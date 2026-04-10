Kirk Cousins y sus impresiones sobre formar equipo con Fernando Mendoza en Raiders
El nuevo quarterback de los Raiders, Kirk Cousins, está asumiendo un rol de mentor al unirse al Silver & Black.
Cousins firmó con los Raiders la semana pasada con un contrato que incluye $20 millones garantizados para la temporada 2026. Se espera que Las Vegas seleccione al quarterback de Indiana, Fernando Mendoza, con la selección No. 1 más adelante este mes, y Cousins está listo para poner el ejemplo mientras Mendoza se adapta al desafío que implica jugar como quarterback en la NFL. Aunque Cousins recientemente pasó tiempo como suplente del pick No. 8 de 2024, Michael Penix Jr., en Atlanta, originalmente firmó con los Falcons para ser su titular antes de que finalmente fuera enviado a la banca.
Esta vez, Cousins parece listo para asumir ese rol de mentor veterano. Los Raiders han expresado que no necesariamente quieren iniciar de inmediato a un quarterback novato, pero incluso si Cousins comienza como titular en Las Vegas, probablemente no será la opción a largo plazo.
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“No quiero iniciar a menos que sea la mejor opción,” dijo Cousins durante una aparición en Good Morning Football. “Se lo dije a Klint [Kubiak]. El mejor jugador debe jugar. Mientras ese sea el caso, no tengo problema con lo que pase.”
Cousins tuvo muchos elogios para Mendoza, señalando que pudo pasar tiempo y ver video con el ganador del trofeo Heisman durante su visita de 30 equipos con los Raiders el martes.
“Creo que Fernando va a ser una gran adición para nuestro equipo, creo que tendrá futuro en esta liga,” agregó Cousins. “No tengo problema en ser una voz en el vestidor para ayudarlo en la medida que pueda. … Creo que será una gran adición al grupo. Incluso le estaba diciendo cuánto éxito tuvo lanzando pases de back shoulder en IU, que me gustaría aprender un poco de él sobre cómo lanzar un buen back shoulder. Será un grupo de quarterbacks muy activo, todos nos estaremos ayudando y todos estaremos empujando en la misma dirección.”
Aunque Cousins podría no llegar como titular indiscutible en Las Vegas, hubo varias razones por las que se sintió atraído por la organización de los Raiders. “Mi instinto me dijo que aquí es donde debía estar,” dijo Cousins a los reporteros el miércoles.
En Las Vegas, Cousins se reúne nuevamente con Kubiak, quien fue su coach de quarterbacks y coordinador ofensivo en Minnesota. Dijo que tener al propietario minoritario Tom Brady como recurso fue un “gran impulso” para unirse al equipo. Le gusta ver frases de Al Davis por todo el edificio, como: “La grandeza de los Raiders está en su futuro.” Cousins señala que las “calificaciones de la NFLPA son reales”, incluso mencionando que las instalaciones de los Raiders están un paso por encima de las de los Vikings, que eran completamente nuevas cuando firmó con Minnesota.
El Cousins de 37 años puede que ya no sea una opción titular a largo plazo, pero sin duda ha encontrado un lugar donde será un activo valioso. A su vez, los Raiders esperan que la experiencia de Cousins ayude a traducirse en el éxito de Mendoza.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/04/2026, traducido al español para SI México.