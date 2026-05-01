Por qué Ben Roethlisberger no quedó del todo “enamorado” de que los Steelers draftearan al QB Drew Allar
Desde que Ben Roethlisberger se retiró en 2022, los Steelers han pasado sus offseasons intentando encontrar una solución para la posición de quarterback titular. Hasta ahora, nada de lo que ha intentado la organización ha funcionado a su favor. Y el equipo todavía no conoce los planes de Aaron Rodgers para la temporada 2026 (una historia de nunca acabar), aunque sí le colocaron una etiqueta de derecho de tanteo al veterano quarterback, lo que mantiene abierta la puerta para su regreso a Pittsburgh. ¿Será este el año en que finalmente encuentren una solución a largo plazo en la posición?
Una de las posibles respuestas podría ser el novato Drew Allar, a quien los Steelers seleccionaron en la tercera ronda la semana pasada. Allar se integra a un grupo de quarterbacks que incluye potencialmente a Rodgers, Mason Rudolph y al quarterback drafteado el año pasado, Will Howard, quien aún no ha debutado en la NFL tras lidiar con lesiones la temporada pasada. Si Rodgers juega, eso le daría a Allar la oportunidad de aprender de un futuro miembro del Salón de la Fama antes de eventualmente tomar las riendas algún día.
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Roethlisberger, quien fue titular con los Steelers durante 18 temporadas, no parece demasiado impresionado con el nuevo quarterback del equipo. Esta semana dio su opinión sin filtros sobre Allar en su podcast Footbahlin’.
“Este es uno en el que aún no sé si me encanta o lo odio”, dijo Roethlisberger. “... No creo que esto se haya hecho porque sepan algo sobre Aaron. No fue como, ‘Ok, sabemos que Aaron no viene’, así que hacemos esto. Creo que fue más bien un ‘nos gustó un quarterback grande y físico’. ... No vi muchos juegos de Penn State. Pero cuando lo hice, nunca me saltó realmente a la vista. ¿Es grande, se mueve, puede lanzar? Sí. Nunca hubo un momento en el que dijera: ‘Wow’. ... Para mí, el veredicto sigue abierto. No hubo nada que realmente me llamara la atención. Si eso es bueno o malo, no lo sé. Ya veremos.”
No es el mejor respaldo para el quarterback novato—los aficionados de los Steelers y la organización valoran mucho las opiniones de Roethlisberger, ya que conoce perfectamente a la franquicia. Allar podría jugar con ese extra de motivación en 2026 para demostrar que Roethlisberger está equivocado.
Roethlisberger aún quiere ver a su exequipo darle la titularidad a Howard. Desde que los Steelers lo seleccionaron el año pasado, ha abogado por que tenga la oportunidad de ser el QB1, y parece que eso continúa este año.
“Creo que [draftear a Allar] va a empujar a Will”, continuó Roethlisberger. “Cuando veo video, o partidos, Will Howard me saltó mucho más a la vista que Drew.”
Roethlisberger cree que Howard y Allar competirán por los puestos de segundo y tercer quarterback si Rodgers regresa. Si Rodgers deja la organización, entonces podría ver a Howard, Allar y Rudolph compitiendo por el puesto titular. Por lo que dice, Roethlisberger no cree que Allar esté listo para asumir ese rol principal todavía.
En enero, Roethlisberger argumentó que los Steelers no deberían draftear un quarterback por algunos años. Evidentemente, el equipo no siguió ese camino al seleccionar a Allar este año. Su argumento era que los Steelers necesitaban construir el resto del roster antes de encontrar un quarterback alrededor del cual armar el equipo. Explicó que cuando él llegó a Pittsburgh, el roster estaba lleno de estrellas veteranas, lo que le permitió desarrollarse dentro de la organización, y no al revés. Esta vez, los Steelers no seguirán esa fórmula.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/04/2026, traducido al español para SI México.