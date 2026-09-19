Así fue el viaje de los 49ers a Australia y cómo vencieron al jet lag y a los Rams
El 4 de septiembre, el fullback de los 49ers Kyle Juszczyk pisó por primera vez el campo de entrenamiento del equipo en Melbourne —en el estadio local de rugby/futbol AAMI Park— y se sintió mucho mejor de lo que había imaginado. Después de todas las precauciones tomadas, las advertencias atendidas y el viaje realizado, quizá todo el trabajo del equipo había conseguido derrotar el jet lag que sabía que tendría.
Entonces, el veterano de 14 temporadas comenzó a moverse sobre el césped.
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“Y es solo para hacer ejercicio ligero. Y empezamos a correr. Y pensé: ‘Oh, espera un segundo. No me siento bien’”, relató 12 días después. “Era difícil de explicar. Cognitivamente, pensaba: ‘Oh, de hecho creo que esto va a estar bien’. Luego empiezo a correr y pienso: ‘No, mi cuerpo simplemente no está del todo ahí. Todavía está dormido o algo así’”.
Por fortuna, él y sus compañeros todavía tenían una semana completa para aclimatarse y, si existe una relación entre el plan de los 49ers y su rendimiento, fue una semana bien aprovechada.
El jueves por la noche pasado (o el viernes al mediodía, hora de Melbourne), San Francisco cerró su histórica semana en el extranjero con una contundente victoria de 27–7 sobre su rival, los Rams. En todos los aspectos medibles, los 49ers parecieron ser el equipo mejor preparado: corrieron para 174 yardas en 30 acarreos, Brock Purdy estuvo preciso con un rating de pase de 105.6, la defensa provocó un balón suelto e interceptó a Matthew Stafford, y el equipo ganó de manera contundente la batalla por el tiempo de posesión.
Es difícil, si no imposible, determinar cuánto de ese dominio estuvo relacionado con la manera en que los 49ers manejaron las circunstancias únicas que enfrentaron ambos equipos, frente a cuánto se debió a que San Francisco simplemente jugó mejor que Los Ángeles ese día en particular.
Pero la liga analizará todo esto como una prueba para futuros viajes al otro extremo del mundo, porque esta fue la primera, y definitivamente no será la última, visita de la NFL al Hemisferio Oriental durante la temporada regular. Apostaría a que regresarán a Melbourne y que, con el tiempo, también irán a otras ciudades australianas como Sydney. En otros lugares, he escuchado durante más de un año que Tokio también está firmemente en el radar de la liga.
Así que la NFL hará una evaluación con los 49ers y los Rams sobre lo que funcionó y lo que no en sus planes, trazados con mucha anticipación, de la misma manera que las oficinas de la liga hacen con todos los equipos que juegan partidos internacionales. Solo que en este caso, debido a que se trata del otro lado del mundo y no simplemente del otro lado del Atlántico (o del mar Caribe), los movimientos de ambos equipos serán examinados detenidamente para que los demás puedan construir una estrategia mejor de cara al futuro.
Es justo decir que, después de todo esto, a los 49ers les gustó bastante la suya, encabezada por el VP de salud y rendimiento de los jugadores, Dustin Perry, y su equipo. Y el jugador con más tiempo en el equipo, Juszczyk, quien es Niner desde marzo de 2017, tuvo la amabilidad de explicarnos cómo el equipo preparó todo para los jugadores en el vestidor.
Viajando a Australia
Los primeros pasos comenzaron cuando el equipo abordó el avión a las 11 p.m., hora del Pacífico, el 2 de septiembre. El equipo distribuyó “kits de vuelo” entre los jugadores mientras tomaban sus asientos: paquetes con suplementos como melatonina y un horario detallado sobre cuándo tomarlos para ayudar a reajustar el ritmo circadiano de cada jugador (el reloj interno natural de 24 horas del cuerpo) de acuerdo con lo que les esperaba.
Después llegó el plan de sueño. A los jugadores se les indicó que podían manejarlo de una de dos maneras: permanecer despiertos durante unas cuatro horas y después intentar dormir entre 8 y 10 horas. O podían dormir antes, permanecer dormidos unas cuatro horas, despertarse durante dos o tres horas y luego volver a dormir otras tres o cuatro horas. Juszczyk fue uno de los jugadores que eligió la primera opción en lugar de la segunda, permaneciendo despierto mucho después del despegue a las 11:45 p.m., hora local.
“Intentamos permanecer despiertos hasta que fueran como las 4 o 5 a.m. de nuestra hora”, dijo el fullback. “Y para ese momento todos estábamos agotados, así que fue bastante fácil quedarnos dormidos. Y con las diferentes cosas que nos dieron, como la melatonina, en realidad pude permanecer dormido durante unas buenas 9 o 10 horas. Luego desperté, me quedaba como una hora, desayuné y tomé este suplemento para reajustar el ritmo circadiano que tenía extracto de granada o algo así.
“Lo tomé y tomé mucha cafeína”.
Y la necesitaba, porque la siguiente instrucción, al llegar a Melbourne a las 7:50 a.m., hora local (el tiempo oficial de vuelo fue de 15:04), era sencilla: nada de siestas. Y como dijo Juszczyk, para cuando San Francisco llegó al AAMI Park más tarde ese día, pensaba que no las necesitaría.
La realidad era que no sabía qué le esperaba.
Sus piernas no respondieron durante el entrenamiento ligero en el estadio. Para las 5 p.m., estaba arrastrándose.
El jet lag tampoco desapareció. Durante el fin de semana, él, su esposa, y George Kittle y su esposa fueron a un reconocido restaurante italiano en Melbourne —el tipo de lugar donde conseguir una reservación era difícil— y pasaron dos horas y media o tres horas cenando. En medio de la cena, Juszczyk, según sus propias palabras, “empezó a perder la cabeza”. Se levantó, les dijo a los demás que necesitaba salir a tomar aire fresco y salió durante un minuto.
“Pensé: ‘No puedo hacer esto ahora mismo’”, dijo.
En ese momento, se sintió bastante agradecido de que los 49ers hubieran planeado el viaje de esa manera. No hubo trabajo intenso en el campo hasta el 7 de septiembre, Día del Trabajo en Estados Unidos, que para todos los efectos serviría como el “miércoles” de la semana de trabajo de los Niners. El sábado y domingo previos, el equipo realizó entrenamientos ligeros en el estadio, en gran medida para ponerse en movimiento lo mejor que pudieran.
Juszczyk dijo que tardó “alrededor de tres días” en volver a sentirse él mismo, lo que hizo que la planificación de los 49ers —programar el primer día de práctica tres días después de su llegada— fuera afortunada para él.
“Realmente tenías que sobreponerte”
Una vez que los jugadores se instalaron, el calendario todavía no era exactamente como habría sido en el Área de la Bahía, principalmente porque la hora del kickoff tampoco lo sería: las 10:30 a.m. del viernes.
Así que Kyle Shanahan hizo que el equipo comenzara su trabajo en el campo alrededor de las 11 a.m., hora local, mientras que las prácticas de esta semana en Santa Clara comenzaron a la 1:30 p.m., hora del Pacífico, de cara al partido del domingo de la Semana 2 contra los Dolphins. Eso ayudó a establecer el ritmo de los horarios de sueño de los jugadores durante los días previos al partido, con las cosas haciéndose más fáciles conforme avanzaba la semana.
“Realmente tenías que sobreponerte”, dijo Juszczyk. “Y, hombre, cuando llegaban las 5 p.m., estabas completamente agotado, mental y físicamente. Pero tomabas unos cuantos cafés más de los que normalmente tomarías; yo generalmente aguantaba hasta las 8:30, quizá las 9 de la noche. Y luego dormía toda la noche, me levantaba alrededor de las seis y seguíamos con nuestro día”.
Para Juszczyk, eso era un poco diferente de lo normal —dice que generalmente se despierta alrededor de las 7 a.m.—, pero, nuevamente, funcionó con el horario de kickoff más temprano.
Y eso lo preparó a él y a sus compañeros para estar listos el día del partido.
“Me despertaba naturalmente, a veces a las 5:30, así que ese kickoff temprano por la mañana estuvo bien, porque ya nos estábamos levantando temprano; estaba acostumbrado. Y casi se sentía como un partido universitario en el que comenzábamos a las 10:30 a.m. Y para cuando terminamos a las dos de la tarde, pensé: ‘Vaya, esto está bastante bien’”.
La victoria lo hizo todavía mejor y dejó a los jugadores emocionados por el viaje de regreso a casa.
Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de organizar una celebración improvisada en el avión.
Desde que llegó a San Francisco en 2017, Shanahan ha recibido al equipo en su casa después del recorte final del roster, una celebración para los jugadores que consiguieron un lugar en el equipo, una reunión conocida como la “players party”. Shanahan canceló la celebración de este año debido al viaje a Australia. Así que después del partido, los jugadores dijeron que tendrían la players party de 2026 en el vuelo de regreso, después de que todos durmieran un poco.
La idea era pasar la segunda mitad de las 14 horas de vuelo celebrando. No ocurrió por las razones más obvias.
“Se supone que debes dormir un poco al principio y luego despertarnos durante las últimas siete horas del vuelo para que todos pudiéramos disfrutar y pasarla bien”, dijo Juszczyk. “Quiero decir, desperté cuando quedaba una hora de vuelo y todos seguían dormidos. Así que no creo que nadie participara en la fiesta que todos habíamos planeado”.
Pero todos sí participaron en una especie de viaje en el tiempo, ya que despegaron a las 6:20 p.m., hora de Melbourne, el 11 de septiembre, y aterrizaron a las 3:06 p.m., hora del Pacífico, “más temprano” ese mismo día en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.
De regreso a San Francisco
La estancia de los Rams en las antípodas fue mucho más rápida que la de los 49ers —unas 30 horas—, en parte bajo la premisa de que sería más fácil aclimatarse al horario estadounidense para la Semana 2. Pero, a decir verdad, al menos para Juszczyk, por una razón u otra, el regreso, aunque siguió siendo realmente extraño, fue más sencillo que el viaje de ida.
La mamá de Juszczyk lo estaba esperando en su casa cuando regresó la tarde del viernes y, como es su costumbre, se instaló para ver la transmisión televisiva del partido.
“Puse el partido en Netflix porque quería ver cómo lo hizo Luke Kuechly narrando el juego. Y cuando ganamos, me gusta ver la versión televisiva”, dijo. “Así que lo estoy viendo con mi mamá y ella sigue haciendo comentarios sobre el partido de ‘anoche’. Y yo le digo: ‘¿Qué quieres decir con anoche? El partido fue esta mañana’. Es algo muy extraño de asimilar”.
Hay que reconocer que esa primera noche estaba un poco desorientado. Se fue a dormir a las 9 p.m. y se despertó en medio de la noche, a la 1 a.m. Permaneció despierto hasta las 4 a.m. y luego volvió a dormir hasta alrededor de las 7 a.m. Y él y Kittle ya tenían planes para su segundo día de regreso, un sábado, para intentar combatir el jet lag que seguramente persistiría.
“George y yo fuimos a jugar golf para poder estar afuera, bajo el sol y activos un poco”, dijo. “Y sentí que eso realmente ayudó”.
Y el sábado por la noche durmió bien, tuvo un domingo de descanso y luego regresó al trabajo el lunes, cuando los jugadores ofensivos de San Francisco realizaron un entrenamiento ligero, lanzando rutas sin defensivos, además de tener algunas reuniones para comenzar la semana.
“Sí, definitivamente creo que sí. Si pudiéramos hacerlo de nuevo, lo haría de la misma manera en que lo hicimos”.
Para entonces, Juszczyk dijo que ya estaba bien.
Al mirar ahora todo lo ocurrido, dice que el mejor consejo que él y sus compañeros recibieron fue evitar las siestas al principio de la semana y aguantar hasta llegar a una hora de dormir relativamente normal para trabajar en reajustar el reloj interno. También dijo que ese sería el primer consejo que le daría a cualquier jugador que haga el viaje en los próximos años.
En cuanto a cómo lo manejaron los rivales de los Niners, Juszczyk dijo que tenía curiosidad por preguntarles después a algunos de sus amigos de los Rams, pero no le pareció apropiado hacerlo después de que el partido terminara como terminó. Por su parte, el Niner de décimo año no tuvo nada negativo que decir sobre la manera en que los Rams manejaron la situación.
“Hay muchas cosas que intervienen para ganar un partido. Sé que yo me sentí muy bien. Y no he escuchado nada sobre cómo se sintieron ellos. Después no he escuchado si no se sintieron bien, si se arrepintieron de su decisión o si simplemente no tuvieron su mejor partido. Pero puedo decir que yo me sentí muy bien”.
Lo cual fue suficiente, al menos para Juszczyk, para sentir que el plan de su equipo funcionó.
“Sí, definitivamente creo que sí”, dijo. “Si pudiéramos hacerlo de nuevo, lo haría de la misma manera en que lo hicimos”.
El plan de viaje funcionó tan bien que Shanahan le entregó a Perry un balón de juego durante la celebración posterior al partido en el vestidor en Australia. Y quizá, si los 49ers continúan con su buen paso en la Semana 2, Perry reciba otro en casa el domingo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/09/2026, traducido al español para SI México.