ARCHIVO SI | ¿Quién siguió adelante? ESTE TIPO: Pete Carroll
Cinco meses después de “regalar el partido” —palabras suyas—, Pete Carroll presenta a su invitado más reciente en el auditorio de los Seahawks en Renton, Washington. Du-Shaunt Stegall, un bailarín profesional de 20 años que se hace llamar Fik-Shun, sube al mismo escenario en el que el coach de Seattle ha recibido antes a violinistas, profesores de psicología, raperos, entrenadores, golfistas y generales, además de ganadores del Grammy y del Premio Nobel.
Fik-Shun se parece mucho a los jugadores a los que se dirige: descubrió temprano qué quería hacer, dominó su oficio y ganó la temporada 10 de So You Think You Can Dance.
Antes de hacerse famoso, Fik-Shun compitió en Live to Dance, otro reality show conducido por Paula Abdul. En las semifinales dio una vuelta y cayó de forma extraña; las manos se le doblaron, los brazos cedieron y terminó de cara al piso frente a la televisión nacional.
Lo que más le dolió fue el orgullo. Esa caída paralizó a Fik-Shun en sus presentaciones, mientras se obsesionaba con la perfección. Canceló trabajos. Se preguntó si siquiera quería seguir bailando. “Tuve que dejar de culparme”, dice. “Tuve que aceptar lo que pasó. Tuve que dejar de preguntarme: ‘¿Será esta la vez que vuelva a caerme de cara?’”.
Eso fue hace cuatro años. El momento de “caerse de cara” de los Seahawks llegó en febrero, en un escenario mucho más grande: los segundos finales del Super Bowl XLIX. La decisión de Carroll de lanzar el balón en segunda oportunidad y gol desde la yarda uno de los Patriots —cuando el esquinero de New England, Malcolm Butler, interceptó a Russell Wilson para sellar una victoria por cuatro puntos— es considerada por algunos como la peor decisión individual en la historia de los juegos por el título.
Después, Carroll guardó luto apenas una mañana. Luego pasó página rumbo a 2015, del mismo modo en que enfrentó la temporada baja previa tras el triunfo de los Seahawks en el Super Bowl XLVIII. Carroll, al igual que Fik-Shun, cree en el poder de la perspectiva.
Y, sobre todo, cree en su enfoque.
Suena extraño escuchar a Carroll decir esto, pero lo hace con la misma naturalidad con la que diría buenos días o hola: “Ha sido emocionante atravesar todo esto. De verdad lo ha sido”.
Se refiere a esta temporada baja, la que siguió al partido que siempre será recordado por la decisión de Carroll. Lo dice en junio, desde su oficina en la esquina del complejo de entrenamiento de los Seahawks, con el estéreo a todo volumen y el lago Washington brillando más allá de los campos de práctica que se ven por la ventana. Está recostado en un sillón, pero esta charla —explicar cómo su equipo se repondrá de un momento que la mayoría de los aficionados de Seattle todavía no puede volver a ver— es más un interrogatorio que una sesión de terapia. “Si esperas que me ponga a llorar por esto, no va a pasar”, dice Carroll. “Ya dejé eso atrás”.
De hecho, Carroll ha dejado tan atrás la temporada pasada que asegura haber terminado de hablar, con cualquier nivel de detalle, sobre cómo acabó el Super Bowl. La explicación, en todo caso, no ha cambiado: los Seahawks lanzaron el balón porque querían maximizar el número de jugadas posibles; un pase incompleto habría detenido el reloj. Además, habían identificado personal defensivo diseñado para frenar la carrera. Aun así, todas las señales —a tres pies de la zona de anotación, con tres oportunidades y un tiempo fuera restante, además de un corredor conocido como Beast Mode— apuntaban a una jugada sencilla: correr directo al frente.
Carroll cree que tomó la decisión correcta. Nunca ha titubeado en eso. Donde algunos dicen “la peor decisión posible”, él dice “el peor resultado posible”. Esa es su distinción, y se mantiene firme. Pero eso no detendrá las preguntas. “Sé que quieres saberlo —todo el mundo quiere saberlo, la intriga, la profundidad y todo eso—”, dice. “Y cuánto dolió.
“Nunca lo vas a saber. No puedo hacer que lo entiendas. Cuando viertes todo en tu vida en algo y —sale bien o sale mal— se queda dentro de ti. Se vuelve parte de ti. No voy a ignorarlo. Voy a enfrentarlo. Y cuando vuelva a surgir, voy a pensarlo, seguir adelante y usarlo. ¡Usarlo!”
En 2014, Carroll abordó de la misma manera el campeonato del Super Bowl de Seattle. Incluso mientras minimizaba públicamente todas las distracciones —el verano de alfombras rojas, los juegos de softbol con celebridades y los cameos en películas—, le preocupaban y las atendía. Les dijo a sus jugadores que regresaran listos para trabajar, una vez que hicieran lo que tuvieran que hacer y procesaran lo que habían vivido.
“Ahora”, dice Carroll, “se trata de lidiar con la derrota y con haber regalado el partido. De cualquier forma, estás lidiando con algo”.
Lo que no hizo fue decirles a sus jugadores que olvidaran la derrota. No quiere que lo hagan. Él nunca olvidará el Rose Bowl de 2006, cuando como coach de USC dejó en la banca al ganador del Heisman, Reggie Bush, y le entregó el balón a LenDale White en una cuarta oportunidad y dos por avanzar en el último cuarto, desde la yarda 45 de Texas. Los Longhorns detuvieron a White y anotaron en la siguiente serie para ganar el partido, y los mismos críticos que vapulearon a Carroll por lanzar tarde contra los Pats lo destrozaron por las decisiones que tomó ante UT. Nunca ignoró ese momento, ni lo desterró de su memoria, ni fingió que no dolió como el demonio. Lo enfrentó. Y lo impulsó. Dice Carroll: “Para mí es mucho más fácil [seguir adelante] que para la mayoría de la gente”.
De cualquier modo, el calendario de la NFL deja poco tiempo para que los Seahawks se recuperen. Traspasaron por el ala cerrada de los Saints, Jimmy Graham; perdieron al esquinero agente libre Byron Maxwell, que firmó con los Eagles; y contrataron a Cary Williams, de Philadelphia, para reemplazarlo. Reclutaron al ala defensiva de Michigan, Frank Clark, y tuvieron que responder preguntas sobre su historial de arrestos. Negociaron con Russell Wilson un nuevo contrato, pero aún no han llegado a un acuerdo.
No hay descanso para los conquistados. Pocos Seahawks mencionaron el Super Bowl después de febrero, salvo que alguien preguntara por él. Carroll se enfocó, en cambio, en el ritmo, la energía y la actitud del equipo. Derramó ese tipo de psicología del rendimiento con tintes New Age que llevó a uno de sus jugadores a compararlo con Willy Wonka.
Al observar su roster, Carroll dice que este equipo es más profundo que el de hace un año, más cercano al que ganó el Super Bowl XLVIII. “El reto vuelve a estar ahí. Aquí vamos”, dice. Sus ojos se entrecierran. “¿Me escuchas?
“Vamos a salir de esto mejores que si hubiéramos ganado”.
EL CORREO de Ben Malcolmson, asistente de Carroll, llegó a la bandeja de entrada de Angela Duckworth, profesora de psicología en Penn. Duckworth nunca había oído hablar de Carroll, así que se preparó para rechazar cortésmente la invitación para conectar. Hasta que una de sus coordinadoras de investigación, aficionada a los deportes y conocedora de Carroll y de sus métodos, le sugirió que quizá podría aprender algo del entrenador.
Carroll había conocido el trabajo de Duckworth a través de una charla TED que ella dio, inspirada en su frustración por no entender por qué los estudiantes de matemáticas más brillantes de secundaria y preparatoria a los que enseñó no siempre entregaban el mejor trabajo. Duckworth se centró en un concepto que le resultó familiar a Carroll. Sin saberlo, estaba describiendo su enfoque, y tenía un nombre para ello: grit. “Me interesa cómo la cultura influye en el grit”, dice Duckworth. “Y Pete ha creado de manera muy deliberada una cultura que fomenta la pasión y la perseverancia, los dos componentes del grit”.
En Carroll, ella ve lo que los psicólogos llaman un padre autoritativo: cálido pero exigente, incondicionalmente solidario pero con expectativas altas. Así que aceptó reunirse con los Seahawks. Nadie mencionó el Super Bowl por su nombre, pero todo de lo que hablaron era, en realidad, sobre cómo Seattle estaba dejando atrás ese episodio.
El Tao de Pete no se formó por completo sino hasta que Carroll ya estaba bien entrado en sus 40 años, en su tercera década como entrenador de futbol americano. Tenía personalidad y estilo, pero no un sistema. Nada que hubiera escrito. O convertido en un libro. Los Jets lo despidieron de su primer puesto como head coach tras una sola temporada; los Patriots, después de tres. No es que Carroll fracasara; su marca en cuatro campañas como coach en la NFL era respetable: 33-31. Pero el gran éxito se le había escapado.
Tomó un sabático, casi un año completo, en 2000. Hay una historia famosa sobre la epifanía que tuvo Carroll por esa época. Estaba leyendo un libro de John Wooden que describía cómo al legendario coach de UCLA le tomó 18 años ganar su primer título nacional. Entonces Carroll cerró el libro de golpe, inspirado. Aceptó el puesto en USC en diciembre de ese año y comenzó a escribir no solo lo que quería lograr, sino cómo pensaba hacerlo. Llenó blocs legales y las cubiertas de carpetas manila con tantas notas que se quedó sin espacio para escribir. Desmenuzó cada aspecto del rendimiento. Detalles que parecían pequeños —como pedir a los jugadores que preordenaran en la estación de omelets de los Trojans para ahorrar unos minutos cada mañana en el desayuno— se implementaron para mejorar la eficiencia. Les pidió a sus coaches asistentes que explicaran su visión en 30 palabras o menos, y luego invitó a Snoop Dogg, Bubba Watson, conserjes, actores y CEOs al campus y les pidió exactamente lo mismo.
Convirtió a los Trojans en una potencia y todas esas notas en un libro llamado Win Forever. Para Carroll, dejó de tratarse de las victorias y pasó a ser el proceso. Expuso a los Trojans a una infinidad de influencias, les exigió hacer el trabajo y luego respaldó el cumplimiento de ese esfuerzo. Si todo sonaba un poco rah-rah —algunos lo apodaron Pom-Pom Pete—, lo que más importaba era que sus jugadores le creían. “Pete lo ha hecho de una manera distinta a cualquiera”, dice Yogi Roth, coguionista del libro de Carroll. “Está muy adelantado en su forma de pensar y en su proceso mental. Todo está profundamente conectado con su espíritu”.
Carroll dejó USC para unirse a los Seahawks en 2010. (Poco después, la NCAA castigó a los Trojans con una suspensión de dos años sin tazones, la pérdida de 30 becas y la anulación de 13 victorias de 2004 y 2005 por diversas infracciones cometidas bajo su gestión). Desde el principio le dijo a Roth que en la NFL no cedería en su enfoque integral. Había visto en New England —donde los jugadores empezaban a llegar tarde a las reuniones, o a no presentarse— cómo los actos egoístas podían desmoronar temporadas llenas de promesas.
“Todo el mundo decía que no podía entrenar en la NFL”, dice Mike Garrett, su director atlético en USC. “Decían que era un coach de college. Pero yo siempre sentí que quería volver. Como si tuviera algo que demostrar”.
Carroll no adaptó su método para jugadores profesionales, tipos que en teoría deberían poner los ojos en blanco ante el Tell the Truth Monday o el Competition Wednesday, esos trucos motivacionales que supuestamente funcionan mejor en el futbol colegial. Contrató a un surfista competitivo convertido en psicólogo deportivo. Estudió los patrones de sueño. Invitó como oradores a Bill Russell, Will Ferrell y Jon Gruden. Organizó un concurso de tiros entre los ex SuperSonics Detlef Schrempf y Shawn Kemp, con máquina de humo, show de luces láser y presentaciones del anunciador del estadio CenturyLink Field. Buscó consejos de músicos como Macklemore y de un expresidente, Bill Clinton.
“Todo siempre regresaba a la competitividad”, dice sobre las estrategias motivacionales, las contrataciones poco convencionales y la multitud de invitados. “No tenía una palabra para describirlo, pero era aspirar a algo, no luchar contra algo. Luego encontré un nombre para eso”.
Grit.
STEVE KERR voló a las instalaciones de los Seahawks el agosto pasado. Había pasado su vida en el basquetbol, pero nunca había dirigido un partido cuando los Warriors lo llamaron ese mayo. “Al principio me sentí mal”, dice Carroll sobre el reto que tenía Kerr por delante. “Pensé: ‘Caray, tenemos mucho trabajo que hacer’”.
Kerr fue a estudiar a Carroll. Admiraba la forma en que jugaban los Seahawks, el equilibrio entre libertad total y disciplina absoluta, un estilo a la vez suelto y meticulosamente planificado. Habló con los jugadores, perdió un concurso de tiros contra el receptor Bryan Walters y acompañó al coach que nunca deja de caminar, hablar, subirle a la música o mascar chicle como si estuviera furioso en Wrigley.
Lo que más llamó la atención de Kerr fue la cantidad de personalidades fuertes en el roster de Seattle y cómo Carroll fomentaba, en lugar de restringir, aquello que los hacía distintos a sus compañeros. Donde muchos entrenadores de futbol americano buscan conformidad, Carroll exige lo contrario. “Pete puede hacerlo porque es auténtico”, dice Kerr. “Tienes que tener la personalidad correcta para venderlo. Ese estilo le queda. No creo que Bill Belichick pudiera lograrlo”.
Kerr regresó a Golden State y, con un equipo que parecía armado con piezas al azar (bueno, y el mejor tirador de la liga), ganó el campeonato de la NBA en junio. Mientras Carroll veía las Finales y le enviaba mensajes de texto de felicitación y apoyo, esto fue lo que notó: los Warriors se parecían a los Seahawks.
Carroll llama a lo que Kerr presenció una “celebración de la singularidad”, y eso también puede sonar a palabrería psicológica o a uno de esos clichés a los que se aferran los entrenadores. Ayuda que Carroll no sea precisamente típico para su profesión. Él celebra su propia singularidad todos los días.
Kris Richard, el nuevo coordinador defensivo de los Seahawks (Dan Quinn se fue para entrenar a los Falcons esta temporada baja), fue cornerback de Carroll en USC. Aún recuerda su primera reunión de equipo con los Trojans, la energía que “simplemente se desbordaba” del hombre que parecía tener Red Bull corriendo por las venas. “En ese momento [el programa] estaba algo golpeado, y él trataba de devolvernos la vida”, dice Richard. “Nos llevaba al Coliseum tarde en la noche, a jugar jalón de cuerda”.
Los Seahawks bajo Carroll a veces pueden parecer una isla de juguetes inadaptados, pero es así por diseño. Aplaude a Marshawn Lynch por no hablar nunca con los medios del mismo modo que aplaude al cornerback Richard Sherman por decir siempre lo que piensa. El safety Earl Thomas puede hablar de tener sangre de guerrero; Wilson puede revelar que no tiene relaciones sexuales con su novia, la estrella pop Ciara; nada de eso le parece una distracción a Carroll. Mientras nadie altere la química del equipo —adiós, Percy Harvin—, todo está bien.
Carroll explica esto de una manera que solo él puede. “Estamos desarrollando las cualidades humanas al meternos en las personas y sacar lo mejor que tienen para ofrecer”, dice, sonando como el CEO de una startup de Silicon Valley.
Durante años, el dueño multimillonario de Seattle, Paul Allen, nunca asistió a un entrenamiento. Hasta que un día de 2010 apareció. El mejor amigo de Carroll, Dave Perron, estaba ahí y recuerda haberse preguntado en voz alta por qué Allen había ido. Porque sí, se encogió de hombros Carroll. Él mismo le había pedido que pasara.
“Pete es una de las personas más vibrantes y positivas que he conocido en mi vida”, dice Ben Haggerty, amigo de Carroll y mejor conocido por los fans de la música como Macklemore. “Nunca apaga el interruptor. Hay un ritmo muy claro en la forma en que se mueve a lo largo de su día”.
Eso no quiere decir que Carroll sea automático; su enfoque siempre es personalizado. Basta ver cómo manejó al ala defensiva Lawrence Jackson, quien registró 10 capturas en su temporada de sophomore en USC, en 2005, pero cayó en un bache al año siguiente, agobiado por la presión y por la muerte de un primo muy cercano. Carroll le dio a Jackson uno de sus libros favoritos, The Inner Game of Tennis. Al leerlo, Jackson se topó con una analogía sobre cómo un gato no piensa en cómo atrapar a un pájaro, no calcula qué tan alto debe saltar o qué tan rápido ir. El gato simplemente reacciona. En el siguiente partido, Jackson consiguió tres capturas. Pájaro atrapado.
Más tarde, Jackson jugó para los Lions, pero en Detroit era consciente de con quién comía en el comedor y con quién hablaba en el campo de entrenamiento, y con el tiempo su carrera se fue apagando. “Si no sientes que tu individualidad es respetada, una parte de ti no se presenta a trabajar”, dice Jackson. “No puedes ser quien eres. Pete entiende que no puedes llegarle a todos de la misma manera”.
Quienes conocen a Carroll se ríen de la percepción de que es demasiado buena onda, demasiado New Age, el coach del Kumbaya. Señalan su primer año con los Seahawks, cuando él y el gerente general John Schneider lideraron la NFL con 284 transacciones. Carroll es tan competitivo como Belichick, y también puede ser igual de implacable. “No estoy diciendo que cuando se disipe el humo y mires de cerca, no sea un cabrón”, dice Lawyer Milloy, quien jugó como safety para Carroll en New England y en Seattle. “Es exactamente todo lo que la gente ve. Pero que no haya dudas: es tan competitivo como cualquiera en la historia del futbol americano”.
Por eso Carroll ve el fracaso de Seattle en el Super Bowl como otro ejemplo de singularidad… solo que uno que no piensa celebrar.
CUANDO CARROLL se reunió con el teniente general Robert Brown, en marzo de 2013, ambos pasaron horas hablando sobre liderazgo. Brown explicó cómo cada año el Ejército aceptaba a una nueva camada de soldados rasos y cómo aproximadamente un tercio de ellos rendía por debajo de lo esperado. Eso no ocurría con Carroll en USC (quien dice que el 95% de sus jugadores se comprometía con el programa), y Brown se preguntaba por qué.
Intuyó que tenía que ver con la comprensión que Carroll tenía de “la dimensión humana”. Luego contó otra historia. Cada año el Ejército enviaba a sus mejores hombres al elitista 75º Regimiento Ranger, dijo, y solo alrededor del 30% lograba mantenerse. Con el tiempo, el liderazgo decidió invertir más en el proceso, preparar mejor a esos elegidos para el riguroso entrenamiento Ranger. Al año siguiente, el 80% lo superó. Escuchar eso “fue un momento profundo”, dice Carroll. “Me di cuenta: habíamos acompañado a nuestros muchachos. No los dejamos fracasar. [En USC] eso se justificaba en que muchos de ellos eran reclutados muy alto y luego no rendían como se esperaba [en la NFL]. No estábamos ahí con ellos, para ayudarlos a dar lo mejor.
“Entonces empezó a tener sentido el papel que estábamos jugando”.
En las últimas dos o tres temporadas, el enfoque de Carroll se ha cristalizado. “No puedo decirte que siempre lo supe”, dice. “No fue así. Estaba improvisando”.
En Seattle, Carroll ha llenado su staff de caras conocidas, como el preparador físico Chris Carlisle, quien al final de su primera entrevista con Carroll, todavía en USC, reveló que padecía la enfermedad de Hodgkin y que pronto comenzaría tratamientos de quimioterapia.
“¿Eso te va a convertir en un coach diferente?”, preguntó Carroll.
“No, señor”.
“¿Puedes estar aquí el lunes?”
Carlisle, libre de cáncer desde 2005, ha visto a Carroll implementar su sistema de USC en Seattle —“solo cambió los colores”, dice—, pero también ha visto cómo el coach ha ajustado sus métodos en los últimos años. Carroll formó una especie de gabinete, permitiendo que una docena de jugadores plantearan inquietudes desde dentro del vestidor. Redujo sus actividades externas (más allá de su labor filantrópica) y se concentró únicamente en entrenar. Decidió no escribir otro libro. Todo era futbol y nietos. “Si acaso”, dice Dennis Slutak, quien entrenó equipos especiales para Carroll en USC, “la NFL le permitió a Pete ser más Pete de lo que lo hizo el college. Es como si su enfoque estuviera mejor adaptado ahí”.
Poco a poco, Carroll comenzó a entender por qué operaba de la manera en que lo hacía, y por qué funcionaba tanto en el futbol colegial como en la NFL. Cuanta más gente conocía, más ajustes hacía. Nunca hubo otro momento de ajá como la epifanía de 2000. Entrenar se volvió más una búsqueda.
Ganar el Super Bowl requirió cambios; perder el Super Bowl exigirá más. Pero en esencia, el sistema sigue siendo el mismo. “Ahora soy más consciente de lo que se necesita para hacer esto”, dice Carroll. “Estuve perdido durante mucho tiempo. No sabía lo que estaba haciendo. Ahora tengo una imagen más clara”.
Antes del Super Bowl del pasado febrero, Carroll les dijo a sus amigos que nunca se había divertido tanto, que la cultura que había creado nunca había estado tan respaldada ni tan firmemente adoptada.
Luego hizo La Decisión. Y los Seahawks perdieron. Y sus amigos —los más cercanos, al menos— lo molestaron diciéndole que necesitaba un nuevo título para su libro: Win Once in a While.
EL DÍA en que el multimillonario Steve Ballmer se enteró de que podría comprar a los Clippers, estaba sentado en la oficina de Carroll. Eran un par de vecinos: el ex CEO de Microsoft, un hombre que había invitado a Carroll a su casa para un Séder; y el coach al que quería interrogar sobre cómo implementar una cultura distinta en el deporte profesional. “Me está contando todas estas situaciones por las que ha pasado”, dice Ballmer sobre esa reunión, “y cómo aprendió a enfrentarlas todas de la misma manera”. Los despidos, el sabático, la epifanía, la dinastía universitaria, la cuarta y dos, las sanciones, el título del Super Bowl, la potencia de la NFL—todo lo que Carroll vivió lo preparó para manejar mejor la noche del 1 de febrero de 2015.
Nadie sabe con certeza cómo reaccionarán los Seahawks, ni si seguirán escuchando, ni si perder un partido de la forma en que perdieron el Super Bowl XLIX dejará una cicatriz permanente, causará un daño irreparable o romperá la frágil química de un vestidor lleno de personajes excéntricos. “Todos los principios, todo de lo que hemos hablado alguna vez, salió a la luz en los últimos años”, dice Carroll. “Necesitamos todo eso”.
Carroll llamó a Perron la semana posterior al Super Bowl, pero fuera de eso los dos amigos no han hablado del partido en sí ni de cómo terminó. Carroll solo quería repasar lo que planeaba decirle al equipo. Quería enmarcar esta derrota épica como un momento de aprendizaje, aun sabiendo que algunos de sus jugadores seguramente pondrían los ojos en blanco.
Luego se sumergió de lleno en la temporada baja. Todo el front office lo hizo. En semanas recientes, Schneider leyó The Obstacle Is the Way, un libro sobre el estoicismo y cómo convertir las pruebas en triunfos. Esa es la influencia de Carroll. Pero incluso Schneider reconoce que existe un peligro, sobre todo ahora: que los jugadores ya no compren el programa de Carroll como antes. Cuando Schneider trabajaba para el coach Marty Schottenheimer en Kansas City, a finales de los 90, Schottenheimer le enseñó que nunca debía permanecer más de 10 años en un mismo lugar porque “los jugadores dejan de escucharte”. Sin embargo, Schneider argumenta que el panorama moderno de la NFL, con el tope salarial y el constante movimiento de jugadores, facilita la implementación de una filosofía cuando cada temporada trae tantas caras nuevas. “Pete no va a cambiar quién es”, dice Schneider.
Seis meses después del desastre, seis meses después de haber regalado el partido, el mensaje sigue siendo el mismo. Lo que Carroll vende es esperanza. “Quiero que toda nuestra organización muestre cómo se superan las cosas”, dice Carroll. “Quiero que demostremos resiliencia, que es uno de los pilares del grit. Vamos a demostrarla, así como demostramos la resiliencia para ganar. Fue increíble volver [al Super Bowl el año pasado] cuando todo el mundo decía que no había ninguna posibilidad. Vamos a enfrentar todo eso otra vez; hay cierto consuelo en ello. Sabemos cómo vamos a hacerlo. Aquí vamos”.
Carroll lanza una mirada al reloj en la pared de su oficina. Tiene una reunión de equipo a la que asistir, energía que subir, mentes que convencer, una filosofía que consolidar. Es momento de alejar a los Seahawks un paso más de su último partido y acercarlos un paso a su siguiente desafío. “Qué malditamente gran día”, dice el eterno optimista del futbol americano. “Es una oportunidad, más que cualquier otra cosa.
“¿Qué tan fuertes podemos ser?”
SUPER BOWL XLIX: El clímax
4º cuarto — 2:06
El touchdown de Julian Edelman culmina una serie de 10 jugadas y 64 yardas para poner a los Pats arriba 28–24.
2:02
Tras un touchback, el pase de 31 yardas de Wilson a Lynch lleva a Seattle hasta la yarda 50.
1:14
Cuatro jugadas después, Jermaine Kearse controla como puede un envío para una recepción épica de 33 yardas.
1:06
En primera y gol desde la yarda cinco de New England, Lynch avanza cuatro.
0:26
Con una yarda por recorrer, Seattle le niega el balón a Beast Mode, solo para ver cómo sus esperanzas de título terminan interceptadas.