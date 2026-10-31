Ahora es el momento adecuado para que los Raiders pongan a Fernando Mendoza en lugar de Kirk Cousins

Como dice el refrán, no hay mejor momento que el presente. Y ese bien podría ser el caso de los Raiders en este momento.

Después de su derrota por 35-21 ante los Rams en la Semana 7, Las Vegas acumula cuatro derrotas consecutivas tras comenzar la temporada con marca de 3-0 y ocupa el tercer lugar de la AFC West, por delante de los Chargers, que tienen marca de 0-6. El lado positivo —sin juego de palabras— del récord de 3-4 de los Raiders al cumplirse dos meses de temporada es que les da un motivo para sentar al quarterback veterano Kirk Cousins y darle la oportunidad a la primera selección del Draft, Fernando Mendoza.

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"Si no soy la mejor opción, tampoco quiero estar ahí", dijo Cousins sin rodeos después de la derrota del domingo, al responder una pregunta sobre cuándo Mendoza asumirá finalmente el puesto. "Quiero que nuestro equipo tenga las mejores posibilidades de ganar partidos. [...] La organización hará lo que considere mejor, pero creo que Fernando ha hecho un gran trabajo y tiene un futuro brillante por delante. Yo voy a intentar salir al campo y jugar lo mejor posible para ayudarnos a ganar y darle un gran ejemplo del que pueda aprender hasta que finalmente le toque jugar".

Ante la oportunidad de descartar la posibilidad de un cambio de quarterback de cara a la Semana 8, el coach de los Raiders, Klint Kubiak, dijo después del partido que el equipo "pensaría en todo". Sin embargo, el lunes confirmó que Cousins será titular al menos una semana más.

"Kirk es nuestro quarterback titular", dijo Kubiak. "No hay ninguna controversia al respecto. Está jugando a un nivel muy alto y tiene que seguir haciéndolo para que podamos ganar".

Cousins lidera la NFL en pases de touchdown (16) y también ocupa el tercer lugar en yardas por pase (1,877), con apenas cinco intercepciones. Aun así, después de cuatro derrotas consecutivas, los Raiders tienen una difícil tarea por delante para conseguir un boleto a los playoffs y también enfrentan un calendario complicado al acercarse a la segunda mitad de la temporada 2026.

Por extraño que parezca, esa es precisamente la razón por la que este habría sido el momento adecuado para que los Raiders le dieran la titularidad a Mendoza.

A pesar del complicado calendario que se avecina, los Raiders necesitan descubrir qué tienen en su quarterback novato

Después de terminar la temporada 2025 con marca de 3-14, los Raiders obtuvieron la primera selección del Draft, contrataron a un especialista ofensivo como Kubiak para ocupar el puesto de Head Coach y comenzaron a renovar su roster, todo ello mientras probablemente ya sabían que elegirían a Mendoza.

Entre sus movimientos de temporada baja —que incluyeron retener a Maxx Crosby después de un fallido intento de traspasarlo a los Ravens y contratar al centro Tyler Linderbaum, además de los defensivos veteranos Quay Walker, Nakobe Dean y Kwity Paye— estuvo la incorporación de Cousins mediante un contrato complejo que, en la práctica, equivale a un acuerdo por un año.

Fue el movimiento perfecto mientras se preparaban para incorporar a Mendoza como el quarterback que eventualmente se convertiría en el rostro de la franquicia. Cousins ya había trabajado con Kubiak durante tres temporadas con los Vikings, y su familiaridad con el sistema ofensivo lo convertía en el quarterback ideal para servir de puente mientras Mendoza se adaptaba a la NFL.

Ahora, Las Vegas ha llegado al punto en el que el beneficio a largo plazo de descubrir qué tiene en Mendoza supera las ventajas de mantener a Cousins como titular.

Esto no tiene nada que ver con el desempeño de Cousins. La actuación del quarterback esta temporada es lo que ha mantenido competitivos a los Raiders, mientras su defensa ha permitido 28.1 puntos por partido, la cuarta cifra más alta de la NFL.

Sin embargo, cuando los Raiders nombraron a Cousins titular por encima de Mendoza al comienzo de la temporada, la liga quedó en una situación poco habitual. Fue apenas la segunda vez desde 2007 (!) que un quarterback novato no fue titular en la Semana 1.

En la NFL actual ya no hay mucha paciencia, particularmente con los quarterbacks. Basta recordar que esta liga vio a los Panthers y los Colts sentar a sus selecciones de primera ronda, Bryce Young y Anthony Richardson, antes de que transcurriera la mitad de sus segundas temporadas, y que los Vikings traspasaron a J.J. McCarthy a los Giants después de apenas 10 titularidades. Aunque esos ejemplos sirven como advertencia, la realidad es que quedaron atrás los días que conoció Tom Brady, copropietario minoritario de los Raiders, cuando los quarterbacks novatos pasaban al menos una temporada detrás de un veterano para aprender los fundamentos de la NFL. Ahora, esta liga se rige por lo que hayas hecho últimamente y, con The Athletic otorgando a Las Vegas apenas un 13% de probabilidades de llegar a la postemporada, el equipo tiene pocos motivos para no empezar a mirar hacia el futuro. Mendoza solo ha participado en una serie ofensiva de temporada regular hasta ahora: completó seis de ocho pases para 46 yardas durante el tiempo de basura contra los Patriots en la Semana 6, y necesita más repeticiones en la NFL. No hay razón para seguir aplazándolo.

También vale la pena señalar que, como primera selección del Draft, Mendoza firmó un contrato de cuatro años totalmente garantizado por 57.2 millones de dólares, y hay valor en aprovecharlo al máximo.

En concreto, el próximo partido de la Semana 8 contra los Jets —que vienen de perder ante los Dolphins, quienes hasta entonces no habían ganado, y han permitido que los quarterbacks rivales completen el 60% de sus pases para 443 yardas y cinco touchdowns en las últimas dos semanas— habría representado una oportunidad razonable para Mendoza. Después vendrá una complicada racha contra los 49ers, los Seahawks y los Broncos, que le permitiría adquirir experiencia frente a varias defensivas de calidad de la NFL y, al mismo tiempo, daría a los Raiders la oportunidad de ver cómo responde ante lo que sin duda sería una situación adversa.

En un escenario en el que Las Vegas hubiera conseguido una victoria contra los Chiefs o los Bills —partidos que terminaron siendo derrotas por tres puntos, en los que su defensa permitió más de 30 puntos—, habría argumentos para mantener al veterano un poco más. Ahora, francamente, ya no tiene mucho sentido.

El futuro de los Raiders debería comenzar ahora. Aunque Cousins ha cumplido con su parte para mantener competitivo a Las Vegas y seguirá comportándose como un profesional si llega el momento de sentarlo, es hora de que Mendoza asuma el puesto de quarterback titular de los Raiders.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/10/2026, traducido al español para SI México.