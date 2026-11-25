Después de que sorprendentemente fuera enviado a la banca la noche del martes y declarado inactivo antes del partido de los Steelers contra los Broncos, Aaron Rodgers apareció en el programa de Pat McAfee y explicó su versión de los acontecimientos que llevaron a Pittsburgh a dejarlo fuera de actividad.

El anuncio de los Steelers sobre la suplencia de Rodgers resultó particularmente sorprendente después de que el entrenador Mike McCarthy reiterara el lunes que él era su quarterback titular y de que Rodgers participara con el primer equipo durante el recorrido de reconocimiento del martes. El equipo tiene marca de 6-4 y sigue metido de lleno en la pelea por los playoffs, lo que hace todavía más inusual el momento de esta decisión. De manera extraña, los Steelers anunciaron la determinación avanzada la noche mediante un comunicado del portavoz del equipo, Burt Lauten, en lugar de que McCarthy o el gerente general Omar Khan compartieran la noticia.

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"I didn't see this happening and I didn't want it to end like this..



At this point I'm not going back to Pittsburgh and that ship has definitely sailed" ~ @AaronRodgers12 #PMSLive https://t.co/X5tZ3Rhs9N pic.twitter.com/GPkuMaxu6l — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) November 25, 2026

Según Rodgers, se enteró de que había sido enviado a la banca durante una llamada telefónica con el ala cerrada Pat Freiermuth, y no por medio de McCarthy. Rodgers y McCarthy habían hablado durante el día, antes de la decisión, pero el entrenador no le comunicó la noticia. "Mike y yo hablamos durante mucho tiempo. Esa palabra [suplencia] ni siquiera apareció en la conversación", dijo Rodgers.

Rodgers afirmó que McCarthy no ha intentado conocer a ciertos integrantes de la defensiva, que se queda dormido y ronca durante las reuniones, que en ocasiones no veía videos de análisis y que dijo "One, two, three Packers" durante el descanso del partido contra los Eagles del domingo pasado. Rodgers señaló que animó a McCarthy a hablar con algunos jugadores defensivos, a lo que, supuestamente, el entrenador respondió: "No creo que tenga que hacerlo".

Aaron Rodgers said HC Mike McCarthy was snoring and sleeping through meetings, via @PatMcAfeeShow:pic.twitter.com/1Yig0GHjrX — Underdog NFL (@UnderdogNFL) November 25, 2026

"No tienes que ser Mike T, pero tienes que conectar con los jugadores", dijo Rodgers.

Rodgers expresó que estos problemas llevan meses ocurriendo. "Hemos tenido estas conversaciones durante meses", dijo. "Comenzó como la preocupación de un amigo por alguien que no está bien de salud. Si te quedas dormido en las reuniones, no estás bien de salud. ... El lunes dije: 'Tenemos que hacer un cambio por el bien del equipo'. A nivel ofensivo, consideran que se necesita un cambio. Lo ven. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Se está perdiendo los recorridos de reconocimiento".

Rodgers reconoció que recomendó a Khan darle una entrevista a McCarthy durante la búsqueda de un nuevo entrenador, después de que Mike Tomlin renunciara en enero pasado. "Es responsabilidad mía. Porque di buenas referencias sobre él y tenía la esperanza de que las cosas fueran diferentes. Él sabe que este es mi último año, sabe que es el trabajo de sus sueños, está de regreso en su ciudad natal; pensé que sería diferente".

"Es una locura. Es responsabilidad mía", dijo. "Me dejé llevar por la locura. Sabía que esto era una posibilidad".

Por supuesto, McCarthy y Rodgers pasaron 12 años juntos en los Packers, ganaron un Super Bowl y llegaron regularmente a los playoffs, antes de que McCarthy fuera despedido en 2018.

"En la mente de Mike, yo provoqué que lo despidieran en 2018", dijo Rodgers. "Se lo dijo a un miembro de su cuerpo técnico. Que todavía no me perdona por haber provocado su despido".

"Me guardé esto durante mucho tiempo. Me lo guardé durante 10 años. Diez años en Green Bay con estas cosas sucediendo", dijo Rodgers. "... Pero encontramos la manera de sobrellevarlo, ganamos campeonatos divisionales y llegamos a los playoffs durante ocho años consecutivos. ... Lo encubrí durante muchos años. La gente en Green Bay sabía lo que estaba pasando. La gente en Dallas sabía lo que estaba pasando".

Rodgers agregó que está dispuesto a hablar de estos problemas porque no tiene que preocuparse por la seguridad de su puesto. "Es una situación muy delicada porque el cuerpo técnico está preocupado por conservar sus empleos. Los jugadores están preocupados por su dinero y por conservar sus empleos, y yo no. No hay nadie más que pueda decírselo".

Hacia el final de su participación, Rodgers confirmó que no regresará a los Steelers después de haber sido enviado a la banca y de que la organización respaldara a McCarthy.

"No imaginé que esto sucedería y no quería que esta fuera la manera en que terminara", dijo. "Pero fui muy claro con el ultimátum. Y no fue un ultimátum disfrazado ni una pose. Fui yo, como líder del equipo de futbol americano, inspirado por mis compañeros, con quienes hablamos de esto todo el tiempo. Literalmente todo el tiempo, en las reuniones del consejo, en los chats grupales y en el vestidor. Simplemente algunas de las cosas que te hacen pensar: 'Vaya, ¿cómo es posible que esta sea la realidad que estamos viviendo?'.

"En mi opinión profesional, basada en 22 años de experiencia, consideré que lo mejor para el equipo era —siendo yo la única persona que podía hablar con él y ser honesto— decirle que lo mejor para el equipo era que dejara de decidir las jugadas. Y si no estaba dispuesto a hacerlo, entonces probablemente deberían dejarme en libertad.

"Fue entonces cuando ellos distorsionaron la narrativa, publicaron cosas y nadie me llamó. Así que, a estas alturas, no voy a regresar a Pittsburgh. Esa posibilidad ya quedó atrás. ... Obviamente, el equipo ha elegido respaldar a Mike. Sabemos cuál es la postura de los jugadores. No hay ninguna duda".

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/11/2026, traducido al español para SI México.