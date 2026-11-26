Horas después de que Aaron Rodgers apareciera en el programa de Pat McAfee y arremetiera contra Mike McCarthy, el entrenador en jefe de los Steelers habló con los reporteros y respondió a varias de las acusaciones de su exquarterback.

La sorpresiva decisión de los Steelers de enviar a Rodgers a la banca y darle la titularidad a Mason Rudolph la noche del martes rápidamente se volvió en su contra, luego de que Rodgers expusiera su versión de los desagradables detalles de lo que ha ocurrido en Pittsburgh esta temporada. Rodgers le contó abiertamente a McAfee que se enteró de que sería enviado a la banca por el ala cerrada Pat Freiermuth, que McCarthy alguna vez coreó "1, 2, 3, Packers" durante el medio tiempo y que McCarthy todavía culpaba a Rodgers por su despido de los Packers en 2018.

Al hablar con los medios, McCarthy dejó claro que la decisión de enviar a Rodgers a la banca fue suya.

"Fue un proceso que se desarrolló a lo largo de esta semana. Llegamos a un punto en el que habíamos hablado de algunas cosas, de comunicación y otros temas, y se planteó un ultimátum que claramente estaba fuera de sus responsabilidades. Así que fue mi decisión enviarlo a la banca".

The ultimatum that ex-Steelers QB Aaron Rodgers delivered to Mike McCarthy was indeed a directive to implement specific, new voices into the team's play-calling, I'm told.



And as he told @PatMcAfeeShow, he said the team should just release him if it stuck with the status quo. — Albert Breer (@AlbertBreer) November 25, 2026

Cabe destacar que McCarthy no negó todas las acusaciones de Rodgers, incluido el comentario de "1, 2, 3, Packers", al que calificó como un "momento vergonzoso".

"La situación de Philadelphia durante el medio tiempo fue muy emotiva", dijo. "Hubo conversaciones antes de eso. Trabajamos muchas horas. Definitivamente hay una diferencia de opinión respecto a lo que me dijeron sobre esos comentarios".

Mike McCarthy says the “1.2,3 packers” moment was “embarrassing” and in the same question, he was asked about sleeping during meetings in the same question.



“The Philadelphia situation at halftime was very emotional. There were conversations prior to that. It was an… pic.twitter.com/c19htKcdkm — Nick Farabaugh (@FarabaughFB) November 25, 2026

En cuanto a que Rodgers se enteró de que sería enviado a la banca por Freiermuth, McCarthy dijo: "Yo estaba aquí. Estábamos en las reuniones para preparar el plan de juego. Sé que hubo esfuerzos constantes para comunicarse con Aaron y que hubo comunicación con sus agentes. No conozco exactamente los detalles de lo que ocurrió del otro lado de la conversación".

Para muchos, fue sorprendente ver que McCarthy y Rodgers se reunieran esta primavera en los Steelers. Aunque ambos habían hecho las paces en años recientes, su etapa juntos en los Packers terminó de manera turbulenta. En respuesta a la afirmación de Rodgers de que McCarthy todavía le guardaba rencor por la ruptura de su relación en Green Bay, McCarthy dijo que eso "no era exacto". Sobre la decisión de volver a trabajar juntos, agregó: "Tuvimos varias conversaciones al principio del proceso de su regreso. Desafortunadamente, aquí estamos hoy".

En medio de las acusaciones de Rodgers, McCarthy expresó su confianza en su capacidad para seguir al frente de los Steelers. Aunque Pittsburgh tiene marca de 6-4 en su primera temporada bajo su dirección, los comentarios de Rodgers generaron numerosas dudas sobre si McCarthy es la persona indicada para el puesto.

"Sí", respondió McCarthy cuando le preguntaron si los jugadores confiaban en él para dirigir al equipo. "Diré que acabo de salir de una reunión con el consejo de jugadores. Me pareció una reunión muy directa y honesta. Agradecí la oportunidad de hablar sobre numerosas cosas que teníamos en mente, comentarios que pusieron varios temas sobre la mesa. Estoy orgulloso de nuestro liderazgo, eso puedo decirlo. Más importante aún, me encantó la urgencia que todos mostraron al salir de esa reunión".

"Hoy tenemos la oportunidad de aprender y crecer gracias a algunas de las cosas de las que debimos haber hablado antes", agregó McCarthy. "Esta es una oportunidad de crecimiento que pienso aprovechar al máximo".

Sobre por qué McCarthy considera que es la persona indicada para dirigir a los Steelers, simplemente dijo: "Sé cómo ganar. Y esos son los hechos".

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/11/2026, traducido al español para SI México.