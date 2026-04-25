Elegir a Drew Allar no cambia en nada la espera de los Steelers por Aaron Rodgers
Los Steelers finalmente han mostrado algo parecido a urgencia en la posición de quarterback, seleccionando a Drew Allar, procedente de Penn State, con una de las selecciones que obtuvieron el año pasado en el canje de George Pickens (pick 76, tercera ronda).
Allar, cuyo rendimiento cayó en 2025 después de que algunos lo proyectaran como posible selección de primera ronda este año —su entrenador, James Franklin, fue despedido a mitad de temporada y su ala cerrada, Tyler Warren, fue seleccionado en el draft, lo que le costó al joven quarterback uno de los mejores receptores de seguridad en el football colegial—, es un ejemplo clásico del quarterback moderno de rondas medias. Un jugador con tamaño y atletismo ideales, cuyos defectos (en este caso, aspectos de su trabajo de pies, precisión y compostura cuando la bolsa se colapsa) requieren exactamente el tipo de desarrollo que los equipos de la NFL no tienen tiempo ni disposición para ofrecer. Esto no significa que Allar no vaya a desarrollarse. Significa que tendrá que pagar ese proceso por su cuenta durante la offseason con un entrenador privado.
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Por ello, cualquier creencia de que esta selección cambiará el cada vez más desconcertante calendario de decisión de Aaron Rodgers es poco realista. Los Steelers dejaron pasar oportunidades importantes para distanciarse de Rodgers, quien, por cierto, jugó el año pasado con un nivel de eficiencia similar al de Tyler Shough, algo sobre lo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones respecto a si vale la pena el esfuerzo. Pittsburgh perdió la oportunidad de modificar de forma significativa su posición como un equipo completamente dependiente de un volátil jugador de 42 años que parece disfrutar los juegos mentales con quienes esperan algo de él.
Y así estamos. Sin ánimo de faltar al respeto a Allar, pero si algún equipo hubiera creído que podía iniciar partidos relevantes en septiembre, habría sido seleccionado el jueves, especialmente en un draft tan falto de quarterbacks de élite. El primer objetivo de los Cardinals como posible titular (Jimmy Garoppolo) está considerando el retiro. El siguiente, Jacoby Brissett, está prácticamente en huelga en busca de un salario justo (bien por Jacoby). El que sigue, Ty Simpson, fue elegido en el pick 13 por los Rams en lo que fue una de las selecciones más desconcertantes del Draft 2026. Arizona, el único equipo con una situación de quarterback más sombría que Pittsburgh, finalmente seleccionó a Carson Beck con el pick 65 el viernes.
Los Steelers, que eligieron en primera ronda al tackle Max Iheanachor —quien todavía está aprendiendo los matices del football y también necesita desarrollo—, evidentemente están reservando un lugar para Rodgers. La pregunta es cómo llegaron al punto en el que utilizar una valiosa selección del segundo día en una póliza de seguro se ha convertido en algo que parece una estrategia inteligente.
Mike McCarthy ha sido increíblemente afortunado al pasar de Brett Favre a Rodgers y luego a Dak Prescott durante su carrera como head coach (aunque, siendo justos, también ha hecho un buen trabajo preparando a quarterbacks como Cooper Rush). Él, más que nadie, sin importar lo afortunado que se haya sentido al conseguir el puesto en Pittsburgh, debió haber llevado personalmente a Kirk Cousins o a Garoppolo a las instalaciones. Debió haber presionado el mercado por Daniel Jones o Malik Willis.
Muchos equipos ya están bien posicionados para subir en el Draft 2027 por quarterbacks, por lo que una solución futura tampoco parece realista. Incluso si los años puente con Rodgers le compran tiempo a Pittsburgh, es poco probable que produzcan algo distinto a una versión menos atractiva de lo que ya tienen.
La pregunta sigue siendo: ¿por qué? He visto que gran parte de la culpa recae sobre Rodgers, aunque a estas alturas conocemos perfectamente su forma de ser. Su tendencia a desaparecer en Egipto. O en lo profundo de Oregon. O en una casa del árbol en Narnia. Simplemente no entiende ni le importa por qué tiene que tomar una decisión, pero también es capaz de criticar duramente a un equipo por ser directo y honesto al decir que no lo quiere. Es menos un enigma y más como un adolescente rico de 16 años (no es un insulto, por cierto—ojalá todos pudiéramos vivir así, sin ataduras a las expectativas de los demás).
Los Steelers sabían perfectamente que no debían creerle cuando dijo que no alargaría su decisión este año. Sabían que sería difícil contactarlo. Tenían claro que manejaba su propia plataforma mediática, lo que complicaría enormemente el proceso.
Y aun así, el plan terminó en esperar que la historia fuera diferente, dejar que todos los demás quarterbacks veteranos firmaran con otros equipos y seleccionar a Allar en la tercera ronda.
De nuevo, hay una gran parte de mí que quiere ver a Allar rendir tan bien en el training camp que Rodgers se vuelva prescindible. Mi obsesión por maximizar quarterbacks de rondas medias, que nació en la época de Russell Wilson, sigue intacta. Pero con años de evidencia que sugieren que estos quarterbacks están disponibles por una razón, elegir a Allar para integrarse a una sala de quarterbacks con Mason Rudolph y Will Howard no hace más que fortalecer aún más la posición de Rodgers.
Lo que significa que seguimos esperando. Igual que antes del draft. Igual que lo haremos durante el verano.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/04/2026, traducido al español para SI México.