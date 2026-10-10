Con cada año que pasa, la posición de ala cerrada (tight end) parece adquirir mayor importancia en el futbol americano. Las estrellas modernas que desempeñan ese papel se encuentran entre los jugadores más versátiles del campo: atletas de élite con la velocidad para recorrer el terreno a toda marcha en el ataque aéreo, la habilidad para vencer a safeties y linebackers en balones divididos y la fuerza para ayudar a abrir huecos en el juego terrestre y dominar la línea de golpeo.

La leyenda del futbol americano Mike Ditka, quien murió el viernes a los 86 años, fue el primer jugador en combinar estas dos habilidades aparentemente distintas, una mezcla de capacidades que en años recientes ha convertido en superestrellas a jugadores como Rob Gronkowski, George Kittle y Travis Kelce.

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Ditka se convirtió de inmediato en una estrella de la NFL: atrapó 56 pases para 1,072 yardas y 12 touchdowns como novato con los Bears; las dos últimas cifras terminarían siendo las mejores de su carrera. El joven receptor transformó la posición bajo la tutela del coach y propietario George Halas y del coordinador ofensivo Luke Johnsos, a quienes atribuyó haberlo convertido en un auténtico arma tanto como bloqueador como receptor.

Pero las pruebas ya estaban ahí, desde sus días en Pitt.

Los Panthers estaban lejos de contar con una ofensiva previsora y centrada en el pase bajo el coach John Michelosen. Durante la carrera universitaria de Ditka, de 1958 a 1960, el programa lanzó el balón apenas poco más del 25% de las veces, pero cuando recurría al juego aéreo, Ditka era claramente la primera opción, al liderar al equipo en recepciones y yardas en cada una de sus tres temporadas. Ditka terminó su carrera con 45 recepciones para 730 yardas y siete touchdowns. También destacó como defensive end, una posición que algunos consideraban que desempeñaba mejor en la universidad, y fue el pateador de despeje del equipo.

Las cifras pueden parecer modestas según los estándares actuales, pero eran mucho más impresionantes en la época en que Ditka jugó, dominada por el juego terrestre, como lo demuestran los reconocimientos que acumuló con los Panthers: fue capitán del equipo en su último año, en 1960; recibió honores unánimes All-American y fue seleccionado por segunda ocasión para el equipo All-Eastern ese mismo año, además de terminar en el sexto lugar en la votación del Heisman Trophy, que finalmente ganó el corredor de Navy, Joe Bellino.

Fue la combinación del talento explosivo de Ditka como receptor y su aceptación de la violencia inherente al juego lo que lo convirtió en una presencia tan singular en Pitt. Su compañero Foge Fazio, quien más tarde se convirtió en coach de los Panthers, lo comparó con un boxeador que “no podía esperar a que sonara la campana para volver a salir ahí”.

El exasistente de los Panthers Ernie Hefferle reforzó esa reputación al decir: “Solía quejarse de que nuestros entrenamientos no eran lo suficientemente duros. Quería más golpes. Lo único que quería era golpear, golpear y golpear”.

“Me gusta el contacto. Simplemente me gusta golpear. Y no me molesta que me golpeen a mí. Puedes recibir un golpe, caer y volver a golpear al otro tipo con más fuerza”, le dijo el propio Ditka al Pittsburgh Press durante su etapa universitaria, antes de aludir a las habilidades que lo convertirían en uno de los jugadores más representativos del deporte.

“Quizá pienses que suena tonto, pero no se trata solo de chocar contra la gente. También tienes que superar a tus rivales con maniobras y ser más inteligente que ellos. Es una forma de desahogarse”.

En su declaración tras la muerte de Ditka el viernes, el actual coach de Pitt, Pat Narduzzi, dijo que la leyenda del futbol americano representaba a la perfección lo que quiere de sus jugadores.

“Cuando nuestros jugadores vean el nombre de Mike Ditka, quiero que entiendan cómo competía. Lo daba todo y esperaba lo mismo de los compañeros que tenía a su lado. Eso es Pitt”, dijo. “Nos demostró que las personas fuertes encuentran la manera de superar los momentos difíciles y nos enseñó a luchar por los nombres que llevamos al frente y en la espalda de nuestros jerseys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y con todos aquellos a quienes impactó a lo largo de su extraordinaria vida. Su fortaleza será para siempre parte de este programa”.

El número 89 de Ditka es uno de los apenas 11 números retirados por el programa de Pitt, que ha producido una impresionante cantidad de grandes figuras de todos los tiempos del futbol americano, como Dan Marino, Larry Fitzgerald, Tony Dorsett y Aaron Donald. Fue incluido en el College Football Hall of Fame en 1986, dos años antes de recibir su saco dorado e ingresar al Pro Football Hall of Fame.

Hoy en día, la mayoría de los aficionados quizá lo conozcan más por su personalidad desbordante como coach de los Bears y los Saints, así como por su trabajo como analista de ESPN hasta bien entrada la década de 2010. Incluso quienes no son aficionados al futbol americano podrían reconocer su nombre, pronunciado con el acento de Chicago más exagerado posible, gracias a la serie de sketches de Saturday Night Live titulada “Bill Swerski’s Super Fans”, en los que su nombre era prácticamente deificado. (Él mismo apareció dos veces en el programa).

Su carrera como coach y sus momentos de fama más allá del futbol americano pueden hacer que algunos dejen en segundo plano su impresionante trayectoria como jugador, pero su impacto en el campo no puede exagerarse. Ditka fue el primer modelo de lo que podía llegar a ser un tight end, y esa evolución comenzó durante su destacada carrera universitaria.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/10/2026, traducido al español para SI México.