Los 60 mejores momentos en la historia del Super Bowl
Este febrero, el Super Bowl cumple 60 años.
Antes de que el Super Bowl LX se ponga en marcha en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, vale la pena detenerse a reflexionar sobre el recorrido del juego y cómo ha crecido desde aquel primer Super Bowl —conocido entonces como el AFL-NFL World Championship Game— que se disputó en el LA Memorial Coliseum en enero de 1967.
En aquellos años, Vince Lombardi y Hank Stram patrullaban las bandas, dos futuros entrenadores del Salón de la Fama que representaban no solo a sus respectivos equipos, sino también a las ligas: la NFL y la AFL, respectivamente.
Te puede interesar: Mike Vrabel puede hacer historia en la NFL: ¿Quiénes han ganado un Super Bowl como jugador y como coach?
Hoy, el Super Bowl es una auténtica fiesta nacional en Estados Unidos, liderando de forma consistente los ratings de televisión entre todos los programas del año. Se ha convertido en algo más que un partido: es una celebración de la cultura estadounidense, una fecha marcada en el calendario, ya sea para ver football, los comerciales, el show de medio tiempo o simplemente para reunirse con amigos.
Pero no siempre fue así. El juego creció de manera paulatina con el paso de los años, hasta transformarse en el espectáculo masivo que es hoy. Y eso se debe al gran football, pero sobre todo a los momentos imposibles de olvidar para quienes los vivieron.
Con ese espíritu, Sports Illustrated reunió a un panel de expertos de primer nivel para votar por los 60 mejores momentos en la historia del Super Bowl. Con el objetivo de obtener una lista lo más precisa posible, todos los panelistas (listados a continuación) eligieron a partir de una selección de más de 100 momentos y clasificaron sus elecciones personales del 1 al 60. Una vez compiladas todas las listas, se obtuvo el ranking definitivo que se presenta a continuación.
Panelistas
Bob Glauber: ex beat writer de los Giants, Newsday
Dave Dameshek: analista de la NFL y conductor, Football America!
Colleen Wolfe: conductora de NFL Network
Doug Farrar: escritor de la NFL, Athlon Sports
Jarrett Bailey: escritor de la NFL, SB Nation
Mike Tanier: escritor de la NFL, Too Deep Zone
Frank Schwab: escritor de la NFL y apuestas deportivas, Yahoo Sports
Peter King: ex reportero nacional de la NFL, Sports Illustrated y NBC Sports
Bill Polian: ex gerente general de la NFL, seis veces Ejecutivo del Año
D. Orlando Ledbetter: beat writer de los Falcons, The Atlanta Journal-Constitution
Sal Paolantonio: corresponsal nacional de la NFL, ESPN
Les Bowen: ex beat writer de los Eagles, Philadelphia Daily News e Inquirer
Rick Gosselin: votante del Pro Football Hall of Fame
Clark Judge: votante del Pro Football Hall of Fame
Amy Trask: analista de la NFL en CBS Sports, ex ejecutiva del front office de los Raiders
Jason Cole: votante del Pro Football Hall of Fame
John Turney: historiador de la NFL; escritor, Pro Football Journal
Tim Graham: escritor senior de la NFL, The Athletic
Howard Balzer: votante del Pro Football Hall of Fame
Aaron Schatz: analista de la NFL en ESPN+, fundador de Football Outsiders
Sal Capaccio: reportero de los Bills, WGR550
John McClain: votante del Pro Football Hall of Fame
Matt Verderame: escritor del staff de la NFL, Sports Illustrated
Y comenzamos con la jugada inicial del único Super Bowl que se ha disputado al aire libre en una ciudad de clima frío.
60. Super Bowl XLVIII: Los Seahawks consiguen un safety en la jugada inicial
Los Broncos partían como favoritos por 2.5 puntos. Recibieron la patada inicial. Y entonces, en la primera jugada desde la línea de scrimmage, el Super Bowl XLVIII empezó a torcerse.
Mientras el quarterback de los Broncos, Peyton Manning, ajustaba la jugada en la línea, el centro Manuel Ramírez envió el snap por encima de su cabeza y hasta la zona de anotación. El corredor Knowshon Moreno cayó sobre el balón y fue tocado por el defensive end de los Seahawks, Cliff Avril, lo que resultó en apenas uno de los nueve safeties en la historia del Super Bowl.
Ese instante marcó el inicio de una avalancha de Seattle, con los Seahawks encaminándose a una impactante victoria por 43–8 en el MetLife Stadium.
59. Super Bowl LVI: Matthew Stafford conecta el pase perfecto a Cooper Kupp
Durante años, Matthew Stafford se consumió en Detroit, pasando 12 temporadas con unos Lions que con frecuencia ya estaban fuera de la pelea por los playoffs para Thanksgiving. En su primer año con los Rams, sin embargo, Stafford finalmente tuvo su oportunidad de brillar.
En el cuarto cuarto del Super Bowl LVI, en el SoFi Stadium, Stafford y Los Angeles tenían el balón perdiendo 20–16 con 3:07 por jugar, enfrentando segunda y siete en la yarda 46 de los Bengals. Entonces, Stafford lanzó el pase que definiría su carrera: un envío sin mirar, por el centro del campo, hacia el receptor Cooper Kupp, para una ganancia de 22 yardas.
A la postre, Stafford volvió a encontrar a Kupp en la zona de anotación para cerrar la serie ofensiva, dándole a los Rams una ventaja de 23–20 que resistió en los instantes finales.
58. Super Bowl XXXVII: Los Buccaneers anotan tres touchdowns defensivos en la paliza sobre los Raiders
El Super Bowl XXXVII fue un contraste clásico. Los Raiders, con la ofensiva mejor clasificada. Los Buccaneers, presumiendo la defensa número uno.
En el Super Sunday, fue Tampa Bay quien impuso la unidad dominante en el campo. Bajo el mando del ex coach de los Raiders, Jon Gruden, en su primera temporada con los Buccaneers, los campeones de la NFC desmantelaron al quarterback MVP Rich Gannon. Gannon lanzó cinco intercepciones y fue capturado cinco veces, con tres de esos envíos devueltos hasta la zona de anotación.
En el tercer cuarto, el cornerback Dwight Smith recorrió 44 yardas tras una intercepción para poner el marcador 34–3. En el cuarto periodo, el linebacker All-Pro Derrick Brooks hizo exactamente lo mismo, antes de que Smith sellara la cuenta con su segundo pick-six de la noche.
Fue la primera victoria de Super Bowl para los Buccaneers, luego de haber ingresado a la liga en 1976.
57. Super Bowl I: La patada inicial
El 15 de enero de 1967, Estados Unidos cambió. El Super Bowl nació en el Los Angeles Memorial Coliseum.
Ese día, los Packers de la National Football League buscaban su segundo título mundial consecutivo, enfrentándose a los Chiefs de la naciente American Football League. Green Bay era, como se esperaba, amplio favorito bajo la dirección del entrenador del Salón de la Fama Vince Lombardi, llegando al juego como favorito por 14 puntos.
En una tarde soleada de 54 grados Fahrenheit, el pateador de los Chiefs, Fletcher Smith, envió la patada inicial al aire, y fue regresada 20 yardas por el cornerback de los Packers, Herb Adderley.
Green Bay demostró ser el equipo superior, imponiéndose 35–10 detrás de Bart Starr, quien lanzó para 250 yardas y dos touchdowns.
56. Super Bowl XXXI: Brett Favre conecta con Andre Rison para TD, se quita el casco y celebra
Después de 29 temporadas vagando en el desierto, los Packers finalmente regresaron al Super Bowl.
Esta vez no tenían a Vince Lombardi patrullando la banda, pero iban en busca del trofeo que lleva su nombre. Para ganarlo, Green Bay debía superar a los Patriots de Bill Parcells en el Louisiana Superdome.
En la primera serie ofensiva de los Packers esa noche, Green Bay enfrentó segunda y nueve desde su propia yarda 46. El quarterback MVP Brett Favre retrocedió profundo y lanzó un bombazo al receptor Andre Rison, quien aseguró el balón y recorrió 54 yardas para touchdown.
En la celebración, Favre se arrancó el casco y sonrió de oreja a oreja, corriendo con el equipo levantado sobre su cabeza. Fue una imagen que simbolizó la noche, mientras los Packers se encaminaban a una victoria por 35–21.
55. Super Bowl XLI: Prince domina el show de medio tiempo bajo la lluvia
El Super Bowl XLI no fue un gran partido. Desde una perspectiva histórica, lo más relevante del resultado fue que Peyton Manning finalmente ganó un campeonato, liberándose de la etiqueta de ser el mejor quarterback sin un título.
Quizá el momento más entretenido de la noche llegó cuando los Colts y los Bears estaban en el vestidor, refugiándose del aguacero que cayó sobre Miami Gardens. Mientras los equipos permanecían bajo techo, Prince tomó el escenario del show de medio tiempo y ofreció una actuación memorable, interpretando éxitos como “Purple Rain” y “Let’s Go Crazy”.
Aunque el espectáculo duró apenas un poco más de 12 minutos, permanece como una de las presentaciones más icónicas que se han visto en el escenario más grande del deporte norteamericano.
54. Super Bowl XXX: Larry Brown intercepta dos pases rumbo al premio de MVP
Todo apuntaba a un duelo desigual. Los Steelers de la AFC frente a los Cowboys de la NFC, un equipo que buscaba ganar su tercer Super Bowl en cuatro años.
En cambio, el partido resultó mucho más cerrado de lo esperado. Pittsburgh se mantuvo en la pelea y perdía por apenas tres puntos con el balón a la mitad del último cuarto. Sin embargo, el encuentro dio un giro cuando el quarterback de los Steelers, Neil O’Donnell, retrocedió para pasar y lanzó directamente a las manos del cornerback de los Cowboys, Larry Brown, quien interceptó el envío y regresó el balón hasta la yarda 6 de Pittsburgh. Dos jugadas después, el corredor de Dallas, Emmitt Smith, entró a la zona de anotación para sentenciar el partido.
Para Brown, fue su segunda intercepción del juego, luego de haberle robado un pase a O’Donnell en el tercer cuarto. Su actuación le valió el premio de MVP del Super Bowl y, ese mismo offseason, un contrato de cinco años y 12.5 millones de dólares con los Raiders, una cifra enorme para 1996.
53. Super Bowl XV: Rod Martin roba tres pases a Ron Jaworski
De cara a la temporada de 1980, los Raiders no eran considerados contendientes serios. Sin embargo, Oakland entró a los playoffs como comodín y derrotó a los Oilers, Browns y Chargers antes de enfrentar a los Eagles en New Orleans por el título.
Aunque el quarterback Jim Plunkett brilló con 261 yardas y tres pases de touchdown, el protagonista fue Rod Martin. El linebacker, que más tarde sería All-Pro y disputaba apenas su cuarta temporada, interceptó en tres ocasiones al quarterback de los Eagles, Ron Jaworski, para guiar a Oakland a una sorpresiva victoria por 27–10.
A lo largo de su carrera de 12 años, Martin sumó 14 intercepciones en temporada regular. Pero en el Super Bowl XV, el linebacker interceptó a Jaworski en la primera serie ofensiva, y luego nuevamente en el tercer y cuarto periodos. Hasta hoy, Martin sigue siendo el único jugador con tres intercepciones en un Super Bowl.
52. Super Bowl V: John Mackey atrapa un balón desviado para un TD de 75 yardas
En la historia del Super Bowl, no ha existido un partido tan plagado de errores como la quinta edición.
En enero de 1971, Colts y Cowboys se enfrentaron en un juego marcado por la tensión. Baltimore buscaba borrar la dolorosa derrota del Super Bowl III, mientras que Dallas intentaba quitarse la etiqueta de “campeón del próximo año”. El resultado fue un encuentro con 11 entregas de balón combinadas.
Aun así, la mejor y más larga jugada del día llegó en el segundo cuarto. En tercera y 10 desde la yarda 25 de Baltimore, el quarterback del Salón de la Fama Johnny Unitas retrocedió y lanzó por el centro del campo; el balón fue desviado dos veces antes de caer en manos de otro miembro del Salón de la Fama, el tight end John Mackey, quien recorrió 75 yardas hasta la zona de anotación.
Al final, los Colts se impusieron 16–13 con un gol de campo de 32 yardas de Jim O’Brien en los segundos finales.
51. Super Bowl LIV: Tyreek Hill y Patrick Mahomes conectan en Jet Chip Wasp
La dinastía de los Chiefs estuvo a punto de no existir. En la primera aparición de Kansas City en el Super Bowl durante la era de Patrick Mahomes, el equipo perdía 20–10 ante San Francisco con menos de ocho minutos por jugar y enfrentaba tercera y 15.
Entonces, Mahomes dio un retroceso de 12 pasos y lanzó profundo por el costado izquierdo, donde Tyreek Hill se acomodó debajo del balón para una ganancia de 44 yardas. Cuatro jugadas después, Mahomes encontró a Travis Kelce en la zona de anotación, desatando una avalancha de 21 puntos para ganar 31–20 y vencer a los 49ers en el Super Bowl por primera de dos ocasiones.
El pase de Mahomes a Hill quedó grabado en la historia del Super Bowl bajo el nombre de la jugada: Jet Chip Wasp, una selección que el propio Mahomes pidió al coordinador ofensivo Eric Bieniemy en ese momento. Sin ella, Kansas City probablemente tendría más derrotas que victorias en el Super Bowl.
50. Super Bowl XIII: Lynn Swann realiza una atrapada en el aire para TD
La NFL de la década de 1970 estuvo definida por los Cowboys y los Steelers. Ambos equipos se combinaron para ganar seis campeonatos en esos años y se enfrentaron en un par de Super Bowls.
Aunque esos duelos estuvieron repletos de miembros del Salón de la Fama en ambos lados del balón, ningún jugador está más ligado a las dos victorias de Pittsburgh sobre America’s Team que Lynn Swann.
En el Super Bowl XIII, los Steelers mantenían ventaja de 21–17 al inicio del cuarto cuarto antes de que el corredor Franco Harris anotara en una escapada de 22 yardas. Tras la patada inicial siguiente, Dallas perdió el balón y Pittsburgh recuperó la posesión. En la primera jugada, lanzaron un pase de touchdown de 18 yardas a un Swann suspendido en el aire, saltando por encima de la secundaria de Dallas para prácticamente liquidar el partido.
49. Super Bowl LII: Brandon Graham provoca el fumble a Tom Brady para sentenciar el juego
De cara al Super Bowl LII, la creencia general era que Tom Brady superaría en el duelo al quarterback suplente Nick Foles. En términos estadísticos, así fue.
Brady firmó una línea impensable de 505 yardas por aire y tres touchdowns, ayudando a New England a anotar 33 puntos. Sin embargo, fue la jugada que Brady no pudo hacer la que terminó definiendo el cierre de la temporada 2017.
Con los Patriots abajo 38–33 y 2:16 por jugar, New England enfrentaba segunda y dos desde su propia yarda 33. Brady retrocedió para pasar y fue despojado del balón por el defensive end Brandon Graham; el fumble fue recuperado por Derek Barnett.
A partir de ahí, los Eagles añadieron un gol de campo de 46 yardas con 1:10 restante, asegurando el primer título de Super Bowl en la historia de la franquicia.
48. Super Bowl IV: 65 Toss Power Trap
Los Chiefs estaban presupuestados como un simple trámite. Los Vikings, favoritos por 12 puntos, llegaron al Tulane Stadium con marca de 12–2 y una defensa que permitía apenas 9.5 puntos por partido.
Sin embargo, en el Super Bowl IV, Kansas City dominó por completo a la Purple Gang. Los Chiefs tomaron ventaja temprana de 9–0 gracias a tres goles de campo de Jan Stenerud, antes de recuperar un fumble en un regreso de kickoff. En tercera oportunidad desde la yarda 5, el coach de Kansas City, Hank Stram, cantó la jugada 65 Toss Power Trap, diseñada para que el corredor Mike Garrett tomara el balón por dentro y encontrara espacio por el lado izquierdo de la línea ofensiva.
Tras el snap, Garrett corrió detrás del bloqueo en arrastre del guardia derecho Mo Moorman y entró intacto a la zona de anotación para poner el marcador 16–0 en el segundo cuarto.
Los Chiefs terminaron imponiéndose 23–7, dándole a la AFL su segundo título consecutivo de Super Bowl.
47. Super Bowl XVI: Dan Bunz realiza una enorme tacleada en la línea de gol de los Niners
Pocos Super Bowls han sido tan atípicos como el que produjo la temporada de 1981. Ni los 49ers ni los Bengals habían clasificado a la postemporada el año anterior, y ninguno era considerado un contendiente serio en ese 1981.
Aun así, ambos llegaron al Pontiac Silverdome en enero. En el Super Bowl XVI, los Niners se despegaron 20–0 al medio tiempo, antes de que Cincinnati anotara un touchdown en el tercer cuarto y se colocara en segunda y gol desde la yarda 1.
Tras una carrera detenida de Pete Johnson, el quarterback MVP Ken Anderson lanzó un pase corto tipo flare a Charles Alexander dentro de la yarda 1. Lo que parecía un touchdown seguro fue frustrado por el linebacker Dan Bunz, quien realizó la tacleada justo antes de la línea de anotación. En cuarta oportunidad, San Francisco volvió a detener una carrera interior de Johnson, preservando la victoria por 26–20 y asegurando el primer título de Super Bowl para los 49ers.
46. Super Bowl XLVII: Se apagan las luces en el Superdome
Los Ravens navegaban rumbo a una victoria cómoda sobre los 49ers para conquistar el segundo Super Bowl en la historia de la franquicia. Entonces, se fue la luz en New Orleans.
Debido a una falla eléctrica masiva, el Mercedes-Benz Superdome quedó a oscuras, provocando una demora de 34 minutos en el tercer cuarto mientras se resolvía el problema. La pausa le dio tiempo a San Francisco para ajustar su plan de juego, ayudando a los Niners a meterse de nuevo en el partido antes de quedarse cortos, 34–31.
Aunque el apagón no terminó por definir el resultado, sí añadió dramatismo a un encuentro que había carecido de tensión hasta que el estadio quedó en penumbras.
45. Super Bowl XXXI: Desmond Howard se va de punta a punta en regreso de kickoff
La carrera de Howard había sido completamente decepcionante tras ganar el Heisman Trophy en 1991 con los Michigan Wolverines.
Seleccionado en el cuarto puesto del Draft de 1992 por Washington, Howard fue considerado un bust en la capital antes de pasar por los Jaguars de expansión en 1995. Pero en 1996 firmó un contrato por un año con los Packers y finalmente tuvo su gran momento como profesional.
En el Super Bowl XXXI, Green Bay lideraba 27–21 a los Patriots en el tercer cuarto cuando New England pateó profundo a Howard, quien de inmediato recorrió 99 yardas —récord de Super Bowl— para el touchdown, poniendo el marcador 35–21 y sentenciando el juego.
Ese regreso también coronó una temporada especial para Howard como regresador, en la que anotó cinco touchdowns en regresos, incluidos dos en los playoffs.
44. Super Bowl XLIV: Tracy Porter sella el título de los Saints con un pick-six
Al llegar al Super Bowl como underdogs de 4.5 puntos frente a los Colts, los Saints batallaban intensamente pero perdían 17–16 ante Indianapolis al comenzar el cuarto periodo.
En los últimos 15 minutos, Drew Brees condujo a los Saints en una serie de 59 yardas que culminó con una recepción de touchdown de 2 yardas de Jeremy Shockey. Aun así, con ventaja de siete puntos y menos de cuatro minutos en el reloj, Peyton Manning tenía a Indianapolis en la yarda 31 de New Orleans, enfrentando tercera y cinco.
Intentando un pase rápido al receptor All-Pro Reggie Wayne, el envío de Manning fue anticipado e interceptado por el cornerback Tracy Porter, quien recorrió 74 yardas para una anotación que aseguró el campeonato y el primer —y hasta ahora único— título de Super Bowl en la historia de la franquicia.
43. Super Bowl XLI: Devin Hester arranca el Super Bowl con una explosión
Tony Dungy lo sabía bien. Durante las dos semanas previas al Super Bowl XLI, el coach de los Colts, amplios favoritos, le insistió a su equipo de equipos especiales que patearan lejos de Devin Hester a toda costa.
Sin embargo, la mañana del partido, un sermón del capellán del equipo habló de no vivir con miedo. Dungy escuchó el mensaje y le dijo a su coordinador que pateara hacia Hester. Los Colts no vivirían con miedo. Entonces, el kicker Adam Vinatieri envió el balón en medio de una lluvia de flashes… y Hester se fue hasta el final: un regreso de kickoff de 92 yardas en la primera jugada del partido.
Desafortunadamente para los Bears, ese momento también convenció a Dungy de no volver a patearle jamás al único regresador en la historia en ingresar al Pro Football Hall of Fame. Indianapolis reaccionó y terminó ganando 29–17, consiguiendo su primer título desde la mudanza de la franquicia desde Baltimore en 1984.
42. Super Bowl XI: Willie Brown regresa una intercepción para TD
Durante buena parte de una década, los Raiders fueron un gran equipo incapaz de ganar el juego grande. En 1976, eso finalmente cambió.
Oakland había llegado al juego de campeonato de la AFC o al Super Bowl en siete de las nueve temporadas previas, antes de terminar 13–1 y avanzar al Super Bowl XI para enfrentar a los Vikings de la NFC. El partido nunca estuvo cerrado, con los Raiders arriba 16–0 al medio tiempo. Ya en el cuarto periodo, con Minnesota abajo 26–7, el quarterback Fran Tarkenton lanzó una ruta hacia la banda derecha.
El pase fue interceptado por el futuro miembro del Salón de la Fama Willie Brown, quien recorrió 75 yardas para el touchdown. La jugada quedó inmortalizada por NFL Films, que durante décadas ha utilizado el primer plano del rostro de Brown corriendo con serenidad absoluta en la jugada de su vida.
41. Super Bowl XXII: Washington anota 35 puntos en el segundo cuarto
El Super Bowl XXII marcó un día histórico para el deporte. Por primera vez en la historia de la NFL, un quarterback afroamericano fue titular en el Super Bowl, con Doug Williams liderando a un Washington que no era favorito frente a John Elway y los Broncos de la AFC.
Al inicio, parecía que Denver vengaría su derrota del Super Bowl del año anterior. Los Broncos tomaron ventaja de 10–0 rumbo al segundo cuarto, solo para ver a Washington ofrecer una exhibición ofensiva sin precedentes en la historia del Super Bowl.
Williams lanzó cuatro pases de touchdown y Timmy Smith corrió para una anotación de 58 yardas, mientras Washington anotó 35 puntos sin respuesta en el periodo, camino a una victoria por 42–10. En total, Williams fue nombrado MVP con 340 yardas y cuatro touchdowns, mientras que Smith estableció un récord de Super Bowl con 204 yardas terrestres.
40. Super Bowl X: Bradshaw a Swann da títulos consecutivos a los Steelers
Lynn Swann nunca tuvo una temporada de 1,000 yardas por recepción. Solo jugó nueve años y fue Pro Bowler en apenas tres ocasiones. Aun así, Swann es uno de los receptores más venerados de todos los tiempos, en gran parte gracias al Super Bowl X.
En aquella tarde en Miami, Swann atrapó apenas cuatro pases, pero todos fueron decisivos. Los dos primeros, acrobáticos, sobre el cornerback Marc Washington. El cuarto aseguró el campeonato y títulos consecutivos para los Steelers.
En el cuarto cuarto, con ventaja de 15–10, Pittsburgh enfrentó tercera y cuatro desde su propia yarda 36 con 3:31 por jugar. El quarterback Terry Bradshaw retrocedió y lanzó un bombazo a Swann, quien dejó atrás a Washington, atrapó el pase y corrió hasta la zona de anotación. Bradshaw fue golpeado y salió de la jugada tras el impacto del liniero defensivo Larry Cole, pero el pase fue perfecto y los Steelers consiguieron su segundo título.
39. Super Bowl IV: Otis Taylor se libera para asegurar otra victoria de la AFL
Kansas City no era considerado rival para los Vikings en el Super Bowl IV. Sin embargo, para el medio tiempo la historia era muy distinta, con los Chiefs arriba 16–0.
Tras el descanso, Minnesota se metió al partido con una carrera de touchdown de Dave Osborn, pero Kansas City aún tenía el golpe definitivo guardado. En la siguiente serie, el quarterback Len Dawson llevó a los Chiefs hasta la yarda 46 de Minnesota con 1:50 por jugar en el tercer cuarto. Dawson completó una ruta comeback sencilla que el estelar receptor Otis Taylor convirtió en una escapada completa, rompiendo un par de tacleadas rumbo a la zona de anotación.
Para los Chiefs, significó un campeonato mundial, algo que se les había escapado en el Super Bowl I. También fue el último gran momento de la American Football League, que dejó de existir al finalizar el partido, con la fusión oficial de ambas ligas de cara a la temporada de 1970.
38. Super Bowl XXIV: Joe Montana lanza cinco pases de touchdown para aplastar a los Broncos
Pocas actuaciones en un Super Bowl han sido tan abrumadoras como la exhibición de Joe Montana ante los Broncos en el Super Bowl XXIV.
Con los 49ers buscando repetir como campeones y consolidarse como una dinastía, Montana ofreció una cátedra frente a la defensa mejor clasificada de Denver. El futuro miembro del Salón de la Fama lanzó para 297 yardas y cinco touchdowns, todos antes de la mitad del tercer cuarto.
Montana repartió el balón con maestría, encontrando a Jerry Rice para tres anotaciones, además de conectar una vez con el receptor John Taylor y otra con el tight end Brent Jones. El resultado fue una victoria por 55–10, que sigue siendo la mayor diferencia de puntos en la historia del Super Bowl.
37. Super Bowl XX: Ditka y Ryan, que se detestaban, fueron cargados fuera del campo
Existe un argumento muy sólido para considerar a los Bears de 1985 como el mejor equipo de una sola temporada en la historia de la NFL. Que hayan sido tan dominantes pese a que sus dos entrenadores principales se odiaban entre sí hace su récord de 15–1 y su paso arrollador por los playoffs aún más impresionante.
Chicago solo perdió un partido antes de blanquear a los Giants y Rams en los playoffs de la NFC. En el Super Bowl XX, los Bears destrozaron a los Patriots comodines, imponiéndose 46–10 en el Louisiana Superdome.
Al final del encuentro, el head coach Mike Ditka fue levantado y cargado fuera del campo. De manera sorprendente, el coordinador defensivo Buddy Ryan también fue cargado por sus jugadores, sabiendo que ese sería su último partido antes de asumir como entrenador en jefe en Philadelphia. Es la única vez que dos coaches han sido cargados juntos tras un Super Bowl.
36. Super Bowl XXVII: Leon Lett es alcanzado por Don Beebe
A veces, es el corazón de un jugador —y no sus estadísticas— lo que define su valor y su impacto duradero en el juego.
Eso quedó claro con el receptor de los Bills, Don Beebe, en el Super Bowl XXVII. Buffalo buscaba ganar su primer Super Bowl en su tercera aparición consecutiva, pero el partido se les escapó tras cometer nueve entregas de balón, permitiendo que los Cowboys tomaran una ventaja de 52–17 en el cuarto periodo.
Con 4:56 restantes, el quarterback suplente de Buffalo, Frank Reich, perdió el balón. El defensive tackle de Dallas, Leon Lett, lo recuperó y corrió rumbo a la zona de anotación, celebrando prematuramente al bajar el balón hacia el césped al estilo de Michael Irvin. Lo que Lett no sabía era que Beebe venía a toda velocidad por detrás, alcanzándolo para golpear el balón y soltarlo a pulgadas de la línea de gol.
Buffalo perdió por un margen escandaloso, pero el esfuerzo de Beebe le dio tanto a él como a los Bills un inesperado respeto a nivel nacional.
35. Super Bowl LVIII: Los Chiefs ganan en overtime con pase de TD a Mecole Hardman Jr.
Los Chiefs se convirtieron oficialmente en una dinastía en el Super Bowl LVIII, y lo hicieron de la forma más dramática posible.
Kansas City apenas sumó tres puntos en la primera mitad, pero despertó en el complemento y empató a los 49ers 19–19 para forzar el overtime. San Francisco ganó el volado y, de manera sorpresiva, decidió recibir, avanzando para anotar tres puntos con un gol de campo de 27 yardas.
Abajo por tres y con el balón, el quarterback Patrick Mahomes comandó una serie magistral de 13 jugadas y 75 yardas, culminando con un pase de touchdown de 3 yardas en los segundos finales del periodo extra. La victoria le dio a Kansas City su tercer título de Super Bowl en cinco años.
34. Super Bowl XXXII: Terrell Davis supera una migraña con 157 yardas y tres TDs
John Elway había tenido tres oportunidades previas de ganar el Super Bowl, y en todas fue aplastado. En su cuarta aparición —la quinta de Denver— los Broncos finalmente rompieron la barrera, impulsados por un jugador que apenas podía ver.
Afectado por una migraña severa que le provocaba visión borrosa, Terrell Davis luchó contra el dolor para correr para 157 yardas y tres touchdowns, además de fungir como señuelo en una anotación terrestre de Elway en el segundo cuarto.
En una noche en la que los Broncos eran underdogs por 11 puntos ante los campeones defensores Packers, fue Davis quien lideró a Denver a su primera victoria en el Super Bowl, con un triunfo de 31–24 en San Diego.
33. Super Bowl LVII: Con un solo tobillo, Patrick Mahomes corre 26 yardas rumbo al título
Que los Chiefs llegaran al Super Bowl parecía un trámite. Con marca de 14–3 y como el primer sembrado de la conferencia, Kansas City avanzó sin problemas… hasta que algo se torció: el tobillo de Patrick Mahomes.
Jugando con un esguince alto de tobillo desde la ronda divisional hasta el final del Super Bowl, Mahomes firmó una actuación legendaria ante los Eagles. Frente a una feroz presión de Philadelphia —que había acumulado 70 capturas esa temporada— Mahomes no fue derribado una sola vez. Y con el marcador empatado 35–35 en los momentos finales, llegó su jugada cumbre.
En primera y 10 desde la yarda 43 de Kansas City, con 2:55 por jugar, Mahomes escapó de la bolsa y, rengueando, recorrió 26 yardas para dejar todo listo para el gol de campo ganador de Harrison Butker. Para los Chiefs, fue su segundo título en esta era y el primero de campeonatos consecutivos.
32. Super Bowl XIV: John Stallworth atrapa el pase profundo que define el juego
Los Steelers no estaban destinados a sufrir ante los Rams. Pittsburgh era una dinastía que había ganado tres de los cinco Super Bowls previos. Los Angeles tenía marca de 9–7 y alineaba al quarterback suplente Vince Ferragamo.
De manera sorprendente, los Rams lideraban 19–17 en el Rose Bowl al iniciar el cuarto cuarto. Entonces, en tercera y ocho desde su propia yarda 27, el quarterback Terry Bradshaw y el receptor John Stallworth conectaron en la jugada que cambió el partido.
Bradshaw lanzó profundo por el centro para Stallworth, quien realizó una espectacular recepción por encima del hombro para vencer al cornerback Rod Perry y anotar un touchdown de 73 yardas, el definitivo. Dos series después, Stallworth volvió a superar a Perry con una ganancia de 45 yardas, sellando prácticamente la victoria de Pittsburgh por 31–19.
31. Super Bowl XXXIV: Warner encuentra a Bruce para un TD de 73 yardas en los minutos finales
En una temporada de cuento de hadas, los Rams vieron a dos futuros miembros del Salón de la Fama escribir un final perfecto.
Tras tomar ventaja de 16–0 sobre los Titans en el Georgia Dome, St. Louis permitió que Tennessee empatara el partido. Con el balón en su propia yarda 27 y 2:12 restantes en el reloj, los Rams cantaron una jugada de all go, con el receptor Isaac Bruce despegando por la banda derecha.
Cuando el quarterback Kurt Warner soltó el pase, fue golpeado por el defensive end Jevon Kearse. El balón quedó ligeramente corto, pero Bruce se ajustó, superó al caído cornerback Denard Walker y anotó el touchdown de la ventaja. Los Rams resistirían de forma legendaria, con Mike Jones tacleando a Kevin Dyson en la yarda 1 cuando el tiempo expiró.
30. Super Bowl XXI: Phil Simms completa 22 de 25 pases en una actuación épica
Los Giants buscaban su primer campeonato desde 1956. Treinta años después, Phil Simms se encargó de entregarlo.
Ante los Broncos, Simms y los Giants —favoritos— se fueron al descanso abajo 10–9, antes de reaccionar para ganar 39–20. El quarterback, quien había sido enviado a la banca en 1983 por Scott Brunner, vivió su mejor noche en el Rose Bowl, completando 22 de 25 pases para 268 yardas y tres touchdowns. Su porcentaje de pases completos, 88.0%, sigue siendo un récord de Super Bowl.
Para los Giants, fue el primero de los cuatro títulos de Super Bowl que ha ganado la franquicia, incluido otro en 1990, cuando Simms no pudo jugar debido a una lesión en el pie.
29. Super Bowl LV: Tom Brady vence a Patrick Mahomes para conquistar su séptimo título
Durante dos décadas, la única pregunta alrededor de los Patriots fue si el verdadero responsable de su dominio —20 años y dos dinastías en la cima de la NFL— era el head coach Bill Belichick o el quarterback Tom Brady.
Para muchos, esa duda quedó resuelta en el Super Bowl LV, cuando los Buccaneers, en condición de underdogs, se enfrentaron a Patrick Mahomes y a los Chiefs de apenas dos derrotas, y los dominaron de principio a fin en una victoria 31–9. Para Brady, fue su séptimo anillo, además de convertirse en apenas el segundo quarterback titular en ganar un Super Bowl con dos franquicias distintas.
Al mismo tiempo, el resultado complicó seriamente el argumento de que Mahomes es mejor que Brady. Aunque dividieron sus enfrentamientos directos con marca de 3–3, Brady ganó ambos duelos de postemporada, incluidos el Super Bowl LV y el Juego de Campeonato de la AFC de 2018 en Arrowhead Stadium.
28. Super Bowl LI: Julian Edelman logra la atrapada de su vida
Los Patriots perdían 28–3 y parecían un equipo derrotado en el Super Bowl LI frente a los Falcons. Entonces, New England inició una remontada histórica, simbolizada por una recepción milagrosa de Julian Edelman.
Abajo 28–20 y con menos de tres minutos por jugar, Brady lanzó profundo por el centro en primera oportunidad buscando a Edelman, pero el pase fue desviado. De manera increíble, Edelman se mantuvo con vida en la jugada, se lanzó al suelo y logró colocar las manos debajo del balón para completar una recepción clave de 23 yardas hasta la yarda 41 de Atlanta.
Cuatro jugadas después empataron el partido. New England ganó el volado y posteriormente aseguró su quinto título en el primer Super Bowl decidido en tiempo extra, gracias a una carrera de touchdown de dos yardas de James White.
27. Super Bowl I: la atrapada de touchdown a una mano de Max McGee
El primer Super Bowl no fue un gran evento a nivel nacional. De hecho, a pesar de disputarse bajo un cielo despejado en el L.A. Memorial Coliseum, solo asistieron 61,946 personas, en un estadio con capacidad para 94,000.
La mayoría de los aficionados y expertos creían que los Packers, campeones de la NFL, aplastarían a los Chiefs de la AFL, y así fue: Green Bay ganó 35–10. Aun así, hubo momentos fundacionales, incluido uno de los mejores pases atrapados en la historia del Super Bowl.
A mitad del primer cuarto, con el marcador 0–0, el quarterback Bart Starr lanzó un pase hacia el ala abierta Max McGee. El envío quedó muy atrás, pero McGee estiró el brazo derecho, atrapó el balón con una sola mano y recorrió 37 yardas para anotar el primer touchdown en la historia del Super Bowl. Fue el primero de dos touchdowns para McGee, quien terminó con siete recepciones para 138 yardas.
26. Super Bowl XIII: el pase soltado de Jackie Smith
Jackie Smith esperó toda su vida por este momento. Tras pasar 15 años con los Cardinals, el ala cerrada miembro del Salón de la Fama finalmente llegó al Super Bowl en su primera temporada con los Cowboys.
En el tercer cuarto, con Dallas abajo 21–14, el quarterback Roger Staubach encontró a Smith completamente solo en el centro de la zona de anotación. Staubach lanzó un pase perfecto… y Smith dejó caer el balón. Los Cowboys se conformaron con un gol de campo y luego permitieron 14 puntos consecutivos de los Steelers, cayendo 35–31 en el Orange Bowl.
Para Smith, ese instante no solo definió el partido, sino que cruelmente marcó su carrera. Atrapó 480 pases para 7,918 yardas y 40 touchdowns en la NFL, pero un solo error se convirtió en el recuerdo principal para muchos.
25. Super Bowl XX: William Perry anota en la aplastante victoria de los Bears
Walter Payton. Jim McMahon. Mike Ditka y Buddy Ryan. El Super Bowl Shuffle.
Todos ellos representan a los Bears de 1985, pero quizá nada evoca mejor ese recuerdo que The Fridge. Esa temporada, Chicago contaba con el tackle defensivo novato William Perry, apodado así por su peso de 335 libras.
Tras anotar dos touchdowns en la temporada regular, Perry recibió la oportunidad de cargar el balón con los Bears aplastando 37–3 a los Patriots en el Super Bowl XX. Desde la yarda 1, Perry se abrió paso hacia la zona de anotación y remató con un clavado espectacular, colocando el signo de exclamación a la única victoria de Chicago en un Super Bowl, 46–10 sobre New England.
24. Super Bowl II: Vince Lombardi es cargado en hombros en su último triunfo con los Packers
Difícilmente ha existido una etapa más exitosa para un entrenador que la de Vince Lombardi con los Packers.
Tras tomar a Green Bay en 1959, luego de una temporada de solo una victoria, Lombardi logró un récord ganador de inmediato y llevó al equipo al juego de campeonato en 1960. En los años siguientes, los Packers ganaron títulos de la NFL y sumaron dos anillos más en 1965 y 1966, este último en el Super Bowl I.
En la temporada de 1967, Green Bay ganó apenas nueve partidos, pero sobrevivió a los playoffs de la NFL para llegar al Super Bowl II ante los Raiders. Ese día, los Packers ganaron 33–14 en el Orange Bowl y cargaron a Lombardi en hombros al final del partido. Fue su último juego como coach de Green Bay, antes de regresar a las laterales con Washington en 1969. Lombardi falleció de cáncer de estómago en septiembre de 1970.
23. Super Bowl XXV: el himno nacional interpretado por Whitney Houston
La mayoría de los momentos memorables del Super Bowl ocurren en el campo, definiendo campeonatos y legados. Pero en ocasiones, algo ajeno al juego deja una huella imborrable.
Así ocurrió con Whitney Houston y su interpretación de The Star-Spangled Banner antes del Super Bowl XXV entre los Bills y los Giants en Tampa Stadium. El contexto fue clave: además de impecable, la actuación llegó justo después de que Estados Unidos entrara en la Guerra del Golfo Pérsico.
Mientras Houston cantaba, aficionados y jugadores derramaban lágrimas, mientras miles de personas agitaban pequeñas banderas estadounidenses entregadas en las puertas del estadio. El resultado fue uno de los momentos más patrióticos en la historia del deporte, acompañado por la grandeza vocal de Houston.
22. Super Bowl V: Jim O’Brien conecta el gol de campo ganador sobre la bocina
Nunca ha habido un Super Bowl más feo que el quinto. ¿La razón? Cowboys y Colts combinaron 11 entregas de balón en un partido lleno de errores y desesperación.
Dallas llegaba etiquetado como Next Year’s Champions, tras alcanzar los playoffs en tres de las cuatro temporadas previas sin llegar al Super Bowl. Baltimore, por su parte, venía de perder el Super Bowl III ante Joe Namath y los Jets, pese a ser favorito por 18 puntos.
Ese día, ambos equipos intercambiaron errores y terminaron empatados 13–13 con menos de dos minutos por jugar. La última entrega de balón llegó cuando el linebacker Mike Curtis interceptó a Craig Morton, preparando un intento de gol de campo de 32 yardas para Jim O’Brien. Con cinco segundos restantes, O’Brien fue certero y dio a Baltimore su único título de Super Bowl antes de que la franquicia se mudara a Indianapolis en 1984.
21. Super Bowl VII: el error de Garo Yepremian deriva en un touchdown de Mike Bass
Los Dolphins estaban a punto de lograr una simetría perfecta en la historia de la NFL. Ganaban 14–0 a Washington y se preparaban para un gol de campo de 42 yardas de Garo Yepremian. Si lo convertía y la defensiva resistía, Miami terminaría 17–0 una temporada de 17–0.
Pero todo se desmoronó. El intento de Yepremian fue bloqueado, y el propio pateador recuperó el balón. Luego intentó lanzar un pase, pero el balón salió flotado y fue interceptado por el cornerback Mike Bass, quien regresó el balón 49 yardas para el primer touchdown de Washington.
Afortunadamente para Miami, lograron detener el último intento rival y sellaron la única temporada invicta y sin empates en la era moderna de la NFL.
20. Super Bowl XLVI: Eli Manning conecta con Mario Manningham en el pase profundo perfecto
Cuando se piensa en una gran jugada de Eli Manning en el Super Bowl, la mente va de inmediato a David Tyree y su atrapada con el casco. Pero, en realidad, Manning nunca lanzó un pase mejor que el que conectó cuatro años después con Mario Manningham por la banda izquierda.
Abajo 17–15 y con menos de cuatro minutos por jugar, los Giants enfrentaban primera y 10 desde su propia yarda 12. En la primera jugada de la serie, Manning colocó el balón en una ventana mínima, entre el cornerback, el safety y la línea lateral, para una ganancia de 38 yardas.
Tras la revisión, la jugada fue confirmada. Ocho jugadas más tarde, Ahmad Bradshaw se metió caminando a la zona de anotación, dando a New York una ventaja de 21–17 que ya no soltaría, rumbo a su cuarto título de Super Bowl en la historia de la franquicia.
19. Super Bowl XXIX: Steve Young rompe el récord con seis pases de touchdown
Durante años, Steve Young vivió a la sombra de Joe Montana. Young tomó el control del equipo tras la lesión de Montana en 1991 y 1992, ganando el MVP en esta última temporada y repitiendo el honor en 1994. Aun así, dos derrotas en Juegos de Campeonato de la NFC ante los Cowboys dejaron a muchos aficionados de los 49ers desencantados con Young, quien —a diferencia de Montana— no había incrementado la vitrina de trofeos de San Francisco.
Todo eso cambió en el Super Bowl XXIX. Tras vencer a Dallas en el título de la NFC, los 49ers llegaron como favoritos por 19 puntos frente a los Chargers. Young tuvo entonces uno de los mejores días en la historia del Super Bowl, lanzando para 325 yardas y seis pases de touchdown en una aplastante victoria 49–26 sobre los campeones de la AFC.
Su actuación le valió el premio de MVP, y sus seis envíos de anotación siguen siendo un récord en el Super Bowl.
18. Super Bowl XLIV: los Saints apuestan con una patada corta y ganan
Pocos equipos encarnaron la derrota tanto como los Saints durante gran parte de su historia. Tras ingresar a la NFL como franquicia de expansión en 1967, New Orleans sufrió 20 temporadas consecutivas perdedoras y no ganó un partido de playoffs sino hasta el año 2000.
Los Saints llegaron por primera vez al Super Bowl en la temporada 2009, enfrentando a los favoritos Colts en Miami. Abajo 10–6 al medio tiempo, el head coach Sean Payton pidió una sorpresiva patada corta para abrir la segunda mitad.
New Orleans recuperó el balón y posteriormente anotó con una recepción de 16 yardas de Pierre Thomas, en camino a una victoria 31–17 que significó el primer —y hasta ahora único— título de Super Bowl para la franquicia.
17. Super Bowl XXXVI: Tom Brady firma su primera gran remontada
Frente a los Rams, favoritos por dos touchdowns en el Louisiana Superdome, Tom Brady comenzó a escribir su legado como el mejor quarterback de todos los tiempos.
Si bien la defensiva de New England merece gran parte del crédito por frenar al Greatest Show on Turf y limitarlo a 17 puntos, Brady quedó inmortalizado por liderar la serie ganadora en los segundos finales.
Con 1:21 por jugar y el marcador empatado 17–17, los Patriots tomaron el balón en su propia yarda 17. El legendario comentarista y coach del Salón de la Fama John Madden pensó que New England debía conformarse con mandar el juego a tiempo extra. Brady pensó distinto: completó cinco pases en una serie de 53 yardas antes de que Adam Vinatieri conectara un gol de campo de 48 yardas al expirar el reloj, dando inicio a una dinastía.
16. Super Bowl VII: los Dolphins completan la única temporada perfecta de la NFL
Existen 59 campeones del Super Bowl, pero solo uno fue perfecto.
El 14 de enero de 1973, Miami se enfrentó a Washington en el LA Memorial Coliseum. Los Dolphins llegaron con marca de 16–0, tras superar a Browns y Steelers en los playoffs. Washington, por su parte, había aplastado a Packers y Cowboys con un marcador combinado de 42–6.
Antes del partido, Miami era favorito apenas por un punto, con muchos creyendo que su récord se había inflado por un calendario débil cargado hacia la AFC. Sin embargo, el Super Bowl VII fue dominado por los Dolphins pese al cerrado 14–7 final. Miami superó ampliamente a Washington gracias a un ataque terrestre de 184 yardas, encabezado por el fullback del Salón de la Fama Larry Csonka, quien corrió para 112 yardas.
La última jugada fue una captura del ala defensiva Bill Stanfill sobre el quarterback Billy Kilmer, sellando la temporada perfecta.
15. Super Bowl XXXII: el “vuelo del helicóptero” de John Elway
Durante años, John Elway y Dan Marino parecían destinados a carreras legendarias sin el máximo logro. Ambos parte de la famosa generación del draft de 1983, Elway había llegado a tres Super Bowls y Marino a uno, pero los cuatro partidos terminaron en palizas.
En la temporada número 15 de Elway, los Broncos regresaron una vez más, ahora como underdogs por 11 puntos ante los Packers, campeones defensores. En San Diego, Denver y Green Bay intercambiaron golpes durante todo el partido, hasta llegar al momento más memorable de la noche.
Con el marcador empatado 17–17 y tercera y seis en la yarda 12 de los Packers, el Elway de 37 años escapó por la derecha y se lanzó de cabeza para conseguir el primero y diez, superando al linebacker Brian Williams mientras era golpeado al mismo tiempo por LeRoy Butler y Mike Pryor. El avance fue de ocho yardas. Dos jugadas después, Denver anotó el touchdown de la ventaja y terminó ganando 31–24.
14. Super Bowl XVIII: Marcus Allen recorre 74 yardas hasta la zona de anotación
Los Raiders fueron el estándar de excelencia durante gran parte de las décadas de 1970 y 1980, junto a Cowboys, Steelers y 49ers, ganando tres Super Bowls en un lapso de ocho años entre 1976 y 1983.
Sin embargo, al llegar al Super Bowl XVIII en Tampa, Los Angeles era visto como un rival inferior ante Washington, el campeón defensor que había vencido a los Raiders en temporada regular. Contra todo pronóstico, los underdogs aplastaron al equipo de Joe Gibbs 38–9, en uno de los Super Bowls más desiguales de la historia.
Aunque gran parte del partido fue olvidable para quienes no vestían de Silver & Black, el encuentro dejó una de las mejores carreras en la historia de la NFL. Con ventaja de 28–9 en el último minuto del tercer cuarto, el futuro corredor del Salón de la Fama Marcus Allen tomó el balón, fue hacia la izquierda, cambió de dirección y cruzó todo el campo antes de anotar en una espectacular carrera de 74 yardas que puso el marcador 35–9.
13. Super Bowl XXXIV: The Tackle
Ningún Super Bowl ha tenido un final más dramático en tiempo regular. Y pocos llegaron con una historia tan poderosa.
Para los Rams, fue una temporada de ensueño. Terminaron 13–3 y albergaron el primer juego de playoffs en la historia de St. Louis, liderados por el MVP Kurt Warner, quien había acomodado productos en supermercados Hy-Vee apenas unos años antes.
Ante los Titans, St. Louis tomó ventaja de 16–0 antes de que Tennessee empatara el partido. Tras un pase de touchdown de 73 yardas de Warner a Isaac Bruce, los Rams lideraban 23–16 con seis segundos por jugar, mientras los Titans estaban en la yarda 10 de St. Louis.
En la última jugada, Steve McNair completó un pase a Kevin Dyson, quien fue derribado por las piernas en la yarda 1 por el linebacker Mike Jones, preservando el primer título de Super Bowl para los Rams.
12. Super Bowl XVII: John Riggins rompe una carrera de 43 yardas para hundir a los Dolphins
En 1982, la NFL estaba patas arriba. La temporada tuvo solo nueve partidos debido a la huelga de jugadores, y como consecuencia se amplió la postemporada, permitiendo que 16 de 28 equipos avanzaran a los playoffs.
Así fue como Washington y Miami volvieron a encontrarse en el Super Bowl, una década después de su primer duelo. En este partido, Washington —con solo una derrota— estuvo abajo en varias ocasiones en la primera mitad antes de llegar al último cuarto perdiendo 17–13, enfrentando una cuarta oportunidad y una yarda por avanzar desde la yarda 43 de los Dolphins.
Tras apoyarse durante toda la postemporada en John Riggins y sus 444 yardas terrestres, el coach Joe Gibbs cantó la jugada I-Left 70 Chip, diseñada para que Riggins atacara el lado izquierdo. Riggins rompió una tacleada del cornerback Don McNeal y se escapó hasta la zona de anotación para el touchdown de la victoria, dando a Washington su primer título de Super Bowl con un marcador de 27–17.
11. Super Bowl X: Lynn Swann realiza dos saltos que desafían la gravedad
Lynn Swann está en el Salón de la Fama pese a haber acumulado apenas 5,462 yardas por recepción en su carrera, una cifra fuera del top 250 histórico, detrás de jugadores como Cole Beasley, Jabar Gaffney, Jessie Hester y Bobby Joe Conrad.
Aun así, Swann merece su lugar en Canton exclusivamente por lo que hizo en el Super Bowl. Su mejor actuación llegó en el Super Bowl X ante los Cowboys. Atrapó solo cuatro pases, pero tres de ellos fueron auténticas joyas dignas de cualquier carrete de highlights.
La última fue un touchdown de 64 yardas que selló el campeonato, pero las dos primeras ya eran legendarias. En el primer cuarto, Terry Bradshaw lanzó profundo por la banda derecha y Swann se elevó sobre el cornerback Mark Washington para una recepción de 32 yardas, cuidando cada paso. Un cuarto más tarde, Bradshaw volvió a encontrar a Swann por el centro, quien atrapó el balón tras elevarse y malabarearlo para una ganancia de 53 yardas, nuevamente superando a un desesperado Washington.
Pittsburgh ganó 21–17, con Swann acumulando 161 yardas y un touchdown.
10. Super Bowl XLIII: Santonio Holmes convierte a Pittsburgh en “Sixburgh”
Esta edición del Super Bowl no parecía destinada a ser un clásico. Los Steelers llegaron como favoritos por 6.5 puntos ante los Cardinals, un equipo que nunca había jugado en el Super Sunday y que terminó 9–7 en temporada regular.
Sin embargo, conforme avanzó el partido, se transformó en uno de los Super Bowls más icónicos de su era. Pittsburgh nunca estuvo abajo en el marcador hasta los últimos tres minutos, cuando Larry Fitzgerald realizó una espectacular recepción y carrera de 64 yardas. En segunda y diez, Fitzgerald atrapó un slant, superó al corner Ike Taylor y se escapó hasta la zona de anotación para darle a Arizona ventaja de 23–20 con 2:47 por jugar.
Aun así, los Steelers tenían tiempo. Ocho jugadas después, Pittsburgh había avanzado 72 yardas hasta la yarda 6 de los Cardinals con 48 segundos restantes. En la siguiente jugada, el quarterback Ben Roethlisberger tuvo todo el tiempo del mundo en la bolsa, recorrió el campo con la mirada y lanzó hacia la esquina trasera derecha de la zona de anotación.
El receptor Santonio Holmes inició la jugada desde el slot derecho y cortó hacia adentro. Con todas las rutas cubiertas, el veterano de tercer año regresó hacia el pylon. A pesar de estar rodeado por tres defensivos —Dominique Rodgers-Cromartie, Ralph Brown y Aaron Francisco—, Holmes localizó el balón, mantuvo ambos pies dentro del campo y aseguró la recepción para el touchdown del triunfo, otorgándole a Pittsburgh su sexto título de Super Bowl.
9. Super Bowl XXII: Doug Williams se convierte en el primer QB negro en iniciar y ganar un Super Bowl
El partido fue una paliza. Washington ganó 42–10 como underdog por 3.5 puntos, aplastando a los Broncos en el Super Bowl por segundo año consecutivo.
Aun así, pocos partidos han sido tan importantes en la historia del deporte, principalmente por lo que representaron. En enero de 1988, la NFL nunca había tenido a un quarterback negro como titular en un Super Bowl. Eso cambió en el Super Bowl XXII, cuando Doug Williams lideró a Washington como campeón de la NFC.
Tras irse abajo 10–0 en el Jack Murphy Stadium de San Diego, Williams y su equipo entraron en combustión histórica. Washington anotó 35 puntos en el segundo cuarto, incluidos cuatro pases de touchdown de Williams. El aluvión dejó el juego resuelto al medio tiempo y le valió a Williams el MVP con una actuación de 340 yardas y cuatro touchdowns.
Desde entonces, otros quarterbacks negros han iniciado y/o ganado el Super Bowl, incluidos Patrick Mahomes, Jalen Hurts y Russell Wilson, pero fue Williams quien rompió la barrera y lo ganó todo.
8. Super Bowl XLIII: James Harrison recorre 100 yardas con una intercepción
La mejor jugada defensiva en la historia del Super Bowl, de acuerdo con nuestro panel.
En el Super Bowl XLIII, los Steelers se adelantaron 10–0, amenazando con una paliza sobre los Cardinals. Pero Arizona reaccionó y se acercó 10–7, con primera y gol en la yarda 2 de Pittsburgh y 18 segundos restantes en la primera mitad.
En esa jugada, el futuro quarterback del Salón de la Fama Kurt Warner tenía un problema claro: Arizona no tenía tiempos fuera, lo que prácticamente garantizaba un pase. Antes del snap, los Steelers mostraron un blitz total, pero finalmente enviaron a cinco hombres, con el líder en capturas del equipo, el linebacker externo James Harrison, amagando la presión antes de caer en cobertura de zona. Warner nunca lo vio.
Desde la formación shotgun, Warner tomó el balón y lanzó rápidamente hacia el centro buscando a Anquan Boldin. Harrison estaba perfectamente posicionado, interceptó el pase en la línea de gol y se fue por la banda derecha, escoltado por Brett Keisel y Deshea Townsend.
Harrison rompió las tacleadas de Warner y del ala cerrada Leonard Pope en la yarda 40 de Pittsburgh, esquivó a Tim Hightower y, exhausto, cruzó la zona de anotación contraria mientras era derribado por Larry Fitzgerald. Fue el regreso de anotación más largo en la historia del Super Bowl y le dio a Pittsburgh ventaja de 17–7 al descanso, rumbo a una victoria 27–23 y el segundo título del equipo en cuatro años.
7. Super Bowl XXIII: Joe Montana a John Taylor gana el juego con 34 segundos por jugar
Abajo 16–13, los 49ers se encontraron en su propia yarda 8 con 3:10 restantes. A pesar de haber movido el balón con facilidad —350 yardas ofensivas antes de esa serie—, San Francisco solo había anotado un touchdown.
Entonces apareció Joe Montana. Con cinco pases cortos y dos acarreos de Roger Craig, los 49ers avanzaron hasta la yarda 45 de Cincinnati, enfrentando segunda y 20. Montana conectó entonces con Jerry Rice para 27 yardas y el primero y diez. Dos jugadas después, San Francisco tenía segunda y dos desde la yarda 10, con 39 segundos restantes.
En la jugada, el ala cerrada Brent Jones debía alinearse como tackle elegible por el lado izquierdo, pero no escuchó el llamado y permaneció en la banca. John Taylor, quien debía alinearse en otro sitio, tomó su lugar y corrió un poste corto, venciendo al corner Ray Horton para el touchdown del triunfo y el tercer título de los 49ers en ocho años.
Irónicamente, fue la primera recepción de Taylor en la noche y el último partido del legendario coach Bill Walsh.
6. Super Bowl XXV: Wide Right
El Super Bowl XXV se disputó en Tampa, abriendo con una ceremonia patriótica tras el inicio de la Guerra del Golfo. Miles de aficionados ondearon banderas estadounidenses mientras Whitney Houston interpretaba el himno nacional en una actuación tan poderosa que ESPN le dedicó un documental.
Ese momento fue reforzado por un cierre inolvidable. Los Bills llegaron como favoritos por 6.5 puntos, pero no lograron despegarse de unos Giants incómodos que, con el ataque terrestre de Ottis Anderson y la genialidad defensiva de Bill Belichick, tomaron ventaja 20–19 en los últimos minutos.
Buffalo avanzó con su ofensiva sin reunión hasta colocarse en posición de gol de campo. Con siete segundos en el reloj, Scott Norwood intentó un gol de campo de 46 yardas para ganar el partido. El balón se fue wide right. En lugar de convertirse en héroe, Norwood quedó marcado por el inicio de cuatro derrotas consecutivas de los Bills en el Super Bowl, mientras los Giants celebraban su segundo campeonato en cinco años.
5. Super Bowl LII: El Philly Special
Los Eagles tenían a Nick Foles. Los Patriots tenían a Tom Brady y eran los campeones defensores. Philadelphia entendió que necesitaba creatividad para equilibrar la balanza.
Con ventaja de 15–12 en el último minuto de la primera mitad, los Eagles enfrentaron cuarta y gol en la yarda 1 de New England. En lugar de patear un gol de campo o correr el balón, el coach Doug Pederson apostó por el engaño. Corey Clement tomó el snap directo, lanzó lateral a Trey Burton, quien rodó hacia la derecha y flotó un pase suave a la esquina derecha de la zona de anotación, encontrando a Foles para el touchdown.
El Philly Special se convirtió en la jugada de truco más icónica en la historia del Super Bowl. Philadelphia se fue al descanso arriba 22–12 y terminó ganando 41–33. Fue el primer título de Super Bowl en la historia de la franquicia, con Foles atrapando un pase de anotación y lanzando para 373 yardas y tres touchdowns.
4. Super Bowl LI: los Patriots remontan un 28–3 y ganan en tiempo extra
Con tres minutos restantes en el tercer cuarto del Super Bowl LI, los Falcons dominaban 28–3. No solo parecía una paliza, sino una coronación para Atlanta y el cierre perfecto de la temporada MVP de Matt Ryan.
Todo se derrumbó rápidamente. Los Patriots anotaron en cuatro series consecutivas para cerrar el tiempo regular —tres touchdowns y un gol de campo—, mientras Atlanta cometía errores fatales, incluyendo un balón perdido en territorio propio y un castigo de holding que los sacó del rango de un gol de campo que habría sentenciado el partido.
El juego se fue a tiempo extra, algo nunca antes visto en un Super Bowl. New England ganó el volado y avanzó una vez más, con Tom Brady completando cinco pases consecutivos hasta colocar a su equipo primero y gol en la yarda 2.
Desde ahí, James White corrió hacia la derecha y cruzó la línea de gol para sellar la remontada más memorable en la historia de la NFL, con victoria 34–28 y el quinto título para Brady y los Patriots.
3. Super Bowl III: Joe Namath sale del campo con el dedo índice en alto
Ningún partido ha sido tan trascendental en el deporte estadounidense. Ningún jugador ha sido tan importante para el football profesional como Joe Namath.
El 12 de enero de 1969, Namath y sus Jets de la American Football League llegaron al Super Bowl III como underdogs por 18 puntos ante los Colts de la NFL. Tras las aplastantes victorias de Packers sobre Chiefs y Raiders en los dos primeros Super Bowls, se asumía que Baltimore arrasaría.
En cambio, ocurrió una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Los Jets anotaron los primeros 16 puntos y ganaron 16–7, apoyados en cinco entregas de balón y una actuación MVP de Namath con 206 yardas aéreas.
Al final del partido, Namath salió trotando del campo entre reporteros, compañeros y fotógrafos, levantando el dedo índice derecho en señal de campeonato. NFL Films capturó la escena, inmortalizando el momento exacto en que el Super Bowl dejó de ser una curiosidad y se convirtió en algo más grande.
2. Super Bowl XLII: La Helmet Catch
Los Patriots estaban a una jugada defensiva de la inmortalidad. No solo buscaban el campeonato, sino completar una temporada perfecta, algo que solo un equipo había logrado en la era moderna.
Enfrente estaban los Giants, con marca de 10–6, que llegaban como comodines y estaban abajo 14–10 en los minutos finales. Tras convertir apenas una cuarta y una yarda con una carrera de Brandon Jacobs, New York enfrentó tercera y cinco desde su propia yarda 44 con 1:15 por jugar.
Milagrosamente, Eli Manning escapó de una captura segura y lanzó tarde y cruzado por el centro, el mayor pecado para un quarterback. Aun así, el poco utilizado David Tyree atrapó el balón y lo sujetó contra su casco mientras era golpeado por Rodney Harrison, logrando una recepción de 32 yardas que se convirtió en una de las jugadas más icónicas en la historia del Super Bowl.
Cuatro jugadas después, Manning conectó con Plaxico Burress en la esquina izquierda de la zona de anotación con 39 segundos restantes, dándole a los Giants una ventaja de 17–14 que jamás perderían.
1. Super Bowl XLIX: Seattle decidió lanzar… y Malcolm Butler sentenció el juego
Han pasado más de diez años, pero algunos defensivos de los Seahawks aún no pueden creerlo… ni perdonarlo.
Abajo 28–24 tras más de 59 minutos de un partido extraordinario, Seattle avanzó hasta la yarda 1 de New England. Con el reloj corriendo, muchos esperaban que Bill Belichick pidiera tiempo fuera. En cambio, el coach de los Patriots se mantuvo firme mientras Seattle se alineaba con Russell Wilson en shotgun y Marshawn Lynch a su izquierda.
Todo el mundo pensaba que Lynch recibiría el balón. El corredor más poderoso de su era tenía tres oportunidades y ya acumulaba 102 yardas, incluyendo una carrera de cuatro yardas en la serie.
Con 26 segundos restantes y la posibilidad de un segundo título consecutivo, Wilson tomó el snap y lanzó rápido hacia la derecha buscando a Ricardo Lockette en una jugada de pick. En su lugar, encontró al novato corner Malcolm Butler, quien leyó la ruta a la perfección, se interpuso y selló el juego con una intercepción.
El giro fue tan abrupto como histórico. New England ganó su primer Super Bowl en una década, mientras Seattle —y todo el país— quedaban en estado de incredulidad.