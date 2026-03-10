Agencia Libre de la NFL 2026: calificación a cada movimiento importante
Aunque la agencia libre de la NFL no comienza oficialmente hasta las 4 p.m. ET del 11 de marzo, los movimientos ya están en marcha.
Hay una gran cantidad de nombres importantes programados para llegar a la agencia libre este invierno, incluyendo a algunas de las estrellas más brillantes de la liga, como el defensivo de los Cincinnati Bengals, Trey Hendrickson; el quarterback de los Indianapolis Colts, Daniel Jones; y el centro de los Baltimore Ravens, Tyler Linderbaum, entre muchos otros. Y aunque cualquier jugador que no sea liberado anticipadamente (como Tyreek Hill) aún no puede firmar con otro equipo, sí puede renovar con su franquicia actual, lo que nos da mucho que seguir en los próximos días y semanas.
El 9 de marzo, la liga permite que los 32 equipos entablen conversaciones con todos los jugadores cuyos contratos están por expirar, cuando comienza el llamado periodo de “legal tampering” al mediodía (ET). A partir de las 4 p.m. ET del 11 de marzo, cualquier contrato acordado entre un jugador y un nuevo equipo puede hacerse oficial.
Para cada firma o renovación significativa tendremos análisis y calificaciones. Vamos a ello.
9 DE MARZO
Bengals llegan a un acuerdo con Boye Mafe
Mientras los Cincinnati Bengals se preparan para la posibilidad de perder a Trey Hendrickson, realizaron un movimiento para reforzar la profundidad en la posición de edge rusher. Boye Mafe se dirige a Cincinnati tras acordar un contrato de tres años y 60 millones de dólares.
Aunque Mafe fue un contribuyente en la defensa campeona de los Seattle Seahawks, pagar 20 millones de dólares anuales por un pass rusher inconsistente parece un precio elevado para los Bengals, que necesitan mucho más para transformar una de las peores unidades defensivas de la liga. Mafe incluso fue colocado en el mercado de cambios antes de la fecha límite del año pasado tras participar en solo el 50% de los snaps defensivos en 2025.
Seleccionado en la segunda ronda del draft de 2022, Mafe registró 20 capturas en 34 aperturas durante sus cuatro temporadas en Seattle. —Gilberto Manzano
Calificación: D
Commanders llegan a un acuerdo con Odafe Oweh
Washington Commanders realizó su primer gran movimiento del periodo de agencia libre al acordar un contrato de cuatro años y 100 millones de dólares con el edge rusher Odafe Oweh, incluyendo 68 millones garantizados. Oweh viene de registrar 7.5 capturas en 12 partidos con los Los Angeles Chargers, pese a jugar solo el 50% de los snaps tras llegar vía intercambio desde los Baltimore Ravens a mitad de temporada.
Elegido en la primera ronda del draft de 2021, Oweh pasó cuatro temporadas y media con Baltimore y tuvo su mejor campaña en 2024, cuando acumuló 10 capturas y 23 golpes al quarterback. Ahora, dentro del agresivo esquema de Dan Quinn y junto al tackle defensivo Daron Payne, Oweh debería prosperar en un equipo que busca recuperarse tras una temporada de cinco victorias.
La gran pregunta aquí es por qué los Chargers permitieron que Oweh se marchara pese a tener suficiente espacio salarial y una necesidad clara a largo plazo cuando Khalil Mack se retire. Si Oweh funciona en Washington, será un error enorme por parte de Los Ángeles. —Matt Verderame
Calificación: A-
49ers llegan a un acuerdo con Mike Evans
Es el fin de una era para los Tampa Bay Buccaneers. El lunes, el receptor estrella Mike Evans acordó un contrato de tres años y 60.4 millones de dólares con los San Francisco 49ers, poniendo fin a una etapa de 12 temporadas en Tampa Bay.
Evans, de 32 años, seguramente está encantado de recibir un contrato de largo plazo pese a haber superado la barrera de los 30 años y venir de una temporada en la que no alcanzó las 1,000 yardas por primera vez tras disputar solo ocho partidos. Aun así, los 49ers necesitan ayuda en la posición tras la salida de Brandon Aiyuk y con Jauan Jennings entrando a la agencia libre. Si Evans puede recuperar su nivel anterior, será una pieza de élite junto al corredor Christian McCaffrey y el ala cerrada George Kittle. —Matt Verderame
Calificación: B
Raiders llegan a un acuerdo con Tyler Linderbaum
Los Las Vegas Raiders iniciaron el día con el mayor espacio salarial disponible en la NFL y aparentemente están dispuestos a gastarlo. Menos de dos horas después del inicio de la agencia libre, Las Vegas realizó quizá el movimiento más impactante hasta ahora al firmar al centro Tyler Linderbaum, procedente de los Baltimore Ravens, por unos asombrosos 27 millones de dólares por temporada.
Ambas partes acordaron un contrato de tres años y 84 millones de dólares, con 60 millones garantizados.
El acuerdo rompe por completo el mercado para la posición de centro. Antes de este contrato, los récords eran de 18 millones anuales y 72 millones totales, ambos firmados por Creed Humphrey con los Kansas City Chiefs. Linderbaum ha redefinido el mercado de forma importante mientras se dirige a Las Vegas, donde probablemente formará sociedad con el quarterback novato Fernando Mendoza, procedente de Indiana.
Linderbaum es un gran jugador que entra en su mejor momento a los 25 años. —Matt Verderame
Calificación: A-
Titans llegan a un acuerdo con John Franklin-Myers
El nuevo coach de los Tennessee Titans, Robert Saleh, se reunirá nuevamente con uno de sus mejores jugadores de su etapa en Nueva York. John Franklin-Myers se dirige a Tennessee tras acordar un contrato de tres años y 63 millones de dólares, incluidos 42 millones garantizados.
Franklin-Myers tuvo temporadas productivas jugando bajo las órdenes de Saleh durante sus años juntos con los New York Jets, pero ahora podría ser un jugador aún mejor tras lo que mostró en dos temporadas con los Denver Broncos. Su capacidad para jugar tanto por dentro como como edge rusher lo convirtió en una pieza valiosa dentro de la temida defensa de Denver.
Ahora, Franklin-Myers, quien suma 14.5 capturas combinadas en las últimas dos temporadas, tendrá la tarea de ayudar a Saleh a construir la defensa en Tennessee. —Gilberto Manzano
Calificación: A
Titans llegan a un acuerdo con Alontae Taylor
Con dinero disponible y una larga lista de necesidades en el roster, el gerente general Mike Borgonzi siempre iba a ser agresivo en la agencia libre. Después de acordar términos con el liniero defensivo John Franklin-Myers, Borgonzi también firmó al ex corner de los New Orleans Saints, Alontae Taylor, con un contrato de 60 millones de dólares por tres años.
Taylor no se ha perdido un solo partido en las últimas tres temporadas y se ha convertido en un corner de cobertura capaz también de presionar eficazmente al quarterback. En Nueva Orleans, Taylor acumuló siete capturas y cuatro intercepciones mientras participaba en al menos el 75% de los snaps en sus cuatro años con los Saints. Con apenas 27 años, debería tener todavía mucho buen football por delante en Tennessee. —Matt Verderame
Calificación: B-
Giants llegan a un acuerdo con Tremaine Edmunds
El coach John Harbaugh tenía la reputación de valorar mucho a los linebackers interiores durante su etapa con los Baltimore Ravens. Ahora está haciendo lo mismo con los New York Giants, algo que quedó claro cuando el equipo acordó términos con Tremaine Edmunds por tres años y 36 millones de dólares, incluidos 23.7 millones totalmente garantizados.
La semana pasada, los Chicago Bears liberaron a Edmunds, en parte por razones relacionadas con el tope salarial. Edmunds ha registrado al menos 100 tacleadas en cada una de sus ocho temporadas en la liga. Patrulló el centro de la defensa de los Buffalo Bills antes de firmar con Chicago en 2023. Edmunds es un excelente playmaker de banda a banda y ahora trabajará con el coordinador defensivo de los Giants, Dennard Wilson. —Gilberto Manzano
Calificación: B+
Bengals llegan a un acuerdo con Bryan Cook
Los Cincinnati Bengals finalmente se movieron al inicio del periodo de legal tampering, firmando a un safety local. Después de pasar cuatro años y ganar dos títulos con los Kansas City Chiefs, el safety Bryan Cook regresa a la ciudad donde jugó a nivel universitario con un contrato de tres años y 40.25 millones de dólares.
Cook se ha convertido en un safety sólido, iniciando 46 partidos en las últimas tres temporadas con Kansas City. Una pieza versátil en la parte profunda de la secundaria, Cook sumó 85 tacleadas y seis pases defendidos el año pasado, ambas cifras las mejores de su carrera. Cook no solo jugó para los Bearcats en la universidad, sino que también nació en la ciudad. Para los Bengals, mejorará de inmediato una secundaria que necesita urgentemente talento detrás de un front seven que incorporará varios rostros nuevos antes de que termine la primavera. —Matt Verderame
Calificación: B+
Titans llegan a un acuerdo con Daniel Bellinger
El coach Robert Saleh no es el único que se reunirá con ex jugadores de Nueva York. El coordinador ofensivo de los Titans, Brian Daboll, también volverá a trabajar con un jugador al que dirigió durante su etapa como entrenador de los New York Giants.
Daniel Bellinger acordó unirse a los Titans con un contrato de tres años y 24 millones de dólares, poco después de que el equipo sumara al receptor Wan'Dale Robinson, otro ex jugador de los Giants.
Bellinger aporta más como bloqueador, pero también puede generar jugadas en el juego aéreo (19 recepciones, 286 yardas y 2 touchdowns la temporada pasada). El ala cerrada veterano disputó 62 partidos después de que los Giants lo seleccionaran en la cuarta ronda del draft de 2022. —Gilberto Manzano
Calificación: C+
Falcons llegan a un acuerdo con Cameron Thomas
Los Atlanta Falcons han añadido profundidad en la posición de edge rusher. Cameron Thomas, quien pasó el último año y medio con los Cleveland Browns, acordó un contrato de un año y 3.1 millones de dólares.
Thomas, principalmente un jugador de rotación, ha participado en 58 partidos en su carrera y fue una selección de tercera ronda de los Arizona Cardinals en el draft de 2022.
Atlanta podría necesitar pronto mucha más ayuda en la posición de edge rusher dependiendo del resultado de los problemas legales que involucran a James Pearce Jr.. —Gilberto Manzano
Calificación: C
Seahawks renuevan con Josh Jobe
Aunque es probable que Seattle Seahawks pierdan tanto al safety Coby Bryant como al corner Riq Woolen en la agencia libre, el gerente general John Schneider logró retener al también corner Josh Jobe con un contrato de tres años y 24 millones de dólares.
Jobe, de 27 años, fue un agente libre no seleccionado procedente de University of Alabama que pasó dos temporadas con los Philadelphia Eagles antes de llegar a Seattle. Desde el inicio de 2024, Jobe se ha convertido en un contribuyente clave, acumulando 91 tacleadas y dos intercepciones.
Con la salida de varios jugadores en la secundaria de Seattle, se espera que el rol de Jobe siga creciendo más allá del 78% de los snaps que jugó para los campeones la temporada pasada. —Matt Verderame
Calificación: B
Titans llegan a un acuerdo con Cor’Dale Flott
Los Tennessee Titans están invirtiendo dinero en la defensa del coach Robert Saleh, incluyendo acuerdos con Alontae Taylor, John Franklin-Myers y Cor'Dale Flott, quien se espera reciba un contrato de tres años y 45 millones de dólares.
Flott comenzó su carrera como una selección de tercera ronda del draft de 2022 con los New York Giants. El cornerback tuvo altibajos en sus cuatro temporadas en Nueva York, pero el equipo tuvo suficiente confianza en él para alinearlo como titular en 37 partidos. Ahora será uno de los varios jugadores experimentados que llegan con la tarea de enderezar el rumbo en Tennessee. —Gilberto Manzano
Calificación: C+
Commanders renuevan con Marcus Mariota
Los Washington Commanders se aseguraron de mantener a su quarterback suplente al firmar a Marcus Mariota con un contrato de un año por 7 millones de dólares.
Mariota, de 32 años, pasó sus primeras cinco temporadas con los Tennessee Titans antes de pasar por los Las Vegas Raiders, Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles y ahora los Commanders. En Washington, Mariota ha participado en 14 partidos (ocho como titular), lanzando para 2,059 yardas y 14 touchdowns contra siete intercepciones, con marca de 2–6. Aunque evidentemente los Commanders esperan que Jayden Daniels tenga una temporada 2026 saludable, Mariota es una póliza de seguro de calidad. —Matt Verderame
Calificación: B+
Chargers llegan a un acuerdo con Charlie Kolar
Un día después de firmar al fullback agente libre Alec Ingold, los Los Angeles Chargers vuelven a buscar reforzar su juego terrestre al acordar un contrato, que incluye 17 millones garantizados, con el ala cerrada Charlie Kolar.
Kolar, de 27 años, llega procedente de los Baltimore Ravens tras cumplir su contrato de novato en Baltimore. El gerente general de los Chargers, Joe Hortiz, formaba parte de la oficina de los Ravens durante ese periodo y vio cómo Kolar se desarrolló hasta convertirse en uno de los mejores alas cerradas bloqueadores de la liga. Ofrece poco como receptor, registrando solo 30 recepciones en cuatro años con Baltimore. —Matt Verderame
Calificación: B+
Colts llegan a un acuerdo con Arden Key
Los Indianapolis Colts gastaron de forma agresiva el lunes para retener al receptor Alec Pierce antes de traspasar a Michael Pittman Jr.. Ahora han mejorado su defensa al añadir al edge rusher Arden Key.
Key ha jugado para los Las Vegas Raiders, San Francisco 49ers, Jacksonville Jaguars y Tennessee Titans a lo largo de su carrera de ocho años. En ese tiempo ha registrado 30.5 capturas, incluidas 16.5 en las últimas tres temporadas. Al llegar a Indianapolis, se une a un front talentoso junto al tackle defensivo DeForest Buckner y el edge rusher de tercer año Laiatu Latu, lo que le da al coordinador Lou Anarumo varias opciones a lo largo de la línea. —Matt Verderame
Calificación: B
Browns llegan a un acuerdo con Zion Johnson
La línea ofensiva de los Cleveland Browns tendrá muchos rostros nuevos esta temporada después de añadir a su segundo liniero en la última semana. Zion Johnson deja a los Los Angeles Chargers tras acordar un contrato de tres años y 49.5 millones de dólares para jugar en Cleveland.
Johnson fue inconsistente como selección de primera ronda del draft de 2022 de los Chargers, pero quizá los Browns consideraron que tuvo una situación complicada en Los Ángeles, especialmente el año pasado cuando la unidad fue devastada por lesiones. En cuatro temporadas con los Chargers, Johnson demostró durabilidad al iniciar 65 partidos. Ahora se unirá a un grupo interior que incluye a Tytus Howard, el ex tackle ofensivo de los Houston Texans que llegó a Cleveland tras el intercambio de la semana pasada. —Gilberto Manzano
Calificación: C+
Patriots llegan a un acuerdo con Reggie Gilliam
Primero, los New England Patriots le arrebataron el título del AFC East a los Buffalo Bills. Ahora también se llevaron a su fullback estrella. El lunes, New England llegó a un acuerdo con el fullback Reggie Gilliam.
Aunque se trata de un contrato significativo para un fullback, también es una decisión inteligente. Los Patriots han utilizado durante mucho tiempo a los fullbacks en el esquema de Josh McDaniels, y Gilliam es uno de los mejores, después de una temporada en la que ayudó a James Cook a ganar el título de yardas por tierra. Gilliam, de 28 años, participó en el 21% de los snaps ofensivos de Buffalo en 2025, la cifra más alta de su carrera. —Matt Verderame
Calificación: A
Bears llegan a un acuerdo con Devin Bush
Devin Bush pasó de ser una ex selección de primera ronda con dificultades a encontrar un rol dentro de la sólida defensa de los Cleveland Browns. La temporada de resurgimiento del linebacker lo llevó a acordar un contrato de tres años y 30 millones de dólares con los Chicago Bears, con 21 millones garantizados.
Es una buena cantidad de dinero para Bush, quien tuvo problemas para encontrar estabilidad como selección de primera ronda del draft de 2019 de los Pittsburgh Steelers, antes de formar una sólida dupla con el linebacker novato de Cleveland Carson Schwesinger. La temporada pasada, Bush registró 125 tacleadas totales, con tres intercepciones y dos capturas.
Desde la perspectiva de los Bears, este era un movimiento necesario para renovar una defensa de rendimiento intermedio, pero están apostando a que la producción de Bush en 2025 no haya sido un espejismo de una sola temporada. —Gilberto Manzano
Calificación: B-
Steelers llegan a un acuerdo con Jamel Dean
Pittsburgh Steelers ha estado muy activo intentando reforzar su defensa el lunes. Después de retener al cornerback Asante Samuel Jr. con un contrato de un año y 4 millones de dólares, el gerente general Omar Khan volvió a moverse al acordar términos con el ex cornerback de los Tampa Bay Buccaneers, Jamel Dean.
Dean, de 29 años, jugó sus primeras siete temporadas con los Buccaneers, ganando un anillo de Super Bowl en 2020. En ese periodo fue titular en 77 partidos, registrando 11 intercepciones y defendiendo 61 pases. Ahora en Pittsburgh, se unirá a una secundaria que incluye a Samuel y Joey Porter Jr., lo que le da a los Steelers un buen trío para enfrentar a quarterbacks como Josh Allen y Patrick Mahomes en la AFC. —Matt Verderame
Calificación: B
Raiders llegan a un acuerdo con Jalen Nailor
Nadie puede acusar a los Las Vegas Raiders de ser tacaños en esta temporada baja. Después de gastar fuerte para retener al cornerback Eric Stokes y luego adquirir a Tyler Linderbaum, Las Vegas vuelve a hacerlo con un contrato de tres años por hasta 35 millones de dólares para Jalen Nailor.
El ex receptor de los Minnesota Vikings es una contratación interesante para los Raiders después de haber jugado detrás de Jordan Addison y Justin Jefferson durante los últimos tres años. Durante su contrato de novato, Nailor atrapó 69 pases para 1,066 yardas y 11 touchdowns, pese a jugar más del 51% de los snaps ofensivos solo una vez. En Las Vegas debería tener muchas oportunidades dentro de un joven grupo de receptores que incluye a Jack Bech y Tre Tucker. —Matt Verderame
Calificación: C+
Saints llegan a un acuerdo con Travis Etienne Jr.
New Orleans Saints quedó satisfecho con lo que vio del quarterback novato Tyler Shough el año pasado, y ahora le está proporcionando ayuda. En las primeras horas del periodo de legal tampering, los Saints acordaron un contrato de cuatro años y 52 millones de dólares con el corredor estrella Travis Etienne Jr..
Etienne, de 27 años, tuvo tres temporadas de 1,000 yardas en cuatro años con los Jacksonville Jaguars y ahora jugará cerca de casa como nativo de Louisiana. Después de una temporada baja en 2024, Etienne brilló bajo el nuevo coach Liam Coen, corriendo para 1,107 yardas con promedio de 4.3 por acarreo y siete touchdowns. También tiene excelentes manos, con 168 recepciones durante su contrato de novato en Jacksonville. —Matt Verderame
Calificación: B+
Titans llegan a un acuerdo con Wan’Dale Robinson
Mientras Tennessee Titans continúa reconstruyéndose, ha encontrado un receptor para su quarterback de segundo año Cam Ward. El lunes, los Titans acordaron con el ex receptor de los New York Giants, Wan'Dale Robinson, un contrato de cuatro años y 70 millones de dólares que puede alcanzar hasta 78 millones.
Es un contrato enorme para Robinson, quien tiene 25 años y viene de su primera temporada de 1,000 yardas. Si existe alguna preocupación, es que Robinson necesitó 140 objetivos para superar la barrera de las 1,000 yardas. Solo Jerry Jeudy, de los Cleveland Browns, tuvo más para alcanzar esa marca. Aun así, para unos Titans que literalmente no tenían amenazas sólidas por fuera, este es un paso en la dirección correcta.
Tennessee comenzó el día con 92.6 millones de dólares disponibles en el tope salarial, la segunda cifra más alta detrás de los Raiders. —Matt Verderame
Calificación: B
Jets llegan a un acuerdo con David Onyemata
La búsqueda de los New York Jets por darle al coach Aaron Glenn suficientes playmakers defensivos para formar una unidad competente continuó después de que acordaran términos con David Onyemata con un contrato de un año y 10.5 millones de dólares, incluidos 9.65 millones garantizados.
Onyemata, de 33 años, pasó las últimas tres temporadas como un productivo defensor interior para los Atlanta Falcons, iniciando 47 partidos. La temporada pasada registró 62 tacleadas totales, siete para pérdida y una captura.
Ahora se unirá a un renovado grupo interior que incluye al tackle defensivo T'Vondre Sweat, a quien los Jets adquirieron en un intercambio que envió al edge rusher Jermaine Johnson II a los Tennessee Titans. —Gilberto Manzano
Calificación: B
Falcons llegan a un acuerdo con Jahan Dotson
Después de pasar las últimas dos temporadas con los Philadelphia Eagles, el receptor Jahan Dotson se dirige a los Atlanta Falcons.
Dotson comenzó su carrera como selección de primera ronda del draft de 2022 de los Washington Commanders, pero fue traspasado después de dos temporadas a Philadelphia. Allí ganó un Super Bowl mientras registraba 37 recepciones para 478 yardas y un touchdown. En el mejor de los casos, es un receptor de profundidad para los Falcons, quienes buscan cubrir la baja tras la salida de Darnell Mooney. —Matt Verderame
Calificación: D+
Cardinals llegan a un acuerdo con Tyler Allgeier
Los Arizona Cardinals están sumando poder físico a su backfield, con un corredor que logró quitarle acarreos a Bijan Robinson en Atlanta.
Tyler Allgeier acordó un contrato de dos años y 12.25 millones de dólares para unirse a un grupo de corredores muy competido en Arizona, junto a James Conner y Trey Benson. Allgeier no es nuevo en compartir acarreos después de hacerlo con Robinson durante las últimas tres temporadas.
Pero no se dejen engañar por su estatus de número 2 con los Atlanta Falcons. Mostró potencial de titular en su temporada de novato con 1,035 yardas por tierra y aporta un estilo físico de carrera que muchos equipos buscan en situaciones de corto yardaje.
Arizona no necesariamente necesitaba un corredor, pero fue golpeado duramente por lesiones en la posición la temporada pasada. Esto podría convertirse en una interesante batalla durante el campamento de verano por el derecho a ser el corredor número uno de los Cardinals. —Gilberto Manzano
Calificación: B+
Saints llegan a un acuerdo con David Edwards
Solo minutos después de acordar un contrato de cuatro años con el corredor Travis Etienne Jr., los New Orleans Saints llenaron otro hueco al llegar a un acuerdo por cuatro años y 61 millones de dólares con el guard veterano David Edwards.
Edwards, de 28 años, le da a New Orleans la fuerza que tanto necesitaba en el interior de la línea, mientras deja un gran vacío en los Buffalo Bills. En siete temporadas con los Los Angeles Rams y Buffalo, Edwards ha sido titular en 77 partidos, participando en al menos el 91% de los snaps en cuatro de las últimas cinco temporadas. Es un jugador sólido que ha cometido solo siete castigos en los últimos tres años. —Matt Verderame
Calificación: A
Bears llegan a un acuerdo con Coby Bryant
Los Chicago Bears están obteniendo la ayuda defensiva que tanto necesitaban después de sumar a un playmaker versátil con experiencia de campeonato.
Coby Bryant, recién coronado campeón del Super Bowl con los Seattle Seahawks, acordó un contrato de tres años y 40 millones de dólares para unirse a la secundaria de Chicago. Ahora será una pieza de ajedrez para el coordinador defensivo Dennis Allen, quien tendrá el lujo de mover por el campo a un jugador que comenzó su carrera como cornerback.
La transición de Bryant a safety de tiempo completo dio grandes resultados, ya que pasó de ser un cornerback rotacional a convertirse en una pieza valiosa en la defensa de Mike Macdonald. Bryant, quien ha iniciado 34 partidos en su carrera, ha registrado siete intercepciones combinadas en las últimas dos temporadas. —Gilberto Manzano
Calificación: B
Chiefs llegan a un acuerdo con Khyiris Tonga
La temporada pasada, los Kansas City Chiefs no pudieron encontrar un buen complemento para Chris Jones en el interior de la línea defensiva, rotando entre el poco convincente trío de Mike Pennel, Derrick Nnadi y Jerry Tillery. El lunes, el gerente general Brett Veach dio un golpe sobre la mesa al acordar términos con Khyiris Tonga por tres años y 21 millones de dólares, incluidos 14 millones garantizados.
Tonga, de 29 años, jugó para los New England Patriots el año pasado, registrando 24 tacleadas, incluidas dos para pérdida. Con 6 pies 4 pulgadas de estatura y 338 libras, es un “space-eater” que jugará principalmente en primeros downs y en situaciones contra la carrera. Ofrece poco en el pass rush, con apenas media captura en cinco temporadas con los Chicago Bears, Minnesota Vikings, Arizona Cardinals y Patriots, pero cubre una necesidad importante para Kansas City. —Matt Verderame
Calificación: B-
Lions llegan a un acuerdo con Cade Mays
Un año después de perder a Frank Ragnow por retiro, los Detroit Lions han encontrado a su reemplazo a largo plazo en Cade Mays, quien acordó un contrato de tres años y 25 millones de dólares, dándole a Detroit su tercer centro titular en el mismo número de temporadas.
Mays, de 26 años, fue titular en 12 partidos la temporada pasada con los Carolina Panthers y en 27 durante su contrato de novato con el equipo. Con 325 libras, es un liniero que se mueve bien en el juego terrestre, algo que debería encajar perfectamente en el esquema de los Lions, dándoles a un hombre grande y atlético en el centro para ayudar a abrir camino a Jahmyr Gibbs. Con múltiples necesidades en la línea ofensiva, la de centro era la más importante para Detroit. —Matt Verderame
Calificación: A-
Commanders llegan a un acuerdo con Amik Robertson
Amik Robertson acordó unirse a su tercer equipo. Washington Commanders intenta reconstruirse después de perderse los playoffs en 2025, un año después de alcanzar el juego por el título de la NFC.
Robertson pasó cuatro años con los Las Vegas Raiders antes de unirse a los Lions para las temporadas 2024 y 2025, iniciando 35 partidos en ese lapso y registrando cinco intercepciones. Con Washington, el cornerback de 183 libras tendrá un rol como titular junto al jugador de tercer año Mike Sainristil, especialmente tras la salida del veterano Marshon Lattimore. La temporada pasada, Robertson participó en el 76% de los snaps defensivos de Detroit. —Matt Verderame
Calificación: B
Saints llegan a un acuerdo con Ryan Wright
New Orleans Saints tiene un nuevo pateador de despeje. El lunes, los Saints acordaron un contrato de cuatro años y 14 millones de dólares con Ryan Wright, quitándoselo a los Minnesota Vikings.
Wright pasó sus primeras cuatro temporadas en Minnesota, sin perderse un solo partido y promediando 47.9 yardas por despeje. Es un movimiento pequeño para New Orleans, pero importante, ya que los Saints terminaron últimos de la liga en yardas por despeje el año pasado con 43.3. —Matt Verderame
Calificación: A-
Giants llegan a un acuerdo con Jordan Stout
La conexión de Baltimore Ravens con New York Giants es real. Después de ver a John Harbaugh firmar con Big Blue, los Ravens ahora han perdido al ala cerrada Isaiah Likely y al pateador de despeje Jordan Stout ante los Giants, con Stout acordando un contrato de tres años y 12.3 millones de dólares.
Stout se convierte en el pateador de despeje mejor pagado de la liga y con justa razón después de ser nombrado All-Pro del primer equipo en 2025. Promedió 50.1 yardas por despeje y el 45.3% de sus patadas cayó dentro de la yarda 20 rival. Será un arma para New York, que busca reconstruirse rápidamente a pesar de contar con poco espacio en el tope salarial. —Matt Verderame
Calificación: A
Buccaneers llegan a un acuerdo con Alex Anzalone
Alex Anzalone fue uno de los nombres más importantes en llegar al mercado entre los linebackers, y no duró mucho tiempo disponible. El lunes, los Tampa Bay Buccaneers acordaron un contrato de dos años y 17 millones de dólares con Anzalone, dándoles otro talento en el segundo nivel para emparejar con Lavonte David.
Anzalone jugó cinco temporadas con los Detroit Lions después de cuatro campañas con los New Orleans Saints. Durante su tiempo en Detroit fue el linebacker central de un equipo que llegó dos veces a la ronda divisional, aunque sin alcanzar el Super Bowl. Un buen linebacker en cobertura, Anzalone registró 33 pases defendidos con los Lions, además de nueve capturas y 26 tacleadas para pérdida. —Matt Verderame
Calificación: A-
Jets llegan a un acuerdo con Demario Davis
New York no puede dejar de firmar (o intercambiar por) talento defensivo. En el primer día del periodo de legal tampering, los New York Jets han sumado a Demario Davis, Joseph Ossai y Kingsley Enagbare, junto con . Davis es el más condecorado de todos y acordó un contrato de dos años por un valor de .
Davis, de 37 años, es cinco veces All-Pro y dos veces Pro Bowler, y ha pasado las últimas ocho temporadas con los New Orleans Saints. También jugó cinco años con los Jets antes de dirigirse a New Orleans, donde se convirtió en una estrella. Aunque es uno de los jugadores de posición más veteranos de la liga, Davis sigue siendo sólido, como lo demuestran sus 143 tacleadas y seis para pérdida el año pasado.
Calificación: B-
Dolphins llegan a un acuerdo con Malik Willis
Miami Dolphins pasó la mañana anunciando la salida del quarterback veterano Tua Tagovailoa. Luego, a primera hora de la tarde, firmó a su reemplazo.
El lunes, los Dolphins acordaron términos con el quarterback agente libre Malik Willis por tres años y 67.5 millones de dólares. El acuerdo saca del mercado al quarterback más codiciado y le da a Miami una opción joven bajo centro, ya que Willis tiene solo 26 años.
El contrato incluye 45 millones de dólares garantizados, lo que probablemente significa que Miami puede salir de él después de los primeros dos años si es necesario. Willis fue originalmente una selección de tercera ronda de los Tennessee Titans procedente de Liberty University antes de llegar a los Green Bay Packers en 2024. En Green Bay inició tres partidos y ganó dos. Completó el 78.7% de sus pases con los Packers, lanzando seis touchdowns sin intercepciones.
Willis es una proyección y una apuesta, pero una que vale la pena para un equipo que necesita desesperadamente una respuesta en la posición de quarterback. —Matt Verderame
Calificación: B
Giants llegan a un acuerdo con Isaiah Likely
John Harbaugh fue a los New York Giants en busca de un nuevo comienzo. Ahora Isaiah Likely está haciendo lo mismo.
El lunes, los Giants y el ala cerrada acordaron un que le dará a Jaxson Dart otra arma a la cual lanzar. Likely, de 25 años, llega procedente de los Baltimore Ravens después de pasar sus primeras cuatro temporadas con Harbaugh y el equipo, donde compartió snaps con el veterano Mark Andrews. Su mejor temporada llegó en 2024, cuando atrapó 42 pases en 58 objetivos para 477 yardas y seis touchdowns. —Matt Verderame
Calificación: B
Chiefs llegan a un acuerdo con Kenneth Walker III
Después de una decepcionante temporada de 6–11, los Kansas City Chiefs están haciendo todo lo posible por reconstruirse rápidamente. Tras intercambiar al corner All-Pro Trent McDuffie, Kansas City ha llegado a un acuerdo en principio por tres años con el corredor Kenneth Walker III, incluidos casi 28 millones de dólares garantizados.
Walker viene de una temporada sobresaliente en la que corrió para 1,027 yardas con un promedio de 4.6 por acarreo y cinco touchdowns, antes de ganar el premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl con los Seattle Seahawks. En su temporada de 25 años, Walker le da a Patrick Mahomes la primera amenaza terrestre legítima de su carrera, ya que ningún corredor de los Chiefs ha superado las 1,000 yardas desde que Mahomes se convirtió en titular en 2018.
Aunque Kansas City todavía tiene más trabajo por hacer, incluido volver a firmar a Travis Kelce, los Chiefs han tenido un inicio agresivo en la agencia libre. —Matt Verderame
Calificación: A
Colts retienen al receptor Alex Pierce
A pesar de que técnicamente llegó al mercado de agentes libres, los Indianapolis Colts pudieron retener a su receptor estrella Alec Pierce con el contrato más grande en la historia del mercado abierto para la posición. El lunes, los Colts firmaron .
Pierce, de 25 años, registró 1,003 yardas con apenas 47 recepciones en 2025, liderando a Indianapolis en yardas. El equipo valora la capacidad de Pierce para el pase profundo, ya que ha liderado la liga en yardas por recepción dos veces: en 2024 (22.3) y en 2025 (21.3).
La gran pregunta ahora es si los Colts cortarán al también receptor Michael Pittman Jr.. Si lo hacen, el equipo ahorrará 24 millones de dólares en espacio salarial. En última instancia, si ese es el caso, Indianapolis se está quedando con Pierce por encima del más veterano Pittman, lo cual tiene sentido, pero también conlleva un riesgo significativo dada la magnitud y duración del contrato. —Matt Verderame
Calificación: B-
Panthers llegan a un acuerdo con Jaelan Phillips
Los Carolina Panthers estaban desesperados por ayuda en el pass rush antes de la agencia libre. ¿Qué tan desesperados? Le dieron 120 millones de dólares (80 millones garantizados) por cuatro años a Jaelan Phillips, quien, aunque es un buen jugador, tiene algunas preocupaciones importantes.
Phillips ha estado lesionado durante buena parte de su carrera, con una rotura del tendón de Aquiles y una rotura de ligamento cruzado anterior que lo dejaron fuera de todos menos 12 partidos entre 2023 y 2024.
La temporada pasada, Phillips fue traspasado de los Miami Dolphins a los Philadelphia Eagles, registrando cinco capturas y 14 golpes al quarterback entre sus dos equipos.
A pesar de recibir el sexto mayor salario garantizado para un edge rusher en términos de dinero garantizado y total, Phillips nunca ha superado las ocho capturas ni ha sido seleccionado al Pro Bowl en su carrera. Es un buen jugador pagado como si fuera uno de élite.
Calificación: F
Rams llegan a un acuerdo con Jaylen Watson
Los Los Angeles Rams están reuniendo nuevamente a la banda en Los Angeles. Primero intercambiaron por el corner All-Pro Trent McDuffie. Luego, el lunes, acordaron un contrato de tres años y 51 millones de dólares con su ex compañero en Kansas City, Jaylen Watson.
Watson fue una selección de séptima ronda del draft de 2022 procedente de Washington State University y se convirtió en una pieza habitual de la secundaria de Steve Spagnuolo. El jugador de 27 años ganó dos Super Bowl con los Kansas City Chiefs mientras iniciaba 29 partidos y registraba tres intercepciones.
Con 6 pies 2 pulgadas y 197 libras, Watson es un corner grande y físico que puede jugar cobertura press-man y le da a los Rams una buena opción en el perímetro junto al versátil McDuffie, quien puede jugar por dentro o por fuera. —Matt Verderame
Calificación: A-
Jets llegan a un acuerdo con Joseph Ossai
Nadie ha estado más ocupado que los New York Jets en el inicio de la agencia libre. Uno de sus movimientos importantes es la firma de Joseph Ossai, quien llega procedente de los Cincinnati Bengals después de acordar un contrato de tres años y 36 millones de dólares, incluidos 22.5 millones garantizados.
Ossai cumplió su contrato de novato de cuatro años con Cincinnati y desafortunadamente es más recordado por su golpe tardío sobre Patrick Mahomes en los segundos finales del juego por el título de la AFC de 2022, lo que preparó un gol de campo ganador de Harrison Butker. Ossai suma 14.5 capturas en su carrera, con cinco en cada una de las últimas dos temporadas. Un buen jugador con potencial, los Jets esperan que pueda unirse a un pass rush que incluye al recién adquirido Kingsley Enagbare y a Will McDonald IV. —Matt Verderame
Calificación: C
Jets llegan a un acuerdo con Kingsley Enagbare
New York ha estado extremadamente activo el lunes. Primero, los Jets intercambiaron por Minkah Fitzpatrick. Luego, incorporaron a un trío de nuevos jugadores defensivos, incluidos Demario Davis y Joseph Ossai (mencionados arriba), y ahora a Kingsley Enagbare, quien acordó un contrato de un año y 10 millones de dólares.
Enagbare jugó sus primeras cuatro temporadas con los Green Bay Packers y realizó un buen trabajo en su línea defensiva. El ala defensiva fue un jugador rotacional, produciendo 11.5 capturas durante ese periodo, con dos el año pasado junto con nueve golpes al quarterback. En Green Bay, participó consistentemente entre el 41% y el 47% de los snaps defensivos. Con los Jets, probablemente tendrá un rol similar en la defensa de Aaron Glenn, mientras New York intenta salir del fondo de la AFC East. —Matt Verderame
Calificación: C+
Vikings llegan a un acuerdo con James Pierre
Minnesota Vikings no está esperando para mejorar. Dentro de la primera hora del periodo de legal tampering, los Vikings llegaron a un acuerdo con el corner James Pierre por dos años y hasta 8.5 millones de dólares. En 2025, Pierre fue sobresaliente, según Pro Football Focus, obteniendo su mejor calificación para cornerbacks de perímetro con 88.5.
Pierre, de 29 años, pasó las primeras seis temporadas de su carrera con los Pittsburgh Steelers, jugando en 95 partidos con 13 titularidades. En ese lapso registró cuatro intercepciones, sin jugar nunca más del 38% de los snaps defensivos. Un defensive back rotacional, puede ayudar a Minnesota en una variedad de paquetes bajo el coordinador Brian Flores, además de contribuir en equipos especiales. —Matt Verderame
Calificación: B-
Patriots llegan a un acuerdo con Dre’Mont Jones
Los New England Patriots realizaron uno de los primeros movimientos importantes del periodo de legal tampering al fichar al pass rusher Dre'Mont Jones con un contrato de tres años y 39 millones de dólares. Jones dividió su tiempo entre los Tennessee Titans y los Baltimore Ravens la temporada pasada, registrando siete capturas y 24 golpes al quarterback.
A los 29 años, tres años es el plazo adecuado para un jugador que nunca ha sido una estrella (cero temporadas con capturas de dos dígitos), pero que es un contribuyente constante y puede jugar junto a Christian Barmore y Milton Williams en el frente defensivo. Jones también ha demostrado durabilidad, jugando al menos 13 partidos en cada una de sus siete temporadas.
Calificación: A-
Raiders renuevan a Eric Stokes
Seleccionado en primera ronda por los Green Bay Packers pero limitado a solo cuatro temporadas plagadas de lesiones en Green Bay, Eric Stokes parece haber encontrado su lugar en Las Vegas. Después de jugar en 2025 con los Las Vegas Raiders, Stokes regresará a la ciudad con un nuevo acuerdo.
Stokes, de 27 años, jugó 16 partidos con los Raiders la temporada pasada, acumulando cinco pases defendidos y 53 tacleadas, además de tres tacleadas para pérdida. Para Las Vegas, que tiene el mayor espacio salarial de la liga, mantener a Stokes es un buen negocio. —Matt Verderame
Calificación: B
Jaguars renuevan a Montaric Brown
Jacksonville Jaguars tuvo una temporada sobresaliente en 2025, ganando la AFC South con 13 victorias gracias a una defensa renovada y al esquema ofensivo del coach Liam Coen. El lunes, los Jaguars retuvieron a una de sus estrellas emergentes al firmar al corner Montaric Brown por tres años y 33 millones de dólares.
Brown, de 26 años, fue inicialmente una selección de séptima ronda procedente de University of Arkansas en 2022 antes de convertirse en titular a tiempo completo en su tercera temporada. El año pasado inició 12 partidos (jugó 15) mientras acumulaba 51 tacleadas y dos intercepciones. —Matt Verderame
Calificación: B+
Texans renuevan a Sheldon Rankins
Houston Texans ha alcanzado la ronda divisional de la AFC en tres temporadas consecutivas y está trabajando para asegurar parte de su núcleo antes de la agencia libre. Después de firmar al guard Ed Ingram con un contrato de tres años, Houston mantuvo al tackle defensivo Sheldon Rankins el lunes por la mañana con un acuerdo de dos años que incluye 12 millones de dólares garantizados.
Rankins, quien cumplirá 32 años durante esta temporada baja, registró tres capturas en 17 partidos el año pasado. Después de pasar los primeros cinco años de su carrera con los New Orleans Saints, Rankins jugó con los New York Jets, Texans y Cincinnati Bengals antes de regresar a Houston en 2025. Con el también liniero defensivo Denico Autry entrando al mercado abierto, mantener a Rankins para controlar el interior era una prioridad. —Matt Verderame
Calificación: A-
Steelers renuevan a Asante Samuel Jr.
Pittsburgh Steelers realizó su primer movimiento notable de la semana el lunes por la mañana, manteniendo al corner Asante Samuel Jr. con un contrato de un año y 4 millones de dólares.
Samuel, de 26 años, estaba con los Los Angeles Chargers en su contrato de novato, pero se le permitió salir en la agencia libre después de sufrir una lesión en el cuello en 2024. Una vez que estuvo físicamente apto para jugar, Samuel firmó con los Steelers y disputó seis partidos, registrando un pase defendido y una intercepción. Jugando el 58% de los snaps, Samuel demostró que puede aportar ayuda de nivel titular junto a Joey Porter Jr.. —Matt Verderame
Calificación: B+
Bears renuevan a D’Marco Jackson Jr.
D’Marco Jackson Jr. desempeñó un papel pequeño en defensa y uno mayor en equipos especiales en 2025, y fue recompensado el lunes por la mañana con un contrato de dos años y 7.5 millones de dólares.
Después de pasar sus primeras dos temporadas con los New Orleans Saints, Jackson firmó con los Chicago Bears el año pasado, participando en el 26% de los snaps defensivos y el 63% en equipos especiales. En defensa, el linebacker fue activo con 43 tacleadas, incluidas dos para pérdida, además de una captura. —Matt Verderame
Calificación: A-
Steelers renuevan a Cole Holcomb
Solo horas después de firmar a Asante Samuel Jr. con una extensión de un año, los Pittsburgh Steelers atendieron más asuntos defensivos el lunes por la mañana al retener al linebacker Cole Holcomb con un nuevo acuerdo.
Holcomb, de 29 años, jugó de manera limitada en defensa para Pittsburgh en 2025, participando en solo el 21% de los snaps. Sin embargo, también contribuyó en equipos especiales al disputar el 44% de esos snaps. Desde 2022, Holcomb ha jugado solo 29 partidos con Washington Commanders y Steelers, por lo que la durabilidad es una preocupación. —Matt Verderame
Calificación: C-
Packers renuevan a Nick Niemann
Green Bay Packers continuó con su actividad el lunes por la mañana al firmar al linebacker Nick Niemann con un contrato de un año y 2.25 millones de dólares. Niemann pasó sus primeras cuatro temporadas con los Los Angeles Chargers antes de firmar con los Packers la temporada baja pasada.
A sus 28 años, Niemann es estrictamente un especialista en equipos especiales para Green Bay. No jugó un solo snap defensivo en 2025, pero estuvo en el campo en el 60% de los snaps de equipos especiales, mostrando su valor en la cobertura de regresos.
Calificación: B-
Giants renuevan a Chris Manhertz
Los New York Giants trabajan con un presupuesto limitado, con menos de 15 millones de dólares en espacio salarial al comenzar el lunes por la mañana, pero se aseguraron de mantener al ala cerrada Chris Manhertz con un contrato de un año.
Manhertz es un ala cerrada bloqueador de 33 años que probablemente desempeñará un papel importante en la ofensiva del coach John Harbaugh, que durante mucho tiempo ha contado con un jugador de ese tipo en Baltimore Ravens. En 10 temporadas con los New Orleans Saints, Carolina Panthers, Jacksonville Jaguars, Denver Broncos y Giants, Manhertz tiene solo 30 recepciones, pero ha demostrado un enorme valor como una extensión en línea del juego terrestre. —Matt Verderame
Calificación: B
Broncos acuerdan con Sam Ehlinger
Después de que Jarrett Stidham fuera el titular en el juego por el campeonato de la AFC, quizá tenga suficiente mercado como para encarecerse y salir de Denver. Si eso ocurre, los Broncos ya tienen a su suplente para Bo Nix en Ehlinger, quien firmó un contrato de un año y 2 millones de dólares para permanecer en Denver.
Ehlinger, de 27 años, pasó sus primeras tres temporadas con los Colts y no ha sido titular desde 2022, ni ha visto el campo en ninguna capacidad desde 2023. Cuando jugó, lanzó tres touchdowns contra tres intercepciones. Selección de sexta ronda en 2021 procedente de Texas, Ehlinger ofrece experiencia y conocimiento del sistema de Sean Payton tras haber pasado un año con los Broncos. —Matt Verderame
Calificación: C
Vikings acuerdan con Eric Wilson
Wilson ha pasado por varios equipos de la liga, comenzando con los Vikings antes de ir a Eagles, Texans y Packers. De regreso en Minnesota el año pasado, Wilson tuvo una campaña de despegue a los 30 años, totalizando 6.5 sacks y 40 presiones, ambas cifras las más altas entre los linebackers que no juegan como edge la temporada pasada.
Al borde de la agencia libre, Wilson fue recompensado con un nuevo contrato de tres años y 22.5 millones de dólares. Es una cifra enorme para un jugador que antes era un trotamundos, pero que ha encontrado un buen rol en la defensa del coordinador Brian Flores tanto contra la carrera como contra el pase, con 20 detenciones contra la carrera y 4.4 yardas permitidas por objetivo en cobertura, según Next Gen Stats de la NFL. —Matt Verderame
Calificación: B+
Texans acuerdan con Ed Ingram
Houston ya ha sacudido su línea ofensiva este mes con el traspaso de Tytus Howard a los Browns, pero está manteniendo una pieza clave en el interior. Los Texans estuvieron activos el lunes por la mañana, firmando al guard Ed Ingram con un contrato de tres años por 37.5 millones de dólares.
Ingram, de 27 años, fue un pilar la temporada pasada tras llegar procedente de los Vikings. Jugó en 14 partidos y, aunque es un excelente bloqueador para el juego terrestre, es regular en protección de pase. Ingram permitió cinco sacks y 30 presiones según Pro Football Focus, algo que ha sido un problema desde sus años en Minnesota. —Matt Verderame
Calificación: B-
8 DE MARZO
Chargers firman a Alec Ingold
Los Chargers no están esperando. Después de firmar al centro Tyler Biadasz con un contrato de tres años y 30 millones de dólares a principios de esta semana y luego renovar al edge rusher Khalil Mack con un acuerdo de 18 millones para 2025, ahora han añadido un segundo fullback a su roster.
Tras pasar la temporada pasada con Scott Matlock actuando como fullback de 300 libras en el 31% de los snaps, Los Ángeles decidió darle al ex fullback de los Dolphins, Alec Ingold.
Ingold, de 29 años, pasó cuatro años con el coordinador ofensivo de los Chargers, Mike McDaniel, en Miami. En ese lapso, Ingold jugó entre el 33% y el 40% de los snaps ofensivos mientras acumuló 406 yardas totales y tres touchdowns, bloqueando para Raheem Mostert y De’Von Achane.
Calificación: C
Rams extienden a Trent McDuffie
Menos de una semana después de enviar cuatro selecciones a los Chiefs por Trent McDuffie, incluida su elección de primera ronda de 2026, los Rams aseguraron a su corner estrella.
La noche del domingo, el gerente general Les Snead firmó a McDuffie con un contrato que marca el mercado, incluyendo 124 millones de dólares por cuatro años (31 millones anuales), con un enorme total de 100 millones garantizados. El valor total, el promedio anual y el dinero garantizado son todos récord para un corner, dándole a McDuffie un tipo de contrato que rara vez se ve para un jugador que no es quarterback.
McDuffie, de 25 años, ganó dos Super Bowls y disputó un tercero en Kansas City después de ser seleccionado en la primera ronda de 2022 procedente de Washington. El nativo de California es dos veces All-Pro y puede jugar tanto en el slot como por fuera, y con los Chiefs jugó al menos el 90% de los snaps en las cuatro campañas. También es un excelente blitzero, con 5.5 sacks y 15 golpes al quarterback en su carrera. El dinero es enorme, pero también lo es la capacidad de McDuffie.
Calificación: B+
Cardinals renuevan con Blake Gillikin
Arizona es un gran fanático de sus equipos especiales. El mismo día que los Cardinals extendieron al pateador Chad Ryland con un acuerdo de un año, hicieron lo mismo con el punter Blake Gillikin con un contrato de hasta 2.65 millones de dólares.
Gillikin fue uno de los mejores punters de la liga en 2025 antes de sufrir una lesión en la espalda. Terminó primero en la NFL con 51.7 yardas por despeje y también estuvo entre los cinco mejores en esa categoría en cada uno de los dos años anteriores. Con apenas 28 años, es una contratación de calidad para un equipo de Arizona que busca recuperarse de una miserable temporada de tres victorias.
Calificación: A
Colts renuevan con Blake Grupe
Indianapolis ha estado bastante ocupado esta semana, incluyendo el acuerdo para traspasar al linebacker Zaire Franklin a los Packers. Los Colts continuaron haciendo movimientos el domingo por la tarde, reteniendo al pateador Blake Grupe con un contrato de un año por hasta 1.4 millones de dólares.
Grupe, de 27 años, pasó sus primeras dos temporadas y parte de 2025 con los Saints antes de firmar con los Colts para reemplazar a Spencer Shrader, quien se perdió el resto del año por una rotura de ligamento cruzado anterior. Durante sus cinco juegos con Indianapolis, Grupe convirtió los 11 goles de campo que intentó y tuvo marca perfecta de 10 de 10 en puntos extra.
Calificación: B+
Cardinals renuevan con Chad Ryland
Arizona ya ha estado activo en esta temporada baja, anunciando su intención de seguir adelante sin el quarterback Kyler Murray apenas unas semanas después de presentar a Mike LaFleur como su nuevo entrenador. Los Cardinals hicieron un movimiento mucho menor durante el fin de semana, trayendo de vuelta al pateador Chad Ryland con un contrato de un año.
Francamente, es un poco sorprendente que el gerente general Monti Ossenfort haya decidido retener a Ryland. En 2023, fue terrible como novato con los Patriots, acertando apenas el 64% de sus goles de campo. Luego, después de convertir el 87.5% para Arizona en 2024, volvió a tener problemas la temporada pasada, conectando solo 25 de 33 intentos (75.8%).
Calificación: D-
Texans renuevan con E.J. Speed
Houston aseguró a un contribuidor clave en equipos especiales y a un linebacker de profundidad el domingo por la tarde, extendiendo a E.J. Speed con un contrato de dos años y 13 millones de dólares.
Speed, de 30 años, jugó el 44% de los snaps defensivos en su primer año con los Texans después de pasar seis campañas con los Colts. En 2025 totalizó 62 tacleadas, incluidas tres para pérdida, ayudando a que Houston terminara primero en puntos permitidos. En equipos especiales, Speed jugó el 52% de los snaps, dándole a Houston un jugador que puede rendir en una variedad de situaciones.
Calificación: B
Broncos renuevan con Justin Strnad
Después de ser casi exclusivamente un jugador de equipos especiales durante los primeros tres años de su carrera, Justin Strnad se ha convertido en un defensor de calidad para los Broncos. El domingo por la mañana, Strnad fue recompensado por su rendimiento con un contrato de tres años por 18 millones de dólares, según James Palmer de The Athletic.
Strnad, de 29 años, jugó en 16 partidos el año pasado (ocho como titular), incluyendo el 55% de los snaps, registrando 4.5 sacks para los campeones de la AFC West. En el segundo nivel de la defensa de Denver, clasificada segunda en la liga, Strnad sumó 58 tacleadas, incluidas cinco para pérdida y ocho golpes al quarterback, dándole a los Broncos otra opción de calidad junto a Dre Greenlaw y Alex Singleton.
Calificación: B-
Packers renuevan con Sean Rhyan
Con Green Bay renovando una parte considerable de su roster en esta temporada baja, encontró la forma de mantener a una pieza ofensiva a largo plazo, renovando al centro Sean Rhyan con un contrato de tres años y 33 millones de dólares, incluido un bono por firma de 11 millones.
Rhyan, de 25 años, fue titular en 11 partidos para los Packers en 2025 después de haber iniciado 17 juegos en sus tres campañas anteriores. Como Green Bay podría desprenderse del tackle Rasheed Walker y del guard/centro Elgton Jenkins en los próximos días, los Packers pudieron retener a Rhyan, quien puede jugar en múltiples posiciones.
Calificación: B
7 DE MARZO
Ravens renuevan con Tyler Huntley
Baltimore está trayendo de vuelta a uno de sus habituales, manteniendo al quarterback suplente Tyler Huntley con un contrato de dos años por 11 millones de dólares.
Después de pasar sus primeras cuatro temporadas con los Ravens, Huntley se fue a los Dolphins en 2024 antes de regresar a Baltimore en 2025, iniciando dos partidos. Ha sido titular en 11 juegos y ha aparecido en 25, lanzando para 13 touchdowns y 10 intercepciones. Con 28 años, es un buen suplente para Lamar Jackson y uno importante, ya que Jackson se ha perdido tiempo considerable en tres de las últimas cinco temporadas.
Calificación: B+
49ers renuevan con Eddy Piñeiro
Después de pasar por una gran cantidad de pateadores en los últimos años, los 49ers han decidido mantenerse con Eddy Piñeiro, quien acordó un contrato de cuatro años por 17 millones de dólares.
El veterano de 30 años llegó durante la temporada 2025 para reemplazar al cortado Jake Moody y resultó ser un gran hallazgo, acertando todos menos uno de sus 29 intentos de gol de campo. En su carrera, Piñeiro ha jugado para los Bears, Jets y Panthers, pasando los tres años previos en Carolina antes de unirse a San Francisco. Piñeiro ha sido durante mucho tiempo un pateador confiable, acertando el 89.7% de sus goles de campo.
Calificación: B
Cowboys colocan tender de segunda ronda al RFA Brandon Aubrey
Dallas es uno de los pocos equipos con una verdadera arma en la posición de pateador, y se aseguró de mantener esa arma al colocar un tender de segunda ronda sobre Brandon Aubrey, agente libre restringido.
Esencialmente, otro equipo puede ofrecerle un contrato a Aubrey y, si los Cowboys igualan la oferta, se quedará en Dallas. Si Dallas decide no igualarla, recibiría una selección de segunda ronda a cambio. Suponiendo que Aubrey no reciba ofertas externas, jugará la temporada 2026 con un contrato de un año por 5.76 millones de dólares. La temporada pasada, Aubrey convirtió 36 de 42 goles de campo y falló solo un punto extra. También anotó 11 goles de campo de más de 50 yardas y tiene marca de 37 de 48 en ese tipo de patadas a lo largo de su carrera de tres años.
Calificación: A-
Chargers renuevan con Khalil Mack
El sábado por la noche, los Chargers hicieron un movimiento para mantener a uno de sus mejores jugadores, firmando al edge rusher Khalil Mack con un contrato de un año totalmente garantizado por 18 millones de dólares.
Mack, de 35 años, regresa para su quinta temporada con Los Ángeles después de pasar sus primeros ocho años con los Raiders y los Bears. Aunque ya no es el mismo jugador que era hace algunos años, Mack siguió siendo útil para los Chargers en 2025, acumulando 5.5 sacks y 11 golpes al quarterback en 12 partidos. A estas alturas, es la segunda opción en el pass rush detrás de Tuli Tuipulotu, pero vale la pena mantenerlo. Los Chargers, que perdieron en la ronda de comodines, también tuvieron el lujo de pagar una cifra alta considerando que comenzaron el día con 95.7 millones de dólares de espacio en el tope salarial, solo detrás de los Raiders.
Aunque Mack es costoso, vale la pena retenerlo. Sin embargo, si Los Ángeles mantuvo a Mack a costa de también conservar a Odafe Oweh, es una decisión mucho más cuestionable.
Bills renuevan con Connor McGovern
Dos días después de adquirir a DJ Moore, los Bills hicieron otro movimiento para fortalecer su ofensiva, firmando al veterano centro Connor McGovern con un contrato de cuatro años y 52 millones de dólares, con 32 millones garantizados, asegurando al hombre en el centro para Josh Allen.
Con 28 años, McGovern es ahora el tercer centro mejor pagado de la liga en valor anual y dinero garantizado, solo detrás de Creed Humphrey, de los Chiefs, y Cam Jurgens, de los Eagles. Después de tres temporadas con los Cowboys, llegó a Buffalo como agente libre en 2023, iniciando 49 partidos y registrando apenas ocho castigos. Pro Bowler en 2024, McGovern se encuentra entre los mejores centros de la liga.
Calificación: B+
6 DE MARZO
Commanders renuevan con Treylon Burks
Los Commanders están trayendo de vuelta a uno de sus agentes libres internos, llegando a un acuerdo con el receptor Treylon Burks por un contrato de un año y 4 millones de dólares. Burks, de 25 años, fue una selección de primera ronda de los Titans en 2022, pero nunca encontró su lugar en Nashville, registrando solo un touchdown en medio de tres temporadas plagadas de lesiones.
En Washington, Burks jugó en ocho partidos el año pasado, atrapando 10 pases para 130 yardas y una anotación. Aunque claramente se encuentra más abajo en el depth chart, Burks ofrece algo de profundidad con potencial para un equipo de Commanders que carece de talento por el perímetro más allá de la superestrella Terry McLaurin.
Calificación: C
Patriots renuevan con Tommy DeVito
Chicken Cutlets está de vuelta en New England. El viernes por la tarde, los Patriots y el quarterback Tommy DeVito acordaron un contrato de dos años y 7.4 millones de dólares, con 2 millones garantizados, dándole a Drake Maye su suplente hasta 2027.
DeVito, de 27 años, pasó dos temporadas con los Giants, iniciando ocho partidos y ganando tres de ellos. Ha lanzado para 1,358 yardas con ocho touchdowns y tres intercepciones, dándole al coordinador ofensivo Josh McDaniels al menos algo de experiencia en caso de una lesión de Maye.
Calificación: B-
Rams renuevan con Kam Curl
Solo dos días después de concretar un enorme traspaso por el corner All-Pro Trent McDuffie (que se hará oficial cuando el nuevo año de la liga comience a las 4 p.m. ET del miércoles), los Rams aseguraron otra pieza clave de su secundaria el viernes, renovando al safety Kam Curl por tres años y 36 millones de dólares.
Curl, de 26 años, se unió a los Rams en 2024 y se ha convertido en un titular de calidad durante las últimas dos temporadas, iniciando 33 partidos de temporada regular mientras acumulaba 14 pases defendidos, tres sacks y dos intercepciones. En la victoria de playoffs del año pasado sobre los Bears, Curl brilló con una intercepción a Caleb Williams, además de 13 tacleadas en el triunfo de Los Ángeles por 20–17 en tiempo extra.
Con Curl fuera del mercado, los Rams están prácticamente listos en la secundaria mientras que el mercado de agentes libres aún cuenta con Bryan Cook, Jaquan Brisker, Nick Cross y Coby Bryant para los equipos que necesitan un safety.
Calificación: A-
Chargers firman a Tyler Biadasz
En lugar de esperar para ver si Linderbaum llegaba a la agencia libre, los Chargers reemplazaron al retirado Bradley Bozeman temprano el viernes por la mañana, firmando a Biadasz con un contrato de tres años por 30 millones de dólares.
Biadasz, de 28 años, es un veterano de seis temporadas y Pro Bowler en una ocasión que jugó sus primeras cuatro campañas con los Cowboys antes de unirse a los Commanders antes de la temporada 2024. Aunque este es el tercer equipo de Biadasz en cuatro temporadas, es un centro de calidad y una mejora inmediata sobre Bozeman.
Calificación: B
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/03/2026, traducido al español para SI México.