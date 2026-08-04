8 cosas que quizás te perdiste en los training camps de la NFL en su inicio
Detente si ya has escuchado esto antes: ¡el football está de regreso! Esta vez, sin embargo, lo digo en serio.
Después de que los 32 equipos de la NFL se presentaran oficialmente al training camp la semana pasada, ahora sí tenemos un partido de football real que esperar este jueves por la noche, cuando los Cardinals y los Panthers se enfrenten en el 2026 Pro Football Hall of Fame Game. El encuentro nos permitirá ver por primera vez al head coach de Arizona, Mike LaFleur, y al corredor novato Jeremiyah Love, así como a un equipo de Carolina que viene de conquistar su primer título de la NFC West en casi una década.
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Pero no nos adelantemos todavía. Aunque la pretemporada comenzará en cuestión de días, el trabajo en los campos de entrenamiento continúa en toda la liga, con varias historias importantes que surgieron durante el fin de semana.
Aquí hay ocho cosas que quizá te perdiste alrededor de la NFL durante los últimos días.
Jadeveon Clowney se reúne nuevamente con Texans
Jadeveon Clowney regresa al lugar donde todo comenzó, ya que, de acuerdo con Ian Rapoport y Mike Garofolo, de NFL Network, el jugador de 33 años volverá a los Texans con un contrato por un año.
Clowney, quien fue seleccionado por Houston con la primera selección del Draft de 2013 y anteriormente pasó cinco temporadas con el equipo, de 2014 a 2018, habló con Aaron Wilson, de KPRC2, después de firmar.
"Tuve más oportunidades", explicó, "[pero] cuando me enteré de que los Texans estaban interesados, fue una decisión obvia para mí. Me sentía cómodo haciéndolo. Estaba emocionado por ayudar en esta situación.
"Fue una decisión familiar. No se trataba del dinero. Se trataba de perseguir mi legado y buscar un Super Bowl. Todavía me queda mucho football y quiero contribuir. También estaba emocionado por jugar con esos muchachos [Will Anderson Jr. y Danielle Hunter]. Es una buena defensa y puedo ayudar a contribuir".
Clowney se une ahora a una defensa de los Texans que ya está repleta de talento, con una de las mejores parejas de pass rushers de la liga en Anderson y Hunter, además de una secundaria encabezada por Derek Stingley Jr.
Myles Garrett se pierde tres prácticas consecutivas del training camp
La estrella de los Rams, el defensive end Myles Garrett, quien fue enviado a Los Angeles desde los Browns en el blockbuster más importante de este verano, se perdió tres prácticas consecutivas durante el fin de semana debido a lo que el head coach Sean McVay describió como "un poco de dolor en la parte baja de su cuerpo".
"Queremos asegurarnos de que se sienta lo mejor posible", dijo McVay el domingo. "... Tenemos muchas oportunidades para poder mejorar, pero también queremos asegurarnos de entender cuál es la mejor manera de trabajar con él.
"Ha tenido revisiones, todo ese tipo de cosas, así que no hay nada de qué preocuparse", continuó el coach. "Se trata más de cómo podemos mantenerlo lo más fresco posible... no hay razón para preocuparse y espero tenerlo de vuelta con nosotros en el campo".
El novato de los Chiefs Cyrus Allen evita una lesión grave
En medio de un impresionante inicio de training camp, en el que ha desarrollado una conexión inmediata con Patrick Mahomes, el wide receiver Cyrus Allen sufrió una lesión en la pierna tras chocar con su compañero Kaiir Elam durante un ejercicio de equipos especiales. Fue retirado del campo en el carrito y no regresó.
Por fortuna, los estudios posteriores revelaron que el novato de 5'11" simplemente sufrió una contusión en la espinilla. "Nada se desgarró ni se rompió", publicó Adam Schefter, de ESPN, en X (antes Twitter). "El mejor escenario posible".
Crisis evitada.
Devin White firma con Lions
Los Lions ahora cuentan con dos de los tres jugadores con más tackleadas de la NFL durante la temporada 2025, luego de firmar al linebacker Devin White para acompañar al first-team All-Pro Jack Campbell.
White, de 28 años, registró la cifra más alta de su carrera con 174 tackleadas en su única temporada con los Raiders el año pasado y cuenta con un anillo de Super Bowl y una selección al second-team All-Pro durante su etapa con los Buccaneers, de 2019 a 2023. Aunque ha tenido altibajos durante los últimos años con varias organizaciones, su temporada 2025 demostró que todavía puede hacer jugadas al más alto nivel.
La firma de White por parte de Detroit se produce después de que el linebacker novato Jimmy Rolder abandonara la práctica del viernes con una lesión en la pierna.
Matthew Bergeron firma una extensión récord con Falcons
Los Falcons aseguraron a su mejor offensive lineman interior la tarde del sábado, al firmar al guard Matthew Bergeron una extensión de cuatro años y 96 millones de dólares. El acuerdo incluye 60 millones garantizados y tiene un valor promedio anual de 24 millones, con lo que empata a Tyler Smith, de los Cowboys, como el guard mejor pagado de la NFL.
Bergeron fue seleccionado por Atlanta en la segunda ronda (pick No. 38) del Draft de 2023 y ha sido titular en 49 partidos durante ese periodo. Después de permitir solamente una captura en 2025, de acuerdo con PFF, ahora está vinculado con los Falcons hasta la temporada 2030.
Ricky Pearsall se someterá a una cirugía de rodilla que pone fin a su temporada
La temporada 2026 de Ricky Pearsall ha terminado. De acuerdo con el general manager de los 49ers, John Lynch, el antiguo seleccionado de primera ronda se someterá a una cirugía para reparar su lesión en el PCL, que se remonta a la temporada pasada. Pearsall será colocado en la lista de reservas lesionados y se espera que tenga una recuperación completa a tiempo para la campaña de 2027.
"Consultamos varias opiniones, expertos en el tema... junto con nuestro propio doctor, Tim McAdams, y se tomó la decisión de optar por un tratamiento no quirúrgico", dijo Lynch sobre la decisión del equipo de no operar la rodilla de Pearsall durante esta offseason. "... Llegas a la offseason y la mayoría [de las lesiones de PCL] se resuelven sin cirugía. Desafortunadamente, la de Ricky no. Tuvo un buen desempeño durante la offseason; llegó al punto en el que aumentó la intensidad hasta el último nivel justo antes del camp, y después llegó al camp y [con] las exigencias de la competencia y todo eso, se inflamó de inmediato".
Con su grupo de wide receivers en una situación complicada apenas una semana después del inicio del camp, los 49ers firmaron el jueves al veterano wide receiver Deebo Samuel Sr., quien pasó sus primeras seis temporadas en San Francisco, con un contrato de un año y siete millones de dólares.
Zach Tom, de Packers, cambia su apellido a Bako-Bewele
El protector del lado derecho de Jordan Love tendrá un nuevo nombre en 2026, ya que el right tackle de los Packers, anteriormente conocido como Zach Tom, cambió su apellido a Bako-Bewele.
Mientras hablaba con los reporteros durante el training camp 2026 de Green Bay el domingo, el jugador de 27 años reveló su nuevo apellido, que es una combinación de los apellidos nigerianos de sus abuelos.
"Quiero tener un nombre, especialmente cuando empiece a tener hijos y todo eso, quiero tener un nombre que pueda transmitirles y que represente de dónde vienen, de dónde vengo yo", explicó Bako-Bewele en el training camp de Green Bay el domingo. "Simplemente siento que con ese nombre, la gente lo verá y tendrá una buena idea de quién soy [y] de dónde vengo".
Los Packers hicieron oficial el cambio posteriormente, modificando el nombre de Bako-Bewele en su roster en línea y dándole un nuevo jersey de práctica.
El exseleccionado de segunda ronda Ja’Lynn Polk se retira a los 24 años
El ex wide receiver de los Patriots y Saints Ja’Lynn Polk ha decidido poner fin a su carrera y retirarse del football profesional con apenas 24 años.
Seleccionado en la segunda ronda del Draft de 2024, Polk pasó solamente una temporada en New England antes de ser enviado a New Orleans en septiembre del año pasado como parte de un intercambio de selecciones de rondas tardías mientras se encontraba en la lista de reservas lesionados. De acuerdo con Nick Underhill, de NewOrleans Football, Polk estaba "sano y contento con su rol" con los Saints, pero finalmente determinó que retirarse era la mejor decisión para él.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/08/2026, traducido al español para SI México.