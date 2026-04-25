ARCHIVO SI | Roger Staubach: En una ala y una oración
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es IN ON A WING AND A PRAYER, de Dan Jenkins, publicada originalmente el 5 de enero de 1976.
Por lo general, esto sólo sucede en esas novelas escritas para jóvenes lectores. Hace frío y está sombrío y toda esperanza parece haberse ido, pero el buen tipo que ama a su esposa y a su familia y a su país ha regresado para intentar un último pase largo contra los villanos malvados que lanzan botellas y basura a los oficiales del football. El balón se eleva alto y lejos, 50 yardas dentro de la atmósfera congelada, un objeto absurdo, parece, esforzándose por ser visto contra las débiles luces que brillan a través del gris cielo de Minnesota. Ahora el balón desciende mientras el marcador consume los segundos finales del juego. Hay dos hombres debajo del balón y de repente uno de ellos resbala y cae, y el que se supone que debe atraparlo y completar la más grandiosa de las remontadas y sorpresas y cuentos de hadas hace exactamente eso. Roger Staubach ha lanzado un pase a Drew Pearson y los Dallas Cowboys han consumido toda una vida de buena fortuna en una sola jugada para sorprender a los Minnesota Vikings y aferrarse a una victoria que habían merecido ampliamente durante todo el día.
Este ha sido el año de los hombres con camisetas a rayas, los oficiales, ya que juego tras juego durante la temporada regular de la National Football League parecía decidirse por una decisión arbitral de una u otra índole. Y ahora está esta en la primera ronda de los playoffs, en la que el marcador quedará inscrito en la leyenda como Dallas 17, Minnesota 14. ¿Ganaron los oficiales el juego para Dallas al permitir que Drew Pearson se apoyara sobre el Nate Wright de los Vikings antes de atrapar el pase largo de Staubach? ¿Antes, habían ganado los oficiales el juego para Minnesota al darle el balón a los Vikings tras un despeje hasta la yarda cuatro de Dallas que resultó en los siete puntos más baratos desde los dados cargados?
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Eso ocurrió allá atrás, en el segundo cuarto de lo que había sido un juego duro y feroz a la defensiva, marcado por el arte antiguo del despeje. Fue la jugada más importante del día hasta esos segundos finales desesperados cuando Staubach y Pearson se entendieron y clavaron una daga en el corazón de cada sembrador de semillas en la llanura de Minnesota.
Los Vikings, que habían sido superados durante todo el partido por estos sorprendentes Cowboys, habían logrado sin embargo armar una magnífica y sostenida serie ofensiva en el último cuarto, y con Fran Tarkenton pasando e incluso lanzando un bloqueo en una ocasión, y con Chuck Foreman y Brent McClanahan bailando con elegancia sobre el suave césped natural del Metropolitan Stadium, habían tomado la delantera 14-10. Dallas había ganado sus 10 puntos—Doug Dennison anotando desde la yarda cuatro en el tercer cuarto; Toni Fritsch convirtiendo un gol de campo de 24 yardas para abrir el último periodo—y Minnesota sólo había ganado siete. Pero los Vikings lideraban a pesar de haber sido superados en golpes, en estadísticas y en estrategia.
Cuando la defensa de Minnesota detuvo entonces abruptamente a los Cowboys y su ofensiva consumió algo más de tiempo valioso, el estadio, con sus miles de aficionados de los Vikings usando gorros de lana púrpura y dorado, era una erupción de alegría. Tarkenton, que había sido tan ingenioso durante toda la temporada, de alguna manera había hecho volver a su equipo en un mal día, y los Vikings seguramente iban a salir adelante de esta y luego vencer a Los Angeles Rams y regresar al Super Bowl donde la cuarta vez finalmente sería la vencida. Por su parte, los Cowboys lucían desanimados, acabados.
Quedaban ahora 1:51 por jugar y los Cowboys estaban a 85 de las yardas más largas imaginables de un touchdown de la victoria. Staubach consiguió un poco de aire con un par de pases cortos a Drew Pearson, pero entonces el centro John Fitzgerald, quien de vez en cuando no había enviado el balón con mucha destreza desde la formación escopeta que Dallas suele usar en situaciones de pase, le dio a Roger otro envío bajo y los Cowboys sufrieron una pérdida de seis yardas. Dos pases más fallaron y era cuarta oportunidad y 16—cuarta oportunidad, muchachos—y los Cowboys estaban en su propia yarda 25. Quedaban 44 segundos.
En el huddle de Dallas, Staubach murmuró algo como “patrón Q”. Luego lanzó un pase de 25 yardas a Drew Pearson, quien se elevó en la banda, logró la recepción para primero y diez y fue empujado fuera del campo por Nate Wright al mismo tiempo. A los gorros púrpura no les gustó la decisión de dar por válida la recepción, creyendo que Pearson necesitaba tener ambos pies dentro del campo y olvidando que una recepción es legal si el receptor tiene el balón y es sacado antes de poder encontrar dónde apoyar los pies.
Cuando Drew Pearson regresó al huddle de Dallas le dijo a Staubach: “Puedo vencer a Wright en profundo, pero dame una oportunidad para recuperar el aliento.”
Parecía que el reloj podría hacer eso por él. Ahora quedaban 37 segundos, y los Cowboys apenas estaban en medio campo. Staubach le dio descanso a Pearson mientras lanzaba un pase incompleto por el centro. Ahora quedaban 32 segundos, y Dallas seguía a 50 yardas.
Hay algo que decir de un hombre que cree en lo milagroso. Staubach es uno de ellos. En un juego de playoffs tres años antes había lanzado dos pases de touchdown en el último minuto y medio para vencer a los San Francisco 49ers 30-28. Demonios, ahora sólo tenía que lanzar uno.
Tom Landry le dio crédito a Staubach por haber llamado la jugada. “Yo sólo estaba en la banda sintiéndome muy decepcionado de que habíamos jugado tan bien y aun así íbamos a perder”, dijo el coach después. “Sabía que nuestra única oportunidad era lanzar uno largo y esperar un milagro.”
En el huddle, Staubach dijo apenas un par de palabras otra vez: “Ruta streak”. Justo lo que Drew Pearson quería escuchar.
Pearson inició la ruta por la banda derecha mientras Staubach retrocedía para posicionarse desde la formación escopeta. Nate Wright y Pearson estaban ahora en una carrera cuando el balón salió al aire. Por un momento parecía que Pearson ganaba la carrera, pero el pase quedó ligeramente corto y iba a caer alrededor de la yarda cinco de Minnesota. Pearson lo notó, pero Wright no. Cuando Pearson frenó, Wright pasó por delante de él, y sólo Pearson y Wright sabrán alguna vez si hubo empujón. Wright resbaló, tropezó o fue empujado al césped justo cuando Pearson giró y puso sus manos en el balón a la altura del cinturón. Pearson sintió que el balón se deslizaba, lo aseguró “entre mi codo y mi cadera”, y luego entró a la zona de anotación acompañado por el más enorme estallido de silencio en la historia de reuniones de 46,425 aficionados vestidos de púrpura.
Nadie supo por unos segundos que en realidad era touchdown, ni siquiera los Cowboys. Todos vieron algo naranja o rojo caer al campo y pensaron que era un pañuelo de los oficiales—obviamente una interferencia contra Pearson o Wright.
Incluso Pearson lo vio. “Cuando miré otra vez, era una naranja de verdad”, dijo. Y lo que en realidad era, por supuesto, era un touchdown real.
(¿Podría haber un día más oscuro para Fran Tarkenton? Ver la victoria convertirse en derrota de forma tan impactante, y luego enterarse momentos después de que su padre había sufrido un infarto fatal mientras veía el juego por televisión en su casa en Georgia.)
Los últimos segundos del partido fueron tan caóticos como lo había sido la temporada regular en lo que respecta a los oficiales. Los Vikings no tenían posibilidad de hacer mucho, teniendo que iniciar prácticamente debajo de su propio poste de gol. En su favor, lo principal que hicieron fue tratar de pedirle a sus enfurecidos aficionados que no lanzaran objetos hacia los oficiales, cosas como más naranjas, una pelota de golf y botellas de whiskey.
Justo entonces, una botella de whiskey golpeó al juez de campo, Armen Terzian, directamente en la frente y lo derribó. Tras saber que la lesión no era grave, algunos ingeniosos en la cabina de prensa estuvieron tentados de cortar el drama con humor. ¿Había sido lanzada la botella por Carroll Rosenbloom o Ralph Wilson, los dos dueños de equipos de la NFL que fueron multados con 5,000 dólares el miércoles anterior por el comisionado Pete Rozelle por criticar a los hombres de camisetas a rayas?
Una pregunta más apropiada es qué ocurrió realmente en la jugada del segundo cuarto, el despeje que casi le da el partido a Minnesota. La patada de Neil Clabo fue excelente, y parecía dirigirse a los brazos del safety de Dallas Cliff Harris, quien estaba en su propia yarda cuatro. Harris decidió no atraparla, sino dejarla botar hacia la zona de anotación para un touchback.
En cambio, el balón rebotó de manera extraña a la derecha de Harris, y todo un grupo de Vikings, liderado por Fred McNeill, fue tras él por alguna razón—no para detenerlo sino para recuperarlo. Y McNeill lo hizo. Primero y gol para Minnesota en la yarda cuatro de Dallas. Un minuto después llegó el sencillo touchdown de Minnesota, con Chuck Foreman saltando desde la yarda uno. Una repetición televisiva parecía indicar que el balón nunca tocó a Cliff Harris. En realidad, sí tocó a otro Cowboy, Pat Donovan. Sin embargo, esto pudo haber sido un caso de interferencia no marcada, ya que el Viking Autry Beamon estaba justo frente a la careta de Harris cuando se suponía que debía tener la oportunidad de recibir el despeje.
Si Dallas hubiera perdido, la jugada habría quedado archivada en la colección de 1975 junto con el pase de Mel Gray en el juego St. Louis-Washington seis semanas antes y el balón suelto—o no—de Mercury Morris en el juego Miami-Buffalo y varias otras controversias que han hecho la vida tan maravillosa para los árbitros y tan costosa para algunos críticos.
Arriba, en un palco de propietarios, Clint Murchison de los Cowboys dijo durante el medio tiempo: “He visto la repetición varias veces y no veo que el balón toque a nadie”. Luego sonrió y agregó: “Pero lo haya hecho o no, yo no voy a pagar los 5,000 dólares.”
En la amargura de haber quedado fuera de la carrera al Super Bowl de manera tan repentina y de haber perdido de la forma más cruda, los Vikings verán lo que quieran ver en las repeticiones del pase de touchdown de Staubach a Pearson. El coach Bud Grant decía después: “Pearson hizo lo correcto, empujando. No tenía nada que perder.” Y los Cowboys atesorarán el heroísmo de todo ello—un balón que no podía ser lanzado ni atrapado en esas circunstancias. Y un partido que no podía ganarse, pero se ganó.