Allen y Cook desgastan a Minnesota: los Bills ganan 23-6 y los Vikings ya perdieron dos seguidas

Los Buffalo Bills vencieron 23-6 a los Minnesota Vikings este lunes en el Monday Night Football, en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. Con el triunfo, Buffalo llegó a marca de 7-1, la mejor de la Conferencia Americana, mientras que Minnesota sumó su segunda derrota seguida después de arrancar la temporada con seis victorias al hilo.

Buffalo ganó el partido con el balón en las manos. Los Bills lo tuvieron 42:32 minutos contra apenas 17:28 de los Vikings y corrieron 79 jugadas por 46 de Minnesota.

Te puede interesar: Patriots frenan a Buffalo, Chiefs ganan el duelo de invictos y Vikings siguen perfectos en la NFL

La primera mitad fue de defensas. Tyler Bass abrió el marcador con un gol de campo de 39 yardas en el primer cuarto y Will Reichard empató con uno de 43 en el segundo. A 53 segundos del descanso, Josh Allen encontró a Keleki Latu con un pase de 25 yardas al fondo de la zona de anotación para el 10-3. Fue el primer touchdown en la carrera de Latu. Reichard respondió con un gol de campo de 53 yardas antes del medio tiempo para dejar el 10-6.

Ahí se acabó Minnesota. Los Vikings no volvieron a anotar en todo el segundo tiempo.

Bass puso el 13-6 con un gol de campo de 25 yardas en el tercer cuarto. En el último periodo, James Cook entró a la zona de anotación con una carrera de cinco yardas y Bass cerró la cuenta con otro gol de campo, ahora de 52 yardas. El pateador terminó perfecto con tres de tres y ya suma 24 aciertos seguidos.

Cook fue el motor de la noche. El corredor cargó el balón 31 veces para 107 yardas y un touchdown, apenas la segunda vez en su carrera que supera los 30 acarreos. Allen completó 21 de 31 pases para 234 yardas, con un touchdown y una intercepción. En la misma serie, los dos superaron las 5,000 yardas por tierra en su carrera, y Allen se convirtió en el quinto quarterback en la historia que llega a esa cifra.

Para Minnesota fue una noche para olvidar. Carson Wentz, titular por la lesión de Kyler Murray en el muslo, completó solo 8 de 25 pases para 81 yardas y lanzó dos intercepciones, ambas en el tercer cuarto. Kevin O’Connell lo mandó a la banca en el último cuarto y metió a Max Brosmer, que completó seis de siete para 58 yardas. Justin Jefferson apenas atrapó tres de los 11 balones que le lanzaron.

La ofensiva de los Vikings terminó con 178 yardas, nueve primeros intentos, tres pérdidas de balón y cero conversiones en ocho terceras oportunidades. Su última serie murió en la yarda 13 de Buffalo tras fallar en cuarta oportunidad. El equipo no anota más de 16 puntos desde hace tres partidos.

La derrota llega en el peor momento. El cierre de traspasos es este martes por la tarde y la actuación de Wentz abre la puerta a que Minnesota busque un quarterback veterano mientras Murray se recupera.

Buffalo ganó sin dos titulares de su línea ofensiva, Dion Dawkins y Alec Anderson, y sin el receptor Joshua Palmer.

Los Bills visitarán a los New York Jets el domingo 15 de noviembre. Los Vikings irán a Green Bay ese mismo día y después enfrentarán a los San Francisco 49ers el 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.