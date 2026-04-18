ARCHIVO SI | Peyton Manning en su mejor momento
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es MANNING AT HIS BETS, de Peter King, publicada originalmente el 16 de noviembre de 2009.
Tal vez, pensó el receptor de Brigham Young, Austin Collie, cuando consiguió una invitación para la prestigiosa Manning Passing Academy en 2008, este sería su momento de despegue. Collie sabía que podía jugar en la NFL, pero el mundo está lleno de receptores de posesión de 6 pies que corren las 40 yardas en 4.6 segundos. Como consejero en el campamento de verano de futbol americano de la familia Manning en Louisiana, quizá Collie tendría la oportunidad de correr rutas para Peyton y Eli. O tal vez uno de los Manning lo llamaría aparte y le diría: “Chico, tienes futuro en la NFL”.
Te puede interesar: Cómo descubrieron al mexicano que robó el Jersey de Tom Brady en el Super Bowl LI
Bueno, Collie nunca atrapó un pase de ninguno de los Manning en ese campamento.
Ellos lanzaban a receptores universitarios y profesionales de mayor perfil. Tampoco tuvo una conversación uno a uno con Peyton o Eli. Sí pudo trabajar como consejero para algunos jóvenes receptores en desarrollo. “Básicamente”, dijo Collie la semana pasada en las instalaciones de los Colts en Indianapolis, “fue un fin de semana para mí mismo. Nunca pensé que volvería a ver a ninguno de esos tipos”.
Austin Collie sí volvió a ver a Peyton Manning. Tras varias misiones de scouting clandestinas de los Colts a Utah el otoño pasado para observar a Collie (quien lideró la nación en yardas por recepción) y una extensa evaluación por parte de un psicólogo del equipo, el gerente general de Indianapolis, Bill Polian, eligió a Collie en la cuarta ronda del draft de 2009. En los últimos tres meses, Collie y Manning, desconocidos en la Manning Passing Academy, se han visto más entre sí que con sus propias esposas. Ese matrimonio futbolístico es una gran razón por la cual los Colts llegan a su tradicional duelo de noviembre contra los Patriots este domingo con un sorprendente 8--0.
Esta es una historia sobre la gran temporada que está teniendo Manning, en la que ha sido más preciso (70.6% de pases completos) y más productivo (318.1 yardas por juego) que en cualquiera de sus 11 temporadas previas como profesional. Lo cual es mucho decir, considerando que Manning tiene más yardas por pase y más touchdowns que cualquier otro quarterback en la historia de 90 años de la NFL a los 33 años.
En septiembre, lo único que parecía seguro es que Manning lideraría la liga en obstáculos este año. El receptor fijo Marvin Harrison fue dejado en libertad tras 11 temporadas con Manning, y en su lugar como titular entró Pierre Garçon, selección de sexta ronda de 2008 proveniente de la pequeña Mount Union (Ohio) College, el único jugador en la NFL con una cedilla en su nombre. El receptor titular Anthony Gonzalez cayó con una lesión en la rodilla derecha en el primer partido, obligando a Collie a jugar mucho más de lo previsto. El sólido entrenador Tony Dungy se retiró, cediendo el puesto a un desconocido, Jim Caldwell, cuya única experiencia como head coach fue un periodo de ocho años en Wake Forest, durante el cual los Demon Deacons terminaron 37 juegos por debajo de .500.
A esto se sumó, durante la primera mitad de la temporada, un débil juego terrestre—los Colts ocupan el puesto 29 de la liga en ataque por tierra mientras integran al novato Donald Brown—lo que ha puesto a Manning en situaciones constantes de pase. Las defensas saben que va a lanzar, y aun así han sido incapaces de detenerlo. “Si este año no es una muestra de la grandeza de Peyton Manning, no sé qué lo sería”, dice el gerente general de los Chiefs, Scott Pioli, un viejo adversario y admirador de Manning.
Para entender el rendimiento de Manning en 2009, hay que conocer algunas historias—sobre un vuelo chárter de los Colts en 2002, el trabajo de scouting que el equipo hizo sobre Collie y un pase de Manning al receptor novato el mes pasado. Pero sobre todo hay que conocer el mensaje de texto que Manning envió a Brown el domingo del fin de semana del draft, antes de que siquiera se conocieran. El mensaje decía: “Reúnete conmigo en las instalaciones a las 8 a.m. mañana. Calentado. Listo para trabajar.”
Manning, simplemente, ha hecho a Indianapolis inmune a las malas rachas. Los Colts han pasado 112 partidos—siete temporadas completas—sin perder tres consecutivos. Indianapolis no es el equipo con más victorias en temporada regular de la década (109 triunfos, uno más que New England) por casualidad. Cada vez que Manning se coloca detrás del centro y comienza a gesticular y señalar, la historia nos dice que cosas buenas están por suceder. “Para entender por qué no ha tenido problemas”, dice Dungy, “tienes que entender cómo funciona su mente. Lo impulsa cada día a que la ofensiva sea mejor, no solo tan buena como antes. Los nuevos encajarán. Él hará que encajen.”
Qadry Ismail lo aprendió en 2002, su único año como receptor de los Colts. En el vuelo chárter del equipo rumbo a Jacksonville para el partido inaugural, Ismail se acomodaba para un tranquilo viaje de dos horas y media cuando Manning se acercó. “Todo ya estaba listo, el plan de juego terminado, estábamos preparados”, dice Ismail. “Pero Peyton llega con una mirada seria y su libreta, y me dice que vamos a usar algunas señales de mano diferentes en la línea. Es como: ‘En lugar de darte la señal con los dedos para esa ruta de comeback, te voy a dar el puño’ o ‘Si me ves hacer esto, ni te preocupes porque solo es para hacer pensar a la defensa que voy a cambiar la jugada, pero no lo haré.’ Es el máximo microgestor. Controla todo.”
Ismail comparte lo que llama un “secreto tipo CIA, para quemarse después de leer” del playbook de Indianapolis en ese juego contra los Jaguars. Cuando Manning hacía un movimiento como de pala o decía las palabras “Crane! Crane!”, Ismail corría una ruta dig—una curl o buttonhook en la que el receptor avanza cierta distancia, planta el pie de forma repentina y gira para encarar al quarterback. Tras ver la señal un par de veces al inicio del juego, el esquinero de Jacksonville, Jason Craft, comenzó a provocarlo. “¡Sé lo que están haciendo!”, gritó Craft. “¡Cada vez que hace esa señal [de pala], corres esa ruta corta hacia adentro!”
Ahora bien, Ismail podría haber dicho: “¿De verdad estás desafiando a Peyton Manning?” En lugar de eso, le dijo al cornerback que no sabía de qué hablaba, y luego le comentó a Manning y al coordinador ofensivo Tom Moore en la banda: “Está presumiendo como si supiera lo que estamos haciendo. ¡Va a anticipar esa ruta!” Manning guardó la información y habló con Moore sobre usarla más tarde en el juego. Y así fue: con el balón en la yarda 12 de los Jaguars en el tercer cuarto, Manning le dijo a Ismail que “Crane!” sería una llamada de engaño, y que en lugar de la dig debía correr una hitch-and-go (básicamente una dig, detenerse y luego acelerar hacia la zona de anotación).
“Viví de los dobles movimientos”, dice Ismail, “y ese fue el más fácil que corrí en mi vida. Peyton me dio la señal de crane en la línea. Avancé cinco yardas y clavé el pie en el suelo lo más fuerte que pude. El defensivo fue directo a ese punto de cinco yardas y buscó el balón, pero yo simplemente corrí hacia la zona de anotación, completamente solo. Qué touchdown tan sencillo.”
La lección: Manning confía en sus receptores cuando han demostrado que merecen esa confianza. Contra Arizona esta temporada, Garçon le dijo a Manning en la primera mitad que creía que el cornerback que lo cubría estaba haciendo trampa, tratando de anticipar la ruta. Cerca del final de la mitad, Manning amagó hacia el lado de Garçon, atrajo al defensivo y colocó el balón perfecto para un touchdown de 53 yardas. “Siempre pide información, y la guarda en su cabeza”, dice Garçon. “A veces la usa, a veces no.”
Dice Ismail: “Cuando yo estaba ahí, me dijo: ‘Oye, soy un adicto al gimnasio. De eso se trata para mí. Amo este juego.’ Quiere exprimir cada gota de talento que tiene y volcarla en el arte de ser quarterback, en ser el mejor que haya jugado.”
Ismail se retiró después de esa temporada 2002 debido a una lesión en el cuello. ¿Quieres deprimirlo rápido? Pregúntale si se arrepiente de haber tenido solo un año con Manning. “No tienes idea”, dice.
“En nuestro sistema”, dice Polian, “un receptor debe tener velocidad, pero no necesita ser un velocista élite. Debe tener buenas manos. Un instinto natural para desmarcarse—muy importante. Nos gustaría tamaño, pero no es crítico. Ética de trabajo, porque tiene que encajar con las exigencias de Peyton. Madurez.”
Y también inteligencia, algo que debería darse por hecho porque no hay rutas simples en el sistema de los Colts. Todo depende de lo que el receptor vea en la cobertura. Toma una ruta out de 12 yardas, una base de cualquier juego aéreo en el futbol americano. Contra una cobertura Cover Two, con un safety por encima del receptor y el defensivo inmediato cubriendo el hombro interno, la ruta out de 12 yardas puede ser exactamente eso—12 yardas y luego un corte recto hacia la banda. Con un linebacker en cobertura, la misma ruta puede convertirse en una corner de 12 yardas, en diagonal para alejarse del apoyador más lento. Una ruta de 12 yardas contra cobertura personal cerrada puede significar que el receptor corte y regrese en un ángulo de 45 grados. “Es abrumador de aprender”, dice Brandon Stokley, receptor slot de Indianapolis de 2003 a 2006.
Tan abrumador que Manning acelera el proceso de aprendizaje de Collie pasando entre 75 y 90 minutos cada jueves después de la práctica viendo video a solas con el novato. “No puedes ser un robot”, dice Manning. “Eso es lo bueno de Austin—no es un robot.”
Collie era, en el mejor de los casos, un prospecto de rondas tardías cuando los Colts comenzaron a seguir a BYU en 2008. Pero los juniors, especialmente los destacados, siempre están en la mente de los scouts mientras observan juegos universitarios, y Collie (un junior maduro el año pasado tras pasar dos años en una misión mormona en Argentina) ciertamente emergió como uno de ellos, superando las 100 yardas por recepción en cada uno de sus últimos 11 partidos universitarios. Durante la temporada, Indianapolis envió al director de personal Tom Telesco, al asistente especial Bob Ferguson y al scout regional John Becker a observar a los Cougars, e incluso Ferguson, un evaluador exigente con los receptores, terminó pensando que Collie podía encajar bien en los Colts. Como un jugador de constitución sólida, con un primer paso rápido y disposición para ser exigido al máximo, le recordó a algunos en la organización a Stokley, a quien Manning alguna vez llamó el mejor receptor slot de todos los tiempos.
Pero incluso después de que Collie se declarara para el draft en enero pasado, los reservados Colts no tuvieron contacto con él. No lo llevaron a entrevistas ni a entrenamientos, ni hablaron con él en el combine. No fue sino hasta unas semanas antes del draft que finalmente se acercaron, cuando un psicólogo del equipo lo entrevistó. “Lo único que sí mencioné [en la entrevista] es que soy perfeccionista”, dice Collie. “Todo tiene que estar bien. Todo tiene que sentirse perfecto. Tal vez pensaron que eso encajaría bien con Peyton.”
¿Tal vez? En las reuniones del draft el pasado abril, Telesco estaba convencido de Collie. “Este es un receptor de Colts”, le dijo a Polian. Llegar temprano, irse tarde, callarse la boca, hacer lo que Manning diga. Debido a que corrió las 40 yardas en 4.63 en el combine, su valor era de rondas medias, y Polian lo convirtió en el receptor número 19 seleccionado. Hasta este punto, solo un receptor tomado antes que él—Percy Harvin de Minnesota—ha tenido un mayor impacto.
SI le pidió al exentrenador de los Broncos, Mike Shanahan, un veterano formador de quarterbacks, que evaluara video de Indianapolis y analizara cómo Manning se ha ajustado a sus nuevos receptores. Observó alrededor de 65 jugadas, y una, contra Tennessee el 11 de octubre, le pareció particularmente destacada. Primera oportunidad, Colts en la yarda 39 de los Titans. El veterano Reggie Wayne abierto a la izquierda, Collie en el slot izquierdo, Garçon abierto a la derecha. Esquineros cubriendo por encima a Wayne y Garçon, el linebacker Keith Bulluck sombreando hacia Collie. Al snap, Manning giró y fingió un handoff a Joseph Addai, congelando a Bulluck por una fracción de segundo. Para entonces, Collie ya estaba a tres pasos de la línea.
“No me importa si Collie es novato”, dice Shanahan, con la mirada fija en la pantalla. “Ha pasado toda la pretemporada y el campamento corriendo esta jugada. No tengo duda de que la ha ejecutado cientos de veces. Mira. Peyton sabe desde antes del snap que probablemente tendrá a Bulluck sobre Collie. Por haber jugado tantas veces contra Tennessee, sabe que Bulluck mira hacia el backfield. El linebacker tiene que respetar la carrera, y en cuanto mira, queda atrapado. Se acabó. Ahora gira la cadera para correr con Collie, pero es demasiado tarde. Ahora mira a Collie. Sabe que no va a romper hacia el poste hasta superar a Bulluck. Mira el balón. Hermoso. Un pase totalmente atrapable. Bulluck no tiene oportunidad.”
En realidad, lo que muestra la jugada es cómo, en el quinto partido de su carrera en la NFL, Collie comprende lo que a Wayne, Gonzalez y al ala cerrada Dallas Clark les tomó un año o más dominar. Se suponía que Collie debía cortar hacia el poste alrededor de las 18 yardas, pero como ocurre en todas las rutas de los Colts, es más importante cortar cuando sabe que ha vencido a su defensor. Así que en esta ruta rompió hacia el poste aproximadamente a las 12 yardas. Y como Bulluck quedó momentáneamente congelado, Manning supo que podía lanzar justo cuando Collie clavaba el pie izquierdo para hacer su corte de 45 grados. Desde una bolsa limpia, Manning soltó una espiral perfecta que viajó 29 yardas en el aire, por encima de Bulluck y directo a las manos de Collie. Collie rompió un tackle en la 12, otro en la cuatro y se lanzó a la zona de anotación. Touchdown.
“Sin vacilación por parte de Peyton”, dice Shanahan. “Y aquí está la razón: Collie tiene un instinto natural allá afuera. ¿Qué vemos en todo este partido? Peyton puede tener algunos jugadores nuevos con él. Pero si acaso, puede que esté más confiado que nunca. En ningún pase ha dudado. Eso me dice que confía en que estos nuevos saben lo que hacen.”
Los números cuentan bien la historia del ajuste de los receptores jóvenes. En el juego contra Tennessee, 16 de los 44 pases de Manning fueron para sus jugadores en formación: Collie, Garçon y Brown. Dos de sus tres pases de touchdown esa noche fueron para el novato Collie. En particular, los números hablan muy bien de la adaptación de Collie. En las temporadas de novato de Wayne, Clark y Gonzalez, Manning promedió 47 intentos de pase hacia cada uno, completando en promedio 31. En la primera mitad de 2009, Manning ha lanzado 46 pases a Collie y ha completado 32. Wayne, Clark y Gonzalez se combinaron para cuatro touchdowns como novatos. Collie tiene cuatro en ocho juegos.
“He escuchado a jugadores decir que tienen que ajustarse a la velocidad del juego profesional”, dice Collie. “La diferencia entre aquí y la universidad no es la velocidad. Es el conocimiento que tienes que tener, lo que necesitas saber sobre cómo va a cambiar tu ruta y cómo Peyton espera que la cambies. Cuando jugamos contra San Francisco [una victoria 18--14 en la Semana 8], tenía una ruta seam, y parecía que Peyton se había equivocado y me había lanzado demasiado largo, pero en realidad era cobertura personal y yo debía hacer algo para generar separación. Lo hice demasiado tarde, y fue mi culpa. Cuando regresé [al huddle], me dijo: ‘Tienes que decidirte. Tienes que hacer una cosa o la otra.’”
Collie sonrió con resignación. “De hecho, hoy me equivoqué una o dos veces en la práctica de walkthrough. Estoy seguro de que me lo hará notar.”
“Se necesitan años para lograr una sincronización real”, dice Manning. En 2009, los Colts no tuvieron años. Tuvieron meses. Eso es lo que hace que esta temporada sea, quizá, la mejor de este histórico quarterback.