Baker Mayfield quiere un nuevo contrato. Por qué los Buccaneers deberían acceder a su petición
Si los Buccaneers quieren volver a firmar a Baker Mayfield este receso de temporada, la presión está sobre ellos para hacerlo más pronto que tarde.
Mayfield entra en el último año de su contrato con Tampa Bay y habló públicamente sobre la situación con los reporteros el viernes, expresando que desea permanecer a largo plazo con los Buccaneers y que su fecha límite para alcanzar un acuerdo es el inicio del campamento de entrenamiento. Una vez que comience el campamento, Mayfield enfocará toda su atención en el futbol americano y en hacer todo lo posible para ayudar a los Buccaneers a conquistar el Trofeo Lombardi.
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Después de un inicio de carrera con altibajos con los Browns, Panthers y Rams, Mayfield firmó con los Buccaneers en 2023 por un año y 4 millones de dólares. Superó ampliamente el valor de ese contrato y obtuvo una extensión de tres años y 100 millones de dólares en la siguiente temporada baja, un promedio de aproximadamente 33.33 millones por año. Ahora, Mayfield se acerca al final de ese acuerdo, uno que se encuentra muy por debajo del valor actual del mercado para los quarterbacks.
Actualmente, Mayfield es el mariscal de campo número 16 mejor pagado de la NFL. Entre los quarterbacks que no son suplentes temporales ni están bajo contrato de novato, sólo se encuentra por encima de Malik Willis y Aaron Rodgers en salario anual. Los 11 quarterbacks mejor pagados ganan más de 50 millones de dólares por temporada, mientras que el siguiente grupo, que incluye a Daniel Jones, Patrick Mahomes y Deshaun Watson, percibe entre 44 y 46 millones anuales. Mayfield es claramente mejor que algunos de los quarterbacks que ganan más de 10 millones de dólares adicionales por temporada, algo que debería darle margen de negociación conforme continúan las conversaciones.
El gerente general Jason Licht ha abordado la situación contractual de Mayfield en varias ocasiones durante este receso de temporada, señalando en el programa The Drive with TKras a principios de la primavera que “Baker está al frente de nuestros pensamientos en todo momento”.
“Todos nuestros planes giran alrededor de Baker”, añadió Licht en ese momento. “Es algo que resolveremos en algún momento. He tenido muchas conversaciones con Baker sobre el equipo. ... Tenemos una gran relación. Y, sinceramente, nadie aquí quiere que Baker juegue para otro equipo, así que lo dejaré así”.
Licht ha dejado claro hasta ahora que Mayfield es su quarterback, aunque durante las reuniones de la liga en marzo afirmó que “no hay un calendario definido” para concretar el acuerdo, aunque cree que encontrarán una solución. Ahora, Mayfield ha establecido el inicio del campamento de entrenamiento como fecha límite para una extensión, y sería inteligente para los Buccaneers seguir ese cronograma.
Por qué sería inteligente para los Buccaneers extender ahora el contrato de Baker Mayfield
Siempre y cuando los Buccaneers sigan convencidos de que Mayfield es el quarterback del futuro de la franquicia, como ha indicado Licht, tendría mucho sentido intentar cerrar un nuevo acuerdo antes del inicio del campamento de entrenamiento.
Además de evitar que la extensión contractual se convierta en una historia recurrente durante el campamento y la temporada regular, Tampa Bay tiene una gran oportunidad de asegurar a Mayfield antes de que el mercado de quarterbacks potencialmente explote en 2027. La generación de quarterbacks del Draft de 2024 —que ya incluye a cuatro estrellas emergentes como Caleb Williams, Jayden Daniels, Drake Maye y Bo Nix— será elegible para extensiones el próximo receso de temporada. Si alguno o varios de ellos tienen grandes campañas en 2026, podrían desafiar a Dak Prescott como el quarterback mejor pagado en la historia de la liga. Bryce Young y C.J. Stroud también podrían estar en línea para nuevos contratos y, aunque todavía existen interrogantes en torno a ellos, podrían elevar aún más el mercado si hacen lo suficiente para recibir extensiones.
Más allá de los quarterbacks con contratos de novato, jugadores como Sam Darnold, Daniel Jones, Jalen Hurts y Lamar Jackson también podrían negociar nuevos acuerdos el próximo año. Al concretar una extensión con Mayfield este verano, los Buccaneers evitarían tener que competir con los contratos que otros quarterbacks podrían comenzar a recibir.
Cabe destacar que Mayfield viene de una temporada por debajo de sus estándares, en la que él y los Buccaneers lidiaron con lesiones y quedaron fuera de los playoffs por primera vez desde 2019. Aunque esto podría generar cierta cautela dentro de la organización, el equipo ha reiterado en varias ocasiones durante este receso de temporada su confianza en el quarterback. De hecho, esa situación podría permitirles cerrar un acuerdo más accesible económicamente, en lugar de esperar hasta la próxima temporada baja, cuando el mercado aumente y Mayfield posiblemente se recupere de una discreta campaña 2025.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/06/2026, traducido al español para SI México.