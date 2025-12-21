Semana 16 NFL: Lo bueno, lo malo y lo feo; el Este de la Nacional repite campeón por primera vez en 21 años
Los Eagles volvieron a ofrecer una actuación poco estética, pero han acumulado suficientes triunfos “feos” como para asegurar su segundo título consecutivo del Este de la Conferencia Nacional.
El sábado, Philadelphia dejó atrás varios errores en equipos especiales para derrotar a Washington 29–18 y, de paso, amarrar su quinta aparición consecutiva en playoffs. Los Eagles son el primer equipo en ganar títulos consecutivos del NFC East desde 2004.
Te puede interesar: Eagles vence a Commanders y es campeón del Este de la Nacional: Resultados de la Semana 16 de la NFL
El pase de touchdown oportuno de Jalen Hurts en tercera oportunidad y gol desde la yarda 15 abrió la compuerta para una ofensiva de Eagles que fue de más a menos —y de menos a más— en la segunda mitad. Hurts lanzó dos pases de anotación, mientras que Saquon Barkley corrió para 132 yardas y un touchdown.
La semana arrancó con Seahawks y Rams entregando el partido del año y, quizá, el mejor Thursday Night Football de todos los tiempos. Los Angeles desperdició una ventaja de 16 puntos en el cuarto periodo antes de caer en tiempo extra, 38–37.
La audaz decisión de los Seahawks de ir por la conversión de dos puntos en el overtime dio resultado. Ahora controlan el primer lugar del NFC West y el sembrado número uno de la conferencia, con dos juegos restantes en la temporada regular.
La cartelera del domingo también podría provocar múltiples movimientos en la siembra de playoffs. Los Broncos (12–2) recibirán a Jaguars (10–4) en un duelo entre dos líderes divisionales de la AFC. Los Ravens (7–7) están fuera, por ahora, del panorama de postemporada, pero pueden impulsar sus aspiraciones con una victoria ante los Patriots (11–3), líderes del AFC East, en su choque de Sunday Night Football.
La Semana 16 concluirá con un atractivo duelo de Monday Night Football entre 49ers (10–4) y los Colts de Philip Rivers (8–6). Todavía cuesta creer que Rivers, a sus 44 años, esté disputando partidos de alta relevancia en 2025. San Francisco podría arrebatar el NFC West si gana sus últimos tres encuentros. Indianapolis necesita ganar todo lo que le queda y recibir ayuda de otros equipos para colarse a los playoffs.
Evaluemos toda la acción, comenzando con la doble cartelera del sábado.
Lo bueno: Jalen Hurts responde en los momentos decisivos
Hurts ayudó a los Eagles (10–5) a retomar el control de un partido desordenado tras colocar un pase de touchdown en una ventana muy cerrada al ala cerrada Dallas Goedert en tercera y 15, para tomar ventaja de 14–10 con 3:27 por jugar en el tercer cuarto.
A partir de ahí todo fue cuesta abajo para Washington, ya que los Eagles convirtieron una intercepción de Cooper DeJean en una carrera de touchdown de 12 yardas de Barkley, ampliando la diferencia a 11 puntos con 11:33 restantes en el tiempo reglamentario.
Todo cambió después de ese envío oportuno de Hurts; los Eagles no podían darse el lujo de conformarse con otro intento de gol de campo de Jake Elliott, quien falló tres patadas en la primera mitad.
Si los Eagles hubieran transformado esas series vacías en zona roja en touchdowns, el partido habría quedado sentenciado antes del descanso y el principal tema de conversación habría sido la actuación sensacional de Hurts. Además, lanzó un pase de anotación de cinco yardas a DeVonta Smith en la primera serie ofensiva, ayudando a Philadelphia a dejar atrás un balón suelto en la patada inicial.
Este fue otro partido “feo” de los Eagles por los errores en equipos especiales, pero también una actuación ofensiva poco común y eficiente, con Smith (seis recepciones, 42 yardas y TD), Barkley y A.J. Brown (nueve recepciones, 95 yardas) generando las jugadas más vistosas. Hurts terminó 22 de 30 para 185 yardas y agregó siete acarreos para 40 yardas. En total, los Eagles sumaron 385 yardas totales, con unas contundentes 207 por tierra.
Finalmente, el coordinador ofensivo Kevin Patullo obtuvo resultados positivos de esta ofensiva inconsistente, y en gran medida se lo debe a Hurts, quien respondió en tercera oportunidad y gol desde la yarda 15.
Lo malo: los Eagles podrían tener un problema con el pateador
El coach de los Eagles, Nick Sirianni, tendrá que decidir si mantiene su confianza en Elliott antes de que llegue la postemporada.
Elliott ha sido un pateador confiable durante muchos años. Sin embargo, pudo haber perdido la confianza tras fallar hacia la izquierda sus tres intentos de gol de campo en la primera mitad —solo dos contaron, ya que los Commanders fueron castigados con una penalización en el segundo intento—. Elliott llegó al partido con marca de 17 de 22 en goles de campo y 35 de 36 en puntos extra.
Para empeorar el panorama del coordinador de equipos especiales Michael Clay, el regresador y corredor Will Shipley soltó el balón en la patada inicial, lo que permitió que Washington tomara ventaja de 3–0. Más tarde, Shipley volvió a equivocarse al regresar un kickoff cerca de la zona de anotación en lugar de conformarse con el touchback.
Lo feo: los aficionados de Washington deberían saltarse los últimos dos partidos
Es difícil culpar a los aficionados de los Commanders si deciden no asistir a los últimos dos juegos de la temporada tras la actuación atroz del equipo ante los Eagles el sábado.
No hay razón para sufrir viendo a Marcus Mariota o Josh Johnson dirigir una de las ofensivas más lentas y veteranas de la liga. Mariota se lesionó en la segunda mitad y no pudo terminar el partido. Terry McLaurin lideró al equipo con apenas tres recepciones para 53 yardas, lo que dice mucho sobre esta ofensiva sin ritmo.
Hay demasiadas mejores opciones que pasar dos domingos más viendo la defensa endeble del coach Dan Quinn, que permitió a Philadelphia salir de su letargo. Y si eso no fuera suficientemente doloroso, las transmisiones televisivas recordaron constantemente a los aficionados todas las selecciones de draft que los Commanders (4–11) no tienen debido a los canjes por Deebo Samuel y Laremy Tunsil.
A menos que seas un aficionado de los Commanders que disfruta del sufrimiento, mejor sal a disfrutar del aire libre y vuelve a poner atención a este equipo hasta marzo, cuando abra la agencia libre.
Sin Jayden Daniels, no tiene sentido ver a los Commanders en Navidad ante los Cowboys. Y tampoco hay necesidad de presenciar otra paliza de los Eagles para cerrar la temporada regular.