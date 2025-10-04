ARCHIVO SI | Fantástico Lawrence Taylor
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es TERRIFIC TAYLORING, de Paul Zimmerman, publicada originalmente el 17 de septiembre de 1990.
¿Vale Lawrence Taylor millón y medio de dólares al año? Claro, ¿por qué no? ¿Puede un linebacker de la NFL de 31 años perderse 44 días de campamento de entrenamiento por estar en huelga, practicar solo cuatro días y luego saltar al campo como si nada? Al parecer sí —siempre y cuando haya oxígeno disponible en la banca. Y por último, tras capturar tres veces a Randall Cunningham en la victoria de los New York Giants 27-20 sobre los Philadelphia Eagles la noche del domingo, le preguntaron si con él quedaba obsoleto el campamento de pretemporada. “Bueno, no iría tan lejos”, respondió, “pero desde luego no necesitas seis semanas de eso”.
Sería simplista decir que Taylor fue toda la historia en el triunfo que puso fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de los Eagles en dos años sobre los Giants. Si buscas razones de por qué Nueva York lo hizo parecer fácil (10 puntos de Filadelfia llegaron en los últimos 5:19), hay que señalar que los Giants domaron a un feroz pass rush del frente defensivo de cuatro de los Eagles, que había sido la pesadilla personal de Phil Simms: lo dejaron fuera en dos de los últimos cuatro duelos entre ambos equipos y habían registrado 15 capturas en ese lapso. Esta vez, a Simms solo lo derribaron una vez, en una jugada de escape que apenas costó una yarda.
También hay que decir que Filadelfia sufrió de “cortedad ofensiva”: su mejor receptor de posesión, el corredor Keith Byars, quedó limitado desde temprano por un golpe en la cadera, y su nuevo grupo de receptores veloces prácticamente no apareció.
Pero esto fue lo que significó Taylor—quien salía cada tres series para inhalar oxígeno a fondo en la banca—para los Giants: con LT en el campo, Nueva York podía jugar una defensa de largo yardaje con un solo liniero en tres puntos de apoyo, el nose tackle Erik Howard, en el centro de una línea de tres hombres, flanqueado por Taylor y el linebacker Pepper Johnson. Y los Giants lograban presionar con eso, mientras ocho hombres cubrían zonas y combinaciones de receptores a profundidad. La primera vez que mostraron ese esquema, en la tercera jugada del partido de Filadelfia, Taylor obligó a Cunningham a salir de la bolsa. Cunningham lanzó en carrera hacia el ala cerrada Mickey Shuler. Everson Walls, el ex Cowboy que ahora es el nuevo esquinero derecho de Nueva York, se adelantó y robó el pase, preparando un rápido gol de campo.
Con Taylor en el campo, Cunningham sabía que siempre habría al menos un cazador de mariscales al que le costaría trabajo superar. Eso quedó claro en el tercer cuarto, el peor de los Eagles, cuando Cunningham intentó escaparse a toda velocidad. Taylor lo persiguió desde atrás, le arrancó el balón con su clásica palmada y limitó la ganancia a dos yardas, después de que el propio Cunningham tuvo la suerte de recuperar el ovoide tras el golpe.
LT se mostró como en sus mejores tiempos, aunque un poco justo de aire, recurriendo más a giros y movimientos de velocidad que a la potencia de sus embestidas pasadas. Pero seguía siendo una fuerza, una presencia. “Cuando ves a LT dejándose la piel en esa carga de tres hombres, se te pega”, dijo Johnson, el más activo y consistentemente efectivo defensivo de los Giants en el juego. “Presionar al mariscal es sobre todo cuestión de determinación. Si lo ves a él hacerlo, tú también puedes hacerlo”.
Incluso un atleta tan reflexivo e introspectivo como Carl Banks, el linebacker del lado izquierdo, se dejó arrastrar por la fiebre Taylor. “El factor LT puede dictar el resultado de un partido”, dijo. “No es solo un gran defensivo, es un gran jugador de futbol americano. Tiene calidad de estrella, como Michael Jackson”.
Y pensar que durante 44 calurosos y sudorosos días de campamento, mientras los Giants se agotaban en prácticas dobles, Taylor estaba embocando putts para par, mientras su agente, Joe Courrege, insistía a la directiva que LT valía 10 millones de dólares por cuatro años. Nueve temporadas en la liga, nueve selecciones al Pro Bowl—eso debería valer más que los apenas 1.21 millones que cobraría en 1990, el año de opción de su contrato de seis temporadas. “Él quería ser el defensivo mejor pagado de la liga, y es comprensible”, dijo el gerente general George Young.
Al final, cuando la diferencia entre ambas partes se redujo a un millón de dólares—los Giants ofrecían 4.5 millones por tres años, Taylor pedía 5.5 millones—, todos sabían que era cuestión de tiempo. Todos menos quienes creyeron en esos rumores de cambio: LT a los Eagles por Reggie White; LT a los Oilers; LT a cualquier equipo al que Courrege llamara para preguntar: “¿Están interesados?”.
Los Eagles llamaron para verificar que yo les hubiera dado permiso de buscar un canje”, cuenta Young. “Eso fue todo lo que dijeron. Recibí una llamada de los Oilers para decirme que no tenían interés. Y esas fueron las únicas personas que llamaron. En serio. En cuanto a ese rumor de que los Eagles mantendrían viva la historia solo para mantenerlo alejado hasta enfrentarnos… bueno, ellos simplemente no juegan a ese tipo de trucos. Juegan duro en el campo, pero ninguno de nosotros está en el negocio de ser enemigos.
“Nunca me muestro arrogante con los contratos, pero no veía manera, conociendo al hombre en cuestión, de que no quisiera estar en el campo para nuestro primer partido—contra los Philadelphia Eagles”.
Y el 5 de septiembre, cuatro días antes del juego, LT eclipsó la conferencia de prensa habitual del coach Bill Parcells para anunciar que había firmado. “Estoy en casa”, dijo Taylor. “El coach Parcells lo sabía, yo lo sabía, todos sabían que no me iba a ir de Nueva York”.
El acuerdo es por tres años con la cifra reportada de 4.5 millones de dólares de los Giants, de los cuales 1.55 millones llegarán esta temporada, lo que lo colocaría por encima de White (salario base: 1.35 millones) y de Bruce Smith, ala defensiva de los Buffalo Bills (1.3 millones), como el número uno en la lista de defensivos mejor pagados. Pero hay que descontar los 66,000 dólares que LT debe en multas por ausentarse, y esperar a ver si cobra los 175,000 que podría ganar en bonos por incentivos, y si Chris Doleman, ala defensiva de Minnesota, realmente firma por los 1.6 millones que los Vikings supuestamente están considerando pagarle. Ser “el número uno” se complica.
La noche del domingo, Taylor demostró que vale cada centavo. Su primera captura en realidad debió contarse como compartida con el ala defensiva Eric Dorsey, pues ambos llegaron a Cunningham al mismo tiempo. La segunda fue una captura relámpago, un roce de la mano y un silbatazo rápido del réferi Gordon McCarter, lo que provocó abucheos de los aficionados en el Giants Stadium, que habían pagado para ver correr a Cunningham. La última captura, sin embargo, fue puro LT: llegó en el tercer cuarto, cuando la ofensiva de los Eagles apenas acumulaba 29 yardas netas. El tackle Matt Darwin salió a bloquear a Taylor, con el fullback Anthony Toney preparado para auxiliar, pero LT giró y se deshizo de ambos para derribar a Cunningham cinco yardas atrás.
“La forma en que me estaban jugando, tuve que girar mucho esta noche”, dijo Taylor después del partido. “Seamos claros: mi resistencia no fue buena. Si lo hubiera sido, habría logrado un par de tacleadas más [se le acreditaron siete tacleadas sin asistencia, la segunda cifra más alta entre los Giants]. Durante la huelga escuchaba que ya estaba viejo, como si necesitara un bastón o algo así. Mis piernas estaban adoloridas por las prácticas, y al final estaba agotado… parecía que el mundo se me venía encima. Ahí fue cuando me marcaron la falta personal por un golpe con la mano en la cabeza. Eso siempre pasa cuando no piensas, y cuando te cansas, dejas de pensar. Pero denme un par de semanas más. Estaré de regreso”.
Lo cual debería alegrar a los apostadores que pronosticaron que Nueva York llegaría hasta el final esta temporada, porque una vez más, igual que en su campaña de Super Bowl de 1986, los Giants son un equipo construido alrededor de sus linebackers. Banks es quizá el linebacker externo más técnico del juego, sólido tanto contra la carrera como contra el pase. Steve DeOssie y Gary Reasons, que se alternan en la posición de apoyador interno fuerte, cumplen con solidez, y Johnson, en el puesto de apoyador interno débil, encargado de la cobertura de pase, es el factor X. El domingo estuvo en todas partes: enfrentó a los guardias en el hueco, retrocedió a cubrir receptores por debajo. Tiene escrito Pro Bowl en la frente.
Por ahora, Nueva York necesita una defensa de alto nivel porque su ofensiva (227 yardas contra Filadelfia) todavía no se engrana. Tiene destellos: Rodney Hampton, corredor novato de primera ronda proveniente de Georgia, es un receptor de pases natural y elegante (anotó un touchdown de 12 yardas en el tercer cuarto), y Dave Meggett, de apenas 1.70 m, sigue siendo un retornador de despejes aterrador (68 yardas para touchdown dos minutos después). Simms, tan efectivo como siempre, conectó con Mark Ingram en carrera para un touchdown de 41 yardas que puso el marcador 27-10 y prácticamente sentenció el juego temprano en el último cuarto. Pero no fue una ofensiva consistente que moviera las cadenas, y el ataque terrestre que sostuvo a los Giants el año pasado apenas produjo 79 yardas (20 en una escapada de Simms), para un promedio de 3.3 por intento.
Los problemas de los Eagles son peores. El ala cerrada Keith Jackson, quien atrapó 144 pases en sus dos años de Pro Bowl con el club, está en huelga, y no hay solución a la vista. Aún le restan dos años de un contrato de novato de 2.25 millones de dólares por cuatro temporadas, un paquete más jugoso que el que recibieron los cinco jugadores seleccionados inmediatamente antes que él. El dueño del equipo, Norman Braman, ha dicho que los Eagles no renegocian ni extienden contratos de novatos.
Quitarle 144 recepciones a una ofensiva tan frágil como la de Filadelfia es un golpe duro; ahora los Eagles se quedan con un ataque inoperante, ni siquiera con su trío de novatos velocistas en los extremos—un grupo tan rápido, según se dijo, que el equipo se dio el lujo de cortar a su receptor de zona de gol, Cris Carter (11 touchdowns el año pasado). Uno de los novatos, Mike Bellamy, segunda ronda de Illinois, se lesionó la ingle el domingo por la noche. Los otros dos, Fred Barnett (tercera ronda, Arkansas State) y Calvin Williams (quinta ronda, Purdue), lucieron perdidos. Cunningham intentó dos envíos profundos: uno, un globo altísimo a Mike Quick, fue interceptado; el otro lo lanzó fuera al ver cubierto a Barnett.
Tan inseguros estaban los receptores que incluso en terceras oportunidades largas los Eagles no usaron la formación estándar de tres o cuatro abiertos, prefiriendo mantener a su gente habitual en el campo y flanquear al corpulento Byars de 108 kilos. Y cuando necesitaron anotar rápido, perdiendo 27-10 con 13:13 por jugar, armaron una serie de 14 jugadas que duró casi ocho minutos.
Los equipos se verán de nuevo en dos meses. Para entonces, quizá Filadelfia haya resuelto sus problemas. Pero LT también.