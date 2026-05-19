Aaron Rodgers y Mike McCarthy tendrán un singular reencuentro QB-head coach con Steelers
Tras acordar renovar con Steelers, Aaron Rodgers no solo se reunirá con Pittsburgh, sino también con Mike McCarthy.
Rodgers jugó bajo las órdenes de McCarthy durante 13 años con Packers, de 2006 a 2018, cuando McCarthy fue despedido después de 12 partidos de la temporada. Durante ese periodo, ganaron 107 juegos, lo que, según ESPN Insights, ocupa el noveno lugar histórico para una dupla head coach-quarterback. Tuvieron ocho apariciones en playoffs después de que Rodgers se convirtió en el titular y llevaron a Packers a su cuarto Trofeo Lombardi y decimotercer campeonato total al final de la temporada 2010. Irónicamente, el equipo al que vencieron en ese Super Bowl, Steelers, es el mismo al que ahora liderarán juntos, 20 años después de que McCarthy llegara por primera vez a Green Bay.
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Aunque la etapa de Rodgers y McCarthy en Green Bay fue, en términos generales, un éxito, la era terminó con un sabor amargo debido a frustraciones relacionadas con el llamado de jugadas y tensiones en la relación. Esa fricción se ha enfriado desde la salida de McCarthy, y ambas figuras han expresado aprecio mutuo en años recientes. Ahora, volverán a trabajar juntos.
El reencuentro representa algo poco común entre un head coach y un quarterback en otro equipo. No es frecuente que un quarterback titular y un head coach ocupen los mismos roles en otra franquicia más adelante en sus carreras. Es especialmente raro en el caso de un quarterback con futuro en el Salón de la Fama.
Con el paso de los años, varios head coaches han llevado a sus quarterbacks anteriores a sus nuevos equipos durante la era del Super Bowl. Esto incluye algunos quarterbacks que pasaron un tiempo considerable como suplentes en una o más escalas. Aquí algunos ejemplos:
Mike Holmgren y Matt Hasselbeck: Packers (1998) y Seahawks (2000-08)
Lovie Smith y Josh McCown: Bears (2011-12) y Buccaneers (2014)
Mike Shanahan y Steve Beuerlein: Raiders (1988-89) y Broncos (2001-03)
Don Shula y Earl Morrall: Colts (1968-69) y Dolphins (1972-76)
Dan Reeves y Steve DeBerg: Broncos (1981-83) y Falcons (1998)
Dick Vermeil y Trent Green: Rams (1999) y Chiefs (2001-05)
Pete Carroll y Geno Smith: Seahawks (2019-23) y Raiders (2025)
Dennis Allen y Derek Carr: Raiders (2014) y Saints (2023-24)
Bill Parcells y Vinny Testaverde: Jets (1998-98) y Cowboys (2004)
Bill Parcells y Drew Bledsoe: Patriots (1994-96) y Cowboys (2005-06)
Bruce Coslet y Boomer Esiason: Jets (1993) y Bengals (1997)
Bum Phillips y Ken Stabler: Oilers (1980) y Saints (1982-84)
De estas asociaciones, Don Shula y Earl Morrall fueron los más exitosos. El head coach con más victorias en la historia de la NFL y el mejor quarterback suplente de todos los tiempos, Morrall fue nombrado All-Pro del primer equipo en dos ocasiones bajo Shula mientras reemplazaba a quarterbacks del Salón de la Fama como Johnny Unitas y Bob Griese. Ganó el MVP de la NFL al sustituir a Unitas en 1968 e inició nueve partidos para ayudar a Dolphins a terminar 14-0 en su temporada invicta de 1972.
Mike Holmgren y Matt Hasselbeck también tuvieron cierto éxito juntos en Seattle, su segunda escala. Hasselbeck fue seleccionado tres veces al Pro Bowl y ayudó a Seahawks a llegar a su primer Super Bowl. Dick Vermeil y Trent Green disfrutaron de buenas temporadas con Chiefs, con Green siendo elegido a dos Pro Bowls y Kansas City alcanzando los playoffs en 2003.
El único otro quarterback del Salón de la Fama que se encontró en esta situación fue la leyenda de Raiders, Ken Stabler, quien pasó la mayor parte de su carrera bajo el mando del coach del Salón de la Fama John Madden. Después de dejar Raiders, Stabler jugó bajo Bum Phillips con Houston Oilers y posteriormente siguió a Phillips a Saints. El equipo tuvo una buena primera temporada con Phillips y Stabler juntos en 1980, terminando con marca de 11-5 antes de perder ante Raiders en la ronda de comodines.
Ahora, McCarthy y Rodgers se convertirán en el más reciente head coach y quarterback en unir fuerzas en otro equipo. Es difícil imaginar que repliquen el éxito de Shula y Morrall o de Holmgren y Hasselbeck, pero quizá puedan llevar a Steelers a playoffs como lo hicieron Phillips y Stabler o Vermeil y Green.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/05/2026, traducido al español para SI México.