo, Brissett parece más una solución a corto plazo y también podría convertirse en pieza de cambio. El mejor escenario para Arizona en 2026 podría ser retener a Brissett y ponerlo a competir con un quarterback joven con potencial a largo plazo.
Se espera que el nuevo entrenador Mike LaFleur haga ajustes en la línea ofensiva titular, donde el tackle izquierdo Paris Johnson Jr. es prácticamente la única pieza considerada pilar. El anterior cuerpo técnico hizo un trabajo sólido construyendo la defensiva, pero Arizona todavía podría beneficiarse de sumar otro pass rusher confiable por el lado opuesto a Josh Sweat.
Atlanta Falcons
Mayores necesidades: WR, DT, edge
Los Falcons podrían quedar en una situación desesperada en la posición de edge rusher dependiendo de lo que ocurra con los problemas legales de James Pearce Jr. Será muy complicado para el equipo justificar mantenerlo en el roster. Atlanta también necesitará una mejora considerable por parte de su otra selección de primera ronda de 2025, Jalon Walker.
La falta de profundidad en la posición de receptor abierto ya no es tan crítica como lo era rumbo a 2025, especialmente tras la temporada de consolidación del ala cerrada Kyle Pitts Sr., quien recientemente recibió la franchise tag. Aun así, sería prudente que Atlanta agregue receptores más confiables, sobre todo después de que su estrella Drake London se perdió cinco partidos la temporada pasada.
Baltimore Ravens
Mayores necesidades: WR, DT, edge
Ha quedado claro que Lamar Jackson necesita un receptor capaz de separarse rápidamente de la cobertura. Aunque Zay Flowers es un playmaker talentoso, encaja mejor como amenaza profunda. Incorporar a un jugador que ayude a mover las cadenas sería clave para esta ofensiva, especialmente ahora que Jackson intenta depender menos de sus piernas para evitar castigos. Además, no es un hecho que el ala cerrada Isaiah Likely regrese la próxima temporada, ya que será agente libre.
Baltimore también enfrenta varias interrogantes en el frente defensivo, incluida la posible retirada de Nnamdi Madubuike tras sufrir una lesión significativa en el cuello la temporada pasada. A eso se suma que los Ravens han tenido dificultades para desarrollar a sus recientes selecciones del Draft en la posición de edge. Quizá el nuevo entrenador Jesse Minter pueda cambiar esa tendencia.
Buffalo Bills
Mayores necesidades: WR, edge, CB, S
El gerente general Brandon Beane enfrenta otro offseason lleno de interrogantes en la posición de receptor abierto. La carrera de playoffs del año pasado prácticamente terminó con el pase fallido de Josh Allen hacia Brandin Cooks, quien se unió a Buffalo a mitad de temporada. Ya es momento de que los Bills encuentren a un receptor estelar número uno, capaz de aparecer en jugadas clave en momentos decisivos.
Resulta un poco extraño señalar a la posición de cornerback y safety como necesidades, considerando que Buffalo permitió la mejor marca de la liga con apenas 156.9 yardas aéreas por partido la temporada pasada. Sin embargo, el coach Sean McDermott no estará de regreso para dirigir esta secundaria, y podrían abrirse varios puestos titulares dependiendo de cómo se desarrolle la agencia libre.
Carolina Panthers
Mayores necesidades: OL, edge, LB
Los Panthers podrían enfrentar un hueco considerable en la posición de centro si Cade Mays se marcha en la agencia libre. Será fundamental para Carolina armar una línea ofensiva sólida para que Bryce Young continúe construyendo sobre los avances que mostró en su tercera temporada.
No obstante, los problemas más grandes están del lado defensivo. Desde que traspasaron a Brian Burns a los Giants hace dos años, los Panthers no han encontrado un pass rusher estelar por el edge. Además, esta defensiva necesita más playmakers con rango de banda a banda. La nota positiva es que la unidad mostró mejoras significativas el año pasado bajo la dirección del coordinador defensivo Ejiro Evero.
Chicago Bears
Mayores necesidades: DT, edge, LB
En apenas una temporada, el coach Ben Johnson solucionó las urgencias en la línea ofensiva y rodeó a Caleb Williams con un arsenal abundante de armas ofensivas. Ahora le toca ayudar al coordinador defensivo Dennis Allen a fortalecer su lado del balón.
Montez Sweat cumplirá 30 años en septiembre y es la única estrella consolidada en el frente defensivo de Chicago. También existe la posibilidad de que el equipo traspase al linebacker Tremaine Edmunds, quien podría no encajar del todo en el esquema de Allen. Los Bears necesitan una inyección importante de talento defensivo para mantenerse al ritmo de Williams y su ofensiva de alto puntaje.
Cincinnati Bengals
Mayores necesidades: OL, edge, LB, S
Los Bengals cuentan posiblemente con el mejor tridente ofensivo de la liga: el quarterback Joe Burrow y los receptores Ja’Marr Chase y Tee Higgins. Sin embargo, ese trío también podría tener el peor grupo de apoyo en toda la NFL.
La línea ofensiva continúa permitiendo que Burrow reciba golpes a un ritmo alarmante. Para empeorar la situación, la defensiva arrastra problemas desde hace años y ahora existe una alta probabilidad de que el pass rusher Trey Hendrickson encuentre nuevo equipo en la agencia libre. Cincinnati necesitará que su selección de primera ronda de 2025, Shemar Stewart, dé pasos significativos en su desarrollo tras una temporada de novato desastrosa.
Cleveland Browns
Mayores necesidades: QB, WR, OL
Al gerente general Andrew Berry le preguntaron en el Combine la semana pasada quién será el quarterback titular esta temporada entre Shedeur Sanders y Deshaun Watson. Berry respondió que es demasiado pronto para anunciar un titular; incluso Dillon Gabriel podría entrar en la competencia. No sorprendería que ninguno de los pasadores actuales en el roster sea el titular en la Semana 1.
Cleveland no cuenta con un quarterback franquicia indiscutido, considerando lo que han mostrado estos tres en tiempos recientes. En otra área de preocupación, el sólido desempeño de Jerry Jeudy en 2024 no se mantuvo la temporada pasada. Aun así, los huecos más grandes podrían estar en la línea ofensiva, un tema que los Browns comenzaron a atender con fuerza esta semana mediante el canje por el guard Tytus Howard.
Dallas Cowboys
Mayores necesidades: Edge, LB, CB
El traspaso de Micah Parsons seguirá siendo tema para Jerry Jones hasta que consiga un pass rusher estelar capaz de replicar la producción que Parsons se llevó consigo a Green Bay. El año pasado, los Cowboys fueron un equipo irregular, con una ofensiva explosiva pero una defensiva inconsistente.
Dallas también necesita reforzar la profundidad en la parte trasera de la defensiva. La franquicia podría estar apostando por una temporada de explosión del cornerback de tercera ronda en 2025, Shavon Revel Jr.
Denver Broncos
Mayores necesidades: RB, WR
La falta de juego terrestre de Denver quedó expuesta con la ausencia de Bo Nix en la derrota ante los Patriots en el Juego de Campeonato de la AFC. La movilidad de Nix ayudaba a mantener a las defensivas en duda, pese a las dificultades propias del crecimiento del corredor RJ Harvey, quien asumió mayor protagonismo en su temporada de novato tras la lesión que puso fin a la campaña de J.K. Dobbins. Si Dobbins se marcha en la agencia libre, los Broncos necesitarán competencia para Harvey, su selección de segunda ronda del año pasado.
La profundidad no es el problema en la posición de receptor abierto, pero el equipo carece de un playmaker verdaderamente desequilibrante. Courtland Sutton quizá encaje mejor como receptor número dos, y aún está por verse si Pat Bryant y Troy Franklin pueden aportar de manera consistente a un nivel alto.
Detroit Lions
Mayores necesidades: OL, edge, CB
Por primera vez en mucho tiempo, los Lions enfrentan preocupaciones serias en la línea ofensiva. La posición de centro fue un problema durante toda la temporada 2025 tras el retiro abrupto de Frank Ragnow. Detroit incorporó una opción en esa posición con Juice Scruggs en el intercambio que envió a David Montgomery a Houston.
El tackle izquierdo Taylor Decker anunció recientemente que regresará para su temporada número 11 en la NFL, pero el equipo debería considerar rejuvenecer la posición. En el costado defensivo, las necesidades son conocidas: Aidan Hutchinson vuelve a requerir apoyo en el frente, mientras que la secundaria continúa siendo un dolor de cabeza.
Green Bay Packers
Mayores necesidades: OL, edge, CB
Si los Packers no renuevan al agente libre pendiente Rasheed Walker, necesitarán sumar otro tackle que compita por el puesto en el lado izquierdo. No sería prudente simplemente entregarle el trabajo a Jordan Morgan, quien no ha logrado consolidarse desde que fue seleccionado en la primera ronda en 2024.
La lesión de final de temporada de Micah Parsons dejó en evidencia la falta de profundidad del equipo en la posición de edge rusher. También existe la posibilidad de que Rashan Gary sea baja por motivos salariales. Sin embargo, la mayor necesidad podría estar en la posición de cornerback, donde el equipo carece de un auténtico esquinero externo número uno.
Houston Texans
Mayores necesidades: OL, DT
Los Texans están reconstruyendo su línea ofensiva por segunda vez en dos años. El año pasado traspasaron al tackle izquierdo Laremy Tunsil a Washington. El lunes, Houston envió al guard Tytus Howard a Cleveland y a Juice Scruggs a Detroit.
Esta línea ofensiva es irreconocible comparada con la que protegía a C.J. Stroud en 2024. Sin embargo, los Texans han tenido dificultades para mejorar la unidad desde que iniciaron esta transformación drástica la temporada pasada. Quizá no sea coincidencia que Stroud no haya cumplido con las expectativas desde que comenzaron los cambios en la línea.
Indianapolis Colts
Mayores necesidades: QB, WR, edge
Los Colts deben sentirse confiados en que Daniel Jones tendrá una pronta recuperación de su grave lesión en el tendón de Aquiles, después de otorgarle permiso a Anthony Richardson para buscar un traspaso y colocarle posteriormente la etiqueta de transición a Jones.
Independientemente del calendario de rehabilitación de Jones, sería inteligente que Indianapolis agregara un seguro en la posición de quarterback tras verse obligados a sacar a Philip Rivers del retiro la temporada pasada. La posición de receptor abierto también podría convertirse en un problema si el equipo no logra asegurar a Alec Pierce antes del inicio de la agencia libre.
Jacksonville Jaguars
Mayores necesidades: DT, LB, CB
Los Jaguars podrían tener inquietudes en el costado ofensivo si no renuevan al corredor Travis Etienne Jr. o si deciden poner en el mercado al receptor Brian Thomas Jr. Sin embargo, resulta difícil imaginar que Jacksonville se rinda con Thomas tras una temporada complicada, y Etienne tuvo bastante éxito dentro del esquema del coach Liam Coen.
Las verdaderas necesidades están del lado defensivo. Jacksonville necesita juventud en el interior de la línea defensiva, y la posición de linebacker podría convertirse en problema si Devin Lloyd se marcha en la agencia libre. Además, el año pasado fue evidente que el equipo no estaba satisfecho con su grupo de cornerbacks, especialmente tras el intercambio a mitad de temporada que envió a Tyson Campbell a Cleveland y a Greg Newsome II a Jacksonville. Newsome es otro de los principales agentes libres internos del equipo.
Kansas City Chiefs
Mayores necesidades: OL, RB, edge, CB
Es el segundo offseason consecutivo en el que los Chiefs necesitan reforzar la línea ofensiva. Kansas City tiene planes de liberar al tackle derecho Jawaan Taylor y existe una vacante en la posición de guard izquierdo.
No obstante, Jaylon Moore, incorporación en la agencia libre el año pasado, podría moverse al puesto de tackle derecho. En términos generales, la unidad podría estabilizarse si el tackle izquierdo Josh Simmons logra mantenerse más tiempo en el campo que en su temporada de novato, cuando solo disputó ocho partidos en 2025. También sería beneficioso para Patrick Mahomes contar con mejores opciones en el juego terrestre esta campaña. Además, ahora existe una necesidad crítica en la posición de cornerback después de que los Chiefs traspasaran a Trent McDuffie a los Rams el miércoles.
Las Vegas Raiders
Mayores necesidades: WR, OL, LB, CB
Si Maxx Crosby es traspasado este offseason, los Raiders tendrán huecos prácticamente en cada nivel de la defensiva. Actualmente carecen de un playmaker agresivo que ataque cuesta abajo y de un cornerback capaz de anular al receptor rival. Pero, al menos por ahora, todavía cuentan con un edge rusher de élite.
Fernando Mendoza —o quien sea que seleccionen con la primera elección global del Draft— tendrá armas de calidad como el ala cerrada Brock Bowers y el corredor Ashton Jeanty. Sin embargo, esta ofensiva necesita un receptor número uno y aún tiene puestos titulares por definir en la línea ofensiva.
Los Angeles Chargers
Mayores necesidades: WR, OL, edge
Justin Herbert necesita un playmaker físico capaz de ganar balones divididos —o alguien del calibre de A.J. Brown si los Eagles deciden ponerlo en el mercado este offseason—. Ladd McConkey es un receptor talentoso, pero su físico (6'0", 185 libras) lo coloca en desventaja ante coberturas más físicas.
No obstante, los Chargers no llegarán lejos si no protegen mejor a Herbert de lo que lo hicieron el año pasado. Podrían existir hasta tres nuevos titulares entre los tackles Joe Alt y Rashawn Slater, ambos de regreso tras lesión. Además, la posición de edge rusher será una necesidad si el equipo no logra renovar al veterano de 35 años Khalil Mack.
Los Angeles Rams
Mayores necesidades: OL, LB, CB
Con Matthew Stafford encaminado a regresar para su temporada número 18 en la NFL, es poco probable que los Rams prioricen la búsqueda de un quarterback del futuro. El objetivo es claro: intentar ganar un segundo Super Bowl con Stafford al mando.
Existe una vacante en el tackle derecho tras el reciente retiro de Rob Havenstein. Además, Los Angeles todavía necesita refuerzos en la parte profunda de la defensiva, incluso después del traspaso del miércoles por Trent McDuffie. La pobre cobertura de pase fue uno de los factores que impidieron que este equipo aspirara con mayor fuerza al título la temporada pasada.
Miami Dolphins
Mayores necesidades: QB, WR, edge, CB
Los Dolphins podrían lucir drásticamente distintos si deciden separarse del quarterback Tua Tagovailoa. El equipo ya liberó al receptor estelar Tyreek Hill al inicio de este receso.
Eso podría generar dos huecos enormes en posiciones clave dentro de la ofensiva. Sin embargo, las necesidades también abundan en la defensiva, donde hay inexperiencia en la posición de cornerback y escasez de pass rushers. El nuevo coach Jeff Hafley tiene bastante trabajo por delante en su primer año en Miami.
Minnesota Vikings
Mayores necesidades: QB, RB, DT, CB
Los Vikings han sido vinculados con varios quarterbacks veteranos disponibles en el mercado. Es evidente que no planean volver a entregarle la titularidad a J.J. McCarthy tras lo complicado que resultó el año pasado.
Además, el equipo necesita una mejor opción en la posición de corredor. La falta de juego terrestre fue parte del motivo por el cual McCarthy tuvo dificultades en los 10 partidos que disputó como titular en su primer año. Según reportes, Minnesota planea cortar al corredor Aaron Jones y al tackle defensivo Javon Hargrave antes del inicio del nuevo año de liga la próxima semana.
New England Patriots
Mayores necesidades: WR, OL, edge
La firma de Stefon Diggs el año pasado fue una apuesta, pero rindió frutos durante la temporada de consolidación de Drake Maye. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que Diggs sea una baja por cuestiones salariales, lo que podría abrir un hueco enorme en la posición de receptor abierto.
Los Patriots no parecen demasiado preocupados por el pobre desempeño de la línea ofensiva en el Super Bowl ante los Seahawks. Todo indica que están decididos a mantener a su selección de primera ronda de 2025, Will Campbell, como tackle izquierdo en lugar de moverlo al interior. Aun así, no estaría de más agregar profundidad en la línea ofensiva.
New Orleans Saints
Mayores necesidades: RB, TE, DT, edge
Quizá ha llegado el momento de que los Saints busquen a un nuevo corredor titular, considerando el retroceso que mostró Alvin Kamara en su novena temporada. El año pasado disputó solo 11 partidos y acumuló 471 yardas por tierra.
Sin embargo, las carencias más serias están del lado defensivo. New Orleans necesita urgentemente playmakers jóvenes en el frente. Cameron Jordan ya no es un jugador de cada down y Demario Davis recientemente cumplió 37 años, lo que subraya la urgencia de rejuvenecer esa unidad.
New York Giants
Mayores necesidades: OL, WR, CB
Los Giants no pueden afrontar otra temporada esperando que el tackle izquierdo Andrew Thomas logre mantenerse sano. Thomas no ha disputado más de 13 partidos en una campaña desde 2022.
Sumar más linieros ofensivos sería prudente para un equipo que cuenta con un joven quarterback titular como Jaxson Dart. También sería inteligente contar con planes de respaldo en las posiciones de habilidad, especialmente después de perder al receptor Malik Nabers y al corredor Cam Skattebo por lesiones que terminaron su temporada el año pasado.
New York Jets
Mayores necesidades: QB, WR, edge, CB
No hace mucho tiempo los Jets presumían un roster atractivo con varios jugadores de élite. Tras traspasar a Sauce Gardner y Quinnen Williams antes de la fecha límite el año pasado, la plantilla ahora presenta múltiples huecos y pocos pilares sobre los cuales construir.
Encontrar un quarterback franquicia será, sin duda, la máxima prioridad. Una vez resuelto ese punto, el equipo necesitará más playmakers que respalden a Garrett Wilson en la posición de receptor. Además, la defensiva del coach Aaron Glenn tiene una larga lista de asuntos por resolver. New York podría estar a varios años de volver a ser contendiente.
Philadelphia Eagles
Mayores necesidades: WR, OL
El receptor aparece como necesidad en caso de que A.J. Brown sea traspasado en las próximas semanas. Si eso ocurre, Philadelphia probablemente apuntará a la posición en el Draft de abril, aunque tampoco se pueden descartar movimientos agresivos del gerente general Howie Roseman para reconfigurar la ofensiva.
También suena extraño decirlo, pero los Eagles necesitan ayuda en la línea ofensiva tras años de contar con una unidad de élite protegiendo a Jalen Hurts. Podría haber competencia por el puesto de guard derecho y no estaría de más comenzar a buscar al eventual sucesor del tackle derecho Lane Johnson.
Pittsburgh Steelers
Mayores necesidades: QB, WR, CB
Independientemente de si Aaron Rodgers decide jugar una temporada más, los Steelers necesitan encontrar al quarterback del futuro, ya sea en la agencia libre o mediante el Draft. La ofensiva mediocre fue un freno durante los últimos años de la etapa de Mike Tomlin en Pittsburgh.
Quizá el nuevo coach Mike McCarthy logre revitalizar el ataque, pero el roster todavía requiere receptores explosivos que complementen a DK Metcalf. En defensa existen varios nombres conocidos, pero es una unidad veterana que necesita juventud, especialmente en la posición de cornerback.
San Francisco 49ers
Mayores necesidades: WR, DT, edge
Tras la temporada 2024, los 49ers tenían sobrepoblación en la posición de receptor abierto. Ahora la profundidad es un problema, ya que Brandon Aiyuk probablemente será cortado pronto y no es seguro que el agente libre pendiente Jauan Jennings regrese al equipo.
Aun así, San Francisco cuenta con suficientes playmakers ofensivos para sobreponerse a posibles salidas. La prioridad debe ser agregar piezas confiables que apoyen a Nick Bosa y Fred Warner en el frente defensivo. Todo apunta a otro offseason enfocado en la defensiva para los 49ers.
Seattle Seahawks
Mayores necesidades: RB, WR, OL
Los campeones defensores del Super Bowl parecen tener asegurado el costado defensivo por varios años. La ofensiva necesita algunos ajustes, aunque hablar de carencias puede sonar a exageración en uno de los rosters más completos de la NFL.
Si Kenneth Walker III se marcha en la agencia libre, Zach Charbonnet podría asumir el rol principal en el backfield. No obstante, las probabilidades no están a su favor para estar listo al inicio de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior en los playoffs. El grupo de receptores también podría cambiar si Seattle permite la salida de Rashid Shaheed en la agencia libre, y con Cooper Kupp entrando en su temporada de 33 años, el equipo podría optar por rejuvenecer la posición.
Tampa Bay Buccaneers
Mayores necesidades: Edge, LB
Será complicado para Tampa Bay llenar el vacío que dejaría la salida de Mike Evans si ambas partes deciden separarse este offseason, aunque el equipo cuenta con suficiente profundidad en la posición de receptor abierto. Lo mismo no puede decirse del puesto de edge rusher, una posición que limitó a los Buccaneers durante gran parte de la temporada 2025.
Incluso con la contratación de Haason Reddick el año pasado, el equipo apenas generó 37 capturas en la campaña. Sumar más playmakers en el costado defensivo podría ser la clave para convertir a Tampa Bay en un auténtico contendiente al Super Bowl y no solo en aspirante dentro de una discreta NFC South.
Tennessee Titans
Mayores necesidades: RB, WR, OL, edge
Los Titans son uno de los equipos más intrigantes rumbo a la agencia libre y el Draft. Poseen la cuarta selección global y la mayoría de los principales prospectos de este año están del lado defensivo, pero es vital que encuentren ayuda para su quarterback de segundo año, Cam Ward.
Tennessee necesita un receptor número uno y podría beneficiarse de una renovación en el backfield. Con el nuevo coach Robert Saleh, de perfil defensivo, no es un hecho que la franquicia priorice fuertemente la ofensiva solo por acelerar el desarrollo de Ward. Quizá opten por tomar a un edge rusher de élite con la cuarta selección y utilizar la agencia libre para rodear mejor a su joven pasador.
Washington Commanders
Mayores necesidades: RB, TE, edge, LB
No sería una mala estrategia asumir que la ofensiva funcionará si Jayden Daniels se mantiene sano en 2026. Washington, en cambio, arrastra múltiples problemas del lado defensivo, especialmente en la posición de edge rusher. Encontrar un pass rusher capaz de cambiar partidos debe ser una prioridad absoluta en este offseason.
Aun así, Daniels podría beneficiarse de un ala cerrada con perfil más orientado al juego aéreo y de un playmaker en el backfield. Jacory Croskey-Merritt mostró destellos en su año de novato, pero fue demasiado inconsistente como corredor titular. Y si Zach Ertz regresa a Washington, probablemente su rol sea más de mentor para los jóvenes que de pieza ofensiva a tiempo completo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/03/2026, traducido al español para SI México.