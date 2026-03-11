Agencia libre de la NFL: Tyler Linderbaum y su alto costo tiene sentido para Raiders
Con el primer día de la agencia libre llegando a su fin, vamos con algunas notas…
Tyler Linderbaum a los Raiders
Si hablamos del impacto generado, entonces el movimiento más grande del lunes en la agencia libre fue cuando los Raiders le arrebataron al tres veces Pro Bowler Tyler Linderbaum a los Baltimore Ravens con un contrato de tres años y 81 millones de dólares, que se firmará el miércoles cuando el nuevo año de la liga comience oficialmente a las 4 p.m. ET.
Eso convierte a Linderbaum, en promedio anual, en el quinto liniero ofensivo mejor pagado de la NFL y en el centro mejor pagado de la historia por un margen enorme. Su promedio de 27 millones por temporada representa un aumento del 50% respecto a los 18 millones anuales que gana el centro de los Chiefs, Creed Humphrey. Es raro—si no inédito—ver que el precio de una posición se dispare de esa manera, pero las circunstancias de Linderbaum eran un poco diferentes: su opción contractual y la etiqueta de franquicia resultaban demasiado costosas, lo que le abrió el camino hacia la agencia libre. Y no es común que un liniero interior de élite llegue al mercado.
Pero ahí estaba Linderbaum el lunes por la mañana. Durante las últimas semanas, la percepción dentro de la liga era que apuntaba a 25 millones de dólares por año. La mayoría de los equipos con los que hablé pensaban que terminaría cerca de 22 millones anuales, lo cual ya habría reajustado el mercado de la posición. En cambio, su objetivo terminó quedándose corto… y los centros de la liga probablemente le agradecerán durante años.
Las señales de que algo así podía ocurrir comenzaron a aparecer la última semana. Los Chicago Bears y los Los Angeles Chargers vieron retirarse a sus centros titulares, y ambos exploraron la posibilidad de fichar a Linderbaum. Después, los Bears adquirieron vía intercambio al centro de los New England Patriots, Garrett Bradbury, mientras que los Chargers firmaron al exjugador de los Washington Commanders, Tyler Biadasz.
Tras eso, cuando muchos veían a los Commanders como favoritos para quedarse con Linderbaum, comencé a escuchar que Washington estaba evaluando a otros jugadores como Lloyd Cushenberry III, a quien los Tennessee Titans dejaron en libertad. Todo el mundo sentía que el mercado se volvería loco. Y así fue.
Con todo eso establecido, el movimiento sí tiene sentido para los Raiders, al menos desde la perspectiva de que “al final es solo dinero” para un equipo que tiene bastante disponible. El rol del centro para ayudar a dirigir la operación antes del snap es enorme dentro de la ofensiva del nuevo head coach, Klint Kubiak. El esquema también valora a linieros atléticos capaces de desplazarse en jugadas de carrera por zona. Linderbaum encaja perfectamente en ambos aspectos, y su inteligencia futbolística debería ayudar a facilitar la transición al profesionalismo del presumible primer pick, Fernando Mendoza.
Dado el punto en el que se encuentran los Raiders, la pregunta entonces es simple: ¿preferirías ofertar 24 millones por año —la cifra que Trey Smith estableció para el mercado de guards el año pasado— y correr el riesgo de perder a Linderbaum ante un equipo como Washington o Cleveland? ¿O preferirías simplemente pagar tres millones extra por temporada y asegurarte al jugador?
Yo sé cuál sería mi respuesta.
Pero eso no significa que este contrato no vaya a ser visto con recelo por ciertos equipos—principalmente porque va a influir en cómo todos harán negocios en esa posición de ahora en adelante.
Decisiones de receptores abiertos de los Indianapolis Colts
La decisión de los Colts de firmar a Alec Pierce y posteriormente desprenderse de Michael Pittman Jr. es, sin duda, un riesgo—y eso que Pierce me gusta como jugador y se puede entender el precio que Indianapolis tuvo que pagar.
Pittman ha superado las 80 recepciones en cuatro de las últimas cinco temporadas y ha sido, para varios quarterbacks, el arma más consistente y confiable dentro de la ofensiva de Indy. Pierce es simplemente un tipo de jugador distinto: suele quedar cubierto en muchas rutas hacia el centro del campo y es más un receptor de velocidad progresiva que un separador explosivo en trayectorias cortas. Ahora bien, en lo que sí es bueno, es realmente muy bueno, y eso es atacar profundo y generar jugadas grandes. Pero para que su contrato de cuatro años y 116 millones de dólares realmente valga la pena, tendrá que redondear su juego para ayudar a llenar el vacío que deja Pittman.
Eso no significa que tenga que cambiar quién es como jugador. Tyler Warren y Josh Downs son objetivos muy efectivos en rutas cortas e intermedias, así que la capacidad de Pierce para atacar profundo sigue complementando bien lo que hay a su alrededor. Pero tendrá que mejorar sus números respecto a las 47 recepciones que consiguió el año pasado, que fueron la cifra más alta de su carrera, si quiere aportar algo más al ataque.
Y eso es razonable, porque podría llegar ahí de forma lógica. Mantienes a Pierce en lugar de Pittman porque lo que Pierce hace es simplemente más difícil de encontrar en el mercado que lo que ofrece Pittman. La lógica existe. Ahora depende de Pierce convertir el acuerdo en una decisión que parezca obvia… algo que perfectamente podría lograr.
Kenneth Walker III rumbo a los Kansas City Chiefs
Los Chiefs tenían a Kenneth Walker III en la mira desde hace semanas, y el lunes consiguieron a su jugador con un acuerdo por tres años y 43.05 millones de dólares.
Desde el punto de vista financiero, el contrato de Walker encaja casi perfectamente en el espacio que se liberó con el intercambio del corner Trent McDuffie a los Los Angeles Rams. La opción de McDuffie para 2026 era de 13.6 millones de dólares, una cifra muy cercana al promedio anual de 14.35 millones que recibirá Walker. Además, Walker llega a Kansas City como un ajuste muy natural para la ofensiva de Andy Reid: un corredor de tres downs, capaz de correr entre los tackles y también ser un arma saliendo del backfield (registró 133 recepciones en cuatro años con los Seattle Seahawks).
También está la realidad de que la posición de running back era una necesidad, con Isiah Pacheco también entrando a la agencia libre, algo que habría sido complicado de resolver únicamente en el draft. Existía una buena posibilidad de que Jeremiyah Love, de University of Notre Dame, no llegara hasta la novena selección. Y algunos equipos ven a su compañero Jadarian Love como el único otro corredor digno de ser elegido dentro de las primeras tres rondas.
Al firmar a Walker, los Chiefs ya no tienen que preocuparse por nada de eso, lo que les da libertad para utilizar sus selecciones 9, 29 y 40 de maneras distintas.
Ese era el primer objetivo que Kansas City quería resolver en la agencia libre. El segundo estaba en la posición de nose tackle, y el equipo lo solucionó más tarde ese mismo día con la incorporación del exliniero de los New England Patriots, Khyiris Tonga. En conjunto, fue un buen día para Reid y el gerente general Brett Veach.
Un día muy activo para los Tennessee Titans
Los Titans siguieron un modelo que funcionó para los Washington Commanders en 2024 y para los New England Patriots el año pasado: aprovechar las conexiones existentes del nuevo cuerpo técnico para atacar de manera selectiva y muy agresiva a los agentes libres desde el inicio del periodo de negociaciones.
La lógica es sencilla. Al hacerlo, los jugadores que incorporas son cantidades conocidas y pueden convertirse de inmediato en referentes dentro del nuevo programa del equipo.
Ese será el reto para el corner Cor’Dale Flott (tres años, 45 millones), el receptor Wan’Dale Robinson (cuatro años, 70 millones) y el ala cerrada Daniel Bellinger (tres años, 24 millones), quienes coincidieron con el coordinador ofensivo Brian Daboll en los New York Giants; el quarterback suplente Mitch Trubisky (dos años, 5.25 millones), quien trabajó con Daboll en los Buffalo Bills; el liniero defensivo John Franklin-Myers (tres años, 63 millones), que estuvo con Robert Saleh en los New York Jets; e incluso el corner Alontae Taylor (tres años, 58 millones), quien coincidió con el subgerente general Dave Ziegler en los New Orleans Saints.
Por supuesto, una gran parte de las historias de éxito de Washington y New England fue que esas contrataciones coincidieron con el despegue de jóvenes quarterbacks. Y esa misma ecuación tendrá que repetirse para Tennessee con Cam Ward si quieren dar el salto que dieron esos otros dos equipos.
Apuntes rápidos
• Me gusta mucho que Tua Tagovailoa haya elegido a los Atlanta Falcons. Dado que la rehabilitación de Michael Penix Jr. tras su cirugía de ligamento cruzado anterior probablemente se prolongue hasta el inicio de la temporada regular, Tagovailoa tendrá repeticiones como quarterback titular para Kevin Stefanski durante la primavera y el verano. Eso le dará la oportunidad de desarrollarse, impresionar a su nuevo staff y construir química con sus nuevos compañeros, algo que sería clave si termina entrando en acción en algún momento del otoño.
Y, por lo que vale, los Indianapolis Colts, en caso de que logren reincorporar a Daniel Jones, podrían ofrecer una oportunidad similar a otro quarterback en 2026.
• El contrato más grande del día en realidad pasó un poco desapercibido. Fue el acuerdo de cuatro años y 120 millones de dólares entre los Carolina Panthers y el edge rusher Jaelan Phillips.
Los Panthers habían estado al acecho durante el fin de semana como un factor en el mercado de pass rushers (de hecho, escuché a otros equipos vincularlos con Odafe Oweh), pero lo que solo se sabía dentro de la organización es que la cúpula del equipo—el gerente general Dan Morgan, el vicepresidente ejecutivo Brandt Tilis y el coach Dave Canales—consideraba a Phillips el mejor jugador disponible en el mercado, sin importar la posición.
Por eso apostaron fuerte con 80 millones totalmente garantizados por un jugador que, para tener 26 años, sí carga con un historial importante de lesiones. Pero si la apuesta funciona, podría convertirse en un verdadero home run, además de impactar el desarrollo de los jóvenes edge rushers de Carolina, particularmente Nic Scourton.
• Los Seattle Seahawks llegaron a 51 millones por tres años para retener a Rashid Shaheed, y eso me sorprendió un poco. Y no porque crea que no pueda valer ese dinero: tiene una capacidad para generar jugadas grandes que simplemente no se puede enseñar, y Seattle incluso entregó selecciones del draft para adquirirlo en la fecha límite de traspasos.
La razón por la que pensaba que Seattle actuaría con más cautela es que los campeones defensores ya están pagando a Cooper Kupp y además tienen un contrato enorme en camino para Jaxon Smith-Njigba.
Es mucho dinero invertido en una sola posición, pero tengo entendido que el equipo está preparado para hacerlo funcionar y tener a los tres en el campo juntos en septiembre.
• Un jugador al que sigo de cerca ahora es el linebacker agente libre de los Jacksonville Jaguars, Devin Lloyd. Escuché durante el fin de semana que buscaba 20 millones de dólares por temporada. Y el otro gran nombre del mercado en su posición, Quay Walker, terminó firmando con los Las Vegas Raiders por menos de 15 millones anuales. Por eso será interesante seguir de cerca cuánto termina obteniendo Lloyd.
• El contrato de dos años y 12 millones de dólares que los San Francisco 49ers le dieron al tackle suplente de los New England Patriots, Vederian Lowe, no es poca cosa—y vale la pena tenerlo en cuenta mientras el equipo maneja la situación de Trent Williams.
• Finalmente, ya habíamos mencionado que los New England Patriots, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers y Buffalo Bills estaban en la lista de destinos deseados de A.J. Brown, y que New England parecía ser el único equipo de ese grupo realmente interesado en la idea de adquirir al tres veces All-Pro de 28 años mediante un intercambio.
Eso parecería darle cierta ventaja negociadora a los Patriots. Pero, por otro lado, Brown es prácticamente el único receptor de élite disponible en el mercado de traspasos, lo que le da poder a los Philadelphia Eagles. O quizá la combinación de ambos factores simplemente termine convirtiendo esto en un juego de paciencia entre ambas partes. El tiempo lo dirá.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/10/2026, traducido al español para SI México.