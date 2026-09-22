Aaron Donald dio el impulso necesario para que los Rams volvieran al triunfo en la Semana 2
INGLEWOOD, Calif. — Aaron Donald tiene fama de ser un trabajador incansable cuando se trata de su oficio en el futbol americano.
Probablemente sea el tipo de adicto al trabajo que odia que las conversaciones triviales interrumpan su concentración, pero que su excompañero Odell Beckham Jr. lo saludara y se acercara para darle un abrazo mientras Donald hacía estiramientos previos al partido con un entrenador del equipo pudo haber calmado sus nervios.
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Donald es una persona de hábitos, pero no había seguido una rutina de día de partido en más de dos temporadas. Era momento de dejarse llevar y permitir que las emociones se asentaran antes de hacer su gran regreso con los Rams el lunes por la noche contra los Giants.
Poco después de que Beckham siguiera su camino, Donald pudo haber puesto el futbol americano en pausa mentalmente y dejado vagar sus pensamientos. Donald estaba recibiendo golpes en el pecho por parte del tackle defensivo de segundo año de los Rams, Ty Hamilton, cuando comenzó a respirar profundamente y mirar hacia arriba. Después observó las gradas como si estuviera buscando a familiares. Un aficionado lo vio escaneando las tribunas y gritó: “¡Vamos, AD!”. Donald respondió con un puño en alto antes de que llegara su turno de empujar a Hamilton en el violento ejercicio de calentamiento.
Finalmente, Donald encontró a su familia y tuvo su momento con las personas que más quiere. Ahora estaba bien volver a concentrarse y ser el Aaron Donald de siempre. El extraordinario jugador generacional con una ética de trabajo inigualable.
“El partido realmente no fue tan rápido como pensé que sería, fue más cuestión de que yo me calmara”, dijo Donald después de ayudar a los Rams a vencer a los Giants 28-6 en SoFi Stadium.
No debería sorprender que Donald fuera titular y desempeñara un papel fundamental en la primera victoria de los Rams de la temporada. El coach Sean McVay bromeó con los reporteros diciendo que era un poco difícil decirle a Donald que se tomara un respiro de vez en cuando. Donald no está acostumbrado a ser un jugador de rotación, pero entiende que este regreso no es igual al de 2017, cuando se perdió el partido inaugural de la temporada debido a una disputa contractual.
Donald no estaba destinado a salvar a los Rams (1-1) cuando puso fin a su retiro de dos años el mes pasado. Se presumía que sería la cereza del pastel de un roster repleto de estrellas. Sin embargo, después de una desastrosa primera semana, que incluyó una vergonzosa derrota ante los 49ers en Australia y la pérdida de Myles Garrett por al menos un mes debido a una lesión de rodilla, los poderosos Rams necesitaban algún tipo de salvación o, al menos, un impulso emocional. Donald proporcionó el empujón para solucionar las cosas, pero todavía contó con la ayuda esperada que recibió cuando decidió regresar.
Trent McDuffie, la olvidada gran adquisición que llegó a Los Angeles casi tres meses antes que Garrett, registró su primera intercepción como jugador de los Rams en el segundo cuarto. Davante Adams volvió a demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer después de superar las 100 yardas por recepción en la primera mitad y conseguir su segundo touchdown de la noche para poner a los Rams arriba por 18 puntos en la segunda mitad.
Adams, de 33 años, fue seleccionado en el Draft de 2014, al igual que Donald, de 35. Beckham, de 33 años, quien tuvo su propio gran regreso con los Giants a principios de esta temporada, también fue seleccionado en aquel memorable Draft de 2014. Beckham y Donald ganaron juntos un Super Bowl en Los Angeles en 2021. Ahora Adams espera que Donald pueda ayudar a otro receptor destacado de aquella clase de 2014 a ganar el Trofeo Lombardi.
Donald jugó bajo un conteo limitado de snaps el lunes, pero aun así logró ser un jugador determinante. Se movió por toda la línea defensiva y afectó el partido con la manera en que presionó el pocket. Después de no registrar ninguna estadística en el primer cuarto, Donald comenzó a aparecer en ese departamento cuando los Rams necesitaban que alguien diera un paso al frente después de que la ofensiva registrara dos pérdidas de balón consecutivas en la primera mitad. El futuro integrante del Salón de la Fama en la primera oportunidad explotó desde la línea de scrimmage y detuvo a Najee Harris para una pérdida de yardas en tercera oportunidad y 2, y obligó a New York a conformarse con un gol de campo de 24 yardas que redujo ligeramente la desventaja a 14-3 antes del medio tiempo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/09/2026, traducido al español para SI México.