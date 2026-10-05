Patriots frenan a Buffalo, Chiefs ganan el duelo de invictos y Vikings siguen perfectos en la NFL

Patriots terminaron con el paso perfecto de Buffalo, Kansas City venció a Las Vegas para tomar el control del Oeste de la Conferencia Americana y Minnesota y San Francisco conservaron sus marcas invictas. La Semana 4 de la NFL también dejó triunfos agónicos de Dallas y Los Ángeles Rams, además de otra derrota para cinco equipos que todavía no conocen la victoria.

Nueva Inglaterra protagonizó la mayor sorpresa del día con una victoria de 29-26 sobre los Bills. Buffalo llegó al encuentro con marca de 3-0, pero nunca consiguió separarse de su rival y terminó castigado por la respuesta de Drake Maye en los momentos decisivos. El quarterback encontró a Efton Chism III para un touchdown de 23 yardas y después completó la conversión de dos puntos con Rhamondre Stevenson. Los Patriots equilibraron su récord en 2-2 y propinaron a Buffalo su primera derrota.

Kansas City también aprovechó la jornada para quedarse como líder en solitario de la División Oeste de la AFC. Los Chiefs derrotaron 30-27 a los Raiders en un enfrentamiento entre dos equipos que comenzaron la tarde invictos. Las Vegas estuvo adelante durante buena parte del partido, pero Patrick Mahomes encabezó la reacción con 225 yardas y dos pases de anotación para Tyquan Thornton, quien terminó con cinco recepciones, 111 yardas y dos touchdowns. Los Raiders redujeron la diferencia en el cierre, aunque ya no tuvieron tiempo para completar la remontada.

Minnesota alcanzó una marca de 4-0 después de imponerse 15-10 a Miami. T.J. Hockenson fue el principal apoyo de Kyler Murray al atrapar los 13 pases que recibió para sumar 119 yardas. Los Vikings controlaron el balón durante más de 39 minutos y su defensiva limitó a los Dolphins, que todavía no conocen la victoria. San Francisco también conservó el invicto con un triunfo de 24-14 sobre Denver, por lo que los 49ers llegaron a cuatro victorias consecutivas.

Dallas necesitó una última serie ofensiva para superar 34-30 a Houston. CeeDee Lamb firmó el mejor partido de su carrera con 17 recepciones para 189 yardas y atrapó el touchdown decisivo a falta de 40 segundos. Javonte Williams aportó tres anotaciones por tierra en la segunda mitad. Los Cowboys colocaron su marca en 2-2, mientras que los Texans cayeron a 0-4 después de volver a desperdiciar una oportunidad para conseguir su primera victoria.

Los Giants también respondieron en el momento más importante. Nueva York remontó una desventaja de 11 puntos y derrotó 36-24 a Arizona. Malik Nabers consiguió 112 yardas y su primer touchdown de la temporada, mientras que Deonte Banks cerró el encuentro con una intercepción que regresó 98 yardas hasta las diagonales. Con marca de 3-1 y todavía invictos en casa, los Giants terminaron la tarde como líderes de la División Este de la NFC.

La caída de Philadelphia ayudó a provocar ese cambio en la división. Los Eagles dominaron la primera mitad contra los Rams y se fueron al descanso con ventaja de 20-10, pero no volvieron a sumar puntos. Kyren Williams anotó dos veces por tierra en el último cuarto y su touchdown de siete yardas, a 1:10 del final, completó la remontada de Los Ángeles por 24-20.

Seattle venció 30-23 a los Chargers en uno de los partidos más accidentados de la jornada. Los dos equipos lanzaron una intercepción en su primera jugada ofensiva, algo que no sucedía en la NFL desde al menos 1978. Los Chargers intentaron reaccionar después de quedar 21 puntos abajo, pero Uchenna Nwosu capturó a Justin Herbert, provocó un balón suelto y aseguró el triunfo de los Seahawks. Seattle mejoró a 3-1 y Los Ángeles se hundió con marca de 0-4.

Green Bay resistió el intento de remontada de Tampa Bay y ganó 17-14. El novato Jalon Daniels se convirtió en el primer quarterback no seleccionado en el Draft que inicia un partido para los Buccaneers, pero su equipo tampoco pudo abandonar el grupo de conjuntos sin victorias. Los Packers, por su parte, recuperaron el equilibrio y colocaron su registro en 2-2.

Indianapolis abrió la actividad desde Londres con una victoria de 30-13 sobre Washington. Jonathan Taylor corrió para 95 yardas y dos touchdowns, mientras que Daniel Jones también encontró las diagonales por tierra. Los Colts dominaron la segunda mitad y dejaron a los Commanders con marca de 1-3.

Jacksonville confirmó su buen comienzo con un triunfo de 22-17 ante Cincinnati. Los Jaguars ya tienen récord de 3-1, ocupan el primer lugar de su división y han ganado 11 de sus últimos 12 partidos de temporada regular. Baltimore también llegó a tres victorias después de superar 24-18 a Tennessee, mientras que Chicago se impuso 23-12 a los Jets.

El bloque de la tarde dejó a Minnesota, Kansas City y San Francisco con marca perfecta de 4-0. En el extremo contrario, Houston, Miami, Tampa Bay, Tennessee y los Chargers quedaron con récord de 0-4 y con una presión cada vez mayor para evitar que sus respectivas temporadas se alejen demasiado pronto.

Resultados de la tarde

Indianapolis Colts 30-13 Washington Commanders

Baltimore Ravens 24-18 Tennessee Titans

New England Patriots 29-26 Buffalo Bills

Chicago Bears 23-12 New York Jets

Jacksonville Jaguars 22-17 Cincinnati Bengals

Dallas Cowboys 34-30 Houston Texans

New York Giants 36-24 Arizona Cardinals

Los Angeles Rams 24-20 Philadelphia Eagles

Green Bay Packers 17-14 Tampa Bay Buccaneers

Minnesota Vikings 15-10 Miami Dolphins

Kansas City Chiefs 30-27 Las Vegas Raiders

Seattle Seahawks 30-23 Los Angeles Chargers

San Francisco 49ers 24-14 Denver Broncos