Archivo SI | Kurt Warner, el ex QB de Iowa Barnstormers, tiene el destino de los Rams en sus manos
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es KURT WARNER, EL EX QUARTERBACK DE LOS IOWA BARNSTORMERS, TIENE EL DESTINO DE LOS RAMS EN SUS MANOS, de David Fleming, publicada originalmente el 13 de septiembre de 1999.
Kurt Warner ha escuchado prácticamente las mismas tres preguntas sin parar desde que reemplazó a Trent Green como quarterback titular de los Rams, después de que Green sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su temporada durante un juego de pretemporada el 28 de agosto. “Un tipo desconocido recibe de golpe los reflectores, y todos quieren saber lo mismo”, dijo Warner la noche previa al duelo de pretemporada ante los Lions. “Quién es, de qué va y si puede hacer el trabajo”.
¿Quién es?
Warner, de 28 años, fue titular solo una temporada en Northern Iowa, de la División I-AA, y tuvo una breve prueba con los Packers en 1994 antes de llegar a la Arena League. Al guiar a los Iowa Barnstormers a dos Arena Bowls en tres años, lanzó para 10,465 yardas y 183 touchdowns, mejorando sus lecturas y su confianza. Cuando regresó al futbol al aire libre y se unió a los Amsterdam Admirals de la NFL Europe en 1998, lideró la liga en yardas, pases completos y touchdowns, lo que llevó a St. Louis a firmarlo. Warner lanzó apenas 11 pases el año pasado, pero cuando Tony Banks y Steve Bono dejaron la ciudad tras la temporada, fue promovido a suplente.
“Tuvimos la oportunidad en la temporada baja de traer a otro quarterback”, dice Mike Martz, coordinador ofensivo de los Rams. “Si no nos sintiéramos tan bien con Kurt, habríamos hecho algo entonces”. Martz afirma que el equipo no tiene planes de utilizar como titular a Paul Justin, adquirido la semana pasada en un intercambio con los Raiders. De hecho, Martz tiene tanta confianza en Warner que no le ha asignado trabajo extra ni sesiones adicionales de estudio de cara al inicio de la temporada regular contra los Ravens. “Me ves como si estuviera loco cuando digo eso”, comenta Martz, “pero nosotros conocemos a Kurt; ustedes no”.
¿De qué va?
Con corte militar y perilla, Warner —de 6'2’’ (1.88 m) y 220 libras (99.8 kilos)— proyecta una imagen que combina con su ética de trabajo estilo años cincuenta. Aunque sería casi imposible que igualara la presencia y precisión de Green, Warner ha enfrentado dificultades fuera del campo que probablemente han reforzado su aplomo dentro de él.
En 1996, los padres de su esposa, Brenda, murieron en un tornado en Mountain View, Arkansas, y el hijo mayor de la pareja, Zachary, de 10 años, es ciego desde que sufrió una lesión en la cabeza cuando era bebé. “He pasado por momentos realmente duros”, admite Warner. “Así que quizá sé mejor que muchos que no vale la pena exaltarse por ser titular en un partido de futbol”.
¿Puede hacer el trabajo?
“Kurt va a jugar mejor que cualquiera de los quarterbacks seleccionados en la primera ronda este año”, asegura el coach de St. Louis, Dick Vermeil. El jueves pasado, tras apenas tres días de práctica con la ofensiva titular, Warner condujo a los Rams a dos touchdowns y un gol de campo en sus tres series ante unos inofensivos Lions, completando nueve de 15 pases para 89 yardas en la victoria de 17–6.
En su primera serie que terminó en touchdown dentro de la NFL, Warner eludió al tackle de Detroit, Luther Elliss; corrigió a Chad Lewis cuando el ala cerrada se alineó mal; lanzó un rayo de 25 yardas para Ricky Proehl; corrió 12 yardas para convertir un primero y diez; y completó un pase de anotación de seis yardas para Marshall Faulk. Pero a diferencia de la mayoría de los quarterbacks que debutan, Warner no intentó quedarse con el balón. Obtuvo un recuerdo más valioso cuando Vermeil le entregó después el balón del partido. “Ojalá”, dijo Warner, “lo que hice esta noche haya respondido algunas de esas preguntas sobre mí”.