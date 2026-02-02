Mike Vrabel puede hacer historia en la NFL: ¿Quiénes han ganado un Super Bowl como jugador y como coach?
Mike Vrabel ha conseguido esta temporada lo que muchos consideraban imposible: llevar a los Patriots hasta la cima de la AFC, con la posibilidad de levantar el Trofeo Lombardi el próximo domingo en el Super Bowl LX frente a los Seahawks.
A sus 50 años, Vrabel conoce bien el escenario más grande de la NFL. Ganó los Super Bowls XXXVI, XXXVIII y XXXIX como jugador de New England, e incluso atrapó pases de touchdown —pese a ser linebacker— en las dos últimas conquistas.
Te puede interesar: Super Bowl LX: De qué color serán los uniformes de Patriots y Seahawks
Ahora, como head coach del mismo equipo que apostó por él como agente libre, Vrabel tiene la oportunidad de firmar una página histórica en la NFL el próximo domingo por la tarde en el Levi’s Stadium. Así es como puede hacerlo.
Cómo Mike Vrabel puede hacer historia en la NFL con una victoria de los Patriots en el Super Bowl LX
Una vez que el balón sea pateado el domingo en Santa Clara, Vrabel se unirá a una lista de seis figuras —a las que llegaremos más adelante— que han participado en un Super Bowl tanto como jugadores como como head coaches.
Varios de ellos han logrado levantar el Trofeo Lombardi en ambos roles, pero Vrabel abriría un nuevo camino: se convertiría en la primera persona en la historia de la NFL en lograrlo con la misma franquicia, agregando otra capa más a su ya singular legado con los Patriots.
¿Quiénes han ganado un Super Bowl como jugador y como coach?
De los seis hombres que han participado en un Super Bowl tanto como jugadores como como entrenadores en jefe, cuatro han logrado ganar el gran juego en ambas facetas. Aquí un repaso por cada uno:
Mike Ditka
Como jugador: Super Bowl VI (Cowboys, tight end)
Como coach: Super Bowl XX (Bears, head coach)
La leyenda de la NFL Mike Ditka fue una selección de primera ronda de los Bears en el Draft de 1961, pero no logró llegar al gran juego con Chicago como jugador. Sin embargo, cerró la temporada 1971–72 ganando el Super Bowl VI con los Cowboys. Catorce años más tarde, regresaría al escenario máximo, esta vez desde la banda, al guiar a los Bears a una victoria en el Super Bowl XX sobre los Patriots.
Tony Dungy
Como jugador: Super Bowl XIII (Steelers, defensive back)
Como coach: Super Bowl XLI (Colts, head coach)
Aunque es más recordado por su etapa como head coach de los Buccaneers y los Colts —a quienes llevó al título en el Super Bowl XLI frente a los Bears—, Tony Dungy también ganó un Super Bowl como jugador. Firmado como agente libre no seleccionado por los Steelers, Dungy interceptó seis pases con Pittsburgh y fue parte del equipo campeón del Super Bowl XIII.
Tom Flores
Como jugador: Super Bowl IV (Chiefs, quarterback)
Como coach: Super Bowls XV y XVIII (Raiders, head coach)
Tom Flores condujo a los Raiders a dos títulos de Super Bowl, en 1980 y 1984, ambos con victorias contundentes sobre los Eagles y Washington, respectivamente. Lo que muchos desconocen es que Flores también ganó un Super Bowl como jugador, al fungir como suplente de Len Dawson con los Chiefs cuando Kansas City derrotó a los Vikings en el Super Bowl IV.
Doug Pederson
Como jugador: Super Bowl XXXI (Packers, quarterback)
Como coach: Super Bowl LII (Eagles, head coach)
Tras una carrera como quarterback trotamundos en la NFL, Doug Pederson —quien fue el suplente de Brett Favre en el triunfo de los Packers sobre los Patriots en el Super Bowl XXXI— consiguió su primera oportunidad como head coach con los Eagles en 2016. Apenas un año después, llevó a Philadelphia al primer título de Super Bowl en la historia de la franquicia.
¿Quiénes han llegado a un Super Bowl como jugadores y como coaches, pero se quedaron cortos?
Desafortunadamente, un puñado de figuras de toda la vida en la NFL han llegado a un Super Bowl tanto como jugadores como como entrenadores en jefe, pero no lograron ganarlo en ambas facetas. Aquí un repaso de los tres que encajan en ese perfil.
Gary Kubiak
Como jugador: Super Bowls XXI, XXII y XXIV (tres derrotas, Broncos, quarterback)
Como coach: Super Bowl 50 (victoria, Broncos, head coach)
Gary Kubiak disputó tres Super Bowls como suplente de John Elway con los Broncos —en los Super Bowls XXI, XXII y XXIV— y aunque el equipo perdió los tres, compensó esa historia al guiar a la misma franquicia a una victoria en el Super Bowl 50 sobre los Panthers como head coach.
Dan Reeves
Como jugador: Super Bowl VI (victoria, Cowboys, running back)
Como coach: Super Bowls XXI, XXII y XXIV (tres derrotas, Broncos, head coach)
El coach de Kubiak en esas mencionadas derrotas de Super Bowl fue Dan Reeves, quien apareció en el escenario más grande de la liga en nueve ocasiones a lo largo de su carrera. Ganó uno como jugador —el Super Bowl VI, como corredor de los Cowboys—, pero nunca pudo hacerlo como head coach.
Ron Rivera
Como jugador: Super Bowl XX (victoria, Bears, linebacker)
Como coach: Super Bowl 50 (derrota, Panthers, head coach)
Ron Rivera levantó el Trofeo Lombardi al cierre de la temporada 1985 como linebacker de la temible defensiva de los Bears. Con el tiempo dio el salto al coacheo y, aunque llevó a los Panthers al Super Bowl 50, no pudo consumar la hazaña, cayendo irónicamente ante los Broncos de Gary Kubiak.