¿Qué dijo el GM de los Buccaneers sobre la situación contractual de Baker Mayfield?
En las tres temporadas que Baker Mayfield ha estado con los Tampa Bay Buccaneers, ha demostrado que esta relación funciona tanto para el quarterback como para el equipo. Aunque los Bucs no llegaron a playoffs el año pasado, Mayfield sí llevó al equipo a la postemporada en las dos campañas previas. Ha sido un encaje ideal para la franquicia.
Sin embargo, Tampa Bay aún no ha asegurado a Mayfield con una extensión a largo plazo. El mariscal entra al último año del contrato de tres temporadas y 100 millones de dólares que firmó hace dos años, y no tiene dinero garantizado para la temporada 2026.
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Si los Bucs deciden esperar para ofrecerle una extensión, corren el riesgo de perderlo ante otro equipo en la próxima offseason. El gerente general de Tampa Bay, Jason Licht, habló recientemente sobre la situación contractual de su quarterback.
“Baker está siempre en la parte más alta de nuestras prioridades”, dijo Licht en The Drive with TKras. “Todos nuestros planes giran en torno a Baker. Es algo que resolveremos en algún momento. He tenido muchas conversaciones con Baker sobre el equipo. Nos escribimos durante el draft después de algunas selecciones. Sé que estaba emocionado con los jugadores que elegimos. Tenemos una gran relación. Y, mira, aquí nadie quiere que Baker juegue para otro equipo, así que lo dejaré así”.
Con base en estas declaraciones, parece que ambas partes están alineadas en trabajar juntas a largo plazo; solo falta concretar el contrato.
Licht reitera su intención de mantener a Mayfield en Tampa Bay
Los comentarios recientes de Licht coinciden con lo que expresó a finales de marzo sobre el futuro de su quarterback con la organización. No hay indicios de que el equipo quiera desprenderse de Mayfield en esta offseason.
“Baker sigue siendo nuestro quarterback. Es uno de los jugadores más duros del equipo. Es un gran líder”, dijo Licht, vía Associated Press. “Todo gira en torno a la posición de quarterback. En algún momento encontraremos una solución. No hay un calendario definido para eso”.
Licht dejó claro que es un gran admirador de Mayfield.
“Baker es un verdadero profesional. Es un líder de este equipo. Tengo confianza en que estaremos bien”, añadió. “Nunca nos ha fallado. No voy a entrar en escenarios hipotéticos. Amamos a Baker”.
Dónde se ubica su contrato entre los quarterbacks de la NFL
El salario anual de Mayfield, de 33.33 millones de dólares, lo coloca actualmente como el 16º quarterback mejor pagado de la NFL. El contrato más alto pertenece a Dak Prescott, de los Dallas Cowboys, con 60 millones anuales. No se espera que una posible extensión de Mayfield supere esa cifra, pero sí debería escalar posiciones en la lista.
Un caso cercano es el de Daniel Jones con los Indianapolis Colts, quien recientemente firmó una extensión tras una destacada temporada, con un salario anual de 44 millones de dólares que lo ubica en el puesto 13 entre quarterbacks. Es muy probable que el nuevo contrato de Mayfield se acerque a ese rango.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/05/2026, traducido al español para SI México.