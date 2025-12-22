Aciertos y fracasos de la NFL, Semana 16: Joe Burrow y Chase Brown explotan en Miami
Ojalá no muchos managers de fantasy football hayan sobrepensado el partido del jueves por la noche entre Seahawks y Rams.
Matthew Stafford y Puka Nacua tenían enfrentamientos complicados ante la sólida defensa de Seattle, y lo mismo ocurría con Jaxon Smith-Njigba frente a la talentosa defensiva de los Rams. Pero los playoffs de fantasy se tratan de confiar en los jugadores que te llevaron hasta ahí. El talento estelar está por encima de los emparejamientos defensivos.
Nacua y Stafford perdieron en Seattle, pero llevaron a muchos de sus managers de fantasy hasta el juego de campeonato tras cumplir en un duelo vibrante y de alta anotación en el Thursday Night Football. Smith-Njigba también respondió en la victoria de remontada de los Seahawks, pese a irse en blanco en la primera mitad.
Te recomendamos: Semana 16: lo bueno, lo malo y lo feo
También hubo muchos héroes de fantasy en la jornada dominical. Joe Burrow y Chase Brown protagonizaron una explosión ofensiva en la paliza de los Bengals sobre los Dolphins.
Esta historia se actualizará a lo largo del día. Puntos basados en el sistema de puntuación estándar PPR de Sleeper.
A continuación, los aciertos y fracasos de la Semana 16 de la NFL.
Aciertos
Ashton Jeanty, RB, Raiders
Puntos fantasy: 37.80
Estadísticas: 24 acarreos, 128 yardas, TD; dos targets, una recepción, 60 yardas, TD
Jeanty por fin explotó, y lo hizo contra la mejor defensa de la NFL. La actuación del novato fue una grata sorpresa ante un emparejamiento complicado en Houston.
Trevor Lawrence, QB, Jaguars
Puntos fantasy: 37.16
Estadísticas: 23 de 36, 279 yardas, 3 TD; seis acarreos, 20 yardas, TD
Comparto mi dolor: lo pensé demasiado y mandé a la banca a Lawrence por el difícil duelo en Denver. Resultó que sus mejoras recientes no eran producto de un calendario sencillo. Dominó a la dura defensiva de los Broncos.
Bijan Robinson, RB, Falcons
Puntos fantasy: 29.80
Estadísticas: 16 acarreos, 76 yardas; 11 targets, siete recepciones, 92 yardas, TD
La forma en la que Robinson se mueve en el campo es una obra de arte. Superó con elegancia a la defensa de los Cardinals para sumar 168 yardas totales.
Jaylen Warren, RB, Steelers
Puntos fantasy: 33.10
Estadísticas: 14 acarreos, 143 yardas, 2 TD; dos recepciones, ocho yardas
Warren pasó caminando sobre la terrible defensa de los Lions. Ha sido una opción sólida como titular ocasional durante la temporada. Solo el 62% de los usuarios de Sleeper lo alinearon.
Chase Brown, RB, Bengals
Puntos fantasy: 32.90
Estadísticas: 12 acarreos, 66 yardas, TD; cuatro recepciones, 43 yardas, 2 TD
Brown no tuvo la temporada explosiva que muchos esperaban, pero llevó a varios de sus fieles managers al fin de semana de campeonato con su frenesí anotador ante Miami.
Joe Burrow, QB, Bengals
Puntos fantasy: 36.96
Estadísticas: 25 de 32, 309 yardas, 4 TD; dos acarreos, seis yardas
La ofensiva de Bengals fue tan dominante en los primeros tres cuartos que Burrow no fue necesario en el último. Quizá los managers querían más puntos, pero dio más que suficiente. Se reivindicó tras su actuación de solo cinco puntos la semana pasada ante Baltimore.
James Cook, RB, Bills
Puntos fantasy: 27.40
Estadísticas: 16 acarreos, 117 yardas, 2 TD; dos targets, una recepción, 17 yardas
Cook se convirtió en el principal candidato al título de yardas por tierra tras pasar por encima de los Browns. Sumó su segundo juego consecutivo con al menos 100 yardas y dos touchdowns.
Justin Herbert, QB, Chargers
Puntos fantasy: 34.20
Estadísticas: 23 de 29, 300 yardas, 2 TD; ocho acarreos, 42 yardas, TD
Herbert había perdido la confianza de algunos managers tras su irregularidad por la fractura en la mano izquierda. Los pacientes fueron recompensados al verlo destrozar a la pobre defensa de Dallas. Fue su primer partido de al menos 20 puntos desde la Semana 9.
Tetairoa McMillan, WR, Panthers
Puntos fantasy: 19.30
Estadísticas: 10 targets, seis recepciones, 73 yardas, TD
McMillan debería salir alto en los drafts de fantasy del próximo año. Tuvo otra actuación destacada en el intenso duelo divisional ante Buccaneers. Ha construido una gran química con Bryce Young durante su temporada de novato.
Chris Olave, WR, Saints
Puntos fantasy: 36.80
Estadísticas: 16 targets, 10 recepciones, 148 yardas, 2 TD
No sorprendería que los Saints le ofrezcan una extensión pronto, viendo lo bien que ha jugado con el novato Tyler Shough. Olave fue imparable ante la pésima defensa de los Jets.
George Pickens, WR, Cowboys
Puntos fantasy: 26.00
Estadísticas: nueve targets, siete recepciones, 130 yardas, TD
Pickens por fin respondió tras dos decepciones consecutivas. Superó los 20 puntos por primera vez desde la Semana 12 ante Eagles.
Saquon Barkley, RB, Eagles
Puntos fantasy: 21.20
Estadísticas: 21 acarreos, 132 yardas, TD
Barkley tuvo una espectacular carrera de 48 yardas y un TD terrestre de 12 en la paliza sabatina ante Commanders. Vive un gran mes tras batallar gran parte del año.
DJ Moore, WR, Bears
Puntos fantasy: 22.90
Estadísticas: siete targets, cinco recepciones, 97 yardas, TD; un acarreo, 12 yardas
Moore y Caleb Williams se convirtieron en héroes en Chicago tras conectar el pase de TD de 46 yardas para ganar en tiempo extra ante Packers. Moore suma al menos 22 puntos en sus últimos dos juegos.
Puka Nacua, WR, Rams
Puntos fantasy: 49.50
Estadísticas: 16 targets, 12 recepciones, 225 yardas, 2 TD
Nacua firmó una actuación monstruosa en el duelo salvaje del jueves. Casi gana el partido con un TD de 41 yardas en tiempo extra. Podría ser la primera selección global de fantasy en 2026.
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seahawks
Puntos fantasy: 23.60
Estadísticas: 13 targets, ocho recepciones, 96 yardas, TD
Preocupó tras irse en blanco en la primera mitad, pero fue el héroe en el último cuarto. Ha registrado al menos 20 puntos en 10 partidos esta temporada.
Matthew Stafford, QB, Rams
Puntos fantasy: 37.88
Estadísticas: 29 de 49, 457 yardas, 3 TD; dos acarreos, seis yardas
Solo el 54% de los usuarios de Sleeper lo alinearon por el duro duelo ante Seattle. Stafford respondió con su tercer partido consecutivo de al menos 24 puntos.
Kenneth Walker III, RB, Seahawks
Puntos fantasy: 28.40
Estadísticas: 11 acarreos, 100 yardas, TD; tres recepciones, 64 yardas
Walker dejó atrás su mala racha ante Rams. Venía de dos juegos sin llegar a cinco puntos, pero explotó en la segunda ronda de playoffs fantasy.
Fracasos
Nico Collins, WR, Texans
Puntos fantasy: 9.90
Estadísticas: nueve targets, cuatro recepciones, 59 yardas
Sorprendentemente decepcionó ante la mala defensa de Raiders. Fue un partido feo para toda la ofensiva de Houston.
Trey McBride, TE, Cardinals
Puntos fantasy: 6.70
Estadísticas: ocho targets, cuatro recepciones, 27 yardas
Cortó su racha de nueve juegos con doble dígito en el peor momento.
DK Metcalf, WR, Steelers
Puntos fantasy: 8.20
Estadísticas: nueve targets, cuatro recepciones, 42 yardas
Actuación sin impacto. Probablemente sea suspendido por su altercado con un aficionado.
David Montgomery, RB, Lions
Puntos fantasy: 1.40
Estadísticas: cuatro acarreos, 14 yardas
Si seguiste confiando en Montgomery, aprendiste la lección a la mala. Jahmyr Gibbs le quitó la carga de trabajo.
Josh Allen, QB, Bills
Puntos fantasy: 6.90
Estadísticas: 12 de 19, 130 yardas; siete acarreos, 17 yardas
Eligió el peor momento para desaparecer. La ofensiva fue limitada a 259 yardas totales ante Cleveland.
Jaxson Dart, QB, Giants
Puntos fantasy: 0.02
Estadísticas: 7 de 13, 33 yardas, INT; dos acarreos, siete yardas
Una de las peores actuaciones de un QB en la temporada.
Rico Dowdle, RB, Panthers
Puntos fantasy: 8.30
Estadísticas: nueve acarreos, 29 yardas; seis targets, cuatro recepciones, 14 yardas
Se ha enfriado tras su buen tramo previo. No ha superado los 15 puntos desde la Semana 11.
Jacory Croskey-Merritt, RB, Commanders
Puntos fantasy: 8.50
Estadísticas: ocho acarreos, 25 yardas, TD
Anotó desde la yarda uno, pero promedió apenas 3.1 yardas por acarreo.
Josh Jacobs, RB, Packers
Puntos fantasy: 4.80
Estadísticas: 12 acarreos, 36 yardas; dos recepciones, 12 yardas
Jugó lesionado y fue inefectivo, con balón suelto incluido.
Jordan Love, QB, Packers
Puntos fantasy: 3.78
Estadísticas: 8 de 13, 77 yardas; dos acarreos, siete yardas
Salió en el segundo cuarto por conmoción y podría perderse la Semana 17.
Terry McLaurin, WR, Commanders
Puntos fantasy: 8.30
Estadísticas: cuatro targets, tres recepciones, 53 yardas
Invisible con Mariota y Josh Johnson como QBs.
D’Andre Swift, RB, Bears
Puntos fantasy: 9.00
Estadísticas: 13 acarreos, 58 yardas; dos recepciones, 12 yardas
No encontró ritmo ante Packers.
Christian Watson, WR, Packers
Puntos fantasy: 3.70
Estadísticas: seis targets, dos recepciones, 17 yardas
Segundo fracaso consecutivo. Sin Love, no es confiable para la final fantasy.