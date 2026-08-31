Aaron Donald ofrece un caso de estudio sobre la guerra situacional moderna en la NFL
Los Rams construyeron uno de los mejores equipos sobre el papel que haya visto la NFL y después convencieron, posiblemente, al mejor liniero defensivo en la historia de la liga de salir del retiro el domingo, a los 35 años, para unirse a ellos. Y, por si te perdiste las imágenes de Aaron Donald entrenando, no es un ser humano de 35 años. No es un hombre de 35 años que usa un Tommy Copper, huele a Bengay y miente sobre cosas de la preparatoria. Ni siquiera es un LeBron de 35 años que duerme en una cámara llena de oxígeno y sangre de adolescentes.
Ver a un Donald bien descansado es como observar a un oso sacudirse el sueño de la hibernación, perseguir a un animal de la mitad de su tamaño y devorarlo de un solo mordisco. Imagino partidos en los que la combinación de Donald y Myles Garrett será absolutamente imposible de bloquear, especialmente en un momento en el que el desgaste de las líneas ofensivas es mayor que nunca y la mayoría de los coaches de la NFL esperan enfrentar al menos a un verdadero liniero ofensivo suplente cada semana de la temporada. Los equipos inteligentes han invertido en el juego de la línea defensiva durante los últimos dos años. Los Rams simplemente viajaron hasta la fuente y compraron toda la maldita existencia. Mientras vemos qué precios están alcanzando esta temporada baja los linieros defensivos capaces de jugar todos los downs (los Buccaneers cedieron ante las exigencias contractuales de Vita Vea, los Bengals intercambiaron la selección número 10 por un Dexter Lawrence II de 29 años y los Eagles pagaron 40 millones de dólares por Jalen Carter), tener una posición de mercado de este tamaño es increíblemente significativo. Especialmente, nuevamente, en un momento en el que los coaches alrededor de la NFL sospechan que la profundidad de las líneas ofensivas es escasa y que incluso el talento de sus titulares de primera línea no es tan bueno.
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Y podemos seguir hablando de esto como si la dupla fuera una nueva forma críptica —¿quizá ya existente?— de Inteligencia Artificial que definitivamente nos matará ahora que tiene acceso a nuestras rutinas diarias, información de nuestras cuentas bancarias, direcciones y los deseos más profundos de nuestros cónyuges e hijos, pero el catastrofismo no es productivo. Deberíamos analizar este apocalipsis desde una perspectiva práctica y preguntarnos qué significa realmente más allá del titular. No se preocupen, sigue siendo escalofriante.
Donald ofrece un fascinante caso de estudio sobre la guerra situacional moderna en el nivel de la NFL. Sí, los Rams le están pagando al menos 20 millones de dólares por la temporada 2026 y, en teoría, les gustaría obtener de él un valor equivalente a 20 millones de dólares en futbol. Pero Donald es tan bueno, está tan establecido y se encuentra tan por encima de las tonterías del día a día que los Rams podrían dosificarlo durante grandes tramos de la temporada y utilizarlo únicamente cuando sea necesario.
Tengo la sospecha de que, por increíble que resulte imaginar la variedad de movimientos, engaños, blitzes y otras magias de humo y espejos que esta dupla podría lanzar contra una línea ofensiva, los Rams serán un poco como los Dodgers. Las posibilidades de presentarse y ver a todos los jugadores haciendo todas las cosas son mucho mayores hacia el final de la temporada y en los playoffs que al principio.
Maximizar a Donald será una victoria en la gestión de su carga de trabajo, lo cual no resulta tan intimidante cuando recordamos que los otros linieros defensivos de los Rams no son tipos anónimos que hacen de coristas de respaldo; son Braden Fiske y Kobie Turner, ambos entre los mejores de la liga en porcentaje de victorias en presión al quarterback entre los linieros defensivos. Ah, y Byron Young fue tercero entre los edge rushers el año pasado en porcentaje de victorias en detenciones contra la carrera. Esta ya era la sexta mejor unidad de línea defensiva contra la carrera antes de que los Rams fueran e intercambiaran por el mejor jugador del quinto mejor equipo contra la carrera.
En resumen, los Rams pueden salir adelante. Y podrían intentar hacerlo, al igual que las mejores versiones de los Patriots durante su dinastía de 20 años, cuando el equipo que terminaba la temporada apenas se parecía al que la había comenzado. En ese caso, el roster estaba construido para ser maleable, lo que permitía una transformación tan drástica a nivel esquemático entre septiembre y diciembre. En el caso de Donald, podría tratarse de que los Rams les hagan saber a todos que tienen un rayo de la muerte estacionado en su garaje. Quizá esta semana sea aquella en la que finalmente decidan sacar el rayo de la muerte y evaporar a toda la humanidad. Quizá no. De cualquier manera, los rivales pasarán una parte importante de la semana preparando qué hacer con el rayo de la muerte, por si acaso el rayo de la muerte realmente puede hacer lo que sus dueños aseguran.
Esa es la belleza de todo esto. Como mencionamos después del intercambio por Garrett, adquirir al campeón de capturas de quarterback puso a los Rams en una posición increíble para obtener información. Tener a Garrett significa saber hacia qué lado desplazará una ofensiva su protección y hacia qué lado probablemente correrá el balón la mayor parte del tiempo. Para hacer eso, sin embargo, Garrett necesita ser una presencia importante y frecuente en el campo.
Donald es lo opuesto. La incertidumbre que se cierne es la ventaja, especialmente en un momento en el que los equipos de la NFL tienen un mejor acceso que nunca a las tendencias y otros análisis predictivos. Los rivales de Los Ángeles apenas están comenzando a asimilar la idea de preparar un plan de juego para Garrett y cómo, esencialmente, vivir en una ofensiva de máxima protección que impedirá que muchos receptores estén en el campo o corran rutas. Los equipos tendrán que decidir si es mejor correr de frente contra una de las cinco mejores defensivas contra la carrera de la NFL o mandar a su quarterback a lanzar más de 25 veces en un partido, aumentando con cada down la posibilidad de que termine en el equivalente humano de la trituradora de madera de Fargo.
Entra Donald y cualquier metáfora escalofriante que hayas decidido tomar de este texto: rayo de la muerte, robot autónomo de IA, lo que sea. El punto es que te va a matar, lo cual ya es suficientemente aterrador. Peor aún, no sabremos cuándo… ni exactamente cómo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/08/2026, traducido al español para SI México.