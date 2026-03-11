Los Baltimore Ravens se echan para atrás en el cambio por Maxx Crosby
El viernes, los Las Vegas Raiders habían acordado traspasar a su estrella defensiva a los Ravens a cambio de dos selecciones de primera ronda del draft. Sin embargo, ese acuerdo finalmente no se concretará.
Los Raiders informaron en un comunicado publicado en redes sociales: “Los Baltimore Ravens se han retirado de nuestro acuerdo de intercambio por Maxx Crosby. No tendremos más comentarios por el momento.”
De acuerdo con Dianna Russini de The Athletic, Crosby no superó el examen físico, por lo que el traspaso ya no seguirá adelante. Como los cambios no se vuelven oficiales hasta el inicio del nuevo año de la liga el miércoles a las 4 p.m. ET, los Ravens todavía estaban a tiempo de cancelar la operación. Baltimore recuperará sus selecciones de primera ronda, mientras que Crosby permanecerá con los Raiders, al menos por ahora.
El propio Crosby publicó el sábado un video reflexivo de 12 minutos dirigido tanto a los aficionados de los Raiders como a los de los Ravens, en el que incluso expresó su deseo de terminar su carrera en Las Vegas. Ahora, ese escenario podría mantenerse después de todo.
La decisión original de Baltimore de buscar el traspaso de Crosby era un movimiento sin precedentes para la franquicia. Los Ravens nunca habían entregado una selección de primera ronda—y mucho menos dos—por un jugador veterano. La operación ya era vista como un riesgo, al tratarse de un pass rusher de 28 años que venía de una lesión de rodilla, y tras los reportes de que no superó el examen médico, el equipo decidió no seguir adelante.
Crosby se lesionó la rodilla en octubre, pero jugó pese al problema hasta que los Raiders lo colocaron en lista de lesionados (IR) hacia el final de la temporada. Esa decisión generó tensiones entre el jugador y la organización, según Albert Breer de Sports Illustrated, ya que Crosby sentía que el equipo había terminado su temporada antes de tiempo en busca de asegurar la primera selección del draft. El conflicto llevó al ala defensiva a abandonar molesto las instalaciones del equipo en diciembre, lo que influyó en que estuviera abierto a un posible cambio. Posteriormente se sometió a cirugía para tratar la lesión.
Antes de que Baltimore acordara originalmente el intercambio, los Dallas Cowboys y los Jacksonville Jaguars también estaban entre los equipos interesados en adquirir al defensivo veterano. Dallas, según reportes, permaneció en la negociación hasta el final, pero no estaba dispuesto a entregar múltiples selecciones de primera ronda, lo que llevó a los Raiders a pactar inicialmente con Baltimore.
Mientras tanto, después de considerar inicialmente desprenderse de Crosby —lo que les habría dado el mayor espacio salarial de la liga— los Raiders han estado muy activos en la agencia libre. Las Vegas acordó firmar al centro Tyler Linderbaum con un contrato récord, además de llegar a acuerdos con los linebackers Quay Walker y Nakobe Dean, los alas defensivas Malcolm Koonce y Kwity Paye, el pateador Matt Gay y el receptor Jalen Nailor. También renovaron al esquinero Eric Stokes con un nuevo contrato de tres años.
Por su parte, Baltimore ha tenido una actividad mucho más discreta hasta ahora, limitándose a renovar al quarterback suplente Tyler Huntley y acordar la llegada del guardia John Simpson.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/03/2026, traducido al español para SI México.